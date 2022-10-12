ГУР об обвинениях в адрес Буданова: ФСБ и СК РФ – фейковые структуры, комментировать не будем

В Главном управлении разведки Минобороны Украины отказались комментировать заявления ФСБ и Следственного комитета России о причастности ГУР и ее руководителя Кирилла Буданова к подрыву Крымского моста.

Об этом представитель прессслужбы ГУР МО Андрей Юсов сказал в комментарии Суспільному, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ерунда вся деятельность ФСБ и Следственного комитета. Это фейковые структуры, обслуживающие путинский режим, поэтому комментировать их очередные заявления мы точно не будем. Удивительно что еще никакой визитки не нашли в районе Крымского моста", - сказал Юсов.

Ранее в России заявили, что якобы установили "организатора теракта" на Крымском мосту – им назвали руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова и сотрудников службы.

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