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Новости Агрессия России против Украины
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Россияне завезли на временно оккупированные территории иранских инструкторов, - Центр национального сопротивления

дрони,іранські

Для запуска дронов-камикадзе Shahed-136 на временно оккупированные территории Херсонской области и Крыма россияне привезли иранских инструкторов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"По данным подполья, иранцы базируются в населенных пунктах Железный порт, Гладовцы (Херсонская область) и Джанкои (Крым). Они обучают россиян пользоваться дронами-камикадзе, и непосредственно контролируют запуск дронов по украинским гражданским объектам, в том числе удары по Николаеву и Одессе", – говорится в сообщении.

Базируются инструкторы в помещениях, которые россияне захватили во время оккупации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9 дронов-камикадзе SHAHED-136 сбили над Николаевщиной

Иран (1773) оккупация (10117) россия (95361) дроны (3845)


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Топ комментарии
+23
Україна вислала іранських послів? Іранцям візи не дають ?
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12.10.2022 13:11
+20
А вїбать туда не варянт ?
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12.10.2022 13:07
+13
Терпіння, краще в'їбати під час навчання
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12.10.2022 13:13
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А вїбать туда не варянт ?
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12.10.2022 13:07 Ответить
Терпіння, краще в'їбати під час навчання
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12.10.2022 13:13 Ответить
ждем подходящего момента, что бы сопутствующих не было.
С Джанкоем сложнее.
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12.10.2022 13:19 Ответить
"Николаевский Ванек" каже що вйобували вже...
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12.10.2022 13:54 Ответить
И вояк из Аратреи(хотя никто не знал об этой стране ещё пол года назад)
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12.10.2022 13:09 Ответить
Україна вислала іранських послів? Іранцям візи не дають ?
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12.10.2022 13:11 Ответить
Наша влада принижує Гідність Нашої Країни! Де розрив дип відносин з білор- ю, іраном, і тими мартишками, що їдять наш хліб, а в ооні підтримують педірацію!!!
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12.10.2022 13:57 Ответить
на наших базарах повно фіників, урюку та чорносливу іранського
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12.10.2022 14:10 Ответить
Так надо туркам заказати сухофрукти , а іранців випереть
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12.10.2022 14:11 Ответить
Більшу половину сухофруктів ми самі цілком здатні вироблять! Яблука груші кайсу урюк курагу чорнослив! У нас в Таврії вже почали смокву вирощувать (інжир) Арахіс уже на Чернігівщині сіють! Просто ще руки не дійшли - ніяк з північними та східними сусідами розібраться не можемо
Між іншим - пригощали мне на днях новим видом "гозінаків" - подрібнені сушені груші, гарбузове насіння і волоські горіхи Все залите у плитки цукровим сиропом і висушене Щоб не злипалося - "припудрене" кукурудзяним борошном Діти тягають - "аж гай шумить"!
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12.10.2022 15:48 Ответить
Это не наши методы. Вот барыжить с ними, это да😁
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12.10.2022 14:40 Ответить
Дрони купили, а користуватись ними не купили.
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12.10.2022 13:15 Ответить
І як їх називали за життя?
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12.10.2022 13:15 Ответить
А до этого кто запускал?Ведь сами писали,что б запускать,надо подучиться не одну неделю... .Вот Израиль,нехай и задумается:кто у него в друзьях... .А то наблатыкаются(инструктора) на нас и вжарят по нему(боевой опыт не пропьёш).
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12.10.2022 13:17 Ответить
И когда наконец изгонят из Украины вонючих иранских торгашей с их изюмом, финиками и орехами? Ведь их на Украине ТЫСЯЧИ !
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12.10.2022 13:18 Ответить
Вот точно. Они во всем и виноваты.
Торгаш и-спекулянты.
Вы реально верите в тот бред что пишете?
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12.10.2022 13:27 Ответить
И не на Украина, а а Украине,. Для до сих пор непонятливых
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12.10.2022 13:29 Ответить
Тисячі?! Звідки інфа? Взагалі а як ти їх від курдів чи азербайджанців відрізняєш?
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12.10.2022 13:55 Ответить
В Україні живе багато іранців . Це зовсім не прості іранці, в них родня в Ірану займае пости .

Українське міністерство міграції мае всі данні по тим іранцям
Ось треба зібрати ціх іранців і запитати ЩО ПЛОХОГО ІРАНУ ЗРОБИЛИ УКРАЇНЦІ , що іранці їх вбивають ????

до речі, багато іранців живе у Відні , а дозвіл на постійне проживання ПОЛУЧАЮТ У БРАТИСЛАВІ . Такий хитрий хід
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12.10.2022 13:23 Ответить
Іранці лупитимуть по Умані, де єврейсьа святиня.
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12.10.2022 13:24 Ответить
Таке шось ляпнув.
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12.10.2022 13:31 Ответить
это он евреев тролит
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12.10.2022 13:37 Ответить
Львовянам вернули электричество и воду
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12.10.2022 13:24 Ответить
Дроны купили, теперь арендует операторов ибо своих нет. Жарите их нахрен. Кобзон будет рад.
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12.10.2022 13:29 Ответить
За 18 хвилин українські воїни збили щонайменше чотири ударні вертольоти російських окупантів.
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12.10.2022 13:30 Ответить
Бойова робота велась по ще двох вертольотах, тому є велика імовірність, що кількість підтверджених збитих вертольотів збільшиться. Повідомили Повітряні Сили ЗС України.
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12.10.2022 13:31 Ответить
далi буде
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12.10.2022 13:33 Ответить
О, аятоли ще в Україні не подихали.
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12.10.2022 13:33 Ответить
Средневековые дервиши учат скрепоносных питеканттропов сложным технологиям, украденными у американцев.
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12.10.2022 13:33 Ответить
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/10/12/692528/ Курс валют на 12 октября: гривня продолжает стремительно укрепляться
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12.10.2022 13:36 Ответить
36.98
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12.10.2022 13:40 Ответить
Порвати як обіз'яна газету!
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12.10.2022 13:47 Ответить
Американцы, на жаль, дали только свои игрушечные свитчблейды.... Опять намекают сраной элитке Украины - надо иметь свое.... Проиграть они может и не дадут, но и выиграть тоже. Риал политик.
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12.10.2022 14:05 Ответить
яким чином іноземні військові інструктори знаходяться у зоні бойови дій?Україна також може запросити військових інструкторів на свою територію?Іран що офіційно приймає участь у війні?
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12.10.2022 14:27 Ответить
саме час підірвати іранське посольство в Києві! ці суки ще за збитий український літак не відповіли!
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12.10.2022 14:35 Ответить
Дааа... парашка дійшла "до ручки": іранські інструктори!)))
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12.10.2022 14:43 Ответить
 
 