КГБ Беларуси заявляет, что якобы 300 "боевиков" подготовили в Украине для вторжения на белорусскую территорию

Руководитель Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель заявил, что иностранные спецслужбы подготовили в Украине "от 100 до 300 боевиков" для "вооруженного вторжения" на белорусскую территорию.

Такое заявление Тертель сделал в эфире государственного телеканала "Беларусь 1" во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам главы белорусского КГБ, "подготовкой боевиков" занимаются иностранные инструкторы в Украине, Польше и Литве.

"Есть и другие сценарии. Они предусматривают, в частности, подготовку к серии терактов на нашей территории с учетом того, что у нас создается совместная группировка войск с РФ. Совершение терактов на железной дороге, совершение терактов по пути движения воинских формирований наших и наших союзников", - говорит Тертель.

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По его словам, за этим якобы стоят "ЦРУ и другие более мощные спецслужбы, стоящие за спецслужбами стран-сателлитов".

"С агрессорами разговор короткий: практика пресечения терактов с помощью огнестрельного оружия будет продолжена. Любой заход на нашу территорию для деструктивных сил будет последним", - заверил глава КГБ Беларуси.