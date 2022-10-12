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В ЕС оценили потери бюджета от нелегальной торговли сигаретами в Украине

табак,сигареты

Euractiv назвала Украину в списке стран, где незаконная торговля табачными изделиями уже начала создавать существенные проблемы для государственного бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

"Проблема нелегальной торговли (сигаретами) также появилась и в Украине, лишая страну крайне необходимых доходов во время российского вторжения. Незаконная торговля табачными изделиями стоит украинскому бюджету примерно 180 млн. евро ежегодно", - пишет Euractiv.

Издание также отмечает, что столь значительные потери уже "заставили президента Владимира Зеленского вмешаться и закрыть табачную фабрику, ответственную за нелегальное производство". Существенный рост нелегальной торговли табачными изделиями происходит и в странах Европейского союза. В общем, нелегальное потребление в Евросоюзе за 2021 г. выросло на 3,9% или на 1,3 млрд сигарет. Для сравнения: в 2020 г. рост составил 2,3%. По данным отчета KPMG, рост нелегальной торговли сигаретами в странах Евросоюза стоил бюджетам европейских стран около 10,4 млрд евро недополученных налогов.

Одним из "рекордсменов" по росту нелегальной торговли табачными изделиями стала Франция. Там с 2017 по 2021 год доля нелегального рынка сигарет выросла с 13,1% до 29,4%. Ключевой причиной такого резкого роста стало мощное повышение налоговой нагрузки на табачную продукцию - втрое больше минимального уровня Евросоюза. В результате только за 2021 г. Франция недополучила 6,2 млрд евро налоговых поступлений. Euractiv пишет, что у части правительств стран Евросоюза сейчас также возникает соблазн повысить налоги на табачные изделия из-за бюджетных проблем. Но есть риски недополучения доходов из-за резких повышений налогов, как это произошло во Франции.

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Автор: 

сигареты (867) Евросоюз (17060)


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Топ комментарии
+22
Ви ссуки ціни адекватні на цигарки зробіть, а нелегальна торгівля потім сама собою отпаде як лайно від підошви.
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12.10.2022 16:40
+9
Загнали цены на табачку до небес, а теперь стонут. В 90-х годах сигареты в Украину "челноки" и серьезных контрабасов перли со всего мира, а сами сигареты ходили на равне с валютой, круче чем купоны
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12.10.2022 16:46
+8
Не треба ставити настільки дебільні "акцизи" - не буде й нелегальної торгівлі. Ніяк нажертись не можуть.
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12.10.2022 16:53
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Правила форума Совет форумчан
Ви ссуки ціни адекватні на цигарки зробіть, а нелегальна торгівля потім сама собою отпаде як лайно від підошви.
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12.10.2022 16:40 Ответить
прирівнюють до еуропейських..
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12.10.2022 16:44 Ответить
та да, тільки спочатку зарплатню треба робити європейську
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12.10.2022 16:49 Ответить
то так..а то - ціни, як у Європі, а якість послуг і товарів, доходи - як були..ще й зменшити можуть - у нас ж війна
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12.10.2022 16:53 Ответить
А ти Вася, мабуть боровся, боровся та й втік за кордон?
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12.10.2022 18:09 Ответить
Та мені пох**, просто міг би й промовчати раз здриснути вирішив в ЄС.
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12.10.2022 18:57 Ответить
О, як, знов Европа винна у тому, шо політичне керівництво України кришує та має % від контробанди. Де вас таких беруть упоротих.
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12.10.2022 19:11 Ответить
Ти мабуть трохи тупенький. Я не казав, що Європа винна, я казав за ціни на цигарки в Україні. Вони не співпадають з доходами людей. Тому й процвітає контрабанда. Це не боротьба з шкідливими звичками, а ще один спосіб наваритися на людях. Так шо упоротий це ти.
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12.10.2022 19:18 Ответить
Вася, я кинув палити ще тоді коли почалася вся ця свистопляска з акцизом на цигарки. Знаєш, не звик бути лохом.
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12.10.2022 19:47 Ответить
Так а хто таки СУКИ. Шо невже політичне керівництво України. Якшо так, та так і пиши. З твого посту це не зрозуміло.
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12.10.2022 19:43 Ответить
Політичне керівництво? Від цього вислову совком *******... Я мав на увазі шовкопьйорих (я їх так називаю) з владних кабінетів.
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12.10.2022 19:49 Ответить
не закрив Зе нелегальну фабрику - а призупинив діяльність...гуманітаркою цигарки підкинули..він їх розпродає
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12.10.2022 16:43 Ответить
Незрозуміло хіба було 3 роки тому до чого приведе узеленська політика на податки?
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12.10.2022 16:44 Ответить
Загнали цены на табачку до небес, а теперь стонут. В 90-х годах сигареты в Украину "челноки" и серьезных контрабасов перли со всего мира, а сами сигареты ходили на равне с валютой, круче чем купоны
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12.10.2022 16:46 Ответить
ще й якість була нормальна - а не вологе табачне сміття
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12.10.2022 16:51 Ответить
Пам'ятаю в 90-ті в переходах метро такі купував.
Були не гірше Marlboro
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12.10.2022 18:12 Ответить
я на початку 90-х M&M у столовці інститу обмінювала на обідні талони

а потім Кемел нормальний з'явився..і бабульки з торгівельними асфальтящиками..
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12.10.2022 18:18 Ответить
Камель для мене тоді було дорого, тому я такі купував... Ще пам'ятаю для економії їздили до (на той час) "Республіканського стадіону" щоб блоками купити, так було дешевше
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12.10.2022 18:25 Ответить
Не треба ставити настільки дебільні "акцизи" - не буде й нелегальної торгівлі. Ніяк нажертись не можуть.
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12.10.2022 16:53 Ответить
"змусили Президента Володимира Зеленського втрутитися і закрити тютюнову фабрику, відповідальну за нелегальне виробництво" - значить буду купувати контрабас або ваговий тютюн та гільзи, а "розумний" ЗЄ нехай курить взагалі пісю!!! Задовбали вже реально ці кончені "борцуни" за моє здоров'я!
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12.10.2022 16:56 Ответить
Та до одного місця їм твоє здоров'я. Їм треба побільше грошей назбирати до бюджета. Якби вони турбувалися за здоров'я людей,то зробили б доступними ціни на електронні сигарети,як роблять у Британії та інших нормальних країнах
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12.10.2022 18:33 Ответить
Пол часа назад купил 2 пачки Marble какого то по 38 в киоске на оживленной улице. Там все контрабас.. И буду брать. Поддерживать отечественного производителя не хочу, так как цены не адекватные.
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12.10.2022 17:02 Ответить
А за махорку і різані папірці в кармані срок. Ібо не пуй. Купляй в торгсінє.
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12.10.2022 17:03 Ответить
Скоро не тільки на пачці акциз і малюнок здалеку упізнаний що це легальні цигарки, а ще й на кожній сигареті запровадять. Як у тому ж Сингапурі. І штраф 50 дол за кожну нелегальну цигарку знайдену в кармані.
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12.10.2022 17:07 Ответить
і жодного коментаря про шкідливість куріння... всіх цікавить лише щоб отрута подешевше була або щоб більше заробляти задля купівлі більш дорогої отрути
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12.10.2022 17:19 Ответить
Ірина Фаріон:
війна в Україні "вигнала" з ЮА - 2-3 млн "рускоговорящих с детками" а з РФ - 1 млн+ "мужских особей"

Рекомендую гарного ідеолога з розумінням течії в якій знаходиться наша ненька!
(Iryna Farion юб)
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12.10.2022 17:26 Ответить
Вартість цигарок постійно зростала непропорційно до зростання зарплат. Зрозуміло що далеко не кожний курець може собі дозволити витрачати від 150 гривень щодня на тютюн. Два роки тому став купувати тютюн і гільзи. Виходить приблизно в 6 разів дешевше. Єдина проблема це якість тютюну. Доводиться очищати від пилу та твердих залишків жилки. На місяць вистачає 1 кг. тютюну (після очистки виходить приблизно 800 грамів - на місяць при палінні 40 цигарок в день). Кілограм тютюну коштує від 250 до 800 гривень, а виготовлення 40 цигарок займає 20 хвилин часу.
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12.10.2022 17:36 Ответить
а якби всі послухались і кинули палити? не було б доходів взагалі. Я взагалі не втямлю - то кидати палити добре чи нє?
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12.10.2022 17:48 Ответить
Колосальний удар у пах тютюновій мафії завдали електронки, тому виє мразота....)
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12.10.2022 19:01 Ответить
Так уменьшите акциз ребята! Что вы хотели с такими ценами? Конечно будет расти контрабанда. Уменьшите акциз на электронные сигареты типа айкоса Гло и т.д,от которых вреда явно намного меньше. Сейчас каждую неделю цена увеличивается на 1-2 или даже 5 грн на пачку. Конечно люди будут переходить на контрабанду и в итоге государство останется у разбитого корыта.
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12.10.2022 17:50 Ответить
Остановите хотя бы рост цен во время войны,когда доходы падают у людей
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12.10.2022 17:52 Ответить
Всю контрабанду тепер контролює хто? Правильно. Зельониє. І вже ніяких грізних кіношних заяв не чутно з 2020. Бо до кінця 2019 зеля покінчив з контрабандою. Про що він і розповів сам собі в кіно про свої досягнення.
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12.10.2022 21:41 Ответить
 
 