В Луганской области оккупантам уже не хватает "мобилизованных" медиков. За сутки ВСУ уничтожили 2 вражеских системы ПВО и ударили по позициям рашистов

Мобилизированных медиков у так называемой "ЛНР" уже не хватает - из-за поступления большого количества раненых просят о помощи у РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Отмечается, что с поступлением большого количества раненых в последнее время в медучреждениях оккупированной Луганской области не хватает врачей.

"Не помогла даже принудительная мобилизация медицинских работников. Чтобы пополнить штаты больниц, самопровозглашенное руководство региона направило ходатайство с просьбой о командировке медперсонала из центральных и восточных областей РФ. Однако и там есть свои трудности. Например, продолжаются бунты среди мобилизованных", - говорится в сообщении.

Так, по словам Гайдая, на одном из учебных полигонов восточного военного округа, из-за низкого уровня обеспечения, несоблюдения санитарных норм, ненадлежащего питания и отсутствия нормальных условий для проживания, более ста мобилизованных отказываются выполнять какие-либо приказы командования и покидать казарму.

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"Между тем, оккупанты ради собственной безопасности выключили в Кременной свет, а вместе с ним и связь, полностью изолировав местное население от внешнего мира. Город почти пуст – все в подвалах и погребах. Даже без света понимают приближение ВСУ. Ибо только за 11 октября украинская авиация нанесла пятнадцать ударов. Подтверждено поражение тринадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух систем противовоздушной обороны противника.

Ракетные войска и артиллерия поразили двенадцать пунктов управления, семнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре склады боеприпасов, а также более двадцати других важных объектов врага", – подчеркнул Гайдай.

Он отметил, что силы обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Первомайское и Красногоровка.