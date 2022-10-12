Россия держит на боевом дежурстве в Черном и Азовском морях 13 кораблей, - ВМС ВСУ
В Черном море на боевом дежурстве находятся до 7 вражеских кораблей и катеров, 2 из которых имеют на вооружении оперативно-тактические ракеты "калибр", общий залп - 16 ракет.
Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
По состоянию на 12.10.2022:
- в Черном море на боевом дежурстве находятся до 7 вражеских кораблей и катеров, 2 из которых имеют на вооружении оперативно-тактические ракеты "Калибр", общий залп - 16 ракет;
- в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 6 вражеских кораблей и катеров;
- в Средиземном море – 5 носителей крылатых ракет "Калибр".
За сутки, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Черному морю – 15 суден, из них 3 судна продолжило движение в направлении пролива Босфор;
- к Азовского моря – 29 судов, из них 14 судов двигались из пролива Босфор.
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