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Новости Война
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Бойцы 128-й ОГШБр освободили село Червоное в Херсонской области и показали уничтоженную российскую технику. ФОТОрепортаж

Украинские защитники освободили еще одно село на Херсонщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ., об этом сообщают на странице 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Бойцы 128-й ОГШБр освободили село Червоное в Херсонской области и показали уничтоженную российскую технику 01

"Червоное! Поселок в Херсонской области с боями освободили штурмовики 128-й отдельной горно-штурмовой "Закарпатской" бригады. Дальше больше!", - говорится в сообщении.


Бойцы 128-й ОГШБр освободили село Червоное в Херсонской области и показали уничтоженную российскую технику 02

Читайте: Рашисты пытаются отправить в оккупированный Крым жителей Херсонщины, чтобы потом использовать их в качестве заложников, - Хлань


Бойцы 128-й ОГШБр освободили село Червоное в Херсонской области и показали уничтоженную российскую технику 03
Бойцы 128-й ОГШБр освободили село Червоное в Херсонской области и показали уничтоженную российскую технику 04

Также читайте: ВСУ закрепили успех по освобождению пяти населенных пунктов в Херсонской области, - ОК "Південь"


Бойцы 128-й ОГШБр освободили село Червоное в Херсонской области и показали уничтоженную российскую технику 05

освобождение (564) уничтожение (6826) техника (1732) 128 отдельная горно-пехотная бригада (155) Херсонская область (4717)


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Топ комментарии
+68
Молодці закарпатці
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12.10.2022 15:10
+36
Он так и называется - "Мангал - полевой "
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12.10.2022 15:17
+33
як кажуть москалі:то натівські румуни)))
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12.10.2022 15:11
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Молодці закарпатці
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12.10.2022 15:10 Ответить
Наші "тірольські стрільці" )
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12.10.2022 16:03 Ответить
Героям Слава ‼️🙏❤️💙💛Честь Хвала‼️👍👍👍🍀🍀
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12.10.2022 17:03 Ответить
София, Мария и Дуглас, я полностью согласен с вами!
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12.10.2022 17:06 Ответить
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12.10.2022 19:58 Ответить
❤️
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12.10.2022 18:31 Ответить
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12.10.2022 18:32 Ответить
як кажуть москалі:то натівські румуни)))
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12.10.2022 15:11 Ответить
На фотке что за танк?
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12.10.2022 15:11 Ответить
Он так и называется - "Мангал - полевой "
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12.10.2022 15:17 Ответить
А на стволі - мста. Що воно означає? Абревіатура чи щось похідне від мєсть? Рашисти - мастаки до новоязу: велікій і могучій стає для нас все більше незрозумілим. І це чудово
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12.10.2022 18:22 Ответить
настя там написано, кто о чём думает )))
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12.10.2022 20:45 Ответить
Хитрожопая Настя хотела прикрыться мангалом, а накрылась своим собственным половым органом.
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13.10.2022 04:59 Ответить
Ох уж эта Настя. Съездила на шашлычки, называется. А шашлычок-то подгорел, что тут будешь делать
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13.10.2022 07:49 Ответить
Похоже на базовый Т-72 без каких-либо модернизаций.
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12.10.2022 15:17 Ответить
Ну если не считать модернизацией наваренный сверху мангал....
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12.10.2022 15:18 Ответить
Похоже он без брони.
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12.10.2022 15:19 Ответить
Т-62
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12.10.2022 15:36 Ответить
У Т-62 5 катків, тут нібито 6, хіба ні?
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12.10.2022 15:56 Ответить
Та здається - Т-62 Бо 5 (а не 6) катків - як у Т-72!
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12.10.2022 15:53 Ответить
Тут нібито 6 катків - просто перший закритий кущами. Чи ні?
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12.10.2022 15:55 Ответить
То тобі здається! Спеціально перевіряв - відкривав фото обох танків і порівнював І котки рахував!
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12.10.2022 16:28 Ответить
Я сначала читал, что 62-ки русня позакапывала, чтобы использовать как стационарные орудия. А уже не первый раз вижу их в полевом использовании. Нет техники у ванек? Бросают позиции откапывают танки?
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12.10.2022 15:58 Ответить
То, что Т-62 будут закапывать - это было просто предположение наших экспертов. Наверное, не верили, что у кацапни просто закончились танки.
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12.10.2022 16:04 Ответить
Там четыре человека в экипаже, а у русни часто и трех человек в экипаже нет на 72. Я думаю изначально идея была ставить стационарно и садить двух человек как расчет, а по ходу БД командиры на местах начали использовать уже в боевых порядках.
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12.10.2022 16:11 Ответить
Т-55 та частково т-62 стоять в капонірах УРів на китайському кордоні! А на Курилах взагалі ще стоять вмуровані в ДОТи башти Т-34! Іржаві-і-і! Мабуть, і стрілять уже нездатні!
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12.10.2022 16:33 Ответить
На Курилах стоять ІС-3, а не Т-34...
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12.10.2022 18:36 Ответить
А я бачив фотографії з Т-34! Про ІСи не скажу - не знаю
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12.10.2022 18:45 Ответить
Русский жарил в пушку танк

думал будет классно

пушка выстрелила и...
в общем всё ужасно.
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12.10.2022 16:18 Ответить
Это про Настю на фото...
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12.10.2022 16:19 Ответить
Це добре .
Але оце "козячо-червоне" , маємо змінити .
Воно видно виникло у роки Голодомору .
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12.10.2022 15:11 Ответить
Тримайтесь хлопці, мочіть гидоту ))
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12.10.2022 15:15 Ответить
Карту б ще
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12.10.2022 15:17 Ответить
https://deepstatemap.live/#11.75/47.2530/33.6078
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12.10.2022 15:22 Ответить
Это севернее Новогригорьевки, которая тоже давно под нашим контролем, и которая севернее Новой Каменки, которая тоже давно под нашим контролем. Ну, то есть, новость слегка уже "прокисла" где-то недельку назад )
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12.10.2022 15:24 Ответить
Подскажите пожалуйста профану, село Красное, это которое у самого черного моря, неподалеку от Скадовска? Гугл карты просто именно его выдает.
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12.10.2022 15:20 Ответить
47.26459209977774, 33.65351791388476
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12.10.2022 15:26 Ответить
Понял. Миливская громада. Спасибо.
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12.10.2022 15:32 Ответить
Не, это та, что северо-западнее Дудчан, если не ошибаюсь, это Бериславски район
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12.10.2022 15:27 Ответить
Спасибо.
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12.10.2022 15:31 Ответить
https://deepstatemap.live/#11.75/47.2530/33.6078
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12.10.2022 15:28 Ответить
Спасибо.
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12.10.2022 15:30 Ответить
Червоное пишите. Вам и покажет.
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12.10.2022 15:38 Ответить
Спасибо
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12.10.2022 15:47 Ответить
круто Т-62 с мангалом
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12.10.2022 15:21 Ответить
Надеюсь, что в момент попадания, эти консервные банки были заполнены под завязку.
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12.10.2022 15:24 Ответить
Екіпаж 4 буряти
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12.10.2022 15:31 Ответить
Плакаю 😂. Мало!!!!
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12.10.2022 22:44 Ответить
Наши освободили очередное село, взяв в плен стадо чмобиков. Приводят ещё двоих. Один из украинских бойцов замечает странную схожесть
-У этих путиноидов руки, как краник у самовара, поднимают и сразу штаны мокрыми становятся!
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12.10.2022 15:25 Ответить
Бляха, чи Т-62, чи Т-72 без обвісу.
Мангали на т_82 не ставили. Значить стара 72-йка з НЗ.
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12.10.2022 16:10 Ответить
ще б циган закарпатських привезли з собою..то з тої техніки нічого б не зосталось
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12.10.2022 16:21 Ответить
Героям слава, бережи вас Господь
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12.10.2022 16:57 Ответить
Не буду стверджувати,але я там прочитав: "настя"-це ж виходить,що танк перетворюється в "жигулі"Хоча навряд що там залишилось тіло,а нема тіла-нема діла(жигулів) Я не хвилююсь за настю,якщо шо
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12.10.2022 18:24 Ответить
Меня Бахмут беспокоит. Подавить бы чем нибудь их арту. Там ее немерянно!
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12.10.2022 18:46 Ответить
Звичайнісінький Т-62 без "примочок".
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12.10.2022 18:55 Ответить
https://images.app.goo.gl/Phu9wiyavDx4QzJaA
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12.10.2022 18:56 Ответить
Вітаємо! Дякуємо за захист! Слава нашим захисникам і захисницям!!! Героям Слава!!
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13.10.2022 07:04 Ответить
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13.10.2022 08:28 Ответить
 
 