Рашисты пытаются отправить в оккупированный Крым жителей Херсонщины, чтобы потом использовать их в качестве заложников, - Хлань

Российские захватчики пытаются отправить граждан Украины из Херсонской области в оккупированный Крым, чтобы после освобождения региона ВСУ использовать их в качестве заложников.

Об этом заявил депутат облсовета Сергей Хлань, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Оккупанты принудительно присылают по своим администрациям планы по вывозу детей, родителей и пожилых людей, якобы ссылаясь на вопросы безопасности. Но мы понимаем, что это не более чем принудительная депортация на фоне деоккупации Херсонщины", - сказал он.

Он напомнил, что такое происходило в Харьковской области, когда детей с временно оккупированной территории отправили в Россию, а после деоккупации детей родителям не возвращают.

По словам Хланя, кроме того, оккупанты фактически сдерживают выезд жителей области с оккупированной территории. Он рассказал, что захватчики ввели для этого систему электронных пропусков, несмотря на то, что во многих населенных пунктах нет интернета. Хлань отметил, что за сутки сейчас могут уехать всего по 20-30 человек.

Читайте: ВСУ закрепили успех по освобождению пяти населенных пунктов в Херсонской области, - ОК "Південь"