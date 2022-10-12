В Украине началась новая эра противовоздушной обороны – комплекс ПВО IRIS-T уже прибыл. NASAMS приближаются, - Резников

В Украине началась новая эра противовоздушной обороны – немецкий комплекс IRIS-T уже в стране.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

Он добавил, что приближаются американо-норвежские комплексы ПВО NASAMS.

"Это только начало. А нам нужно больше. Без сомнения, Россия является террористическим государством", - подчеркнул Резников, добавив, что существует моральный императив защитить небо над Украиной, чтобы спасти наших людей.

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Резников также поблагодарил свою немецкую коллегу, федерального министра обороны Германии Кристин Ламбрехт за ее партнерство и решительную преданность поддержке Украины.