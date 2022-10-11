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Новости Война
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Предложение Лаврова о переговорах об Украине с Западом не конструктивно, - Госдепартамент США

лавров

США не считают заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о переговорах относительно войны в Украине с Западом конструктивным и обоснованным.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы не рассматриваем это как конструктивное и обоснованное предложение вступить в диалог", - сказал представитель Госдепа.

Отметим, что ранее Лавров заявил, что Москва открыта для переговоров с Западом по войне в Украине.

Прайс добавил, что такое заявление прозвучало после массированного ракетного обстрела Украины. Он также подчеркнул, что США придерживаются принципа: никаких переговоров по Украине без участия Украины.

Прайс добавил, что первым шагом к переговорам должно быть прекращение огня со стороны России.

Читайте также: Не исключаю, что Зеленский может передумать и начать переговоры с РФ, - Лавров

Автор: 

Госдепартамент США (1818) Лавров (2290) переговоры с Россией (940)


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Топ комментарии
+26
Не должно существовать такой страны как рашка и такого народа как рашисты. Волю в кулак и за работу по утилизации нечисти всеми доступными методами. Никаких разговоров с мерзостью
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11.10.2022 23:32
+26
Разговор с убийцами младенцев должен быть на уровне пули между рог. Вот и вся беседа
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11.10.2022 23:34
+16
Скільки можна перемелювать тему переговорів? Це можна було робити в перші дні наступу, а не зараз, коли тварюки вбили і закатували десятки тисяч українців, мільйонам поламали життя, розбомбили половину країни!!! Які переговори з терористами???
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11.10.2022 23:45
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З Заходом у раші будуть переговори про діаметр мотузки на шиях пропагандонів, і інших "донів".

Але лавров у них участі не братиме.
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11.10.2022 23:32 Ответить
Не должно существовать такой страны как рашка и такого народа как рашисты. Волю в кулак и за работу по утилизации нечисти всеми доступными методами. Никаких разговоров с мерзостью
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11.10.2022 23:32 Ответить
Про Германию также говорили

Получили хорошо по рогам и оказались в руинах

Успокоились и стали самые мирные сейчас
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12.10.2022 00:30 Ответить
Разговор с убийцами младенцев должен быть на уровне пули между рог. Вот и вся беседа
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11.10.2022 23:34 Ответить
Smert kacapam
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11.10.2022 23:38 Ответить
Простими словами, лавров був посланий на путіна
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11.10.2022 23:40 Ответить
І треба було добавити « з військовими злочінцами перемовини не ведуть»
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11.10.2022 23:42 Ответить
гуляйте, кацапи.....
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11.10.2022 23:42 Ответить
Переговори, щоб що? Готові повернути всі землі і виплачувати контрибуції?
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11.10.2022 23:44 Ответить
Прайс додав, що першим кроком до переговорів має бути припинення вогню з боку Росії. Джерело:

Виведення військ з усієї території!!! Припинення вогню цілком влаштує росіян, щоб провести мобілізацію та підготуватись до подальших військових дій, до того ж від України теж почнуть вимагати припинити вогонь з фіксацією статус-кво .
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11.10.2022 23:45 Ответить
Скільки можна перемелювать тему переговорів? Це можна було робити в перші дні наступу, а не зараз, коли тварюки вбили і закатували десятки тисяч українців, мільйонам поламали життя, розбомбили половину країни!!! Які переговори з терористами???
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11.10.2022 23:45 Ответить
Какой длинный синоним фразы "Пошла ты нах*й страшная лошадь".
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11.10.2022 23:47 Ответить
nē, tas ir diplomātiska valoda
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12.10.2022 01:31 Ответить
Переговоры с рашистами могут быть только при выборе для них казни через расстрел или виселицу
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11.10.2022 23:47 Ответить
"давайте разделим Украину" - говорит россия Западу.
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11.10.2022 23:47 Ответить
Хрома каняка отримала пенделя від України.
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11.10.2022 23:49 Ответить
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11.10.2022 23:54 Ответить
История повторяется. ****** решил разделить Украину с Западом как когда то Сталин с Гитлером делили Польшу. **** кремлевская, все 1 в 1 у Гитлера скопировал с самого первого дня начиная от плана Барбаросса танковыми колоннами... Только забыл самое главное, как Гитлер кончил
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11.10.2022 23:58 Ответить
Чому в Америці не поставити нам сьогодні 200 хаймерсів, 1000 абрамсів і 30 F16, щоб ми закінчили цю війну за місяць?
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12.10.2022 00:00 Ответить
Нє, будуть тягнуть кота за хвіст, на жаль.
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12.10.2022 00:06 Ответить
Цікаво чому?
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12.10.2022 00:07 Ответить
чому?
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12.10.2022 00:08 Ответить
Потому что Ермак у власти и Коломойский в Киеве. А вот почему так вы у себя спросите.
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12.10.2022 00:24 Ответить
Зеля не хоче відправити літаком Беню в штат Делавер ? Там його чекають !
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12.10.2022 08:35 Ответить
Ух ты ж какой хитрожопый хрюсский паренЬОк ,жги Ысчо чего там ,пиши 100500 всего и побольше
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12.10.2022 08:56 Ответить
Або діз ипломатичної - русня пздє нх!
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12.10.2022 00:05 Ответить
русские используют софистику, фокусы языка НЛП, манипуляции, ложь, и т.д. русских нужно полностью игнорировать всему миру!!! русские - это самые большие террористы в мире! русские - это изгои есть и будут!!!
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12.10.2022 00:12 Ответить
Пуйло конає,догрався в альфасамця,чмо бункерне

https://war.obozrevatel.com/ukr/pitannya-zmini-putina-vzhe-virisheno-kremlyu-potribni-peregovori.htm Всі проросійські рупори вчора і особливо сьогодні кричать в один голос: мир можливий після переговорів США та РФ. Вершиною цього крику стала заява Лаврова, що Росія готова зустрічатися, якщо Вашингтон про це попросить. З однієї сторони росіяни хочуть знову продемонструвати силу (демонстрація виключно для росіян), пробують зіграти на пониження рейтингу демократів напередодні виборів в США і, найголовніше: вони просто молять світ, щоб їх пустили за стіл переговорів. Що буде, якщо Захід не піде на переговори, в Кремлі не знають і не розуміють. Це, між іншим, один з ключових моментів нинішньої ситуаціі.
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12.10.2022 00:12 Ответить
Там у власти примитивные гопники

Думают что можно отжать и "порешать" потом

Только на мировом уровне
Дегенераты полные
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12.10.2022 00:39 Ответить
Розумні люди вже давно сказали, що все вирішиться на полі бою. Кацапи добре розуміють, чим це закінчиться та починають вити про перемовини. Кацапія має зникнути з планети Земля назавжди!
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12.10.2022 00:13 Ответить
Питання наразі - чи варто запрошувати Китай, коли США з Україною обговорюватимуть долю роздовбаної балалайні.
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12.10.2022 00:18 Ответить
китай ще повинен відповісти як мінімум за ковід
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12.10.2022 00:55 Ответить
Терористів знищують , а не розмовляють ‼️
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12.10.2022 00:51 Ответить
Месага "США дотримуються принципу жодних переговорів щодо України без участі України", окрім відшиву лошаді з ****** за ускім корабльом означає ще аналогіну відповідь Ердогану на його "ініціативу".
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12.10.2022 01:06 Ответить
Госдеп каже что поп Гундяй кони двинул..., правду на рабZee вечно прячут под Мавзолей. . чЛенина..
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12.10.2022 01:50 Ответить
О, кажется мне, что этого старого ишака послали к расейскому кораблю... ишак пролетел, как говно с лопаты.
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12.10.2022 07:30 Ответить
 
 