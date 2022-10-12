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Россия держит на боевом дежурстве в Черном и Азовском морях 13 кораблей, - ВМС ВСУ

корабель

В Черном море на боевом дежурстве находятся до 7 вражеских кораблей и катеров, 2 из которых имеют на вооружении оперативно-тактические ракеты "калибр", общий залп - 16 ракет.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

По состоянию на 12.10.2022:

  • в Черном море на боевом дежурстве находятся до 7 вражеских кораблей и катеров, 2 из которых имеют на вооружении оперативно-тактические ракеты "Калибр", общий залп - 16 ракет;
  • в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 6 вражеских кораблей и катеров;
  • в Средиземном море – 5 носителей крылатых ракет "Калибр".

За сутки, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Черному морю – 15 суден, из них 3 судна продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовского моря – 29 судов, из них 14 судов двигались из пролива Босфор.

Читайте: РФ держит 3 носителя ракет "Калибр" в Черном море, еще 5 в Средиземном, - ВМС ВСУ

Азовское море (1603) ВМС (1461) корабль (2040) Черное море (1472) Средиземное море (84)


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Если бы в Украине переизбрали Пороха и Пастора, была бы доведена до завершения отечественная ракетная программа и эти вражеские посудины уже лежали бы на дне морском.
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12.10.2022 11:52 Ответить
"Бы" да "бы".. Если бы Пу не было - и войны бы не было..
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12.10.2022 12:21 Ответить
Україні немає чим їх знищити?
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12.10.2022 11:53 Ответить
нету. Они не подходят в район досягаемости наших береговых ПКР комплексов, или прячутся за береговым рельефом.
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12.10.2022 12:03 Ответить
Прячутся за береговым рельефом это тоже самое что и кривизна земли?
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12.10.2022 12:37 Ответить
Это наша недоработка.... Крейсер Москва соскучился. Да и крабы кушать хочут...
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12.10.2022 12:11 Ответить
13 целей демилитаризации √1!!!
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12.10.2022 12:14 Ответить
Вот туда бы пальнуть несколькими десятками Посейдонов, по "пунктам исполнения решений", имеют на это полное право..
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12.10.2022 12:19 Ответить
Давненько гівно якесь орків не тонуло.
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12.10.2022 18:38 Ответить
 
 