Facebook и Instagram внесли в РФ в список террористических организаций

Росмониторинг включил в реестр "экстремистских и террористических организаций" американскую кампанию Meta Марка Цукерберга, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджер Whats App.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В этот реестр Росфинмониторинга входят "организации и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму". Meta – первая американская публичная компания, попавшая в этот список.

Иск о признании Meta экстремистской организацией прокуратура России подала 11 марта, а 21 марта Тверской суд Москвы объявил это решение и запретил деятельность Meta на территории России. Компанию обвинила в том, что на ее платформах звучат призывы к убийству российских солдат. В июне суд отклонил апелляцию Meta по решению о признании ее виновной в "экстремистской деятельности" в России. В суде адвокат компании заявил, что Meta не занимается экстремистской деятельностью и выступает против русофобии.

При этом технически Facebook заблокирован в России с 4 марта, а Instagram – с 14 марта 2022 года.

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В связи с действиями Росмониторинга, юристы предупреждают российских пользователей, что теперь простое размещение логотипов Instagram и Facebook, или рекламы в этих сетях может быть признано незаконным в соответствии с российским уголовным кодексом.