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Новости Война
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Ковровых бомбардировок Украины не будет - РФ не может получить преимущество в воздухе, - ISW

літак,авіація,збитий

Пространство боевых действий в Украине принципиально отличается от того, как было в Сирии. В этой связи Россия сталкивается с совершенно другими вызовами.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россия не сможет "сириизировать" войну главным образом из-за неспособности получить преимущество в воздухе, что исключает способность начать масштабные кампании ковровых бомбардировок по Украине как те, что она проводила в Сирии", - отметили аналитики.

В ISW оценили, что российские воздушные операции в Сирии были бы заметно другими, проводились в спорном воздушном пространстве или в более сложной среде ПВО, как это происходит в Украине.

"Очень маловероятно, что роль Сергея Суровикина (известного своими приказами обстрелов гражданских объектов в Сирии - ред), как командующего оккупационными войсками повлечет за собой фундаментальное изменение российских воздушных и ракетных операций в Украине, пока западные союзники будут продолжать поставлять Киеву системы ПВО, необходимые для того , чтобы не позволить Москве получить преимущество в воздухе", - подчеркнули специалисты.

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Они предполагают, что главной целью массированного ракетного обстрела Украины 10 октября было возобновление публичного имиджа Министерства обороны РФ.

Аналитики указали, что атака была запланирована еще до назначения Суровикина новым командующим оккупационными войсками в Украине и состоялась бы независимо от того, вступил ли бы он на эту должность.

"Также Суровикина могли назначить именно для того, чтобы реанимировать хорошее отношение к Минобороны России после ряда провалов", – добавили в ISW.

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авиация (2821) армия РФ (19047)


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судячи з останніх подій - раха вибирає залишки техніки і *********** вже в ************!
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12.10.2022 06:43 Ответить
І це зовсім не означає, що у росії щось повністю закінчилось.
Вони дійшли до якоїсь межі - і почали витягувати ресурси з колонії під назвою БРСР, заощаджуючи власні.
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12.10.2022 09:00 Ответить
Для коврових бомбардувань , потрібна повна відсутність у жертви - ППО . . Інакше не вийде . Але чомусь цю деталь ігнорують в обговореннях .
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12.10.2022 06:52 Ответить
хіба стаття саме не про це?
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12.10.2022 09:16 Ответить
Я висловив свою думку ,, яка співпадає з думкою ISW . Але не це основне ,, я дивуюсь - чому факт наявності в Україні ППО - як перешкоди будь яким діям руснявої авіації в небі України , ігнорується в обговореннях .!? Майже повсюди .
ISW чи не перша експертна контора , яка прямо пов'язала наявність в України ППО з відсутністю бомбардувань українських міст , ворожою авіацією . Всі чомусь думають що ***** нас жаліє і воює в півсили .. Маячня повна .
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12.10.2022 10:37 Ответить
Вони сукі взагалі не заходять на підконтрольні території України нашими ППО. Тільки й могли в Сирії цивільних бомбити бо нічого за це не буде. А тут їхніх жирних пілотів бистро на пляху посадять.
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12.10.2022 06:57 Ответить
Утром 12 октября украинская ПВО сбила 9 дронов-камикадзе "Shahed-136 над Николаевщиной.
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12.10.2022 09:03 Ответить
А то, что было до сих пор как назвать?
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12.10.2022 09:05 Ответить
смотреть выше
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12.10.2022 09:10 Ответить
 
 