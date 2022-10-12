Facebook и Instagram внесли в РФ в список террористических организаций
Росмониторинг включил в реестр "экстремистских и террористических организаций" американскую кампанию Meta Марка Цукерберга, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджер Whats App.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
В этот реестр Росфинмониторинга входят "организации и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму". Meta – первая американская публичная компания, попавшая в этот список.
Иск о признании Meta экстремистской организацией прокуратура России подала 11 марта, а 21 марта Тверской суд Москвы объявил это решение и запретил деятельность Meta на территории России. Компанию обвинила в том, что на ее платформах звучат призывы к убийству российских солдат. В июне суд отклонил апелляцию Meta по решению о признании ее виновной в "экстремистской деятельности" в России. В суде адвокат компании заявил, что Meta не занимается экстремистской деятельностью и выступает против русофобии.
При этом технически Facebook заблокирован в России с 4 марта, а Instagram – с 14 марта 2022 года.
В связи с действиями Росмониторинга, юристы предупреждают российских пользователей, что теперь простое размещение логотипов Instagram и Facebook, или рекламы в этих сетях может быть признано незаконным в соответствии с российским уголовным кодексом.
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Гори в аду, Цукенбергская ПРОКЛАДКА задницы х*йла!
а цукер так прогибался, так прогибался...
Facebook та Instagram внесли РФ у список терористичних організацій )
Что там мелочиться!
А Вконтактє я один коммент проти ***** написав - мене зразу забанили.
Тепер не потрібно ховати за цифрами 4308 слово АЗОВ,га цукерпідар?
Не забувайте, не це пейсбучєк забанив рашку, а навпаки
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або, як при Київській Русі - срібні злитки й відрубувати від них при оплаті товару
враховуючи, що фейсбук і інстаграм активно просовували москальську пропаганду
все як при совку..головне - горілчані вироби з 14-00 до 19-00 продавати й не більше 0.5 л в одні руки, або по талонам..через тиждень на парасії путіноїдів перевішають..разом з елітою росгвардії
тараньку смоктати будуть..і то не довго, бо Артемсіль повернемо..
Вот так-то лучше будет . Тем более, соответствует реальности.
Карма...все что придумали мавзолейные ОпарЫшЫ..почему то дохнет...🤣