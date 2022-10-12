За прошедшие сутки погибли 14 мирных жителей и 34 - получили ранения, - ОП. ИНФОГРАФИКА
В результате российской агрессии за прошедшие сутки, 11 октября, погибли 14 гражданских лиц, 34 человека ранены.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
Согласно данным областных военных администраций, жертвами среди гражданского населения стали 48 человек.
"В Винницкой области - шесть раненых, Днепропетровской - 3 раненых, Донецкой - шесть погибших и 17 раненых, Запорожской области - восемь погибших и семь раненых, Львовской области - один раненый", - говорится в сообщении.
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Чайка Київ
показать весь комментарий12.10.2022 12:54 Ответить Мне нравится 0
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