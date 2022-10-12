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ГУР об обвинениях в адрес Буданова: ФСБ и СК РФ – фейковые структуры, комментировать не будем

кримський,міст,керченський

В Главном управлении разведки Минобороны Украины отказались комментировать заявления ФСБ и Следственного комитета России о причастности ГУР и ее руководителя Кирилла Буданова к подрыву Крымского моста.

Об этом представитель прессслужбы ГУР МО Андрей Юсов сказал в комментарии Суспільному, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ерунда вся деятельность ФСБ и Следственного комитета. Это фейковые структуры, обслуживающие путинский режим, поэтому комментировать их очередные заявления мы точно не будем. Удивительно что еще никакой визитки не нашли в районе Крымского моста", - сказал Юсов.

Ранее в России заявили, что якобы установили "организатора теракта" на Крымском мосту – им назвали руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова и сотрудников службы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В РФ нафотошопили "паспорт" для фейка об украинце и взрыве на Крымском мосту. ФОТО

Буданов (451) Крым (26364) мост (1027) разведка (4168) ФСБ (1934) Керченский мост (392)


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Топ комментарии
+21
Да і країни такої нема, територія фейк, і живе там фейковий народ, сброд відходів інших народів ...
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12.10.2022 10:27
+8
можна було і коротше " ідіть наф@Й"
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12.10.2022 10:29
+8
Чего-то пиарят Буданова наши северные соседушки.
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12.10.2022 10:31
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Да і країни такої нема, територія фейк, і живе там фейковий народ, сброд відходів інших народів ...
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12.10.2022 10:27 Ответить
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12.10.2022 10:28 Ответить
Не думав , що Буданов такий скромний .
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12.10.2022 10:28 Ответить
Всрався? Молодець. Але то яким боком до теми?
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12.10.2022 10:37 Ответить
У грудні 2021 року https://uk.wikipedia.org/wiki/Bihus.Info Bihus.Info і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE «Слідство. Інфо» повідомили, що

Кирило Буданов проживає разом з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%96%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександром Гогілашвілі

в будинку В'ячеслава Стрелковського, якого в ЗМІ називають

організатором низки великих конвертаційних центрів на мільярди гривень

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 https://uk.wikipedia.org/wiki/Буданов_Кирило_Олексыйович
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12.10.2022 10:57 Ответить
Гогілашвілі живе в маєтку організатора конвертцентрів і ділить його з керівником ГУР - ЗМІ

https://www.pravda.com.ua/news/2021/12/16/7317598/

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12.10.2022 11:10 Ответить
можна було і коротше " ідіть наф@Й"
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12.10.2022 10:29 Ответить
Троллить их надо, как они троллили в прошлом. Высмеивать. Как с "курением", как ещё раньше - с визиткой Яроша. Они на говно изойдут, когда их будут информационно бить их же оружием.
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12.10.2022 10:30 Ответить
Чего-то пиарят Буданова наши северные соседушки.
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12.10.2022 10:31 Ответить
піарять та "прикривають" свого "протеже"
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12.10.2022 13:21 Ответить
Буданов раскрыл секрет мавзолейных идиотов, сказав недавно,что на рабZee три Путлера,скорее всего это мстя...,по моим подсчётам на Мавзолейной Помойке их было 7,но кастинг прошло трое...
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12.10.2022 10:40 Ответить
Конечно, скромность украшает тебя, Буданов! Но ТЫ - ХЕРОЙ! Но почему забыты другие херои, непосредственно подорвавшие фуру и погибшие при этом - Саша Гогилашвили и Коля Тищенко- Каклета!
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12.10.2022 10:59 Ответить
Свинопси тупі - вже тиждень пройшов а вони жодного твердого неспростовного доказу не подали. Подивіться рентген тієї фури: рядочками складені якісь балони чи снаряди. Кароч, ***** рознюхав що до нас їдуть айріси, на фронті срака, рашкобидло бунтує, тому і зробили керчнский сахар, щоб прикрити масовий ракетний терор.
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12.10.2022 11:26 Ответить
Не нужно им подсказывать! Теперь они точно найдут визитки.
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12.10.2022 11:37 Ответить
Тупий феесбешний фейк, примарений в стані шизофренічного помутніння. Поверхневий вибух ну ніяк не міг зірвати 3 плити перекриття мосту, тут явно щось бабахнуло під ними. То є раз. Друге, ідіоти наводять кольорове фото 3-х вісної вантажівки, а на рентгнені 2-х! Мало того, вони вже наплели, що то замість зерна з України вивезли вибухівку, яку завантажили у фуру, яку потім погнали через 8 кордонів! А тому тепер для кацапів під великим питанням зернова угода! Ось так, не менше.
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12.10.2022 11:50 Ответить
Если Кремль делает такой пиар Буданову,стоит задуматься.Хотя и думать там нечего,его назначили сообщения Ермака,всю.эту гнилую шушеру надо убирать с Банковой.Этот мусор на второй срок не должен пройти-завалит Украину
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12.10.2022 12:41 Ответить
а вот в этом случае, именно в этом случае надо комментировать и приводить аргументы, что это сделано кацапией... но так как в гур-гур **************
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12.10.2022 12:54 Ответить
направленный взрыв сделан свинопасами... посмотрите как обрезаны участки моста... работала бригада "мостостроителей"...
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12.10.2022 12:56 Ответить
Вся Россия - страна-фейк. Была Московия в болотах вокруг Москвы. Всё остальное - территория, прикарманенная Ордой. Даже Новгород и Псков изначально там не были.
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12.10.2022 13:11 Ответить
А Єрмак в курсі, що його батько працює у фейковій структурі? Може в батька й діти фейкові?
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12.10.2022 16:22 Ответить
недавно було фото верхнього жд мосту. там горіло. що рельси демормувались не менше тисячі градусів. Чого там стояли цистерни. Ще з великої війни повелося, що при ударі по жд. особливо цінні вантажі дробились на партії та ховали усюди. Навіть на жд мостах. Бо попасти вноч в мосту нереально. І тут також, боячись ударупо станції, частину ГСМ сховали на мосту. Виконавці не зналиі підірвали. Горіло знатно, цистерни розплавились а мостовий бетон стовідсотково перегорів, як шулявській міст. Ну а Юстас просто повідомив Алекса, що це довга рука СБУ таке наробила. Через пару днів орки повідомлять,що ракетні обстріли помста за міст, так званий казус беллі. А кивки на Кірюшу це просте окозамилювання бо Кірюша в ад'ютантах у Єрмака
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12.10.2022 22:48 Ответить
 
 