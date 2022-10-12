Ракетные удары по Киеву помогал корректировать врагу предатель из Крыма через своего агента в столице, - СБУ

В ходе досудебного расследования следователи СБУ установили личность и собрали исчерпывающую доказательную базу на мужчину, который снабжал войска РФ координатами для ракетных ударов по Киеву.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, мужчина находится во временно оккупированном Крыму, но организовал активную деятельность в столичном регионе через своего агента.

СБУ уже разоблачила и задержала эту женщину. Она находится под стражей и будет отвечать за свои действия перед законом. Что касается ее куратора, то им оказался 56-летний уроженец столицы. С 2017 года он проживает во временно оккупированном Крыму. Там он был завербован спецслужбой государства-агрессора и добровольно пошел на сотрудничество с врагом.

Предатель получал задания от работника ФСБ РФ и передавал своему агенту в столицу. Последний должен собирать данные для корректировки ударов по объектам критической инфраструктуры, гражданским и военным объектам предоставлять информацию о передвижении украинских войск, расположении блокпостов на территории Киева и Киевской области", - говорится в сообщении.

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Куратору доложено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111) Уголовного кодекса Украины.