Байден заявил о последствиях для Саудовской Аравии за нефтяной сговор с Россией
Президент США Джо Байден заявил, что решение ОПЕК+ о сокращении квот на добычу нефти будет иметь последствия для отношений США и Саудовской Аравии, являющейся лидером нефтяного картеля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
"То, что они сделали вместе с Россией, будет иметь некоторые последствия. Я не собираюсь объяснять, какие шаги рассматриваю и что имею в виду. Но последствия – они будут", - сказал американский лидер в интервью CNN.
Отвечая на вопрос, пора ли для США пересмотреть свои отношения с Саудовской Аравией, Байден ответил: "Да".
Топ комментарии
+25 Михаил Дужик #512165
показать весь комментарий12.10.2022 11:02
+21 Vasya Kirpych #484960
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+11 Мобильный крематорий
показать весь комментарий12.10.2022 11:47
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Думаю и тут было также.
Был и ещё сингапурский правитель-живых людей в баржах в океане затопил,и ничего,демократ
Простите
2. Незрозуміло що таке "получат саудиты кучу проблем от "довольн ых" граждан" ... Там шалені доходи на душу населення - реально.
Рівень життя там великий лише у саудитів,а це далеко не все населення країни
І з шиїтської Ірану постійно підтримують грошима і людьми,невдоволення в населення.
Плюс там вже нащадків шейхів майже 5 тисяч,бо плодяться вони як мухи і теж у багатьох є бажання поцарювати
Ютьюб в помощь...
Ну яка швидкість у парових? Вони були швидкими, поки бензинові мотори були слабенькі...
І так, уже в 30-40-х роках електричні поїзди (які тоді тільки почали появлятися) легко обганяли паровози.
Крім того, згадайте 11 вересня 2001 р. Мало не здалося.
Народження: 10 березня 1957 р., https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_ruUA884UA884&sxsrf=ALiCzsay14lgeOtr3Cuuel61JkECBjfiYA:1665567382976&q=%D0%AD%D1%80-%D0%A0%D0%B8%D1%8F%D0%B4&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MM1Nt1QCs1JycuO1xLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VUn5R3iJW3gtrLzboXlhwYcfF_gtbdrAy7mJn4mAAAA9zY9lGAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiowNiBstr6AhVux4sKHb2JCUkQmxMoAHoECEAQAg Ріяд, Саудівська Аравія
Діти: https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_ruUA884UA884&sxsrf=ALiCzsay14lgeOtr3Cuuel61JkECBjfiYA:1665567382976&q=%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%BD+%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B0+%D0%B1%D1%96%D0%BD%D1%8C+%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MM1Nt1TiArGMk-KzTJO0pLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VckZmTkpRat4iVusL-y42XthwYc-FDQoXNl7YemGvwoXdQP4WMPNiK1hqO1jy4rQLey_2IEnvYGXcxc7EwQgA7RQlfHoAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiowNiBstr6AhVux4sKHb2JCUkQmxMoAHoECE0QAg Хамза Бінь Ладен , https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_ruUA884UA884&sxsrf=ALiCzsay14lgeOtr3Cuuel61JkECBjfiYA:1665567382976&q=%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D1%80+%D0%B1%D0%B5%D0%BD+%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MM1Nt1TiArGMMwrSyky1pLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VckZmTkpRat4iVqkL8y7subDhYoPChY0Xtl7Yq3Bh9oUNF7aAmDtYGXexM3EwAgDyKU3LWQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiowNiBstr6AhVux4sKHb2JCUkQmxMoAXoECE0QAw Омар бен Ладен , https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_ruUA884UA884&sxsrf=ALiCzsay14lgeOtr3Cuuel61JkECBjfiYA:1665567382976&q=%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%8F+%D0%B1%D0%B5%D0%BD+%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MM1Nt1TiArHSc-**********************************************************************************************************&sa=X&ved=2ahUKEwiowNiBstr6AhVux4sKHb2JCUkQmxMoAnoECE0QBA Сумайя бен Ладен ,
Його батько, Мухаммед Авад бен Ладен (*https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 7 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1908 1908 - †https://uk.wikipedia.org/wiki/1967 1967 ), був заможним https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD бізнесменом з близькими зв'язками з сім'єю короля Саудівської Аравії.
Там хр...н що можна зрозуміти.
Ї.аш їх Джо .!! А ми тобі будем - помогать . .
Вона не настільки нагрішила, як Росія.
Да, там диктатура, і в Росії диктатура.
Але Венесуела хоть не воює!
"берем" Венесуелу в "свої руки" - вливаємо кошти, але - змінюємо уряд на "маріонеток" - за допомогою СМІ і "дій" піднімаємо рівень життя людей, формуємо (програмуємо) їм, Ваш світогляд на життя. Піднімаємо економіку, качаємо ресурси, виводимо країну на світовий ринок, інших "збиваємо" ємбаргами і т.д. в "жопу" - і оляля ВАША маріо-країна стає супер країної по постачанню у світі
вводимо у "майже" усі світові інстанції, робимо її другу, після Вас, а може й 6-10, по голосу вирішення проблем і СВІТІ (читаємо вище про маріонеток)... Тепер вона буде підтримувати вашу країну скрізь з "правом голосу" аля (росія-білорусь)
П.С. Це короткий опис керування світом надкраїнами...
Тема мутна ... можуть змовитися з Китаєм, то США мало не здасться.
Це не так працює. Країн багато. І власників держборгу багато. Це Китай і СА найбільші тримачі.
Якщо ви не знали ,то наприклад всі транші в долларів,обов'язково проходять,через банк країни-емітенту валюти (тобто якийсь банк США).
Наприклад купляєте на аліекспресі якусь дрібничку,платіж іде в Китай,через банк -емітент доллару.
Тим більше,що основна частина боргу США,тримається банками самих США
Те, про що Ви написали у 2 перших абзацах, це про інше.
Там треба розбиратися. На яких умовах купуються облігації, доходність, строки виплати, чи можливо їх швидко продати ; що після цього буде.
"... основна частина боргу США,тримається банками самих США" - і що ? основна це яка ?
А може і ні.
А що буде, якщо Китай і СА одночасно продадуть свої частки ??
Структура держборгу США станом на січень 2019 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%A1%D0%A8%D0%90#cite_note-td-14 [14] :
Загальний держборг: 21 959 мільярдів; Борг перед різноманітними особами: 16 108 мільярдів; Внутрішньодержавний борг: 5851 мільярд.
Для вирішення https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90_(2011)&action=edit&redlink=1 бюджетної кризи , що загрожувала https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1 банкрутством держави , після тривалих переговорів https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 2 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/2011 2011 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Президентом США https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0 Бараком Обамою було підписано «Акт бюджетного контролю 2011 року» щодо збільшення рівня державного боргу.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%A1%D0%A8%D0%90#cite_note-7 [7]
3 лютого 2016 року уряд США оголосив, що борг перевищив 19 трильйонів доларів США.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%A1%D0%A8%D0%90#cite_note-8 [8]
17 березня 2018 року борг збільшився до 21 трлн доларів і склав 106 % ВВП США.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%A1%D0%A8%D0%90#cite_note-9 [9]
20 лютого 2020 держборг склав 23,3 трлн доларів.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%A1%D0%A8%D0%90#cite_note-10 [10]
Саудівська Аравія 171,3 2,76 %
Китай 1138.9 18,37 %
Захід введе заборону на виробництво нових автомобілів на бензині чи дизпаливі. Тільки на електроенергії!
І всі пошлють на *** арабів з їх нафтою.
Вони дограються в картелі і в монополії!
А проблєму з рф треба зараз вирішувати - 1-2 роки.
А що після цього сталося? - Правильно - Почали рости ціни на нафту - і РФ-ія, котру ненависний Трамп (котрий, типу ж - "путінський агент", ага) давив нізькими цінами на нафту і вичавлював росію взагалі з европейського ринку вуглеводнів - своіми вуглеводнями, вже американськими - РФ-ія почала знову "жиріти" за збагачуватися - РФ-ія продовжила переозброэння, почала клепати снаряди, ракети та зброю - ті ж самі "іскандери", "калібри", самольоти, вертольоти, танки - для нападу на нас. Шикарно, так же ж?
-але ж - зась.
Краще розповідати "щось", "висловлювати" чергову "стурбованість" - а ціни на нафту й газ вже захмарні, і тій же таки Эвропі розповідати казки, що треба вам готуватися сидіти "в холоді"
- бо комусь там дуже так "треба"
Але апологетика Трампа так само є недоречною. Ні, він не знижував ціни на нафту. Навпаки, коли сауди розпочали проти рашки цінову війну, фактично змусив їх домовитись про взаємне скорочення видобутку під приводом ковіду і був автором ********* картелю "опек+". Бо він думав не про інтереси цілих США, а про інтерес конкретних "червоних" штатів, де видобувають нафту і де незацікавлені в її здешевленні: Аляска, Вайомінг, Оклахома, Техас, Луїзіана, Флоріда.
Останній, хто ефективно грав на зниження нафти, був Обама. До нього - Рейган.