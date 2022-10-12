Россияне завезли на временно оккупированные территории иранских инструкторов, - Центр национального сопротивления

Для запуска дронов-камикадзе Shahed-136 на временно оккупированные территории Херсонской области и Крыма россияне привезли иранских инструкторов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"По данным подполья, иранцы базируются в населенных пунктах Железный порт, Гладовцы (Херсонская область) и Джанкои (Крым). Они обучают россиян пользоваться дронами-камикадзе, и непосредственно контролируют запуск дронов по украинским гражданским объектам, в том числе удары по Николаеву и Одессе", – говорится в сообщении.

Базируются инструкторы в помещениях, которые россияне захватили во время оккупации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9 дронов-камикадзе SHAHED-136 сбили над Николаевщиной