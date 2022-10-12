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Новости Война
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ВСУ держат под огневым контролем две понтонные переправы оккупантов через Ингулец, - Хлань

окупанти

В Херсонской области российские захватчики уже не впервые обустроили две понтонные переправы через реку Ингулец, однако ВСУ держат их под постоянным огневым контролем.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Те две альтернативные переправы, которые были приведены россиянами, это переправы в районе Дарьевки, в районе реки Ингулец. Эта река делит правый берег Херсонщины на две части: одна - это как раз это северное направление, Бериславское, где сейчас происходят контрнаступательные действия, вторая часть правобережья – это само Херсон и Николаевское направление", - пояснил он.

По словам Хланя, именно эти переправы в Дарьевке дают возможность врагу перекидывать технику, которую захватчики пытаются переправлять через Новую Каховку и дамбу Каховской ГЭС, усиливая Николаевское направление, и наоборот, с Херсонского направления обеспечивать усиление в Берислав.

Хлань добавил, что войска РФ обустроили временные переправы через шлюз Каховской ГЭС и привели альтернативные переправы неподалеку от Новой Каховки.

"Но как бы ни пытался оккупант обустраивать эти альтернативные переправы, они все равно находятся под постоянным огневым контролем наших ВСУ и в момент опрокидывания оружия, как всегда, враг получает привет от нашей артиллерии", - подытожил он.

Читайте: Рашисты пытаются отправить в оккупированный Крым жителей Херсонщины, чтобы потом использовать их в качестве заложников, - Хлань

Хлань Сергей (86) Херсонская область (4717)


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Топ комментарии
+12
В Дарьевке через неделю уже и понтоны не понадобятся - можно будет переезжать прямо по утонувшей броне.
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12.10.2022 15:31
+5
вот так клоуны-зебуины всегда оправдываются, бо не дают добро
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12.10.2022 15:38
+4
Ось, а то деякі вже зраду розвели, чому понтони ті не накриють... Як то кажуть, Хаймарси ********** понтони повні технікою
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12.10.2022 15:33
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В Дарьевке через неделю уже и понтоны не понадобятся - можно будет переезжать прямо по утонувшей броне.
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12.10.2022 15:31 Ответить
Ось, а то деякі вже зраду розвели, чому понтони ті не накриють... Як то кажуть, Хаймарси ********** понтони повні технікою
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12.10.2022 15:33 Ответить
вот так клоуны-зебуины всегда оправдываются, бо не дают добро
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12.10.2022 15:38 Ответить
А кто Верховный Главнокомандующий?
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12.10.2022 15:50 Ответить
Европейский инвестиционный банк перечислил Украине дополнительные 550 млн евро, которые направят на ремонт поврежденной от ракетных ударов энергетической инфраструктуры.
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12.10.2022 15:42 Ответить
орки , чем больше будете бомбить , тем больше Евров получим
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12.10.2022 15:59 Ответить
Хлань відоме базікало. Значит насправді нічого не виходить з вогневим контролем, нажаль.
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12.10.2022 16:06 Ответить
ждут , техника зайдет тогда и шарахнут , у нас все под контролем
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12.10.2022 16:08 Ответить
нааа пооонтонах нах и в *********** гробах )))))
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12.10.2022 16:42 Ответить
в якому місці уточнюй, Інгулець - ріка довга
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12.10.2022 18:00 Ответить
 
 