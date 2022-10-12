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В Украине началась новая эра противовоздушной обороны – комплекс ПВО IRIS-T уже прибыл. NASAMS приближаются, - Резников
В Украине началась новая эра противовоздушной обороны – немецкий комплекс IRIS-T уже в стране.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
Он добавил, что приближаются американо-норвежские комплексы ПВО NASAMS.
"Это только начало. А нам нужно больше. Без сомнения, Россия является террористическим государством", - подчеркнул Резников, добавив, что существует моральный императив защитить небо над Украиной, чтобы спасти наших людей.
Резников также поблагодарил свою немецкую коллегу, федерального министра обороны Германии Кристин Ламбрехт за ее партнерство и решительную преданность поддержке Украины.
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+39 Игорь Москаленко #529824
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а не для захисту дачі з зєлєбобом
Обычные люди, живущие в столице ничего не решают
Тут Резнікову як не скажи , скажи що ППО надходить - зрада , і мовчиш - теж зрада ,, хоч так - хоч так , однаково буде винуватий . .
До речі , детальна інфа про будь які постачання зброї в Україну , для кацапні абсолютно не секрет ,, вони про них знають ще навіть на стадії обговорення і укладання таких угод ,, так як грошей на свою агентуру серед військових і політичних чинуш ЄС і США які володіють подібною інфою , ніколи не жаліли і не жаліють . !! Мало того , по повній використовують тих чинуш , для затягування або й взагалі - для перешкоджання постачанню зброї в Україну .
Но по украинским законам - Резникову предъявить нечего. Т.к. четкие, конкретные и недвусмысленные формулировки в законах - это конц всем договорнякам, решаловам и коррупции. Законы принимают депутаты. А пчелы против меда не бывают.
Я к тому, что бабу Меркель нужно утопить в бочке с нефтью.
Там другой республиканец по фамилии Трамп уже наговорил достаточно, чтобы понять, к какому миру он будет нас склонять в случае победы на выборах, а склонит очень просто - перестанет поставлять что-либо вообще, тогда и посчитаете, сколько кто поставлял при Байдене, и сравните с нулём, поставленным при кремлёвской ***** Трампе.
Благодарить надо союзников за помощь, а не в колодец плевать. Без этой помощи наступление орков бы не закончилось Северодонецком-Лисичанском.
пу подумав й каже...врагу не сдаецца наш гордый не Варяг,и подлодка КУРСк 😆