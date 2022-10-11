КГБ Беларуси заявляет, что якобы 300 "боевиков" подготовили в Украине для вторжения на белорусскую территорию
Руководитель Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель заявил, что иностранные спецслужбы подготовили в Украине "от 100 до 300 боевиков" для "вооруженного вторжения" на белорусскую территорию.
Такое заявление Тертель сделал в эфире государственного телеканала "Беларусь 1" во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
По словам главы белорусского КГБ, "подготовкой боевиков" занимаются иностранные инструкторы в Украине, Польше и Литве.
"Есть и другие сценарии. Они предусматривают, в частности, подготовку к серии терактов на нашей территории с учетом того, что у нас создается совместная группировка войск с РФ. Совершение терактов на железной дороге, совершение терактов по пути движения воинских формирований наших и наших союзников", - говорит Тертель.
По его словам, за этим якобы стоят "ЦРУ и другие более мощные спецслужбы, стоящие за спецслужбами стран-сателлитов".
"С агрессорами разговор короткий: практика пресечения терактов с помощью огнестрельного оружия будет продолжена. Любой заход на нашу территорию для деструктивных сил будет последним", - заверил глава КГБ Беларуси.
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Скоро у вас армії не буде. ЗСУ ПЕРЕМЕЛЕ ваших 10 000 вояк...
А 100 кілометровій зоні на території бульбашії вглиб бульбашії всьо буде простріляно нашими градами !
Бульба, готуй вазилін!
Так сказать, преднамеренно преуменьшает опасность, чтобы не так страшно было. Бо только в полку Калиновского более тысячи человек. И все готовы для вторгнення на білоруську територію.
Пора бульбі проводити евакуацію, дуже Бульба хоче з нами повоювати... 10 000 бульбових трупів буде знищено дуже швидко!
они же ещё даже и не начали?
Остальные 270 будут водружать украинские флаги, ловить разбегающихся и вести протоколы допросов.
Вот где нужны будут руки!
Лукашенко: "Украинские военные снесут голову любому"
"Нацики, не нацики - это вопрос философский. Украинские военные снесут голову любому. Особенно нацики".
https://fb.watch/g5BBtHjdYO/
Насправді, в полку Костуся Калиновського в 5 раз більше білорусів воює - і поки що воює з касапами...
Але вийшло "ня так" На підході до Чернігова білоруські "барани" відчули, що їх ведуть на бойню м"ясокомбінату - вздовж дороги валялася купа спаленої російської техніки з трупами всередині І вони "уперлися" - не захотіли стать наступними Покинули техніку і пішли назад у Білорусь
Але ж Путін продовжив тиск на Луку! Вони зараз Путіна та росіян бояться більше ніж НАТО і українців, разом взятих Бо прекрасно розуміють, що ні НАТО ні Україна на них не нападе А от кацапи - цілком можуть! Бо всі ключові точки в БРСР ними вже контролюються І вони відчувають, що рано чи пізно, якщо вони продовжать "тупить" і не пошлють білоруські війська в Україну, то можуть прокинуться вранці "з головою в тумбочці", а в Мінську буде сидіть путінський гауляйтер А жить же хочеться!!! Але ще більше їх лякає перспектива Гааги Бо вони вже ТАК у війну "вляпалися", що назад іти вже нікуди! І ще не відомо, як платитиме по репарацях Росія - а от Білорусь заплатить "сповна" Обдерем "до трусів"! Треба ж відновлювать економіку, яку руйнували літаки з білоруських аеродромів білоруськими ж бомбами та ракетами?
Ааа! Лише 300. Ото в бульбофюрера армія , що він 300 "бойовиків" злякався.