Предложение Лаврова о переговорах об Украине с Западом не конструктивно, - Госдепартамент США
США не считают заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о переговорах относительно войны в Украине с Западом конструктивным и обоснованным.
Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы не рассматриваем это как конструктивное и обоснованное предложение вступить в диалог", - сказал представитель Госдепа.
Отметим, что ранее Лавров заявил, что Москва открыта для переговоров с Западом по войне в Украине.
Прайс добавил, что такое заявление прозвучало после массированного ракетного обстрела Украины. Он также подчеркнул, что США придерживаются принципа: никаких переговоров по Украине без участия Украины.
Прайс добавил, что первым шагом к переговорам должно быть прекращение огня со стороны России.
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Але лавров у них участі не братиме.
Получили хорошо по рогам и оказались в руинах
Успокоились и стали самые мирные сейчас
Виведення військ з усієї території!!! Припинення вогню цілком влаштує росіян, щоб провести мобілізацію та підготуватись до подальших військових дій, до того ж від України теж почнуть вимагати припинити вогонь з фіксацією статус-кво .
https://war.obozrevatel.com/ukr/pitannya-zmini-putina-vzhe-virisheno-kremlyu-potribni-peregovori.htm Всі проросійські рупори вчора і особливо сьогодні кричать в один голос: мир можливий після переговорів США та РФ. Вершиною цього крику стала заява Лаврова, що Росія готова зустрічатися, якщо Вашингтон про це попросить. З однієї сторони росіяни хочуть знову продемонструвати силу (демонстрація виключно для росіян), пробують зіграти на пониження рейтингу демократів напередодні виборів в США і, найголовніше: вони просто молять світ, щоб їх пустили за стіл переговорів. Що буде, якщо Захід не піде на переговори, в Кремлі не знають і не розуміють. Це, між іншим, один з ключових моментів нинішньої ситуаціі.
Думают что можно отжать и "порешать" потом
Только на мировом уровне
Дегенераты полные