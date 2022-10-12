Украина в ближайшие недели получит дополнительные РСЗО MARS II и САУ PzH 2000, - Минобороны Германии

В ближайшие недели Украина получит дополнительные РСЗО MARS II и САУ PzH 2000.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Министерство обороны Германии отметило, что "встреча в формате Рамштайн проходит в особое время: российские ракетные удары и частичная мобилизация в РФ, псевдореферендумы, украинское контрнаступление".

"Мы координируем нашу постоянную поддержку. В ближайшие несколько недель Украине будет передано больше PzH 2000 и MARS II", – заявили в Минобороны ФРГ.

Также министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен написала в Twitter, что "трусливые нападения России на мирных жителей демонстрируют, насколько важно, чтобы мы продолжали поддерживать возможности Украины защищаться, поэтому Нидерланды предоставят ракеты для усиления противовоздушной и противоракетной обороны Украины".

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