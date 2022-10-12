Порошенко призвал к полному эмбарго российского экспорта: "Деньги, которые Запад платит за энергоносители, Путин тратит на ракеты против украинцев"

Петр Порошенко в эфире британского телеканала Sky News призвал запад к полному торговому эмбарго против России. Он объяснил, что Путин направляет заработанные от экспорта средства на ракеты и бомбы, которые убивают украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Как пишет Forbes, один день обстрелов в общей сложности стоил россии более 700 млн долларов. В то же время Россия получает от экспорта энергии более 900 млн долларов в день. То есть почти все деньги, которые западные страны платят за энергоносители, пути тратят на бомбы и ракеты против украинцев", – констатирует Порошенко.

"Цель Путина демонстрирует история ребенка, мать которого оставила его в детском саду и ушла, она была врачом в онкологической клинике больницы Охматдет. И ее убили российские ракеты. Ребенок остался сиротой", – рассказал Петр Порошенко.

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"Путин воюет не с ВСУ, а с украинскими женщинами и детьми. И, наконец, со всем демократическим миром, против свободы и демократии. Те, кто призывает к компромиссу на основе капитуляции Украины, совершают большую ошибку. Украина борется за вас всех, за европейскую свободу и демократию", – отметил Порошенко.

"Единственный способ остановить войну – предоставить больше оружия Украине. Потому что это скорее принесет мир. Предоставить нам полное членство в НАТО, так как Европейский Союз предоставил нам статус кандидата. Создать новый план Маршалла для Украины и внедрить новые санкции и эмбарго, что ограничит финансирование войны. Чем оперативнее мы сделаем это, тем быстрее будет мир", – отмечает пятый Президент.

"Сейчас пора действовать, а не говорить. Мы ожидаем, что Украина получит новые средства противоракетной и противовоздушной обороны, и это оружие поможет нам защитить Украину, украинское небо", – сказал Петр Порошенко.