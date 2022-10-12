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Новости Война
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ЕС не верил предупреждениям США относительно вторжения РФ в Украину, - Боррель

боррель

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал недостатки в политике безопасности блока, рассказав, что Брюссель не поверил предупреждениям Соединенных Штатов о том, что Россия нападет на Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Война в Украине продолжается. Мы не предполагали, насколько эффективно Украина будет сопротивляться. И мы не верили, что война будет. Я должен признать, что когда американцы говорили нам: "Они (русские. - Ред.) нападут", то мы очень неохотно в это верили", - отметил он.

Боррель вспомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил по телефону и сказал: "Это произойдет в эти выходные".

"А уже через два дня они начали бомбить Киев. Но мы не верили, что это произойдет, и не предполагали, что Украина готова сопротивляться так ожесточенно и так успешно, как она это делает. Безусловно, благодаря нашей военной поддержке, без нее это было бы невозможно, но и украинцы со своей стороны приложились", - сказал он.

Боррель также признал, что в ЕС также не предполагал, что Путин может пойти на массовую мобилизацию и открытые ядерные угрозы.

"Думаю, все вы читали и перечитывали последнюю речь Путина, когда он объявил об аннексии. Каждый европейский гражданин должен прочитать эту речь - и вы, в частности. Вы должны объяснить миру, что означает его отношение к Западу и каковы истинные причины войны", – сказал глава дипломатии ЕС.

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Евросоюз (17060) Боррель (784)


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Топ комментарии
+31
Ми думали що расіся завершить все за 2-3 дні і ми будемо купувати й надалі дешеві енергоресурси у них і пити каву з круасанами але Україна зломала наші плани і кава з круасанами подорожчала...
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12.10.2022 12:01
+22
А чому ЄС має відповідати за пройопи Zeкоманди?! Настане той день, коли ті хто розповідали нам 23.02, що треба "готуватися до шашликів" і що "американці нагнітають істєрію" сядуть по статті державна зрада.
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12.10.2022 12:02
+20
Это говорит о том, что в Европе необходима смена политической элиты, эти разжиревшие леваки-популисты не способны эффективно управлять в такое сложное время.
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12.10.2022 12:01
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Слюнтяи безхребетні
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12.10.2022 14:17 Ответить
Ну і що змінилося? Вони все такі ж інертні, трусливі, зажерлі, корумповані, як і були. Усі їхні рішення і дії - запізнілі та боязкі.
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12.10.2022 14:38 Ответить
And it took you a fucking half-year to acknowledge that? But that's a good first step. The next one would be top recognize that EU must do much more with military aid to Ukraine and provide the most sophisticated weapons and not obsolete surplus.
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12.10.2022 14:44 Ответить
А боневтик оманский сильно верил?
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12.10.2022 15:56 Ответить
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