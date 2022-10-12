ВСУ держат под огневым контролем две понтонные переправы оккупантов через Ингулец, - Хлань

В Херсонской области российские захватчики уже не впервые обустроили две понтонные переправы через реку Ингулец, однако ВСУ держат их под постоянным огневым контролем.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Те две альтернативные переправы, которые были приведены россиянами, это переправы в районе Дарьевки, в районе реки Ингулец. Эта река делит правый берег Херсонщины на две части: одна - это как раз это северное направление, Бериславское, где сейчас происходят контрнаступательные действия, вторая часть правобережья – это само Херсон и Николаевское направление", - пояснил он.

По словам Хланя, именно эти переправы в Дарьевке дают возможность врагу перекидывать технику, которую захватчики пытаются переправлять через Новую Каховку и дамбу Каховской ГЭС, усиливая Николаевское направление, и наоборот, с Херсонского направления обеспечивать усиление в Берислав.

Хлань добавил, что войска РФ обустроили временные переправы через шлюз Каховской ГЭС и привели альтернативные переправы неподалеку от Новой Каховки.

"Но как бы ни пытался оккупант обустраивать эти альтернативные переправы, они все равно находятся под постоянным огневым контролем наших ВСУ и в момент опрокидывания оружия, как всегда, враг получает привет от нашей артиллерии", - подытожил он.

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