Украина в ближайшие недели получит дополнительные РСЗО MARS II и САУ PzH 2000, - Минобороны Германии
В ближайшие недели Украина получит дополнительные РСЗО MARS II и САУ PzH 2000.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
Министерство обороны Германии отметило, что "встреча в формате Рамштайн проходит в особое время: российские ракетные удары и частичная мобилизация в РФ, псевдореферендумы, украинское контрнаступление".
"Мы координируем нашу постоянную поддержку. В ближайшие несколько недель Украине будет передано больше PzH 2000 и MARS II", – заявили в Минобороны ФРГ.
Также министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен написала в Twitter, что "трусливые нападения России на мирных жителей демонстрируют, насколько важно, чтобы мы продолжали поддерживать возможности Украины защищаться, поэтому Нидерланды предоставят ракеты для усиления противовоздушной и противоракетной обороны Украины".
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А с будапештском меморандумом вообще цирк-такихитро составлен документик на английском языке (в котором сами носители языка могут запутаться,если подойти пунктуально),что при переводе звучит благородно про защиту и гарантии,а в оригинале никто ничего не обещал
Используется в ходе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(2022) вторжения России на Украину для запусков крылатых ракет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-22 X-22 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-55 X-555 по территории Украины из воздушного пространства России
А кто передал ?!!! Ответ Тимошенко , а кто голосовал за эту сучку ? Так что все правильно вами сказано.
МВД страны обещало внести предложение о лишении священнослужителя ВНЖ, если тот не осудит войну.
Входящая в состав РПЦ Эстонская православная церковь опубликовала ответ ее предстоятеля, митрополита Евгения (Решетникова) на требование МВД осудить высказывания патриарха Кирилла о войне в Украине. Министр внутренних дел обещал внести предложение о лишении священнослужителя вида на жительство, если тот не осудит войну.
В тексте ответа, который в среду появился на сайте Эстонской церкви, говорится, что Эстонская православная церковь выступает против войны, опираясь на православное вероучение. Отмечается, что это уже указывалось в сообщении Синода 6 октября.
«В связи с этим сообщаю, что я не разделяю слова Святейшего Патриарха Кирилла, произнесенные им в проповеди 25.09, об отпущении всех грехов военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга», - говорится в ответе Евгения.
Ну , припустим, що хочуть зберегти якусь уявну лояльність для персонально Х-ла...
Як там не є, але санкції вже працюють, переорієнтація на інші ринки вуглеводів вже відбувається, а бородаті хлопці теж вимагають довгострокових стосунків, бо це робочі місця, інвестиції, страховики і т.д. ТОМУ, через рік-два кинути бородатих, щоб потім знову побігти до кацапів, теж не вийде (накладно)...От і менжуються таким чином...А там хто зна..ми ще багато про що дізнаємося потім
А танк выехал - его подбили, у экипажа - 2 секунды, чтоб спастись, никто ничего уничтожать не будет. Кацапы эвакуируют к себе и будут фильмы с танцами на немецком танке снимать, и по всему миру крутить. Вот, где причина кроется. Если наши всеми силами пытаются западную технику (777, Хаймерсы, Гепарды) оберегать за счёт дистанции, то с танком так не получится. Уже в первом бою большая вероятность выхода из строя машины.
Отсюда весьма посредственные артиллерия и бронетехника (ну конечно если не ровнять машины 2020-х годов с совковыми 1980 года-как любят некоторые сравнивать)
раха говорит - поставите определенные виды вооружений - становитесь участниками конфликта.
с рахой ссориться - до конца, до уровня войны - пока не хотят, ни американцы с atacms, ни немцы c леопардами. вполне возможно, что на определенном уровне эскалации риск прямого конфликта нато с рахой станет приемлимым, и, тогда, и танки дадут, и отр.
а - "немецкие танки на русской земле" - это, скорее, изящная словесность.
🤡росія збирається відновити 800 старих радянських танків Т-62 випуску 60-х років у найближчі три роки. Про це повідомив депутат Держдуми РФ Гурулєв під час відвідування 103-го ремонтну заводу.
У репортажі робочі розглядають двигун танка, який явно зберігався без жодних умов. росія зазнала великих втрат танків нових типів, які не може компенсувати виробництво, і змушена брати на озброєння все, що тільки можливо.
Джерело: https://t.me/operativnoZSU/48194 оперативний ЗСУ
Отже ми маємо бути готові. Потрібно більше зброї
-Что там случилось?- спрашивает приятель знающего москвича.
-Власть свезла на прощание с президентом сто тысяч народу, а никто по усопшему не плачет. Власть решила росгвардию со слезоточивым газом задействовать