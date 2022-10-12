Более 1230 детей в Украине пострадали в результате российской агрессии, - Офис Генпрокурора

По состоянию на утро 12 октября 2022 более 1230 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. 422 ребенка погибли и более 808 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"Больше всего пострадали дети в Донецкой области - 407, Харьковской - 254, Киевской - 116, Николаевской - 76, Черниговской - 68, Запорожской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 57, Днепропетровской - 31", - говорится в сообщении.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

По информации ювенальных прокуроров, 11 октября в результате обстрела войсками РФ г. Никополь Днепропетровской области получила тяжелое ранение в виде травматической ампутации ноги 5-летняя девочка. Стало известно, что 21 марта в результате обстрелов врагом г. Лозовая Харьковской области получила телесные повреждения 8-летняя девочка. Также стало известно, что 25 июня из-за обстрела пгт. Шевченково Купянского района Харьковской области получил телесные повреждения 8-летний мальчик.

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