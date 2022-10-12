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Новости Война
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Рашисты пытаются отправить в оккупированный Крым жителей Херсонщины, чтобы потом использовать их в качестве заложников, - Хлань

херсон

Российские захватчики пытаются отправить граждан Украины из Херсонской области в оккупированный Крым, чтобы после освобождения региона ВСУ использовать их в качестве заложников.

Об этом заявил депутат облсовета Сергей Хлань, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Оккупанты принудительно присылают по своим администрациям планы по вывозу детей, родителей и пожилых людей, якобы ссылаясь на вопросы безопасности. Но мы понимаем, что это не более чем принудительная депортация на фоне деоккупации Херсонщины", - сказал он.

Он напомнил, что такое происходило в Харьковской области, когда детей с временно оккупированной территории отправили в Россию, а после деоккупации детей родителям не возвращают.

По словам Хланя, кроме того, оккупанты фактически сдерживают выезд жителей области с оккупированной территории. Он рассказал, что захватчики ввели для этого систему электронных пропусков, несмотря на то, что во многих населенных пунктах нет интернета. Хлань отметил, что за сутки сейчас могут уехать всего по 20-30 человек.

Читайте: ВСУ закрепили успех по освобождению пяти населенных пунктов в Херсонской области, - ОК "Південь"

Хлань Сергей (86) Херсонская область (4717)


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Так говорил Zarathustra

@Zaratus53061801

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https://twitter.com/Zaratus53061801/status/1580059080873619456 4 ч

А вы знаете почему обстреливают Харьков? Ответ оказывается прост: в Харькове находится ЗСУ!! "Если ЗСУ вывести из Харькова, то обстрелы прекратятся." - вчера заявил мер Харькова Терехов.

Вскрываться начали даже самые законспирированные консервы.
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12.10.2022 12:16 Ответить
Але серед цих людей є багато колаборантів. Чому ці люди не виїхали звідти ще в березі коли ще можна було уїхати ? А все тому що ці люди чекали путіна і його військо .
І після того як Україна звільнить свою територію буде дуже важко жити з такими людьми які закликають за Росію -їх потрібно відразу виселяти .
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12.10.2022 12:21 Ответить
Ну якщо жителі Херсонщини стадо баранів то вперед.
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12.10.2022 12:39 Ответить
 
 