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Нидерланды предоставят Украине ракеты для противовоздушной и противоракетной обороны на 15 млн евро

оллонгрен

Нидерланды поставят Украине ракеты для дальнейшего усиления противовоздушной и противоракетной обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Нидерландов.

Отмечается, что поставка ракет стоимостью более 15 миллионов евро производится на фоне недавних атак России на Украину.

Министр обороны Кайса Оллонгрен подчеркнула, что Нидерланды и партнеры продолжат поддерживать Украину.

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Автор: 

Нидерланды (1570) помощь (7760)


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Топ комментарии
+14
Дякуємо за підтримку України...
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12.10.2022 17:01
+4
Це скільки? П'ять штук?
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12.10.2022 17:04
+4
Я считаю что единственным правильным решением по борьбе с таким мировым злом как рашизм, это восстановление Руси и возвращение под контроль Руси всех территорий которые сегодня под контролем Орды. Это решило бы вопрос о вероятности агрессии болотной дичи как минимум на 500 лет. При этом - никто нас не осудит за исторические претензии на территории, так как именно с этого вопроса начали войну болотные шизофреники
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12.10.2022 17:05
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Дякуємо за підтримку України...
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12.10.2022 17:01 Ответить
Ага, значить процес пішов....за рахунок жертв
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12.10.2022 17:02 Ответить
Це скільки? П'ять штук?
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12.10.2022 17:04 Ответить
може три...
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12.10.2022 17:25 Ответить
Якось все запізніло, скільки вже загинуло дітей, людей, травмованих без рук, без ніг, боляче.
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12.10.2022 17:05 Ответить
Я считаю что единственным правильным решением по борьбе с таким мировым злом как рашизм, это восстановление Руси и возвращение под контроль Руси всех территорий которые сегодня под контролем Орды. Это решило бы вопрос о вероятности агрессии болотной дичи как минимум на 500 лет. При этом - никто нас не осудит за исторические претензии на территории, так как именно с этого вопроса начали войну болотные шизофреники
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12.10.2022 17:05 Ответить
Абсолютно підтримую
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12.10.2022 21:58 Ответить
То ли я еще не проснулся, то ли ничего не ясно...Так таки комплексы ПВО/ПРО или ПЗРК?
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12.10.2022 17:06 Ответить
🇨🇦 🇬🇧 🇺🇦 Готуються до захисту рідної землі - із жовтня 2022 року, військовослужбовці Сил оборони України продовжують підготовку і навчання щодо дій у міських умовах у рамках канадської навчальної операції UNIFIER у Великій Британії під керівництвом особового складу 3-го батальйону Канадської легкої піхоти принцеси Патриції 1-ї Канадської механізованої бригадної групи 3-ї Канадської дивізії Збройних Сил Канади.
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12.10.2022 17:06 Ответить
очередные стингеры
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12.10.2022 17:13 Ответить
Написано РАКЕТИ. Але що це, ПЗРК чи щось стаціонарне?
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12.10.2022 17:17 Ответить
судячи по вартості - максимум "Стінгери".
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12.10.2022 17:20 Ответить
Правду кажучи хотілося щоб Петріот..., але правильно роблять що не кажуть, хай кацапам буде сюпприз...
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12.10.2022 17:19 Ответить
я не фанат Зєлі, але добре пам'ятаю як він закликав з березня(!) закрити небо...Євробляді чухались
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12.10.2022 17:27 Ответить
Канада оголосила про пакет допомоги Україні на $47 млн, - міністерка оборони Канади.

Насамперед пакет включатиме:

- 500 тисяч одиниць зимового військового одягу;
- високоточні артилерійські снаряди на суму 15,2 мільйона доларів;
- забезпечення супутникового зв'язку на суму 2 мільйона доларів.
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12.10.2022 17:30 Ответить
Дякуем , Нідерландам
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12.10.2022 17:32 Ответить
З миру по ракеті - рашистам капець!
Дякуємо всім, хто нас підтримує!
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12.10.2022 17:45 Ответить
Обратите внимание, отзываются хоть как то, там, где девки министрами обороны. Я бы Янину Соколову назначил у нас. Но предполагаю, что она бы сразу кокнула в первый день и в первый час, сами знаем кого. И в ручную, табуретом!
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12.10.2022 18:03 Ответить
Велика подяка Нідерландам.
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12.10.2022 19:20 Ответить
козлик-работяга с довольным фейсом возле неё примазался
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12.10.2022 19:23 Ответить
Дякуюмо, але 20-30 ракет - це ніщо
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12.10.2022 21:57 Ответить
 
 