РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10912 посетителей онлайн
Новости
9 025 100

Facebook и Instagram внесли в РФ в список террористических организаций

facebook,фейсбук

Росмониторинг включил в реестр "экстремистских и террористических организаций" американскую кампанию Meta Марка Цукерберга, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджер Whats App.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В этот реестр Росфинмониторинга входят "организации и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму". Meta – первая американская публичная компания, попавшая в этот список.

Иск о признании Meta экстремистской организацией прокуратура России подала 11 марта, а 21 марта Тверской суд Москвы объявил это решение и запретил деятельность Meta на территории России. Компанию обвинила в том, что на ее платформах звучат призывы к убийству российских солдат. В июне суд отклонил апелляцию Meta по решению о признании ее виновной в "экстремистской деятельности" в России. В суде адвокат компании заявил, что Meta не занимается экстремистской деятельностью и выступает против русофобии.

При этом технически Facebook заблокирован в России с 4 марта, а Instagram – с 14 марта 2022 года.

Читайте также: Meta ликвидировала сеть из более чем 1000 инстаграм-аккаунтов, которыми управляла российская "фабрика троллей"

В связи с действиями Росмониторинга, юристы предупреждают российских пользователей, что теперь простое размещение логотипов Instagram и Facebook, или рекламы в этих сетях может быть признано незаконным в соответствии с российским уголовным кодексом.

Автор: 

Facebook (391) россия (95361) цензура (1337) Цукерберг (48) Instagram (49)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+39
кацапстан це реально відділення для особливо важких у психлікарні
показать весь комментарий
11.10.2022 23:53
+31
ох и клоуны
показать весь комментарий
11.10.2022 23:52
+23
показать весь комментарий
11.10.2022 23:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ох и клоуны
показать весь комментарий
11.10.2022 23:52 Ответить
Клоуны.. Не то слово..
показать весь комментарий
12.10.2022 07:43 Ответить
Кацапстан !!!
показать весь комментарий
12.10.2022 08:20 Ответить
кацапстан це реально відділення для особливо важких у психлікарні
показать весь комментарий
11.10.2022 23:53 Ответить
Викладати напівголі дупи - це справжній тероризм. Якщо дупа не дуже
показать весь комментарий
11.10.2022 23:53 Ответить
На рабсії головне , щоб дупа була резиновою.
показать весь комментарий
12.10.2022 00:28 Ответить
Так шо, Цукерберг - внебрачный сын Бен Ладена?
показать весь комментарий
11.10.2022 23:53 Ответить
ну и хорошо, а то в ФБ меня банят постоянно, а у Маршала и Штирлица вообще аккаунт снесли
показать весь комментарий
11.10.2022 23:53 Ответить
У меня Цукенбергская МРАЗЬ уже два аккаунта снёс из-за постов против ПРЕСТУПЛЕНИЙ РАШИСТОВ! Причём один из них у меня был на момент удаления 12-летний!
Гори в аду, Цукенбергская ПРОКЛАДКА задницы х*йла!
показать весь комментарий
12.10.2022 00:32 Ответить
Я із бану не вилажу на Facebook, тільки за слово кацап і іншу фігню
показать весь комментарий
12.10.2022 00:38 Ответить
Я тоже
показать весь комментарий
12.10.2022 09:35 Ответить
лол
а цукер так прогибался, так прогибался...
показать весь комментарий
11.10.2022 23:53 Ответить
Между прочим это супер Берг недоучка дебил получил от Газпрома сотни млрд долларов на свой вонючий фб маланский который банит украинцев и даёт зелёный свет всей кацапне у себя..парадокс да и только..думаю операция прикрываем суку Берга от расследования ФБР/АНБ его контактов с россиянами...
показать весь комментарий
12.10.2022 00:22 Ответить
показать весь комментарий
11.10.2022 23:54 Ответить
Браво, жгите еще , вот это поворот...и шо ж вы дегенераты до сих пор пользуетесь так сказать энтими сервисами? А, стадо?
показать весь комментарий
11.10.2022 23:54 Ответить
В заголовку новини зайва одна літера "У":
Facebook та Instagram внесли РФ у список терористичних організацій )
показать весь комментарий
11.10.2022 23:54 Ответить
Да закрывайте уже весь интернет!

Что там мелочиться!
показать весь комментарий
11.10.2022 23:56 Ответить
Какие же они убогие, эти вонючие дикари из помойки...
показать весь комментарий
11.10.2022 23:56 Ответить
Ну, зато теперь можно троллить пуйлофилов на уютненькой рылокнижечке, что они террористическим ресурсом пользуются.
показать весь комментарий
11.10.2022 23:59 Ответить
Аілілуйая Розпочалось нарешті ❗
показать весь комментарий
11.10.2022 23:56 Ответить
Канєшно, бо вони фейсбук не можуть контролювати.

А Вконтактє я один коммент проти ***** написав - мене зразу забанили.
показать весь комментарий
11.10.2022 23:57 Ответить
Это шутка такая? Эти ж две организации полностью подчинены ФСБ и созданы ею. Все высшее руководство этих двух помоек либо прямо агенты ФСБ, либо завербованы.
показать весь комментарий
11.10.2022 23:58 Ответить
судячи з тенденції, то нафіга їм то все реально?? телефони скоро знову стануть дисковими..
показать весь комментарий
11.10.2022 23:59 Ответить
В смысле дисковыми? Токо на шнурках - Барышня, Смольный....о, тока так, а шо ...и брать фсе - зимний там вокзалы телеграф
показать весь комментарий
12.10.2022 00:13 Ответить
XDDDD

показать весь комментарий
12.10.2022 02:18 Ответить
Дєбіли
показать весь комментарий
12.10.2022 00:01 Ответить
Так что ? Теперь не будут в мордакниге банить за "путин-*****" и слово "кацап" ?
показать весь комментарий
12.10.2022 00:01 Ответить
Підтримую. Цукєрбучєк - прокацапські інформтерористи.
показать весь комментарий
12.10.2022 00:01 Ответить
....так я стесняюсь спросить, а теперича шо удаляться оттудава нада чи шо? ...ну и, короче - лепрозорий
показать весь комментарий
12.10.2022 00:02 Ответить
Нє. Навіщо ця морока. Напишіть "цукєрбєрг - поц" і вони вас самі звідти видалять.
показать весь комментарий
12.10.2022 01:21 Ответить
За правду суки банять.
Тепер не потрібно ховати за цифрами 4308 слово АЗОВ,га цукерпідар?
показать весь комментарий
12.10.2022 08:00 Ответить
ахахахахаааааа!!!!!!! как дела кацапы ? что с ****** ????
показать весь комментарий
12.10.2022 00:02 Ответить
Че там у хахлоф?
показать весь комментарий
12.10.2022 01:24 Ответить
Нехай ще й майкрософт введуть і айфони)
показать весь комментарий
12.10.2022 00:04 Ответить
И джинсы, джинсы запретить, немедленно - это ж того, этого волюнтаризьм
показать весь комментарий
12.10.2022 00:51 Ответить
Facebook и Instagram оказывается более адекватные конторы, чем ООН
показать весь комментарий
12.10.2022 00:06 Ответить
Завтра рашка забанить ООН і вони зрівняються по адекватності .
Не забувайте, не це пейсбучєк забанив рашку, а навпаки
показать весь комментарий
12.10.2022 01:22 Ответить
Ты че, расея встала с кален, епта , дайош колективизацию
показать весь комментарий
12.10.2022 00:06 Ответить
Быстрее бы эти долпоепы разбились об Украину и ушли под железный занавес, потому что возможность стать дружественной демократической страной они ********. Ганьба.
,
показать весь комментарий
12.10.2022 00:07 Ответить
Тільки зброя буде направлена у обидві сторони від загороди.
показать весь комментарий
12.10.2022 01:10 Ответить
YouTube забули, суки!
показать весь комментарий
12.10.2022 00:07 Ответить
И не забудьте рубли ввести савейские, дайош реформу ржублей и портреты, портреты на стенки
показать весь комментарий
12.10.2022 00:10 Ответить
рублі в рулонах

або, як при Київській Русі - срібні злитки й відрубувати від них при оплаті товару
показать весь комментарий
12.10.2022 10:19 Ответить
дятлы отключите уже себе интернет. можно будет спокойно общаться . и что всем руским даже живущим не в раше нужно убрать фейсбук и инсту.
показать весь комментарий
12.10.2022 00:11 Ответить
А на халеры им ватс ап, если у них айфонов не будет, БУГАГАГАГаааа
показать весь комментарий
12.10.2022 00:11 Ответить
Эти две родственные соцсети уже не смогут отмыть себя, т.к. повязаны со спец. службами России по самые уши.
показать весь комментарий
12.10.2022 00:11 Ответить
яка іронія ))
враховуючи, що фейсбук і інстаграм активно просовували москальську пропаганду
показать весь комментарий
12.10.2022 00:11 Ответить
Сраного Цукенберга за удаление постов и профилей против и на поводу у РАШИСТОВ давно уже надо внести в список ФАШИСТОВ!
показать весь комментарий
12.10.2022 00:16 Ответить
Когда уже отключат Ютуб у них. Вой на болотах хочется услышать
показать весь комментарий
12.10.2022 00:22 Ответить
И шоб осталось только два канала останкино - первый и.....последний , шоб кино крутить - закат солнца вручную, кин дза=дза, угрюм-река ну и т.д.
показать весь комментарий
12.10.2022 00:25 Ответить
Груз 200 крутить им. 24 на 7. И песню "Этот поезд в огне".
показать весь комментарий
12.10.2022 00:28 Ответить
....у него приемник ГРУНДИК...(высоцкий), , ловит контра ФРГ
показать весь комментарий
12.10.2022 00:31 Ответить
Мне больше нравится "Канатчикова дача". Это прям гимн нынешней Раиссе.
показать весь комментарий
12.10.2022 00:32 Ответить
...взять все да и поделить (Шариков)...Да не согласен я..С Енгельсом или с Каутским? С обоими
показать весь комментарий
12.10.2022 00:36 Ответить
Я к полякам в улан- Батор не поеду наконец.... .
показать весь комментарий
12.10.2022 08:29 Ответить
показать весь комментарий
12.10.2022 08:41 Ответить
...накрутивши бигуди...ты их в дверь - они в окно
показать весь комментарий
12.10.2022 08:43 Ответить
Ну отбитые, наглухо отбитые....с прибабахом ....и дихлофос с дустом
показать весь комментарий
12.10.2022 00:33 Ответить
"Кин дза дза"-это практически документалка.Запретят к показу.
показать весь комментарий
12.10.2022 08:04 Ответить
ватная хренотень.А фб еще УКРАИНЦЕВ блокируют за коменты о войне.....................................................свинособак ************ е.........те лохи................................................
показать весь комментарий
12.10.2022 00:24 Ответить
Ну и правильно сделали. В течении 6 последних месяцев файсбоок закрывал мою страничку много раз и вчера заблокировали на 29 дней и 23 часа за то что я написал что Путина место на колу.Много российских шавок сидит в ФБ и как только коммент против орков о их кровавого убийцы так сразу пишут в ФБ что коммент не соответствует коммьюнити стандартам и ФБ с радостью блокирует. Так что за что боролся на то и напоролс
показать весь комментарий
12.10.2022 00:26 Ответить
ФБ - левацкая помойка, сделанная криворукими программистами и контролируемая врагами свободы слова. По законам жанра теперь ФБ должен начать рекламировать украинцам русский мир.
показать весь комментарий
12.10.2022 03:08 Ответить
Некоторых украинских блогеров вот совсем недавно Ютюб банил за слова типа "Смерть российским оккупантам!"
показать весь комментарий
12.10.2022 06:06 Ответить
Долой разруху
показать весь комментарий
12.10.2022 00:37 Ответить
А кино шоб индийкое с радж капуром ЗИТА и ГИТА, а тушенка Великая стена (китай) БУГАГАГАААА и ситро буратино
показать весь комментарий
12.10.2022 00:39 Ответить
тушонка - то роскоші вже..нііі..як при союзі - кістки й жили..

все як при совку..головне - горілчані вироби з 14-00 до 19-00 продавати й не більше 0.5 л в одні руки, або по талонам..через тиждень на парасії путіноїдів перевішають..разом з елітою росгвардії
показать весь комментарий
12.10.2022 10:26 Ответить
Снікерси, тоблерони -ТАБУ, тільки золотий ключик, мятні смоктульки ну і власного виробництва - смажений цукор
показать весь комментарий
12.10.2022 10:40 Ответить
дррррасті..які цукрові смоктульки??? звідки в них цукор???

тараньку смоктати будуть..і то не довго, бо Артемсіль повернемо..
показать весь комментарий
12.10.2022 10:46 Ответить
То є так, най буде за Вашим рОзкладом (меню)
показать весь комментарий
12.10.2022 10:57 Ответить
за моїм меню їм вже пора щось інше смоктати..нецензурне
показать весь комментарий
12.10.2022 14:39 Ответить
не маю змоги знати твого віку, але гарний настрій тільки додає наснаги в протистоянні цій чумі....і ось на вершок тобі на тортику с.Михайлики Полт.обл., з годину назад збито ворожий СУ-25, двоє контрацептивів виплигнули разом з тампонами, наразі їх шукають з собаками....зара чекаємо на новини, смерть тварюкам
показать весь комментарий
12.10.2022 15:36 Ответить
і до цього часу їх тут не було в повітрі, ти ба заблукали, гниди, світлого дня зара схоплять, мисливців там і поліції з сбу повно зараз
показать весь комментарий
12.10.2022 15:38 Ответить
то може тікали? типу у полон з літаком..їстки хочуть й жити..а може вони як у Бикова в кіно - взлет-посадка"
показать весь комментарий
12.10.2022 15:47 Ответить
Ось дізнаємось, тікати там нікуди, навіть якщо діждати темряви, бо далі там Миргород Гадяч і....сафарі, їм або фсьо, або тут вони теплі будуть ....галушок відвідають по повній, з сметанкою...
показать весь комментарий
12.10.2022 15:52 Ответить
Нічого дивного.Коли в їхньому містечковому зажопинску в кінотеатрах пропогандують що земля пласка , у формі диска ...
показать весь комментарий
12.10.2022 00:40 Ответить
А бабам ихним, вместо прокладок - мох, потому шо фсе прокладки на фронт ушли, фсе для хронта!
показать весь комментарий
12.10.2022 00:41 Ответить
Это да.Женам особо отличившихся героев выдавать рукава от фуфайки для этих целей.
показать весь комментарий
12.10.2022 08:08 Ответить
єй..чаловікам вони ще можуть гігієнічні тампони відправити - щоб зі страху обсиратись перестали
показать весь комментарий
12.10.2022 14:41 Ответить
Нравіцца нє нравіцца жєлєзний занавєс апускаєцца - от що ***** мало на увазі коли казало "нравіца нє нравіца".
показать весь комментарий
12.10.2022 01:07 Ответить
Facebook и Instagram внесли РФ в список террористических организаций

Вот так-то лучше будет . Тем более, соответствует реальности.
показать весь комментарий
12.10.2022 01:19 Ответить
инстаграм это там где гламурные писюхи собой хвастаются?
показать весь комментарий
12.10.2022 01:40 Ответить
Концлагерь путлера закрывается...поголовная МогилиZaцыя начинается...карочи выходит старинная рюSSkaя поговорка...СССР сдох,🦍сдохнет и РабZeя 🦍🤣🤣
Карма...все что придумали мавзолейные ОпарЫшЫ..почему то дохнет...🤣
показать весь комментарий
12.10.2022 02:01 Ответить
Кажуть що поп Гундяй сдох... странно попы на РабZee Дохнут предедыщего замочили в декабре 2008 года.. после войны в Грузии.,этого тоже похоже Новичком угостили...
показать весь комментарий
12.10.2022 02:07 Ответить
Та воно старе вже, саме подохло. Хоча, може і допомогли - благословення його не спрацювали
показать весь комментарий
12.10.2022 08:24 Ответить
Русские! Вы это самое, чаво уж там... Лепистричество запрещайте! Оно при лучинушке душевнее, по-домашнему, как в дяревне! Одёжу стирать на стиральной доске надоть, а зимою в проруби! А после взял вутятюг на углях, косоворотку выгладил - и можноть к девкам на гулянку, кадриль плясать! https://smile.uaze.net/images/smiles/personage/nation/10691.gif
показать весь комментарий
12.10.2022 02:56 Ответить
Все объясняется просто. За политику у Цукерберга отвечает бывший вице-премьер Великобритании Нил Клегг. Идеологические нарративы достаточно однозначны. Но это все-таки не Твиттер полностью подчиненный Байдену.
показать весь комментарий
12.10.2022 03:43 Ответить
Оруэлл "1984" ,- все ближче та ближче.
показать весь комментарий
12.10.2022 05:18 Ответить
Как тебе такое ,Маск ????
показать весь комментарий
12.10.2022 05:59 Ответить
А от цікаво, таітер вони визнають терористичим? Хто нам старлінки дає?
показать весь комментарий
12.10.2022 08:20 Ответить
Бажаю Цукенбергу і далі отримувати "подяки" від ***** за блокування українського контенту.
показать весь комментарий
12.10.2022 07:29 Ответить
палучай цукерберг гранату ат саветскава салдата а шоб знав
показать весь комментарий
12.10.2022 08:08 Ответить
Russia is a terrorist
показать весь комментарий
12.10.2022 08:15 Ответить
То це що, інстасамку на пляшку натягнуть? Ну, так їй і треба - нє#уй до цивілізації примазуватись
показать весь комментарий
12.10.2022 08:18 Ответить
путен фашистская шлюха?
показать весь комментарий
12.10.2022 08:29 Ответить
РФ - РускийФашизм!
показать весь комментарий
12.10.2022 08:34 Ответить
А ТікТок? Залишили кадиркіну?
показать весь комментарий
12.10.2022 10:12 Ответить
в стране террористе всяк кто имеет своё мнение отличное от властей-террорист!
показать весь комментарий
12.10.2022 17:34 Ответить
 
 