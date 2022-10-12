РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10275 посетителей онлайн
Новости Война
13 899 32

Ракетные удары по Киеву помогал корректировать врагу предатель из Крыма через своего агента в столице, - СБУ

зрадник

В ходе досудебного расследования следователи СБУ установили личность и собрали исчерпывающую доказательную базу на мужчину, который снабжал войска РФ координатами для ракетных ударов по Киеву.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, мужчина находится во временно оккупированном Крыму, но организовал активную деятельность в столичном регионе через своего агента.

СБУ уже разоблачила и задержала эту женщину. Она находится под стражей и будет отвечать за свои действия перед законом. Что касается ее куратора, то им оказался 56-летний уроженец столицы. С 2017 года он проживает во временно оккупированном Крыму. Там он был завербован спецслужбой государства-агрессора и добровольно пошел на сотрудничество с врагом.

Предатель получал задания от работника ФСБ РФ и передавал своему агенту в столицу. Последний должен собирать данные для корректировки ударов по объектам критической инфраструктуры, гражданским и военным объектам предоставлять информацию о передвижении украинских войск, расположении блокпостов на территории Киева и Киевской области", - говорится в сообщении.

Также смотрите: СБУ обезвредила деятельность агентурной сети России в Харьковской области. ФОТО

Куратору доложено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111) Уголовного кодекса Украины.

Киев (25472) Крым (26364) ракеты (3550) СБУ (19853) государственная измена (1532)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+25
Обох у один мішок і в Дніпро
показать весь комментарий
12.10.2022 14:22
+20
Хіба шпигунка не вчинила збройний опір при затриманні?
показать весь комментарий
12.10.2022 14:25
+17
представляю, какая у нее "патриотическая" семейка...
показать весь комментарий
12.10.2022 14:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
представляю, какая у нее "патриотическая" семейка...
показать весь комментарий
12.10.2022 14:20 Ответить
Ну что, имя, фамилия известны, адрес, скорее всего, тоже, надо просто задействовать крымских партизан - и всё, и прикрепить ещё ему записку, на лбу: "Так будет с каждым предателем!"
показать весь комментарий
12.10.2022 17:20 Ответить
Обох у один мішок і в Дніпро
показать весь комментарий
12.10.2022 14:22 Ответить
Нєнєнє, яке Дніпро. Повільно, потрошку, відрізати по кусочку, підтримуючи життя сучки, поки від неї не лишиться лише сама голова. Або так само потрошку палити по кусочку. Дуже ви милосердні, така курвища має мучиться тижнями, а не раз і бистренько в пекло, ніжки перед сатаною роздвигать.
показать весь комментарий
12.10.2022 14:27 Ответить
Дніпро невдала назва міста. Здогадуйся чи в річку, чи в місто.
показать весь комментарий
12.10.2022 14:31 Ответить
В нас своїх г......в вистачає.
показать весь комментарий
12.10.2022 14:53 Ответить
ну коли ми вже прочитаєм логічне закінчення реченя - столичному регіоні через свою агентку яка загинула при затриманні ?
показать весь комментарий
12.10.2022 14:24 Ответить
Которая бежала от погони споткнулась и влетела в измельчитель для веток вперёд ногами, быстро вытащить и спасти не удалось.
показать весь комментарий
12.10.2022 14:48 Ответить
тікала, забігла на ферму з свинями а вони її зїли
показать весь комментарий
12.10.2022 15:02 Ответить
Хіба шпигунка не вчинила збройний опір при затриманні?
показать весь комментарий
12.10.2022 14:25 Ответить
найкраще вирішення проблеми
показать весь комментарий
12.10.2022 14:35 Ответить
Розумію вас , але якби одразу її гримнули не вийшли б на куратора який на фото
показать весь комментарий
12.10.2022 15:44 Ответить
После того ,как‼️
показать весь комментарий
12.10.2022 17:22 Ответить
Буде видно читати Кобзаря , а потім на волю і витрачати зароблені кошти .
показать весь комментарий
12.10.2022 14:29 Ответить
Я помню в фильме "Эквилибриум", за измену безэмоциональному режиму жестко наказывали. И это действовало, все боялись заниматься тем что запрещено. Если бы у нас предателям хотя бы ампутировали руки, аккуратно, хирургически. То никто бы не стал рисковать, посмотревши на таких предателей. Которые теперь не могут своими культями не то что сообщение с координатами отправить, а и в принципе телефон или клавиатуру взять.
показать весь комментарий
12.10.2022 14:29 Ответить
Ні ! Гундос і його команда своїх не кидають в біді - випустять до вечора .
показать весь комментарий
12.10.2022 14:33 Ответить
Продовжуйте висувати шпигунам підозри та штрафи і це ніколи не скінчиться. А скільки каштанів у Київі....
показать весь комментарий
12.10.2022 14:32 Ответить
каштани не паплюжте..є просто фонарні стовпи вздовж доріг
показать весь комментарий
12.10.2022 15:07 Ответить
...а викритття, розкриття, знищення...все по факту, після всього
показать весь комментарий
12.10.2022 14:33 Ответить
Бажано вбити при спробі втечі
показать весь комментарий
12.10.2022 14:34 Ответить
Люди добрі,ну чому для таких немає СМЕРТНОЇ КАРИ?Чому ті хто загинув мав померти від подібних тварюк? ЧОМУ ЧОМУ ЧОМУ КРИК ДУШІ
показать весь комментарий
12.10.2022 14:51 Ответить
Вiддайте цих паскуд киянам,они "добре" iх засудят!
показать весь комментарий
12.10.2022 15:02 Ответить
К таким падлам очень подходит суд Линча, какой сделали американцы во времена Аль Капоне, двум главарям оргпреступности, которые пытались избежать наказания за убийство шефа полиции, который собирался их посадить надолго. Там собралась многочисленная толпа вооруженная кто кольтом, кто киркой, взломали ворота тюрьмы где были эти бандиты, извлекли их из камер, зачитали приговор и повесили. Вся Америка встретила аплодисментами такой приговор, людям надоели гангстеры.
показать весь комментарий
12.10.2022 15:09 Ответить
агентка богуцька?
показать весь комментарий
12.10.2022 15:06 Ответить
знову ніякої конкретики..раз не можна публікувати в інтересах слідства, то краще зовсім мовчіть, а вже після виконання вироку публікуйте статті з конкретними фактами, фото незамазаними і т.і.
показать весь комментарий
12.10.2022 15:10 Ответить
я думав люсю спалили
показать весь комментарий
12.10.2022 15:18 Ответить
для чого щось комусь коригувати, коли коригування це робить Google Maps , або Google Erth?х/з
показать весь комментарий
12.10.2022 15:39 Ответить
Наприклад, для того, що кацапам гугл мапс не показує нічого з початку війни на території України?
показать весь комментарий
12.10.2022 21:07 Ответить
а в каком веке мы живем? когда послушаешь галиматью типа этой, типа моста в крыму, то начинаешь сомневаться в адекватности властей... или чем наглее ложь, тем быстрее в нее верят?
показать весь комментарий
12.10.2022 15:46 Ответить
дуже схожий на єрмака. чи то мені так здається?
показать весь комментарий
12.10.2022 16:23 Ответить
Яка гидота!!!
показать весь комментарий
12.10.2022 16:50 Ответить
Скільки ж ще є зрадників по всій Україні. Курви імбіцил
показать весь комментарий
12.10.2022 17:04 Ответить
 
 