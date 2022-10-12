Общие боевые потери РФ с начала войны – около 63 380 человек, 268 самолетов, 235 вертолетов, 2505 танков, 1507 артсистем, 5181 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 12 октября потери личного состава противника составляют около 63 380 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 12.10 ориентировочно составили:

личного состава – около 63380 (+270) человек ликвидировано,

танков ‒ 2505 (+1) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5181 (+19) ед,

артиллерийских систем – 1507 (+11) ед,

РСЗО / MLRS – 355 (+2) ед,

средства ПВО ‒ 182 (+1) ед,

самолетов – 268 (+0) ед,

вертолетов – 235 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1129 (+15),

крылатые ракеты ‒ 315 (+20),

корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3927 (+11) ед,

специальная техника – 136 (+0).

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"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.