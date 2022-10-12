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Новости Война
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В Луганской области оккупантам уже не хватает "мобилизованных" медиков. За сутки ВСУ уничтожили 2 вражеских системы ПВО и ударили по позициям рашистов

окупанти

Мобилизированных медиков у так называемой "ЛНР" уже не хватает - из-за поступления большого количества раненых просят о помощи у РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Отмечается, что с поступлением большого количества раненых в последнее время в медучреждениях оккупированной Луганской области не хватает врачей.

"Не помогла даже принудительная мобилизация медицинских работников. Чтобы пополнить штаты больниц, самопровозглашенное руководство региона направило ходатайство с просьбой о командировке медперсонала из центральных и восточных областей РФ. Однако и там есть свои трудности. Например, продолжаются бунты среди мобилизованных", - говорится в сообщении.

Так, по словам Гайдая, на одном из учебных полигонов восточного военного округа, из-за низкого уровня обеспечения, несоблюдения санитарных норм, ненадлежащего питания и отсутствия нормальных условий для проживания, более ста мобилизованных отказываются выполнять какие-либо приказы командования и покидать казарму.

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"Между тем, оккупанты ради собственной безопасности выключили в Кременной свет, а вместе с ним и связь, полностью изолировав местное население от внешнего мира. Город почти пуст – все в подвалах и погребах. Даже без света понимают приближение ВСУ. Ибо только за 11 октября украинская авиация нанесла пятнадцать ударов. Подтверждено поражение тринадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух систем противовоздушной обороны противника.

Ракетные войска и артиллерия поразили двенадцать пунктов управления, семнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре склады боеприпасов, а также более двадцати других важных объектов врага", – подчеркнул Гайдай.

Он отметил, что силы обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Первомайское и Красногоровка.

мобилизация (2735) потери (4368) ВСУ (6546) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6490)


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Топ комментарии
+9
«Киев уже взяли ?

-Киев еще нет.

-А что взяли?

-Tолько стиральную машину, микроволновку, сковородку, куклу, туалетную бумагу(сувенир), пару носков».
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12.10.2022 08:52
+7
Тувинских шаманов привлеките вместо медиков.
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12.10.2022 08:49
+6
Пусть сдыхают , не жалко.
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12.10.2022 08:51
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Тувинских шаманов привлеките вместо медиков.
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12.10.2022 08:49 Ответить
Что то риторикой знакомой потянуло. Ты ли это, товарисч два майора? Опять перерегистрировался переобулся перекрасился? А ***** сдохнет, как и твой пастух лука, которого ты сам вырастил, тупо выбирая его себе в пастухи более 25 лет подряд. Ну не баран ли ты в таком случае?
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12.10.2022 09:22 Ответить
К слову, скот, твой пастух на месте? А скотенятам своим по мешку пластиковому купил?
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12.10.2022 09:23 Ответить
Пусть сдыхают , не жалко.
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12.10.2022 08:51 Ответить
«Киев уже взяли ?

-Киев еще нет.

-А что взяли?

-Tолько стиральную машину, микроволновку, сковородку, куклу, туалетную бумагу(сувенир), пару носков».
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12.10.2022 08:52 Ответить
За щеку они взяли. Кацапы и **********.
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12.10.2022 09:48 Ответить
Цель "взять Киев за двадня!".
Если была цель взять в мешках,то цель достигнута!
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12.10.2022 09:51 Ответить
Пусть мобилизуют ветеренаров первых курсов.
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12.10.2022 09:10 Ответить
А чо,дубовая кора не помогает? Или дубы кончились,а поголовье еще нет?
Если правда,что чмобиков - фаршиков возят отдельно от БК,то юбимая фраза расеян "можем повторить!" приобретает истинный,сакральный,смысл!
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12.10.2022 09:47 Ответить
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12.10.2022 10:14 Ответить
Бег с голыми руками на амбразуру советского разлива уже не действует. Странно.
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12.10.2022 13:21 Ответить
 
 