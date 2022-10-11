Предложение Лаврова о переговорах об Украине с Западом не конструктивно, - Госдепартамент США

США не считают заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о переговорах относительно войны в Украине с Западом конструктивным и обоснованным.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы не рассматриваем это как конструктивное и обоснованное предложение вступить в диалог", - сказал представитель Госдепа.

Отметим, что ранее Лавров заявил, что Москва открыта для переговоров с Западом по войне в Украине.

Прайс добавил, что такое заявление прозвучало после массированного ракетного обстрела Украины. Он также подчеркнул, что США придерживаются принципа: никаких переговоров по Украине без участия Украины.

Прайс добавил, что первым шагом к переговорам должно быть прекращение огня со стороны России.

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