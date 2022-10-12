РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10658 посетителей онлайн
Новости
20 342 78

Байден заявил о последствиях для Саудовской Аравии за нефтяной сговор с Россией

байден

Президент США Джо Байден заявил, что решение ОПЕК+ о сокращении квот на добычу нефти будет иметь последствия для отношений США и Саудовской Аравии, являющейся лидером нефтяного картеля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"То, что они сделали вместе с Россией, будет иметь некоторые последствия. Я не собираюсь объяснять, какие шаги рассматриваю и что имею в виду. Но последствия – они будут", - сказал американский лидер в интервью CNN.

Отвечая на вопрос, пора ли для США пересмотреть свои отношения с Саудовской Аравией, Байден ответил: "Да".

Читайте: Я не думаю, что Путин применит ядерное оружие. У Пентагона есть план на такой сценарий, - Байден

Байден (2785) путин (31211) россия (95361) Саудовская Аравия (335) США (26401)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+25
США собственно говоря сделали Саудию Саудией. Современной страной с развитой промышленностью, особенно в сфере нефтегазодобычи. Значит они в состоянии и опустить саудитов до их бывшего барханного вида. И вместо небоскребов там за пять лет могут лазить верблюди по опустевшим хайвеям.
показать весь комментарий
12.10.2022 11:02
+21
Этот дикий принц - такой же диктатор и упырь, как и ху*ло, только на минималках. Цивилизованному миру следует прекратить всяческую поддержку всех этих допотопных и кровавых режимов. С какой вообще стати, это чудовище, которое одевается в пододеяльник, получило безграничную власть и богатства, чем оно лучше от других граждан своей страны?
показать весь комментарий
12.10.2022 11:35
+11
Мир поделен на две части. Людей с мозгами и ублюдков с ресурсами. Люди с мозгами слишком пацифисты и гуманисты, поэтому ублюдки с ресурсами начинают зарываться. Украина сейчас на передовой борьбы со всеми ублюдками мира.
показать весь комментарий
12.10.2022 11:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хто кого підтримує-те є тим самим...
показать весь комментарий
12.10.2022 10:51 Ответить
Этот дикий принц - такой же диктатор и упырь, как и ху*ло, только на минималках. Цивилизованному миру следует прекратить всяческую поддержку всех этих допотопных и кровавых режимов. С какой вообще стати, это чудовище, которое одевается в пододеяльник, получило безграничную власть и богатства, чем оно лучше от других граждан своей страны?
показать весь комментарий
12.10.2022 11:35 Ответить
Не помню какой президент США сказал-этот человек говнюк,но он наш говнюк.
Думаю и тут было также.
Был и ещё сингапурский правитель-живых людей в баржах в океане затопил,и ничего,демократ
показать весь комментарий
12.10.2022 12:04 Ответить
Я у Сінгапурі був кілька разів. Постійно читав сінгапурську пресу, але ніколи про таке не читав.
показать весь комментарий
12.10.2022 12:13 Ответить
Почитайте про ли Кван ю,только не сингапурскую прессу.Конечно парень он правильный,не спорю (нам бы такого),но то что сделано,то сделано-в баржах потоплены живые люди,думаю и среди коррупционеров,как писали,были также личные враги
показать весь комментарий
12.10.2022 12:18 Ответить
Ли Куан Ю настолько хорош, что я скажу сейчас непопулярную вещь: жаль, что только одну баржу потопил.

Простите
показать весь комментарий
12.10.2022 13:06 Ответить
Не знаю кого топив. Можливо й якихось покидьків. Наскільки мені відомо від місцевих, я в Сінгапурі був декілька разів, один раз кілька місяців поспіль, то туди традиційно малайці зсилали китайських волоцюг. Можливо тому відсоток бандитів був високий. Але в ********* Сінгапурі злочинності немає від слова зовсім. Тюрма, правда, є. Бачив на власні очі. Не знаю навіть для кого. Можливо для найманих іноземних проблемних робітників. І поліція десь ховається, дуже рідко видно.
показать весь комментарий
12.10.2022 12:20 Ответить
В додачу до підодіяльника ще на голові банний рушник
показать весь комментарий
12.10.2022 12:30 Ответить
Це піздец якийсь раша Іран, а тепер саудіти це не в наших інтересах .
показать весь комментарий
12.10.2022 10:57 Ответить
Для них єто война "неверных" не масульман и им все равно кто в ней победит а вот денег заработать можно и очень хорошо...
показать весь комментарий
12.10.2022 11:01 Ответить
Тільки от на їх території американські бази і всю зброю їм постачають США...
показать весь комментарий
12.10.2022 11:04 Ответить
То як себе поводять Іран і Сауди демонструє як вони до цього відносяться....
показать весь комментарий
12.10.2022 11:06 Ответить
Виникає питання :" А що ж тоді амери зможуть зробити саудитам ?"
показать весь комментарий
12.10.2022 11:34 Ответить
Перейти 100% на електромобілі та не углеводородну енергетику. Тоді буде хана саудітам, іранцям та іншим верблюдам.
показать весь комментарий
12.10.2022 12:03 Ответить
Амери на електромобілі ще нескоро пересядуть. Просто автівок у реалі дуже багато. Це ж не Норвегія.
показать весь комментарий
12.10.2022 12:21 Ответить
Уберут базы и пво-и получат саудиты кучу проблем от "довольн ых" граждан
показать весь комментарий
12.10.2022 12:06 Ответить
1. США пішли з Афгану - небо на землю не упало. Залишили купу майна і втратили купу грошей.

2. Незрозуміло що таке "получат саудиты кучу проблем от "довольн ых" граждан" ... Там шалені доходи на душу населення - реально.
показать весь комментарий
12.10.2022 12:24 Ответить
Так керівна верхівка має іншу гілку віросповідання,ніж усе населення,і поруч дуже стабільний йемен.Тому постійно є недовольні громадяни.
Рівень життя там великий лише у саудитів,а це далеко не все населення країни
показать весь комментарий
12.10.2022 12:27 Ответить
сорі ... племена бедуінів ?? Проти армії СА ?
показать весь комментарий
12.10.2022 12:35 Ответить
Терористи ,а не племена,а які вояки з арабів ми всі бачили по війнам з ізраїлем
показать весь комментарий
12.10.2022 12:39 Ответить
Якщо є невдоволені, то чому немає терактів зараз, чи раніше. Щось не чув.
показать весь комментарий
12.10.2022 13:36 Ответить
То ви не слідкуєте за світовими новинами-а так там постійно з йемену запускають усілякий хлам по нафтопереробним заводам,який збивається штатовським ппо.
І з шиїтської Ірану постійно підтримують грошима і людьми,невдоволення в населення.
Плюс там вже нащадків шейхів майже 5 тисяч,бо плодяться вони як мухи і теж у багатьох є бажання поцарювати
показать весь комментарий
12.10.2022 14:03 Ответить
ок
показать весь комментарий
12.10.2022 15:14 Ответить
Переход на водород сделают быстро и внезапно...,для нефтяных Магнатов это будет удар ниже пояса...хотя вначале 20 века переход с паровых движков на бензиновые был нелегким..по большому счету паровые, это самые экологически чистые...,и скорость приличная была...😛
Ютьюб в помощь...
показать весь комментарий
12.10.2022 10:59 Ответить
выпей валерьяны.
показать весь комментарий
12.10.2022 11:01 Ответить
.Какая экология, если воду топили углем.
показать весь комментарий
12.10.2022 11:02 Ответить
Емм, а чим топили котли у паровозах і пароплавах? Вугілля ще токсичніше за нафту взагалі-то!

Ну яка швидкість у парових? Вони були швидкими, поки бензинові мотори були слабенькі...
показать весь комментарий
12.10.2022 11:06 Ответить
Если ездили на электричке-то паровик будет примерно ехать также-крутящий момент отдается сразу,КПП вообще не нужно,КПД на современных материалах можно поднять до уровня ДВС
показать весь комментарий
12.10.2022 12:08 Ответить
Момент може і віддається зразу, але парові мотори дуже довго розкочегарюються... Ну не стартує паровоз так, як електричний поїзд! Я їздив на поїзді з паровозом, його і дизель обжене зі старту...

І так, уже в 30-40-х роках електричні поїзди (які тоді тільки почали появлятися) легко обганяли паровози.
показать весь комментарий
12.10.2022 12:17 Ответить
І КПД 10%!
показать весь комментарий
12.10.2022 11:16 Ответить
Наивно ведут себя арабские страны, все из которых не имеют ядерного оружия. Если будет ядерная война (а они могут способствовать ее началу, именно война, а не единственный первый удар по кацапстану с его полной нейтрализацией, последний просто немного подпортит экологию, но войны не будет, там страна третьего мира в одиночестве), то их страны моментально пойдут в категорию плательщиков дани для США. Под прямой угрозой ядерного удара получат ультиматум отдать все ваши накопленные бабки, тут же припомнив и нарушения прав женщин, и отсутствие выборов, и смертные казни для геев, и убийства журналиста в посольстве и многое другое. Раньше вас РФ защищала и защищала серьезно по-крайней мере в головах у людей, но теперь мнение изменилось, та и Китай обоссала с Тайванем. Шейхам стоит подумать о том, что их личная жизнь и жизнь их рода зависит от США и только США, так как США сильнее всего остального мира раз в 10 в военном отношении на данный момент, но в будущем этот показатель будет падать и поэтому они будут действовать активно сейчас, чтобы закрепить свое положение в выгодный момент.
показать весь комментарий
12.10.2022 11:00 Ответить
При чому ядерний конфлікт до шейхів ? Нащо амерам їх гроші експроприювати ?

Крім того, згадайте 11 вересня 2001 р. Мало не здалося.
показать весь комментарий
12.10.2022 11:38 Ответить
дід ******* не буде
показать весь комментарий
12.10.2022 11:02 Ответить
Это всё из-за слабости Байдена, саудити посмотрели как Байден ведёт себя трусливо с путиним...
показать весь комментарий
12.10.2022 11:02 Ответить
США собственно говоря сделали Саудию Саудией. Современной страной с развитой промышленностью, особенно в сфере нефтегазодобычи. Значит они в состоянии и опустить саудитов до их бывшего барханного вида. И вместо небоскребов там за пять лет могут лазить верблюди по опустевшим хайвеям.
показать весь комментарий
12.10.2022 11:02 Ответить
100% , дарма вони так борзанули
показать весь комментарий
12.10.2022 11:06 Ответить
Не вигадуйте. Гроші їхні розподілені скрізь, у т.ч. у держборгу США.
показать весь комментарий
12.10.2022 11:39 Ответить
Ну то і що. Гроші це тільки цифри на аркуші паперу. А їхні підприємства та будівлі в тих же Штатах вкупі з рахунками можна швидко відібрати. І що саудіти будуть робити зі своєю американською зброєю, якщо до неї перестануть надходити боєзапаси.
показать весь комментарий
12.10.2022 12:27 Ответить
Оса́ма бен Ла́ден - міжнародний терорист, поборник ісламу, колишній лідер міжнародної ісламської терористичної організації «Аль-Каїда». https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD Вікіпедія

Народження: 10 березня 1957 р., https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_ruUA884UA884&sxsrf=ALiCzsay14lgeOtr3Cuuel61JkECBjfiYA:1665567382976&q=%D0%AD%D1%80-%D0%A0%D0%B8%D1%8F%D0%B4&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MM1Nt1QCs1JycuO1xLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VUn5R3iJW3gtrLzboXlhwYcfF_gtbdrAy7mJn4mAAAA9zY9lGAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiowNiBstr6AhVux4sKHb2JCUkQmxMoAHoECEAQAg Ріяд, Саудівська Аравія

Діти: https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_ruUA884UA884&sxsrf=ALiCzsay14lgeOtr3Cuuel61JkECBjfiYA:1665567382976&q=%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%BD+%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B0+%D0%B1%D1%96%D0%BD%D1%8C+%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MM1Nt1TiArGMk-KzTJO0pLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VckZmTkpRat4iVusL-y42XthwYc-FDQoXNl7YemGvwoXdQP4WMPNiK1hqO1jy4rQLey_2IEnvYGXcxc7EwQgA7RQlfHoAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiowNiBstr6AhVux4sKHb2JCUkQmxMoAHoECE0QAg Хамза Бінь Ладен , https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_ruUA884UA884&sxsrf=ALiCzsay14lgeOtr3Cuuel61JkECBjfiYA:1665567382976&q=%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D1%80+%D0%B1%D0%B5%D0%BD+%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MM1Nt1TiArGMMwrSyky1pLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VckZmTkpRat4iVqkL8y7subDhYoPChY0Xtl7Yq3Bh9oUNF7aAmDtYGXexM3EwAgDyKU3LWQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiowNiBstr6AhVux4sKHb2JCUkQmxMoAXoECE0QAw Омар бен Ладен , https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_ruUA884UA884&sxsrf=ALiCzsay14lgeOtr3Cuuel61JkECBjfiYA:1665567382976&q=%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%8F+%D0%B1%D0%B5%D0%BD+%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MM1Nt1TiArHSc-**********************************************************************************************************&sa=X&ved=2ahUKEwiowNiBstr6AhVux4sKHb2JCUkQmxMoAnoECE0QBA Сумайя бен Ладен ,

Його батько, Мухаммед Авад бен Ладен (*https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 7 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1908 1908 - †https://uk.wikipedia.org/wiki/1967 1967 ), був заможним https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD бізнесменом з близькими зв'язками з сім'єю короля Саудівської Аравії.

Там хр...н що можна зрозуміти.
показать весь комментарий
12.10.2022 12:38 Ответить
І допомогли з'вязки з королем?
показать весь комментарий
12.10.2022 13:37 Ответить
Так, Бен Ладен організував теракт 11 вересня.
показать весь комментарий
12.10.2022 15:21 Ответить
принц стане принцесою?
показать весь комментарий
12.10.2022 11:06 Ответить
Стратегічнии партнер США .
показать весь комментарий
12.10.2022 11:06 Ответить
.Может попробовать купить венесуэльских коммунистов? В Венесуэле нефти больше, чем в Саудовской Аравии
показать весь комментарий
12.10.2022 11:15 Ответить
И те хоть не нападают на соседние страны и не оккупируют их территории.
показать весь комментарий
12.10.2022 11:48 Ответить
Саудівський принц - ще однин хутінський сраколиз , чмо яке в захваті від ***** , саме тому що він диктатор і має у кацапстані необмежену владу .. Диктатура як у паРаші - блакитна мрія і молодого саудівського довбодятла . Тому вони й - зійшлися .
Ї.аш їх Джо .!! А ми тобі будем - помогать . .
показать весь комментарий
12.10.2022 11:21 Ответить
Штати й кацапам допомагали,а тепер ми вигрібаєм...як то кажуть : від добра добра не жди...Тепер ракети,яз,та залежність від енергоресурсів...кремль все прорахував,тепер думаємо,як з цього вилізти...
показать весь комментарий
12.10.2022 11:36 Ответить
Потрібно Венесуелу відкривати, і перекладати венесуельське ембарго на росію.
Вона не настільки нагрішила, як Росія.
Да, там диктатура, і в Росії диктатура.
Але Венесуела хоть не воює!
показать весь комментарий
12.10.2022 11:36 Ответить
Так і є. Пишуть, рух у цьому напрямку є.
показать весь комментарий
12.10.2022 11:40 Ответить
"змінити" будь-який "статус" країни дуже легко, і за пару місяців "згнила" держава може стати 2 Саудівською Аравією....
показать весь комментарий
12.10.2022 13:39 Ответить
Незрозуміло, що Ви маєте на увазі.
показать весь комментарий
12.10.2022 15:22 Ответить
Короткий приклад:
"берем" Венесуелу в "свої руки" - вливаємо кошти, але - змінюємо уряд на "маріонеток" - за допомогою СМІ і "дій" піднімаємо рівень життя людей, формуємо (програмуємо) їм, Ваш світогляд на життя. Піднімаємо економіку, качаємо ресурси, виводимо країну на світовий ринок, інших "збиваємо" ємбаргами і т.д. в "жопу" - і оляля ВАША маріо-країна стає супер країної по постачанню у світі
вводимо у "майже" усі світові інстанції, робимо її другу, після Вас, а може й 6-10, по голосу вирішення проблем і СВІТІ (читаємо вище про маріонеток)... Тепер вона буде підтримувати вашу країну скрізь з "правом голосу" аля (росія-білорусь)

П.С. Це короткий опис керування світом надкраїнами...
показать весь комментарий
14.10.2022 08:42 Ответить
Аа ... Ну да ... Тільки строк у 2 місяці видається малоймовірним.
показать весь комментарий
14.10.2022 14:37 Ответить
Перепрошую, але "пару місяців" не визначається числом "2"
показать весь комментарий
14.10.2022 14:57 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2022 16:44 Ответить
Панове ... Арабські країни, у т.ч. Саудівська Арвія є чи не найбільшими власниками держборгу США.
Тема мутна ... можуть змовитися з Китаєм, то США мало не здасться.
показать весь комментарий
12.10.2022 11:42 Ответить
А что такое госдолг США?Спишут его сами США и кто им что предьявит-вся финансовая система мира под ФРС США
показать весь комментарий
12.10.2022 12:12 Ответить
Сорі, схоже Ви такий спец у міжнародних фінансах, як і я !

Це не так працює. Країн багато. І власників держборгу багато. Це Китай і СА найбільші тримачі.
показать весь комментарий
12.10.2022 12:26 Ответить
Поки США контролюють фінанси планети,через афільовані банки,їм розмови про якісь погрози на рахунок їх боргових зобов'язань ,особливо від несамосиійних країн по типу арабського базару не дуже важливі.
Якщо ви не знали ,то наприклад всі транші в долларів,обов'язково проходять,через банк країни-емітенту валюти (тобто якийсь банк США).
Наприклад купляєте на аліекспресі якусь дрібничку,платіж іде в Китай,через банк -емітент доллару.
Тим більше,що основна частина боргу США,тримається банками самих США
показать весь комментарий
12.10.2022 12:37 Ответить
Я ж про це ... Специ зібралися.

Те, про що Ви написали у 2 перших абзацах, це про інше.

Там треба розбиратися. На яких умовах купуються облігації, доходність, строки виплати, чи можливо їх швидко продати ; що після цього буде.

"... основна частина боргу США,тримається банками самих США" - і що ? основна це яка ?
А може і ні.
А що буде, якщо Китай і СА одночасно продадуть свої частки ??

Структура держборгу США станом на січень 2019 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%A1%D0%A8%D0%90#cite_note-td-14 [14] :
Загальний держборг: 21 959 мільярдів; Борг перед різноманітними особами: 16 108 мільярдів; Внутрішньодержавний борг: 5851 мільярд.

Для вирішення https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90_(2011)&action=edit&redlink=1 бюджетної кризи , що загрожувала https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1 банкрутством держави , після тривалих переговорів https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 2 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/2011 2011 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Президентом США https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0 Бараком Обамою було підписано «Акт бюджетного контролю 2011 року» щодо збільшення рівня державного боргу.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%A1%D0%A8%D0%90#cite_note-7 [7]

3 лютого 2016 року уряд США оголосив, що борг перевищив 19 трильйонів доларів США.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%A1%D0%A8%D0%90#cite_note-8 [8]

17 березня 2018 року борг збільшився до 21 трлн доларів і склав 106 % ВВП США.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%A1%D0%A8%D0%90#cite_note-9 [9]

20 лютого 2020 держборг склав 23,3 трлн доларів.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%A1%D0%A8%D0%90#cite_note-10 [10]

Саудівська Аравія 171,3 2,76 %

Китай 1138.9 18,37 %
показать весь комментарий
12.10.2022 13:34 Ответить
Дурня - держборг США - майже повністю віртуальний і ніколи не буде сплачений. У них так фінансова система працює - кожен надрукований долар одразу оформлюється як держборг перед конторою, яка долари друкує.
показать весь комментарий
12.10.2022 13:59 Ответить
Хм ... Це проблєма усих держборгів ... сорі за моветон ... Явища. Його називають фін. бульбашкою. Толком ніхто не знає як воно усе повернеться.
показать весь комментарий
12.10.2022 15:16 Ответить
Араби повинні зрозуміти, що, якщо ціна на нафту буде більше 100 доларів - то нафтопродукти буде не вигідно використовувати для автомобілів.

Захід введе заборону на виробництво нових автомобілів на бензині чи дизпаливі. Тільки на електроенергії!

І всі пошлють на *** арабів з їх нафтою.

Вони дограються в картелі і в монополії!
показать весь комментарий
12.10.2022 11:43 Ответить
Вище вже написав. Питання у чисельності автівок з ДВЗ. Якщо у США автівка мало не як лісапєд, то заміна на електрички відбудеться ще нескоро.

А проблєму з рф треба зараз вирішувати - 1-2 роки.
показать весь комментарий
12.10.2022 12:31 Ответить
Мир поделен на две части. Людей с мозгами и ублюдков с ресурсами. Люди с мозгами слишком пацифисты и гуманисты, поэтому ублюдки с ресурсами начинают зарываться. Украина сейчас на передовой борьбы со всеми ублюдками мира.
показать весь комментарий
12.10.2022 11:47 Ответить
Тепер саудітам про Хашоггі теж згадають!
показать весь комментарий
12.10.2022 12:06 Ответить
принцья на безмежну мерзость потянуло,як воно бути 2м і всього вбити одну людину,а тут щось бігає по яйця і навбивало млн.,всіх запрошує в ад,і ніхто нічого йому зробити не може.Взагалі вони разом чудово виглядають,кращої пари в світі немає.
показать весь комментарий
12.10.2022 12:09 Ответить
Байден щось каже про Саудівську Аравію - ти ба. А хто ж зупинив нарощений попередньою Адміністраціэю видобуток вуглеводнів у Штатах (та Канаді)? Хто зупинив побудову транспортуючих трубопровід для цього? - (колективний) Байден. Типу, вони "природку" "рятували".
А що після цього сталося? - Правильно - Почали рости ціни на нафту - і РФ-ія, котру ненависний Трамп (котрий, типу ж - "путінський агент", ага) давив нізькими цінами на нафту і вичавлював росію взагалі з европейського ринку вуглеводнів - своіми вуглеводнями, вже американськими - РФ-ія почала знову "жиріти" за збагачуватися - РФ-ія продовжила переозброэння, почала клепати снаряди, ракети та зброю - ті ж самі "іскандери", "калібри", самольоти, вертольоти, танки - для нападу на нас. Шикарно, так же ж?
показать весь комментарий
12.10.2022 12:23 Ответить
То, американський Президент "не знаэ" що робити? Хай добудовуэ транспортуючи трубопроводи для вуглеводнів, котрі ще ненависний Трамп - "агент ху"ла" почав будувати - там зовсім небагато залишилось - на пару місяців роботи - і запускаэ видобуток американський нафти й газу на повну - американські нафтовики та газовидобувачи тільки чекають - залити Эвропу своіми вуглеводнями.
-але ж - зась.
Краще розповідати "щось", "висловлювати" чергову "стурбованість" - а ціни на нафту й газ вже захмарні, і тій же таки Эвропі розповідати казки, що треба вам готуватися сидіти "в холоді"
- бо комусь там дуже так "треба"
показать весь комментарий
12.10.2022 12:29 Ответить
стосовно помилкової, навіть самовбивчої програми Байдена в її екологічній частині, запозиченій прямим текстом у Бьорні Сандерса і його лівацької камарільї - це 100% правда. І обмеження на нові інвестиції, і заборона нових розробок сланцю на федеральних землях, і припинення будівництва трубопроводів. Логіка (збочена) була такою: нафта стане дорожче і всі перейдуть на зелену енергію. В підсумку дорожчою стала американська нафта і всі перейшли на неамериканську (це спрощений опис).

Але апологетика Трампа так само є недоречною. Ні, він не знижував ціни на нафту. Навпаки, коли сауди розпочали проти рашки цінову війну, фактично змусив їх домовитись про взаємне скорочення видобутку під приводом ковіду і був автором ********* картелю "опек+". Бо він думав не про інтереси цілих США, а про інтерес конкретних "червоних" штатів, де видобувають нафту і де незацікавлені в її здешевленні: Аляска, Вайомінг, Оклахома, Техас, Луїзіана, Флоріда.

Останній, хто ефективно грав на зниження нафти, був Обама. До нього - Рейган.
показать весь комментарий
12.10.2022 22:38 Ответить
мокрощелкные саудиты являются лидерами картеля только потому, что Штаты дали им этот шанс... то же самое касается и чмошного вонючего китая с дерьмовой индией...
показать весь комментарий
12.10.2022 12:52 Ответить
Этот принс большой поклонник тупина. Пусть воюет с ираном сам. Штатам не надо вмешиваться.
показать весь комментарий
12.10.2022 15:04 Ответить
При Рейгане такой фуйни небыло.
показать весь комментарий
12.10.2022 15:21 Ответить
все байдена посылают, куда подальше. Даже какаие-то саудиты...ганьба
показать весь комментарий
12.10.2022 15:47 Ответить
"В 1986 году Саудовская Аравия, решив наказать другие страны ОПЕК за превышение квот, резко нарастила добычу. США перед этим тоже ее увеличили. И к середине года баррель столи 12 долларов.
показать весь комментарий
12.10.2022 20:12 Ответить
цена барреля выросла с 1,8 доллара в 1970 году до 36,83 доллара в 1980 году.
показать весь комментарий
12.10.2022 20:15 Ответить
Америка должна всем поставить потолок цены 50 долларов за барель и пускай ****** как хотят. Кто будет покупать дороже - сразу санкци
показать весь комментарий
14.10.2022 16:48 Ответить
 
 