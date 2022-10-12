Байден заявил о последствиях для Саудовской Аравии за нефтяной сговор с Россией

Президент США Джо Байден заявил, что решение ОПЕК+ о сокращении квот на добычу нефти будет иметь последствия для отношений США и Саудовской Аравии, являющейся лидером нефтяного картеля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"То, что они сделали вместе с Россией, будет иметь некоторые последствия. Я не собираюсь объяснять, какие шаги рассматриваю и что имею в виду. Но последствия – они будут", - сказал американский лидер в интервью CNN.

Отвечая на вопрос, пора ли для США пересмотреть свои отношения с Саудовской Аравией, Байден ответил: "Да".

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