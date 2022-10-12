ВСУ закрепили успех по освобождению пяти населенных пунктов в Херсонской области, - ОК "Південь"

ВСУ закрепили успех по освобождению пяти населенных пунктов в Херсонской области. Оккупанты сосредотачивают усилия на содержании захваченных территорий и сдерживании украинского наступления.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Нашими подразделениями закреплен успех по освобождению Нововасильевки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Красного в Бериславском районе. Там продолжаются стабилизационные мероприятия по реанимации социальной и критической инфраструктуры", - рассказали в Оперативном командовании.

Также в "Півдні" отметили, что утром под прикрытием массированного ракетного удара по всей Украине противник силами к взводу при поддержке танка пытался контратаковать позиции ВСУ в районе Ищенки вблизи лесополос.

В результате этой вылазки российские оккупанты понесли потери и вынуждены были отступить.

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В Оперативном командовании отметили, что оккупанты сосредотачивают усилия на содержании захваченных территорий и сдерживании украинского наступления.

За сутки украинская авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники захватчиков в Бериславском и Николаевском районах.

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В то же время, нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 300 огневых задач, по результатам которых уничтожено:

23 оккупанта;

грузовой и бронированный автомобиль;

ударный БПЛА типа Shahed-136;

склад боеприпасов неподалеку от Дудчан;

пункт управления и узел связи в районе Суханово.

Кроме этого, были существенно повреждены 2 вражеских самоходных артиллерийских установки "Гвоздика" и БТР.