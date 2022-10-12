ГУР об обвинениях в адрес Буданова: ФСБ и СК РФ – фейковые структуры, комментировать не будем
В Главном управлении разведки Минобороны Украины отказались комментировать заявления ФСБ и Следственного комитета России о причастности ГУР и ее руководителя Кирилла Буданова к подрыву Крымского моста.
Об этом представитель прессслужбы ГУР МО Андрей Юсов сказал в комментарии Суспільному, сообщает Цензор.НЕТ.
"Ерунда вся деятельность ФСБ и Следственного комитета. Это фейковые структуры, обслуживающие путинский режим, поэтому комментировать их очередные заявления мы точно не будем. Удивительно что еще никакой визитки не нашли в районе Крымского моста", - сказал Юсов.
Ранее в России заявили, что якобы установили "организатора теракта" на Крымском мосту – им назвали руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова и сотрудников службы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кирило Буданов проживає разом з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%96%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександром Гогілашвілі
в будинку В'ячеслава Стрелковського, якого в ЗМІ називають
організатором низки великих конвертаційних центрів на мільярди гривень
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 https://uk.wikipedia.org/wiki/Буданов_Кирило_Олексыйович
https://www.pravda.com.ua/news/2021/12/16/7317598/