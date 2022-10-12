Бойцы 128-й ОГШБр освободили село Червоное в Херсонской области и показали уничтоженную российскую технику. ФОТОрепортаж
Украинские защитники освободили еще одно село на Херсонщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ., об этом сообщают на странице 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.
"Червоное! Поселок в Херсонской области с боями освободили штурмовики 128-й отдельной горно-штурмовой "Закарпатской" бригады. Дальше больше!", - говорится в сообщении.
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+68 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий12.10.2022 15:10
+36 Kondrat
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+33 Владислав Ткаченко #456666
показать весь комментарий12.10.2022 15:11
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думал будет классно
пушка выстрелила и...
в общем всё ужасно.
Але оце "козячо-червоне" , маємо змінити .
Воно видно виникло у роки Голодомору .
-У этих путиноидов руки, как краник у самовара, поднимают и сразу штаны мокрыми становятся!
Мангали на т_82 не ставили. Значить стара 72-йка з НЗ.