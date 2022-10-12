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Нидерланды предоставят Украине ракеты для противовоздушной и противоракетной обороны на 15 млн евро
Нидерланды поставят Украине ракеты для дальнейшего усиления противовоздушной и противоракетной обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Нидерландов.
Отмечается, что поставка ракет стоимостью более 15 миллионов евро производится на фоне недавних атак России на Украину.
Министр обороны Кайса Оллонгрен подчеркнула, что Нидерланды и партнеры продолжат поддерживать Украину.
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