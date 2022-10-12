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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 63 380 человек, 268 самолетов, 235 вертолетов, 2505 танков, 1507 артсистем, 5181 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 12 октября потери личного состава противника составляют около 63 380 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 12.10 ориентировочно составили:

личного состава – около 63380 (+270) человек ликвидировано,

танков ‒ 2505 (+1) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5181 (+19) ед,

артиллерийских систем – 1507 (+11) ед,

РСЗО / MLRS – 355 (+2) ед,

средства ПВО ‒ 182 (+1) ед,

самолетов – 268 (+0) ед,

вертолетов – 235 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1129 (+15),

крылатые ракеты ‒ 315 (+20),

корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3927 (+11) ед,

специальная техника – 136 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 63 380 человек, 268 самолетов, 235 вертолетов, 2505 танков, 1507 артсистем, 5181 бронированная машина 01

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

армия РФ (19047) Генштаб ВС (6190) уничтожение (6826) техника (1732) потери (4368)


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Топ комментарии
+7
Плюс 270 дохлої русні!
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12.10.2022 10:35
+7
І це тільки котрих вдалося порахувати
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12.10.2022 10:38
+7
от тільки дрони-камікадзе і розвідувальні БПЛА варто розділити.
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12.10.2022 10:40
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Плюс 270 дохлої русні!
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12.10.2022 10:35 Ответить
І це тільки котрих вдалося порахувати
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12.10.2022 10:38 Ответить
от тільки дрони-камікадзе і розвідувальні БПЛА варто розділити.
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12.10.2022 10:40 Ответить
кацап крестится
https://youtu.be/MRUXmTzqxSo
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12.10.2022 10:49 Ответить
... будучи мусульманиным и мысленно прокручивая тору.
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12.10.2022 12:18 Ответить
Що, у запоребрікового *****, танчики закінчилися, чи їхні танкісти обісралися з переляку.
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12.10.2022 11:12 Ответить
просто статистическое совпадение.
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12.10.2022 11:22 Ответить
Працездатних танків в ЗСУ більше, ніж у кацапів, вже 3+ місяці. Причина - найнасиченіша протитанковими засобами армія на планеті. Тож не дивно, що у кацапів і танків на передку поменшало, і ховати їх почали...
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12.10.2022 12:08 Ответить
отчасти этот фактор тоже стал влиять на статистику.
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12.10.2022 12:19 Ответить
А скільки в нас?
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12.10.2022 11:27 Ответить
недостаточно. Хотелось бы еще десяток танковых дивизионов.
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12.10.2022 12:21 Ответить
Оперативная пауза
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12.10.2022 13:17 Ответить
Безповоротні втрати лише армії ворога без врахування ПВФ, мусорів та формувань з мобіків лднр на його війні з Україною (тих, що загинули, зникли безвісти, померли від ран або отримали поранення, які не дозволяють їм повернутися до військової служби) становлять понад 90 тисяч орків. Про це повідомляє видання «Важливі історії», посилаючись на слова двох своїх джерел: чинного співробітника ФСБ та колишнього офіцера іншої касапської спецслужби.
Інформація джерел цього медіа близька до оцінок, які раніше давали міністерства оборони США та Великобританії. А саме: в серпні в Пентагоні заявили, що з початку війни загинули чи отримали поранення від 70 до 80 тисяч орків; а міністр оборони Великобританії Бен Уоллес у вересні заявив, що загальні втрати орків перевищують 80 тисяч осіб, з них приблизно 25 тисяч загинули.
https://meduza.io/news/2022/10/12/vazhnye-istorii-bezvozvratnye-poteri-rossii-na-voyne-protiv-ukrainy-prevysili-90-tysyach-chelovek Передрукувало і переказало касапська з т.зв. "харошіх рузкіх" "Медуза"
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12.10.2022 17:31 Ответить
 
 