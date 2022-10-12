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Новости Война
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Я не думаю, что Путин применит ядерное оружие. У Пентагона есть план на такой сценарий, - Байден

байден

Президент США Джо Байден заявил, что не верит в применение российским диктатором Владимиром Путиным ядерного оружия, но отметил, что Пентагон разработал план по такому сценарию.

Об этом он сказал в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, когда лидер одного из крупнейших ядерных государств мира говорит о применении тактического ядерного оружия, это безответственно. Он отметил, что не думает, что Путин решится на такой шаг.

Байден заявил, что даже угрозы ядерного оружия из уст Путина имеют эффект дестабилизации.

"Все, что я хотел сказать, это то, что это может привести к просто ужасному результату. И не потому, что кто-то намерен превратить это в мировую войну или что-нибудь такое, а просто после того, как вы примените ядерное оружие, ошибки, какие можно сделать, просчеты, кто знает, что произойдет", - сказал он.

Также читайте: Нет гарантий, что мы зафиксируем подготовку России к ядерному удару, - глава спецслужбы Британии Флеминг

Американский президент отказался раскрыть, каким будет ответ США, если Путин решится на возможное применение ядерного оружия, но сказал, что Пентагон заранее разработал варианты действий в случае такого сценария.

"Это обсуждалось, но я не буду вдаваться в подробности. С моей стороны было бы безответственно говорить о том, что мы будем делать или не делать", - резюмировал Байден.

Также читайте: Применение ядерного оружия Россией невозможно спрогнозировать, – премьер Японии Кисида

Байден (2785) путин (31211) ядерное оружие (1326)


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Топ комментарии
+27
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12.10.2022 08:32
+8
як вважаєте, аби у Гітлера була ядерна зброя і він почав програвати війну, він би її використав?

отож бо й воно
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12.10.2022 08:06
+8
По-моему они просто запруться в бункере дрожа от страха перед Великим и Страшным Пу
Ну, а если серьезно, то похоже, что Запад очень не хочет расставаться с комфортной и сытой жизнью, чтобы положить конец этой войне...
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12.10.2022 08:11
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план передбачає зʼїпнути на Марс?
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12.10.2022 07:54 Ответить
Портніков озвучив цікаву думку!
НАТО не дає Україні ******** летальної зброї,щоб не бути втягнутим у війну з рф.
В разі застосуваня ЯЗ рефією - НАТО відповість(буде втягнуте у війну). Або НЕ відповість,і буде втягнуте у ядерну війну пізніше.
То може не варто чекати,знищуючи лояльне до НАТО населеня?
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12.10.2022 08:00 Ответить
як вважаєте, аби у Гітлера була ядерна зброя і він почав програвати війну, він би її використав?

отож бо й воно
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12.10.2022 08:06 Ответить
У Гітлера була хімічна зброя -- але він іі не використав .
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12.10.2022 08:34 Ответить
Bullshit.
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12.10.2022 08:38 Ответить
ааа, так то в газових камерах задихались не від Циклону Б, а від незабутніх вражень?
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12.10.2022 10:02 Ответить
Не треба путати. Одне діло газові камери інше це поле бою.
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12.10.2022 10:22 Ответить
Я за фронт .
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12.10.2022 10:31 Ответить
Циклон-Б не призначений для відкритої місцевості.
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12.10.2022 12:42 Ответить
В Ялте бочки с газом фашистски в море ржавеют и ничего значет ВСЕ договорились не использовать, мошли ж все...
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12.10.2022 19:29 Ответить
ти так ставиш питання, наче відповідь очевидна і однозначна
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12.10.2022 09:21 Ответить
Це зовсім інші речі.
Поразка гітлера закінчилась повною окупацією Німеччини включаючи столиці. Поразка московії не закінчиться окупацією ніяких міжнародно визнаних її територій. Тільки вони будуть вигнані з окупованих територій.
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12.10.2022 10:19 Ответить
По-моему они просто запруться в бункере дрожа от страха перед Великим и Страшным Пу
Ну, а если серьезно, то похоже, что Запад очень не хочет расставаться с комфортной и сытой жизнью, чтобы положить конец этой войне...
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12.10.2022 08:11 Ответить
Ну так .--- в США 3 млн. мільионерів -- воно ім треба .
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12.10.2022 08:38 Ответить
Видно у тебя короткий ум. Америка этого не допустят.
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12.10.2022 09:29 Ответить
спробую всіх трохи заспокоїти(?)
дивився такий шикарний огляд
ділюсь
https://www.youtube.com/watch?v=nNZQE74trtc
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12.10.2022 08:16 Ответить
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12.10.2022 08:32 Ответить
Все очень верно сказано. Ни дать , ни взять, как говорится.
Но мир глух. Продолжает взращивать чудовище
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12.10.2022 18:38 Ответить
Мне кажется, г-н Байден деликатно умолчал, что Пентагон просто «замочит в сортире» кремлевского ублюдка вместе с его чемоданчиком для го*на
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12.10.2022 08:51 Ответить
Хтось у нас думкою багатіє! Не варто! Потрібна своя потужна зброя! Поки ми "скидуємся копійками на дрони і тепловізори, розкрадаються милиарди на дурні контракти!
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12.10.2022 09:08 Ответить
Пальчиком грозить Путину не получится!
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12.10.2022 09:09 Ответить
Видно ты поклонник путлера. Но он картонный идол и бумажный змей.
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12.10.2022 09:32 Ответить
Ну да, у вас действительно хорошо все продумано, не спорю. Вон британец же заявил, что у них нету технологий, позволяющих отследить подготовку к применению ядерного оружия. И они решили, исходя из этого, все подстроить так, чтобы ***** стрелял по нам ракетами х-101 и х-555 плюс калибрами, которые могут иметь ядерную боеголовку и могут быть применены против Великобритании и Франции. Поэтому они категорически, подчеркиваю, категорически отказались давать нам настоящее ПВО и самолеты, которыми мы бы могли сбивать 100% этих ракет. Так как в этом случае ***** просто перестал бы ими по нам стрелять, а Запад просто хочет их уничтожить, если выстрелят по нам, то их это вполне устраивает. Более того, раз мы вчера сбили так много ракет, то они вполне могут кацапам через посредников указать про нашу систему ПВО, чтобы мотивировать путина бить еще этими ракетами до конца, а то он может слить это дело из-за слабой эффективности. Также и миниатюрные размеры военной помощи отлично в это вписываются, если бы нам дали 2000 танков, то ***** бы уже давно отступил и стал бы ныть на НАТО, но при этом сохранил все стратегические крылатые ракеты. А что по нам стреляют, ну им это не особо и важно. Но для нас это критически важно. И нужно открыто и честно поднять этот вопрос на публичное голосование. Напугать Байдена перед выборами в Конгресс, что вообще-то Путин еще не проиграл, он всегда может победить, если мы ему позволим это сделать, а мы позволим ему, если вы не будете поставлять нам настоящее ПВО и нормальные наступательные вооружения и вопрос тут не в деньгах, томагавков 100 штук стоит дешевле, чем 200-300 высокоточных небольших артиллерийских снарядов. С совершенно иной эффективностью, учитывая близкостояющие кацапские самолеты друг к другу без ангаров.
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12.10.2022 09:13 Ответить
Слушай, чувак, я тут последил за твоими постами - постишь одно и то же в немного разных формулировках. Жабу надо варить на медленном огне, иначе она выскочит. Если начать жестко ******* *****, то он сразу применит ядерное оружие, и плюс у него останется куча другого железа и орочьего мяса, каковыми он может продолжить наступление. А так он уже измотан настолько, что только издали обстреливать и может, и даже применение ядерки не остановит ВСУ, ибо наступать ***** банально нечем и некем. Кроме того, есть надежда на путч внутри самой кацапии из-за дохлых мобиков.
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12.10.2022 09:51 Ответить
Да что за хрень ты несешь, черт тебя подери,ботву хрюсскую?
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12.10.2022 10:07 Ответить
Так мабудь і є хрюській) куча букв «про все і ні про що» зазвичай.
інколи озвучує більш-менш прийнятні думки, але без конкретики, або нейтральні, та впевнений це «маскування» для поокацапських вкидів яких більшість
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12.10.2022 11:29 Ответить
Нет ни одной причины думать, что не применит. Я тоже думал, что в феврале не вторгнется, ибо это нерационально и безумно. Надо просто быть к этому морально готовыми, что бы не было шока.
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12.10.2022 09:17 Ответить
..нужен упреждающий удар по стратегическим базам болот мацковии,иначе эти быдлонасекомыши болот мацковии не успокоятся...
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12.10.2022 09:32 Ответить
Дурню пишете.
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12.10.2022 11:38 Ответить
"... або не робитимемо..."
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12.10.2022 09:43 Ответить
Почему не сказать коротко - В случае применения ЯО США даст максимально жесткий ответ путину. - и точка, не надо вот этих всех мямлей... ох и чепушилы правят миром...
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12.10.2022 10:24 Ответить
Так сказано «Пентагон розробив план відповіді». Не адміністрація, не конгрес, а Пентагон. Що не зрозуміло?
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12.10.2022 11:40 Ответить
Если путя стрельнет ядерной, Байден обидется и не будет с нам разговаривать. Поэтому всё закончится ядерным апокалипсисом и всем хана.
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12.10.2022 10:50 Ответить
В Washington Post заявили о "намеке" Путина на "использование ядерного оружия": "

Это не блеф" У Байдена обеспокоены, что поражения армии РФ в Украине дадут Владимиру Путину повод нанести ядерный удар.

https://www.dialog.ua/opinion/260397_1665586404
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12.10.2022 18:47 Ответить
шо тут думать...по губам водить кремлядскому ритмичнее..
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12.10.2022 19:09 Ответить
Хорошо Пентагону
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12.10.2022 20:36 Ответить
Я думаю , что ***** звезда ЯО он не применит , тактическое применить сложно , могут сбить на подлете , или сбой ракеты и заряда + это должен быть опять ,массированный удар, бо 70% собьют . В этом случае ничего не достигнут и обосруться по полной . Стратегическое , вообще сложно , там полетные задания , в Украину не пошлешь , а на Запад опасно , их уничтожат еще при открытии люков . И опять обосрутся . Уже сейчас нужно думать , что делать с отдельными княжествами бывшей рф . А к этому все идет , армии нет ,денег нет . Ситуация напоминает , как было после Цусимы и руско-Японской войне . Сейчас будет еще хуже , уцелевшие вояки садисты, вернуться домой и рф разорвет изнутри , бандитизм 90-х покажется легким недоразумением . Вопрос в другом ***** он кто , ? агент ЦРУ или безнадежно ттупой мелкий интриган , которому просто повезло ,вылезти на самый верх ,кучи Говна
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12.10.2022 22:53 Ответить
Еще раз объясню , не надо путать горячее с мягким , 24 - го напал , потому что готовился и хотел напасть уже давно . А с ЯО это не одно и тоже . Во-первых могут пострадать соседи и не обрадоваться Во-вторых , попытаться применить и добиться успеха , это не одно и тоже . Если ракету с ЯО собьют то заряд не взорвется , а только загадит не много Украинской земли . И это будет конец ***** . А , чтобы долетело нужно большой залп , а где их взять , если уже потратили После последнего обстрела ,они получили обратную реакцию , их уже больше никто не боится . Да и при большом залпе не факт что долетит А стратегическое , они не применят , вероятность этого события стремиться к нулю . Поэтому расслабляемся ***** скоро звезда
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12.10.2022 23:08 Ответить
 
 