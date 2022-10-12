Бойцы 128-й ОГШБр освободили село Червоное в Херсонской области и показали уничтоженную российскую технику. ФОТОрепортаж

Украинские защитники освободили еще одно село на Херсонщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ., об этом сообщают на странице 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

"Червоное! Поселок в Херсонской области с боями освободили штурмовики 128-й отдельной горно-штурмовой "Закарпатской" бригады. Дальше больше!", - говорится в сообщении.





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