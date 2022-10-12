Я не думаю, что Путин применит ядерное оружие. У Пентагона есть план на такой сценарий, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что не верит в применение российским диктатором Владимиром Путиным ядерного оружия, но отметил, что Пентагон разработал план по такому сценарию.

Об этом он сказал в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, когда лидер одного из крупнейших ядерных государств мира говорит о применении тактического ядерного оружия, это безответственно. Он отметил, что не думает, что Путин решится на такой шаг.

Байден заявил, что даже угрозы ядерного оружия из уст Путина имеют эффект дестабилизации.

"Все, что я хотел сказать, это то, что это может привести к просто ужасному результату. И не потому, что кто-то намерен превратить это в мировую войну или что-нибудь такое, а просто после того, как вы примените ядерное оружие, ошибки, какие можно сделать, просчеты, кто знает, что произойдет", - сказал он.

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Американский президент отказался раскрыть, каким будет ответ США, если Путин решится на возможное применение ядерного оружия, но сказал, что Пентагон заранее разработал варианты действий в случае такого сценария.

"Это обсуждалось, но я не буду вдаваться в подробности. С моей стороны было бы безответственно говорить о том, что мы будем делать или не делать", - резюмировал Байден.

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