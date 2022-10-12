РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10718 посетителей онлайн
Новости Война
6 613 44

В Харьковской области задержали жителя Чугуева, который помогал врагу и разведывал расположение "HIMARS"

затримання

По данным следствия, житель Чугуева помогал российской агентуре в проведении подрывной деятельности против Украины. За плодотворное сотрудничество ему обещали высокую должность при "полной оккупации" Харьковщины военными страны-агрессора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

Отмечается, что мужчина узнавал у местных жителей и знакомых, маскируя это под обычный разговор, о расположении ВСУ на Харьковщине.

"Самой главной его задачей было установление местонахождения иностранной военной техники, прежде всего ракетных систем "HIMARS". После получения информации мужчина оставлял на картах необходимые отметки для дальнейшей передачи российскому куратору", - говорится в сообщении.

Читайте: СБУ разоблачила соратника Кивы на корректировке ракетных ударов по Днепру: "охотился" за локациями украинской ПВО. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали его. При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры гражданину сообщено о подозрении по факту подготовки государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 111 УК Украины). В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Харьковщина (5577) государственная измена (1532) деоккупация (847) Офис Генпрокурора (2455) HIMARS (286)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+23
показать весь комментарий
12.10.2022 09:47
+16
ПАДЛЮКА!
показать весь комментарий
12.10.2022 09:46
+15
Подобные подонки даже хуже самих кацапов. Тюрьма - это невыход для таких, пустить на разминирование территории, все равно ничего путного в своей жизни оно никогда не сделает.
показать весь комментарий
12.10.2022 09:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ПАДЛЮКА!
показать весь комментарий
12.10.2022 09:46 Ответить
та савкова смердюча відрижка...
показать весь комментарий
12.10.2022 09:47 Ответить
воєнний трибунал-розстріл- воєнний час ...- ато вони знають що попадуть на "обмін"....
показать весь комментарий
12.10.2022 10:11 Ответить
показать весь комментарий
12.10.2022 09:47 Ответить
На зоне - действенный вариант.
показать весь комментарий
12.10.2022 10:03 Ответить
Типо, осознал и з сорому наклав руки(на себе).
показать весь комментарий
12.10.2022 10:04 Ответить
Какой вы, батенька, кровожадный.... Лучше - привязать его к М31 и пульнуть в сторону РФ. И всем хорошо: вы - избавитесь от предателя; предатель - пойдет обещанное просить (заодно, с чувством выполненного долга, доложит о Химарсах).
показать весь комментарий
12.10.2022 10:14 Ответить
Зпочатку
показать весь комментарий
12.10.2022 10:40 Ответить
Якщо є такі гниди, виходе є і знищені Хімери
показать весь комментарий
12.10.2022 09:49 Ответить
Нє, не виходе. Звідки такі висновки?
показать весь комментарий
12.10.2022 10:41 Ответить
сумніваюсь. вони ж на місці не стоять. вистрелили - і з**ались.
якби не дай бог рашисти змогли знищити хоч одну установку (направду, а не як вони брешуть), то вони б могли якісь докази навести. ніяких доказів досі не було. М777 справді, кілька вдалося їм знищити, а хаймарси - ні.
показать весь комментарий
12.10.2022 10:44 Ответить
Это кока-кольный выкидыш из 90-х. И почему именно они везде фигурируют ватой?
показать весь комментарий
12.10.2022 09:50 Ответить
Поколение пионеров, не ставших комсомольцами--- если коротко. Бездуховность при размытой любой всякой идеологии. Любование перед сильными личностями--- фюреры, диктаторы, дуче итд. И просто бабло в конце как довесок и конечно должность в системе. Либо кожанка, красные штаны, Маузер, мандат и право на обыск от системы любого на собственное усмотрение. Это старая схема--- не ново.
показать весь комментарий
12.10.2022 10:02 Ответить
на 100500% согласен и убежден на горьком опыте.
показать весь комментарий
12.10.2022 10:10 Ответить
повішати в центрі Харков з табличкою на шиї, "Він зрадник України і так буде з кожним"
показать весь комментарий
12.10.2022 09:50 Ответить
і тільки так
показать весь комментарий
12.10.2022 10:12 Ответить
Непотріб смердючий.
показать весь комментарий
12.10.2022 09:50 Ответить
Навіщо затримувати? Вручити йому білет на концерт Кобзона і нехай іде.
показать весь комментарий
12.10.2022 09:51 Ответить
Такі мають просто безслідно зникати: їх там немає.
показать весь комментарий
12.10.2022 11:40 Ответить
Прив"язати до ракети і запустити до кацапів. Нехай політає.
показать весь комментарий
12.10.2022 09:51 Ответить
Подобные подонки даже хуже самих кацапов. Тюрьма - это невыход для таких, пустить на разминирование территории, все равно ничего путного в своей жизни оно никогда не сделает.
показать весь комментарий
12.10.2022 09:51 Ответить
В чан с дерьмом ****** и в крематорий......................вот же ******..............................................................................................................
показать весь комментарий
12.10.2022 09:52 Ответить
Повісити за мошонку .
показать весь комментарий
12.10.2022 09:52 Ответить
Вбити такого не гріх
показать весь комментарий
12.10.2022 09:53 Ответить
Эти сучьи потроха дрочат на ссср. Может, "напомнить" им, что сралин делал с советскими гражданами, которые помогали немецким войскам во Второй мировой?
показать весь комментарий
12.10.2022 09:57 Ответить
напомнить... - разве шо детородный орган в мясорубку, пока его всего не перефарширует, мож вспомнит...
показать весь комментарий
12.10.2022 10:00 Ответить
"Напомнить" взято в кавычки не просто так
показать весь комментарий
12.10.2022 10:04 Ответить
Да мы же все понимаем сквозь сантименты - в сторону.
показать весь комментарий
12.10.2022 10:07 Ответить
купите у американцев старые списанные хаймарсы, и ловите на них агентуру и калибры.....
показать весь комментарий
12.10.2022 10:00 Ответить
предлагаю привязать этому поцу камень к его ненужным ему яйцам весом в 10 кг и с силой отбросить камень в сторону... они ему все-равно не нужны...
показать весь комментарий
12.10.2022 10:04 Ответить
Повісити, показово!
показать весь комментарий
12.10.2022 10:06 Ответить
У HIMARSов нет постоянного места дислокации,это высоко обильные комплексы все время в пути...,типа тачанка Батьки Махно...и маршала Маннергейма,но у финнов не было комплексов,они летали на лыжах небольшими группами и мочили красную армию не щадя живота...
показать весь комментарий
12.10.2022 10:13 Ответить
Одного не розумію, чому воно досі може стояти, розмовляти, і на його кровавому фото немає позначки 21+ ???
показать весь комментарий
12.10.2022 10:13 Ответить
это потому, что все реально жесткие парни сидят в комментах на Цензоре, а не служат в армии или СБУ
показать весь комментарий
12.10.2022 10:26 Ответить
Ета патамушта в Україні досі такі як ти

бурято-скотоязичні падалЬяковські п'ятирубльовкі досі бігають і можуть щось коментувати.
показать весь комментарий
12.10.2022 10:38 Ответить
ПАДАЛЬяк фсбешна мерзота. Чим як не рублями він плате таким як ти і той дебіл вище малоросоподібним свинособакам?
показать весь комментарий
13.10.2022 00:34 Ответить
Із-за вашої свинячої малороської тупості в 19 році, склався пазлик у *****. Що суки, тепер какая разніца с какіх старон Україна прінамаєт помащь?
показать весь комментарий
13.10.2022 00:38 Ответить
На розмінування, гниду.
показать весь комментарий
12.10.2022 10:17 Ответить
Чому під час такої жорстокої війни,війни на виживання України як держави,виживання українського народу,не прийняті закони воєнного часу?
показать весь комментарий
12.10.2022 10:23 Ответить
Ох и паскудников конечно развелось за 30 лет независимости...
показать весь комментарий
12.10.2022 10:25 Ответить
А ты не из них?
показать весь комментарий
12.10.2022 10:50 Ответить
Зе пацифіст...тому так..,не стріляти...
показать весь комментарий
12.10.2022 10:26 Ответить
Кабанчик очень подходит для разминирования противотанковых минных полей.
показать весь комментарий
12.10.2022 12:28 Ответить
 
 