В Харьковской области задержали жителя Чугуева, который помогал врагу и разведывал расположение "HIMARS"

По данным следствия, житель Чугуева помогал российской агентуре в проведении подрывной деятельности против Украины. За плодотворное сотрудничество ему обещали высокую должность при "полной оккупации" Харьковщины военными страны-агрессора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

Отмечается, что мужчина узнавал у местных жителей и знакомых, маскируя это под обычный разговор, о расположении ВСУ на Харьковщине.

"Самой главной его задачей было установление местонахождения иностранной военной техники, прежде всего ракетных систем "HIMARS". После получения информации мужчина оставлял на картах необходимые отметки для дальнейшей передачи российскому куратору", - говорится в сообщении.

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Правоохранители задержали его. При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры гражданину сообщено о подозрении по факту подготовки государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 111 УК Украины). В настоящее время подозреваемый находится под стражей.