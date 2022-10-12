Каждый командир должен обеспечить "базу" для своих бойцов, - командир роты Игорь Черненко

Волонтеры активно помогают украинским защитникам, без их помощи добиться таких успехов было бы сложно.

Такое мнение высказал в интервью изданию Апостроф командир роты 204-го батальона воинской части №А7373 Игорь Черненко (позывной "Черный"), участник АТО и соучредитель "Благотворительного фонда Игоря Черненко", передает Цензор.НЕТ.

Как рассказал "Черный", в первые дни войны с Россией он пытался полагаться только на свои знакомства и хорошие отношения с людьми. Но это быстро иссякло, а нужно было множество всего.

"В феврале-марте люди приходили в ВСУ в пальто и весенних туфлях. Кацапы уже в городах и селах, а у нас тысячи добровольцев, у которых разваливается обувь", - вспоминает он.

У Игоря же, как у командира, каждый день было много заданий – то мародеров задержали, то ДРГ. Затем фронт. Поэтому материально-техническим обеспечением стали заниматься побратимы, которые в гражданской жизни были юристами, бухгалтерами и впоследствии помогли роте создать благотворительный фонд.

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Как отметил командир, с созданием фонда у роты стало больше возможностей получать помощь.

"Мы начали собирать средства более мощно. Даже делились с ребятами из других подразделений, помогали гражданским. В частности, закупили необходимые вещи людям в освобожденной от российских захватчиков Буче", - рассказывает Черненко.

Он также сообщил, что, несмотря на затяжной характер войны, люди все еще стремятся помочь ВСУ и пострадавшим от боевых действий гражданским. В частности, его фонду помогают даже благотворители Европы, Японии и Канады. Также помогают друзья, которые в настоящее время проживают за границей.

"Я помню, как это было в 2014–2015 годах. Ни тогда, ни сейчас мы не смогли бы достичь таких успехов без волонтеров", – убежден он.