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Новости Война
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Порошенко призвал к полному эмбарго российского экспорта: "Деньги, которые Запад платит за энергоносители, Путин тратит на ракеты против украинцев"

порошенко

Петр Порошенко в эфире британского телеканала Sky News призвал запад к полному торговому эмбарго против России. Он объяснил, что Путин направляет заработанные от экспорта средства на ракеты и бомбы, которые убивают украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Как пишет Forbes, один день обстрелов в общей сложности стоил россии более 700 млн долларов. В то же время Россия получает от экспорта энергии более 900 млн долларов в день. То есть почти все деньги, которые западные страны платят за энергоносители, пути тратят на бомбы и ракеты против украинцев", – констатирует Порошенко.

"Цель Путина демонстрирует история ребенка, мать которого оставила его в детском саду и ушла, она была врачом в онкологической клинике больницы Охматдет. И ее убили российские ракеты. Ребенок остался сиротой", – рассказал Петр Порошенко.

Читайте: Порошенко на CNN: Россию следует признать государством-спонсором терроризма и выбросить из ООН

"Путин воюет не с ВСУ, а с украинскими женщинами и детьми. И, наконец, со всем демократическим миром, против свободы и демократии. Те, кто призывает к компромиссу на основе капитуляции Украины, совершают большую ошибку. Украина борется за вас всех, за европейскую свободу и демократию", – отметил Порошенко.

"Единственный способ остановить войну – предоставить больше оружия Украине. Потому что это скорее принесет мир. Предоставить нам полное членство в НАТО, так как Европейский Союз предоставил нам статус кандидата. Создать новый план Маршалла для Украины и внедрить новые санкции и эмбарго, что ограничит финансирование войны. Чем оперативнее мы сделаем это, тем быстрее будет мир", – отмечает пятый Президент.

"Сейчас пора действовать, а не говорить. Мы ожидаем, что Украина получит новые средства противоракетной и противовоздушной обороны, и это оружие поможет нам защитить Украину, украинское небо", – сказал Петр Порошенко.

Порошенко (19588) путин (31211) россия (95361) эмбарго (226) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+17
Не поспориш .
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12.10.2022 11:01
+12
73% в Україні, взагалі були уставшиє от вайни, і голоснулі папріколу
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12.10.2022 11:09
+11
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12.10.2022 11:48
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12.10.2022 11:01 Ответить
Дружбы,турецкие потоки,******...
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12.10.2022 11:03 Ответить
Не тільки захід платить росії за ракети. Ще Азія. якщо Захід перестане купувати енергоносії у росії напряму, то він буде купувати їх через азіатських посередників.
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12.10.2022 11:07 Ответить
Скільки було розумників, коли поодинокі голоса говорили робіть ракети, робіть ядер. Що вони несли - і що МВФ грошей не дасть, і про санкції, і що дорого, аж 20-30 млрд.грн на рік. Тепер напевно дешево Україні обходиться - вопль пацифіських виродків.
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12.10.2022 11:08 Ответить
73% в Україні, взагалі були уставшиє от вайни, і голоснулі папріколу
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12.10.2022 11:09 Ответить
Головне, що не проти Заходу.
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12.10.2022 11:09 Ответить
Якщо зробити повне ембарго російського експорту - путіну навіть не буле чим фінансувати свою армію.

Він на волоску висить!

На надії на те, що захід не зможе відмовитись від російських товарів!

Ввести сьогодні повне ембарго - і оточення путіна завтра прибіжить до заходу і почне нити, що треба домовлятися.
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12.10.2022 11:14 Ответить
Чітко й зрозуміло та без хамського "ви на далжни" як деякі любителі асфальту та дерев....
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12.10.2022 11:16 Ответить
Захід не ставить своєю метою як найшвидше припинити агресію з боку нароссії, тому і тягне кота за хвіст (тобто не задіює в повній мірі навіть економічні важелі тиску), не їм же ракети на голову летять.
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12.10.2022 11:22 Ответить
А хочете конспірологічну теорію?
Дивіться з точки зору США. Рашку треба розвалити. Розвалити вщент і, як програма максімум - під шумок забрати ядерну зброю, або унеможливити її обслуговування. Рашка влізла війною в якусь бананову республіку десь на околицях Європи, яку очолює місцева версія короля Джуліана з м-ф "Мадагаскар", і дуже несподіванно отримала приголомшливої кизди. Всім зрозуміло, що масою рашка ту бананову республіку, рано чи пізно задавить, якщо їй не допомогти. Тому США пакує екстренний пакет допомоги.
Далі постає питання що робити далі. Американці в таких випадках замовляють в аналітиків аналіз. Мабудь те саме було і цього разу. Аналітики почухали рєпу і кажуть:
1) можна дати багато зброї і бойові лємури порвуть кацапів за декілька тижнів, звільнять території дійдуть до кордону і далі не підуть. Рашка як була так і буде. Пропагандони скажуть, що то напало НАТО, вони окукляться в нову Північну Корею і будуть сидіти і готуватися до наступної війни, яка станеться років зо три-чотири.
2) можна дати небагато зброї. Тоді рашка буде потроху зливати свій економічний і людський потенціал, поки не дійде до повного колапсу. При цьому багато лємурів постраждає і загине. Але яке діло мені, президенту Сполучених Штатів, до якихось далеких чудаків, якщо на кону стоїть така велика довгострокова перемога?
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12.10.2022 12:02 Ответить
І на додачу. Так, я розумію, що ото все виглядає образливо. Це тому, що "своя сорочка ближче до тіла" і у багатьох є відчуття що їх Жмеринка(Крижопіль, Київ, Кривий Ріг, будьяке інше місто) - центр всесвіту і всі події крутяться лише навколо нього, або хочаб навколо України. Але це не так. Застосовуйте абстрактне мислення, ставте себе подумки на місце інших, дивіться на ситуацию з іншого боку і події будуть виглядати трохи інакше.
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12.10.2022 12:12 Ответить
У ***** уже есть запас на непрерывное производство ракет на долгие годы, его ограничения связаны с персоналом и станками. Уже слишком поздно это исправить, если конечно Китай нефритовый нож в пятую точку спины не вонзит. Нефть и газ нужны промышленным предприятиям Европы, которые могут производить оружие для нас. Пока они не делают этого массово, но они имеют на это возможность.
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12.10.2022 11:22 Ответить
Чому Порошенко не вимагає зняти санкції з Абрамовича?!
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12.10.2022 11:25 Ответить
Тому що Порошенко - не Арахамія?
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12.10.2022 11:41 Ответить
+
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12.10.2022 11:44 Ответить
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12.10.2022 11:48 Ответить
"Порохобот! Сколько тєбє заплатіл соєвий кароль? Апшори! Ліпецкая фабріка!" (С)
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12.10.2022 12:04 Ответить
Ги!
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12.10.2022 13:21 Ответить
Только бизнес...и ничего более...Бесполезно призывать...Эти зажравшиеся бюргеры платить будут даже тогда, когда на их голову будут сыпаться ракеты...и все ещё надеются откупиться от рашки...
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12.10.2022 12:53 Ответить
Наш президент гарно учора на G7 виступив. Петро сьогодні повторив.
Бачимо політичний консенсус.
Це добре.
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12.10.2022 14:01 Ответить
https://t.me/Chornovil_official/9056 Тарас Чорновіл : "...в нас (в Україні) розподілилися функції. Зеленський займається переважно лише тим, що в середині країни може сподобатися виборцям. Добре, що хоч відеозвернення на міжнародні події записує. Хоча вже давно пора вилізти з бункера й почати самостійно виїжджати на головні зустрічі, форуми й саміти. Те ж саме ООН, G-20 тощо. Країна без нього не пропаде, скорше навпаки. А Порошенко тим часом без зайвої показухи (звітує лише в себе в соцмережах) займається рутинною міжнародною роботою.
Типовий робочий день Порошенка: прийняв новопризначеного посла Австрії, зустрівся з пані амбасадоркою США, мав 2 чи 3 включення для впливових світових медіа. Говорив про потреби в зброї, тиску на рф, рекламував трохи некоректно подану заявку Зеленського на членство в НАТО... паралельно скоординував роботу фонду Порошенків та волонтерської спільноти. І от я не розумію цю зелену шоблу - за них фахово роблять їхню справу, практично при цьому не рекламуються, а вони аж бісяться від злоби..."
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12.10.2022 17:17 Ответить
Тарас Чорновіл , це такий "авторитєтіщє" , що ... В мене просто не має слів.
Що той саміт G7, який 11 листопада пройшов. До того ж пройшов віртуально. Де ніхто не куди не їхав.
І що там за люди були , окрім Зеленського. "Мєлкота".
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12.10.2022 17:46 Ответить
брехун ти зебільний, . По-перше, за саміт G7 Чорновіл не згадував; по-друге, в цьому році їх було два: .
Почім подляк тобі за кожен висер платить?, курва ти продажна! А почім платив тобі подляк, коли ви топили за овоща і ригів декілька років тому?
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12.10.2022 23:17 Ответить
Ти бааа ,як тебе перекосило. Тільки пригадав про саміт G7 який відбувся 11 жовтня 2022 (іменно цій ,а не якийсь іншій), а у тебе зразу такі от конвульсії.

І що там згадує твій "мега авторитет" Тараска , мені та усім "до лампочки" .
Це із той же ж опери , як ти давав ссилки на телеграм канали з числом підписчиків нуль цілих х@й десятих.

І на останок. Можешь лаятись щє. Я не ображаюсь. . На хворих не ображаються.
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13.10.2022 07:40 Ответить
пшол нахер, гомік ти хорьковський
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13.10.2022 11:18 Ответить

Ти щє і у сексі "спєц".
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13.10.2022 11:57 Ответить
https://telegra.ph/file/453e989461f84d354b08a.jpg ​А ось і перші результати Рамштайну.
Це тебе не Пєтіни балачки.

«Ешелонована система ППО для України»: зʼявилися важливі новини від «Рамштайну»

На 6-му "Рамштайні" західні партнери дали важливі обіцянки надання Україні систем ППО:

🇺🇸 США заговорили про створення в Україні інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони, в якій поєднуватимуться засоби малої, середньої та великої дальності.

👉 "Комбінація всіх цих засобів дозволить закрити повітряний простір російським літальним апаратам", - сказав голова об'єднаного комітету начальників генштабів США Марк Міллі. На разі, йдеться про не про весь повітряний простір України, а про конкретні райони та об'єкти, які потрібно захистити в першу чергу.

👉 Із заяви міністра оборони Ллойда Остіна випливає, що в першу чергу будуть надані NASAMS: США планують передати ЗСУ 8 таких установок, 2 - найближчим часом.

🇬🇧 Британія поставить Україні ракети середньої дальності AIM-120 (AMRAAM) для американських зенітних ракетних комплексів NASAMS, - міноборони країни.

👉 Вони будуть надані найближчими тижнями.

👉 Великобританія також відправить сотні безпілотників для української розвідки та 18 гаубиць - на додачу до 64 уже поставлених.

🇩🇪 Німецьке міноборони пообіцяло, що найближчими тижнями передасть Україні нові самохідні гаубиці та ракетні установки MARS II - аналог HIMARS на гусеничному ходу. Водночас Україні буде передано нові PzH2000. Раніше Німеччина ще обіцяла систему ППО IRIS-T.
Характерно, що міністр оборони США натякнув, що Німеччина найближчим часом розщедриться ще дужче.

🇫🇷 Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв надати Україні додаткові системи ППО, радари і **********. Очевидно, йдеться про три ракетні установки LRU M270 - це модернізований аналог HIMARS на гусеничному ходу. У Франції у військах 12 установок, ще 40 не модернізованих зберігаються на складах.
За словами Макрона, французи передадуть ще 6 самохідних артсистем Caesar - на додачу до переданих 18.

🇨🇦 Міністерка оборони Канади Аніта Ананд оголосила про відправку до нашої країни артснарядів, зимового обмундирування та камер для дронів на загальну суму 47 млн дол.

🇳🇱 Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила про надання Україні додаткових зенітних ракет на 15 млн євро.

🫵 Резюме два:

👉 Наші західні партнери поставили задачу зміцнити нашу ППО вже найближчих місяць-два, а не «колись, у майбутньому». "Ми надамо системи настільки швидко, наскільки це фізично можливо", - Ллойд Остін. «Ми передамо ті системи, що є у нас. У світі є чимало вільних систем ППО. Задачок буде увʼязати їх воєдино та розмістити», - Міллі.

👉 Ніщо так не спонукає світ підтримувати Україну, як ідіотизм Путіна. Всі учасники «Рамштайну» заявили, що їх підвищенне бажання допомогти Україні - активоване саме терористичними ракетними атаками у понеділок.

Про ППО у березні ми і мріяти не могли, тепер це стає реальністю. Чудові новини…

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13.10.2022 10:08 Ответить
Типовий ботизм від . Написати аби що (на цей раз - без брехні, бо перепостив відомі факти), штибу заперечити.
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13.10.2022 11:16 Ответить
"Штибу" це ти про кого? Тарасика?
Ти його бот? А я то думав , що Пєтін.
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13.10.2022 12:01 Ответить
Міжнародна спільнота Україні все більше ,і більше зброї поставляє. А боти різних мастей усе злобною слюною поливають.
Ан Мур мур. Це до тебе відноситься
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13.10.2022 12:04 Ответить
 
 