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Новости Война
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Каждый командир должен обеспечить "базу" для своих бойцов, - командир роты Игорь Черненко

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Волонтеры активно помогают украинским защитникам, без их помощи добиться таких успехов было бы сложно.

Такое мнение высказал в интервью изданию Апостроф командир роты 204-го батальона воинской части №А7373 Игорь Черненко (позывной "Черный"), участник АТО и соучредитель "Благотворительного фонда Игоря Черненко", передает Цензор.НЕТ.

Как рассказал "Черный", в первые дни войны с Россией он пытался полагаться только на свои знакомства и хорошие отношения с людьми. Но это быстро иссякло, а нужно было множество всего.

"В феврале-марте люди приходили в ВСУ в пальто и весенних туфлях. Кацапы уже в городах и селах, а у нас тысячи добровольцев, у которых разваливается обувь", - вспоминает он.

У Игоря же, как у командира, каждый день было много заданий – то мародеров задержали, то ДРГ. Затем фронт. Поэтому материально-техническим обеспечением стали заниматься побратимы, которые в гражданской жизни были юристами, бухгалтерами и впоследствии помогли роте создать благотворительный фонд.

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Как отметил командир, с созданием фонда у роты стало больше возможностей получать помощь.

"Мы начали собирать средства более мощно. Даже делились с ребятами из других подразделений, помогали гражданским. В частности, закупили необходимые вещи людям в освобожденной от российских захватчиков Буче", - рассказывает Черненко.

Он также сообщил, что, несмотря на затяжной характер войны, люди все еще стремятся помочь ВСУ и пострадавшим от боевых действий гражданским. В частности, его фонду помогают даже благотворители Европы, Японии и Канады. Также помогают друзья, которые в настоящее время проживают за границей.

"Я помню, как это было в 2014–2015 годах. Ни тогда, ни сейчас мы не смогли бы достичь таких успехов без волонтеров", – убежден он.

Автор: 

военнослужащие (6099) ВСУ (6546)


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Топ комментарии
+6
Тобто - якщо у підрозділа немає своїх волонтерів, ходіть у тому, що вам випадково видали, воюйте тим, що ще стріляє, бережіть єдиний ЗіЛ, бо нічим буде до ппд доїхати.
Скажіть мені - кому за це дякуємо?
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12.10.2022 16:34
+6
Волонтерство возникло потому что Государство не выполняет свои функции. Миллиарды нашлись на информационный марафон, который мало кто смотрит, а вот не обеспечить всем необходимым бойцов - это уже саботаж от МО! Это не первый месяц боев, а уже 8й! Партнеры выделяют средства. Зимнюю форму МО обещает к НГ. Позор МО Украины!
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12.10.2022 17:28
+4
Жах....
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12.10.2022 16:53
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Правила форума Совет форумчан
Тобто - якщо у підрозділа немає своїх волонтерів, ходіть у тому, що вам випадково видали, воюйте тим, що ще стріляє, бережіть єдиний ЗіЛ, бо нічим буде до ппд доїхати.
Скажіть мені - кому за це дякуємо?
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12.10.2022 16:34 Ответить
Дві стороні медалі:

- нація яка окупувала

- нація яка це допустила...
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12.10.2022 16:57 Ответить
Жах....
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12.10.2022 16:53 Ответить
"СЛУГИ " и их менеджер д'ерьмак на распил ДОРОГ и пиар на марафоне В НОВЫЙ БЮДЖЕТ МИЛЛИАРДЫ ЗАЛОЖИЛИ‼️
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12.10.2022 17:11 Ответить
Армія повинна спиратися на народ,це аксіома...Історія ведення війн це підтвердить.
Інакше,ми не здобудемо перемогу.
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12.10.2022 17:25 Ответить
Так виходить два рази Армія спирається на народ - перший раз - народ платить податки, а політичне керівництво України використовує наші податки, як свій приватний гаманец і витрачеє гроші не на Армію. Вдруге народ сам скидується грошми волонтерам і сам купує для Армії те, що їй потрібно. І тоді виникає питання - а нахрена був перший раз.
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12.10.2022 18:44 Ответить
Волонтерство возникло потому что Государство не выполняет свои функции. Миллиарды нашлись на информационный марафон, который мало кто смотрит, а вот не обеспечить всем необходимым бойцов - это уже саботаж от МО! Это не первый месяц боев, а уже 8й! Партнеры выделяют средства. Зимнюю форму МО обещает к НГ. Позор МО Украины!
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12.10.2022 17:28 Ответить
Позор не МО, а ****** зеленому, котрий на асфальті знов буде падло дерибанити бюджет, знімать гундоси свої по два на день, всілякі серлещі мільйонні зарплатні отримують і тд. Ну звичайно і МО не без гріха, але... Але зараз ми повинні допомагати ЗСУ (хто може), бо вони нас захищають, кожного з нас.
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12.10.2022 17:54 Ответить
Ни что не ново под Луной. Чтобы очистить власть, ее нужно несколько раз промыть и вылить.
Украина очень коррумпированная страна. Система созданная Кучмой никуда не делась. Ждет Победы, потира руки, как они будут дерибанить план Маршалла.
А вы только Зеленского видите. Беда.
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12.10.2022 18:36 Ответить
МІністр оборони - це 100% людина зеленського і це прямий обов'язок міністра.
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12.10.2022 18:46 Ответить
Стосовно марафону ви не праві, на жаль, їх дуже навіть дивляться пенсіонери (а згідно статистики - їх вже більшість у нас), тому не здивуюсь, що зечмо виберуть на 2й строк.
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12.10.2022 20:15 Ответить
V Estonii na segodnjashnii den ljudi pozhertvovali fondu 1000 Gerojev v snegu- 811 790 Jewrika i za eti dengi shjutsja tjoplyje zimnije uniformy dlja boitsov ZSU. Po kolitshestvu 2029 komplekt.
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12.10.2022 19:06 Ответить
 
 