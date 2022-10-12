Я не думаю, что Путин применит ядерное оружие. У Пентагона есть план на такой сценарий, - Байден
Президент США Джо Байден заявил, что не верит в применение российским диктатором Владимиром Путиным ядерного оружия, но отметил, что Пентагон разработал план по такому сценарию.
Об этом он сказал в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
По его словам, когда лидер одного из крупнейших ядерных государств мира говорит о применении тактического ядерного оружия, это безответственно. Он отметил, что не думает, что Путин решится на такой шаг.
Байден заявил, что даже угрозы ядерного оружия из уст Путина имеют эффект дестабилизации.
"Все, что я хотел сказать, это то, что это может привести к просто ужасному результату. И не потому, что кто-то намерен превратить это в мировую войну или что-нибудь такое, а просто после того, как вы примените ядерное оружие, ошибки, какие можно сделать, просчеты, кто знает, что произойдет", - сказал он.
Американский президент отказался раскрыть, каким будет ответ США, если Путин решится на возможное применение ядерного оружия, но сказал, что Пентагон заранее разработал варианты действий в случае такого сценария.
"Это обсуждалось, но я не буду вдаваться в подробности. С моей стороны было бы безответственно говорить о том, что мы будем делать или не делать", - резюмировал Байден.
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НАТО не дає Україні ******** летальної зброї,щоб не бути втягнутим у війну з рф.
В разі застосуваня ЯЗ рефією - НАТО відповість(буде втягнуте у війну). Або НЕ відповість,і буде втягнуте у ядерну війну пізніше.
То може не варто чекати,знищуючи лояльне до НАТО населеня?
отож бо й воно
Поразка гітлера закінчилась повною окупацією Німеччини включаючи столиці. Поразка московії не закінчиться окупацією ніяких міжнародно визнаних її територій. Тільки вони будуть вигнані з окупованих територій.
Ну, а если серьезно, то похоже, что Запад очень не хочет расставаться с комфортной и сытой жизнью, чтобы положить конец этой войне...
дивився такий шикарний огляд
ділюсь
https://www.youtube.com/watch?v=nNZQE74trtc
Но мир глух. Продолжает взращивать чудовище
інколи озвучує більш-менш прийнятні думки, але без конкретики, або нейтральні, та впевнений це «маскування» для поокацапських вкидів яких більшість
Это не блеф" У Байдена обеспокоены, что поражения армии РФ в Украине дадут Владимиру Путину повод нанести ядерный удар.
https://www.dialog.ua/opinion/260397_1665586404