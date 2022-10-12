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Новости Война
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ВСУ закрепили успех по освобождению пяти населенных пунктов в Херсонской области, - ОК "Південь"

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ВСУ закрепили успех по освобождению пяти населенных пунктов в Херсонской области. Оккупанты сосредотачивают усилия на содержании захваченных территорий и сдерживании украинского наступления.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Нашими подразделениями закреплен успех по освобождению Нововасильевки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Красного в Бериславском районе. Там продолжаются стабилизационные мероприятия по реанимации социальной и критической инфраструктуры", - рассказали в Оперативном командовании.

Также в "Півдні" отметили, что утром под прикрытием массированного ракетного удара по всей Украине противник силами к взводу при поддержке танка пытался контратаковать позиции ВСУ в районе Ищенки вблизи лесополос.

В результате этой вылазки российские оккупанты понесли потери и вынуждены были отступить.

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В Оперативном командовании отметили, что оккупанты сосредотачивают усилия на содержании захваченных территорий и сдерживании украинского наступления.

За сутки украинская авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники захватчиков в Бериславском и Николаевском районах.

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В то же время, нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 300 огневых задач, по результатам которых уничтожено:

  • 23 оккупанта;
  • грузовой и бронированный автомобиль;
  • ударный БПЛА типа Shahed-136;
  • склад боеприпасов неподалеку от Дудчан;
  • пункт управления и узел связи в районе Суханово.

Кроме этого, были существенно повреждены 2 вражеских самоходных артиллерийских установки "Гвоздика" и БТР.

освобождение (564) ВСУ (6546) Херсонская область (4717)


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Топ комментарии
+23
Хлопці, Ви молодці і наша гордість 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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12.10.2022 07:00
+12
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12.10.2022 07:38
+6
А кацапет Rar4k Rar4kp зимуватиме на кую, разом з дирявими ночвами "мацква"....
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12.10.2022 09:57
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Хлопці, Ви молодці і наша гордість 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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12.10.2022 07:00 Ответить
Так,бо Іщенка,навіть лісосмуга в червоні фарбі .А це говорить,що ЗСУ іде далі
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12.10.2022 10:04 Ответить
Стоп , про склад біля Дудчан , це не помилка ?? . Село Дудчани , вже кілька днів позначені як визволена територія .
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12.10.2022 07:13 Ответить
Неподалік Дудчан
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12.10.2022 08:07 Ответить
Не кілька днів, а багато днів
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12.10.2022 09:58 Ответить
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12.10.2022 07:38 Ответить
Усі ці населені пункти визволені раніше. Інформація застаріла.
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12.10.2022 08:40 Ответить
Інформація про "закріплення успіху". Що би це не означало. Ну тобто наступ загальмувався
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12.10.2022 08:42 Ответить
Нажаль так, якби наші експерти не п....ли про 2-3 дні і ми далі підем, про мобілізацію орків, що вона нічого не дасть - дає і конкретно!!!
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12.10.2022 09:12 Ответить
А кацапет Rar4k Rar4kp зимуватиме на кую, разом з дирявими ночвами "мацква"....
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12.10.2022 09:57 Ответить
Реанімація окупованих селищ. Дякую за поновлене життя
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12.10.2022 09:59 Ответить
Героям слава, бережи вас Господь
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12.10.2022 10:03 Ответить
 
 