Россияне завезли на временно оккупированные территории иранских инструкторов, - Центр национального сопротивления
Для запуска дронов-камикадзе Shahed-136 на временно оккупированные территории Херсонской области и Крыма россияне привезли иранских инструкторов.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"По данным подполья, иранцы базируются в населенных пунктах Железный порт, Гладовцы (Херсонская область) и Джанкои (Крым). Они обучают россиян пользоваться дронами-камикадзе, и непосредственно контролируют запуск дронов по украинским гражданским объектам, в том числе удары по Николаеву и Одессе", – говорится в сообщении.
Базируются инструкторы в помещениях, которые россияне захватили во время оккупации.
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С Джанкоем сложнее.
Між іншим - пригощали мне на днях новим видом "гозінаків" - подрібнені сушені груші, гарбузове насіння і волоські горіхи Все залите у плитки цукровим сиропом і висушене Щоб не злипалося - "припудрене" кукурудзяним борошном Діти тягають - "аж гай шумить"!
Торгаш и-спекулянты.
Вы реально верите в тот бред что пишете?
Українське міністерство міграції мае всі данні по тим іранцям
Ось треба зібрати ціх іранців і запитати ЩО ПЛОХОГО ІРАНУ ЗРОБИЛИ УКРАЇНЦІ , що іранці їх вбивають ????
до речі, багато іранців живе у Відні , а дозвіл на постійне проживання ПОЛУЧАЮТ У БРАТИСЛАВІ . Такий хитрий хід