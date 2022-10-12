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Украина в ближайшие недели получит дополнительные РСЗО MARS II и САУ PzH 2000, - Минобороны Германии

сау,2000,panzerhaubitze

В ближайшие недели Украина получит дополнительные РСЗО MARS II и САУ PzH 2000.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Министерство обороны Германии отметило, что "встреча в формате Рамштайн проходит в особое время: российские ракетные удары и частичная мобилизация в РФ, псевдореферендумы, украинское контрнаступление".

"Мы координируем нашу постоянную поддержку. В ближайшие несколько недель Украине будет передано больше PzH 2000 и MARS II", – заявили в Минобороны ФРГ.

Также министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен написала в Twitter, что "трусливые нападения России на мирных жителей демонстрируют, насколько важно, чтобы мы продолжали поддерживать возможности Украины защищаться, поэтому Нидерланды предоставят ракеты для усиления противовоздушной и противоракетной обороны Украины".

Читайте также: Три ЗРК IRIS-T будут переданы Украине в следующем году, - Ламберхт

Автор: 

Германия (6927) оружие (10198) РСЗО (194)


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Топ комментарии
+20
тебе бы надо было думать лучше в 2019 году, чем в 2022 гадать!
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12.10.2022 16:40
+20
Думать надо было ещё в 1991-м. Польша показала как именно. А мы прямо сейчас платим цену за 30 лет нашего политического вертепа
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12.10.2022 16:49
+18
Як би там не критикували Німеччину, але вона робить набагато більше ніж та ж Туреччина і займає послідовну позицію.
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12.10.2022 16:36
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Зараз вгадаю, в 2025 році в кількості 2 шт.
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12.10.2022 16:34 Ответить
тебе бы надо было думать лучше в 2019 году, чем в 2022 гадать!
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12.10.2022 16:40 Ответить
Думать надо было ещё в 1991-м. Польша показала как именно. А мы прямо сейчас платим цену за 30 лет нашего политического вертепа
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12.10.2022 16:49 Ответить
Абсолютно верно вот пример : Ту-22М состояли на вооружении https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%A1_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B ВВС Украины в 1992-2003 годах (58 самолётов). С 2002 по 2006 год на авиабазах Полтаве и Прилуках а также на АРЗ в Николаеве было утилизировано 55 Ту-22М (16 Ту-22М2 и 36 Ту-22М3). Также, на авиабазе Озёрное были утилизированы 423 авиационные крылатые ракеты https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-22 Х-22 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-22%D0%9C#cite_note-autogenerated2-28
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12.10.2022 16:56 Ответить
Можна ещё добавить ,что внёс в Верховную Раду законопроект о безъядерной статусе и разоружении некий депутат националист Драч.А то все шишки достались Кравчуку с чучмой.
А с будапештском меморандумом вообще цирк-такихитро составлен документик на английском языке (в котором сами носители языка могут запутаться,если подойти пунктуально),что при переводе звучит благородно про защиту и гарантии,а в оригинале никто ничего не обещал
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12.10.2022 18:17 Ответить
Хитрожопый рашистский паренёк, идешь вслед за хрюсским кораблёёём
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12.10.2022 18:26 Ответить
А вот второй пример : После https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 распада СССР на Украине на авиабазе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0) Прилуки находилось 19 самолётов Ту-160. С 1998 года по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0 программе Нанна - Лугара Украиной были утилизированы 10 самолётов, один был передан в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Полтавский музей дальней авиации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-160#cite_note-79 [79] , оставшиеся восемь были переданы России в уплату за природный газ.
Используется в ходе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(2022) вторжения России на Украину для запусков крылатых ракет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-22 X-22 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-55 X-555 по территории Украины из воздушного пространства России
А кто передал ?!!! Ответ Тимошенко , а кто голосовал за эту сучку ? Так что все правильно вами сказано.
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12.10.2022 17:01 Ответить
Тимошенко за все свои 20 лет в нашей полуполитике делов конечно понатворила, но боюсь надо начинать с Кравчука, который уже и помереть успел. Видимо так безнаказанно будет и с остальными нашими недогетманами с партбилетами и справками о сотрудничестве с кгб-фсб в карманах, дербанившими страну 30 лет. А по поводу тяжёлой авиации - мы бы не понянули финансово, а вот с ракетами тема конечно интересная
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12.10.2022 17:06 Ответить
Самая **** это не кравчук, а кучмо. кравчук так дебил коммунистический. А юльку даже янык посадил. Самолеты содержать дорого, но отдавать врагу еще дороже.
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12.10.2022 17:23 Ответить
і балтія
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12.10.2022 17:11 Ответить
В Эстонии митрополита РПЦ обязали прокомментировать войну в Украине.
МВД страны обещало внести предложение о лишении священнослужителя ВНЖ, если тот не осудит войну.
Входящая в состав РПЦ Эстонская православная церковь опубликовала ответ ее предстоятеля, митрополита Евгения (Решетникова) на требование МВД осудить высказывания патриарха Кирилла о войне в Украине. Министр внутренних дел обещал внести предложение о лишении священнослужителя вида на жительство, если тот не осудит войну.
В тексте ответа, который в среду появился на сайте Эстонской церкви, говорится, что Эстонская православная церковь выступает против войны, опираясь на православное вероучение. Отмечается, что это уже указывалось в сообщении Синода 6 октября.
«В связи с этим сообщаю, что я не разделяю слова Святейшего Патриарха Кирилла, произнесенные им в проповеди 25.09, об отпущении всех грехов военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга», - говорится в ответе Евгения.
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12.10.2022 17:28 Ответить
я тобі нагадаю що в 1991 особисто президент США умовляв не виходити з сесер ! тож в 1991 для України і Польщі були заплановані різні шляхи розвитку !
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12.10.2022 20:52 Ответить
зразу видно хто за кого голосував.
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12.10.2022 17:15 Ответить
а ти так впевнено міркуєш бо чітко про нього знаєш? чи по собі судиш? після 24 лютого бачу ніхто за Зєлю й не голосував як на форумі висери подивитись....
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12.10.2022 17:29 Ответить
Рашистская ванга, идешнах вслед за хрюсским кораблем
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12.10.2022 18:22 Ответить
О це так нiмцiв прорвало.
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12.10.2022 16:35 Ответить
немка в Киеве посидела под обстрелом, вот их и прорвало с переляку
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12.10.2022 16:50 Ответить
не так шоб і порвало....
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12.10.2022 17:34 Ответить
В немецком консульстве даже окна посыпались.
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12.10.2022 19:22 Ответить
Сподіваємось що так і буде, але зазвичай, "найближчі тижні" з німецької перекладається як "через декілька років"
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12.10.2022 16:35 Ответить
Як би там не критикували Німеччину, але вона робить набагато більше ніж та ж Туреччина і займає послідовну позицію.
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12.10.2022 16:36 Ответить
В чем хитрость немецкого заявления? Я почти уверен, что какая то "юридическая мелочь" не позволит немцам дать нам что то дополнительно)
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12.10.2022 16:36 Ответить
Вот не могу я понять Германской логики. Они не хотят поставлять Украине Леопарды, потому шо не хотят, шоб германские танки свова валили русских. А когда германские панцергаубицы валят тех же русских - это ОК. WTF?
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12.10.2022 16:38 Ответить
Может вывести Панцергаубицу-2000 на прямую наводку и уничтожить несколько десятков рашистов в режиме танка с видеопруфом и у немцев сразу снимется этот психологический блок ?
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12.10.2022 16:41 Ответить
это из-за названия танков, которое им болезненно напоминает о второй мировой. А с PzH2000 с этим всё нормально.
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12.10.2022 16:41 Ответить
Значит, те панцергаубицы, которые уже в Украине, надо переименовать в Фердинанды.
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12.10.2022 16:43 Ответить
тссс, а то и их не получим.
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12.10.2022 16:44 Ответить
тоді вже краще перейменувати Леопарди в Панцертанк2500
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12.10.2022 16:47 Ответить
Они же понимают что арту будут использовать для наступления ....ттоесть уже дают наступательное вооружение...тогда в чем проблема дать танки.
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12.10.2022 16:45 Ответить
проблема в голове... иначе никак не пояснить
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12.10.2022 17:35 Ответить
Логіка дійсно дивна...
Ну , припустим, що хочуть зберегти якусь уявну лояльність для персонально Х-ла...
Як там не є, але санкції вже працюють, переорієнтація на інші ринки вуглеводів вже відбувається, а бородаті хлопці теж вимагають довгострокових стосунків, бо це робочі місця, інвестиції, страховики і т.д. ТОМУ, через рік-два кинути бородатих, щоб потім знову побігти до кацапів, теж не вийде (накладно)...От і менжуються таким чином...А там хто зна..ми ще багато про що дізнаємося потім
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12.10.2022 16:49 Ответить
PzH легче защитить от попадания в руки врага. Там целый тактический курс имеется: как выдвигаться, какими подразделениями охранять на земле, как защищать с воздуха. Что делать, если накроют, как произвести самоуничтожение в худшем случае... У гаубицы живучесть в 1000 раз выше, т.к. это не оружие прямого боя.

А танк выехал - его подбили, у экипажа - 2 секунды, чтоб спастись, никто ничего уничтожать не будет. Кацапы эвакуируют к себе и будут фильмы с танцами на немецком танке снимать, и по всему миру крутить. Вот, где причина кроется. Если наши всеми силами пытаются западную технику (777, Хаймерсы, Гепарды) оберегать за счёт дистанции, то с танком так не получится. Уже в первом бою большая вероятность выхода из строя машины.
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12.10.2022 16:52 Ответить
Реально леопард 2 танк не очень и есть большие сомнения у немецких друзей,что он себя покажет с хорошей стороны.Вообще у натовского блока основной упор был всегда на авиацию,ударные вертолеты и флот.
Отсюда весьма посредственные артиллерия и бронетехника (ну конечно если не ровнять машины 2020-х годов с совковыми 1980 года-как любят некоторые сравнивать)
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12.10.2022 18:22 Ответить
логика, наверное, в том, что немцы не хотят напрямую влезать в конфликт. даже не немцы - нато.

раха говорит - поставите определенные виды вооружений - становитесь участниками конфликта.

с рахой ссориться - до конца, до уровня войны - пока не хотят, ни американцы с atacms, ни немцы c леопардами. вполне возможно, что на определенном уровне эскалации риск прямого конфликта нато с рахой станет приемлимым, и, тогда, и танки дадут, и отр.

а - "немецкие танки на русской земле" - это, скорее, изящная словесность.
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12.10.2022 16:52 Ответить
Там идет политическая игра. И общество в Германии далеко не однородно, а политики тем более. Тот же Шольц балансирует между русферштейн и сторонниками Украины. И по танкам, немцы ждут первого хода от США, США дадут и немцы. Но вообще история с поставками именно ранков очень не простая. И мы и россияне тратим танки как снаряды. У рф-более 2000, у нас более 400-т. В мире просто нет и не будет таких количеств танков. Даже если США и начнут поставлять 30-40-50 танков, они погоды не сделают. Нужно 200, например. А это количество-перестройка всего комплекса логистики, построение ремонтных баз и самое главное-измение тактики применения танковых подразделений на поле боя. После этого нельзя будет допустить потери в 200 танков. Больше их просто не будет...
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12.10.2022 16:58 Ответить
То вже давайте, все треба - то врятовані життя
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12.10.2022 16:40 Ответить
Sehr gut, Waldemar, mach mal noch mehr Feuer!
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12.10.2022 16:43 Ответить
найближчі тижні дуже бентежать. у німців це може бути і 25 тижнів, у них дуже чудне сприйняття терміну "найближчій".
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12.10.2022 16:44 Ответить
Чарівний копняк від Байдена має велику силу.
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12.10.2022 16:45 Ответить
Спасибо Германии! Русиштроли тут же набежали хейтить Германию, зраду разводить между союзниками.
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12.10.2022 16:47 Ответить
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12.10.2022 16:50 Ответить
Страшне

🤡росія збирається відновити 800 старих радянських танків Т-62 випуску 60-х років у найближчі три роки. Про це повідомив депутат Держдуми РФ Гурулєв під час відвідування 103-го ремонтну заводу.

У репортажі робочі розглядають двигун танка, який явно зберігався без жодних умов. росія зазнала великих втрат танків нових типів, які не може компенсувати виробництво, і змушена брати на озброєння все, що тільки можливо.

Джерело: https://t.me/operativnoZSU/48194 оперативний ЗСУ

Отже ми маємо бути готові. Потрібно більше зброї
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12.10.2022 16:53 Ответить
русні *****?
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12.10.2022 16:57 Ответить
Нідерланди поставлять Україні ракети для протиповітряної та протиракетної оборони на 15 млн євро, повідомили у Міністерстві оборони країни.
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12.10.2022 17:00 Ответить
Ватан , некоторые страны поставляют оружие даже без всякой огласки в штуках или лимонах ,например Норвегия ,Швеция, поэтому 15лимонов - это ни о чем не говорит реально
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12.10.2022 18:41 Ответить
Здається, що справа ще й в логістиці, обслуговування... Для танка треба догляд, часто дрібний ремонт, рем.базу,механіків...і т.д....
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12.10.2022 17:01 Ответить
Во время похорон путина на красной площади случилось ЧП, массовая давка, сотню бюджетников задавили свои же.
-Что там случилось?- спрашивает приятель знающего москвича.
-Власть свезла на прощание с президентом сто тысяч народу, а никто по усопшему не плачет. Власть решила росгвардию со слезоточивым газом задействовать
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12.10.2022 17:17 Ответить
В следующую осень лет через восемь? По одной штучке? Шольц тормозит помощь изо всех сил
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12.10.2022 17:36 Ответить
Отличная новость и очень хорошие машины.
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12.10.2022 18:24 Ответить
 
 