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НАТО трудно найти системы ПВО для Украины, такое оружие в дефиците, - Financial Times

ппо

Как пишет Financial Times, странам НАТО трудно определить и обеспечить достаточное количество систем противовоздушной обороны, чтобы удовлетворить просьбу Украины.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Издание со ссылкой на западных чиновников, напоминает, что Киев просит союзников о лучшей защите после того, как в понедельник Россия обстреляла ракетами украинские города, убив не менее 10 мирных людей. Украинское правительство считает закупку систем ПВО главным приоритетом в рамках западной поддержки.

Германия во вторник доставила первую из четырех обещанных установок IRIS-T, а президент США Джо Байден еще в понедельник пообещал продолжать снабжать "передовые системы противовоздушной обороны" после разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Представители 50 стран сегодня собрались в Брюсселе, чтобы обсудить, как им в дальнейшем удовлетворять потребности Киева в войне, развязанной Владимиром Путиным. Зеленский призвал лидеров G7 ускорить поставки оружия и попросил помочь построить "воздушный щит" для Украины. Западные чиновники согласны, что Киеву нужно больше систем ПВО, и они ищут возможности помочь. Но они признают, что обеспечить такое оружие быстро очень не просто.

Читайте также: Украина в ближайшие недели получит дополнительные РСЗО MARS II и САУ PzH 2000, - Минобороны Германии

США и другие государства ищут системы, которые можно было бы передать в условиях дефицита производства и небольших запасов, - сказали Financial Times два западных чиновника. "Страны уже передали кое-что, но существует дефицит производственных возможностей", – сказал один из собеседников издания на условиях анонимности.

Он также добавил, что некоторые страны НАТО сами годами ждут системы, необходимые для их собственной противовоздушной обороны. Financial Times напоминает, что страны альянса, включая Польшу и Великобританию, передали Украине различные платформы ПВО с начала российского вторжения. Кроме того, у украинской армии были собственные системы С-300.

Поэтому сейчас украинская противовоздушная оборона очень разношерстна. США пообещали доставить еще две системы NASAMS в следующие два месяца, а еще шесть Украина получит в долгосрочной перспективе. В понедельник, когда Россия устроила массовый обстрел, украинские военные смогли сбить 41 из более 80 российских ракет. Но аналитики говорят, что возможностей Украины все равно не хватит, чтобы одновременно защитить и гражданские центры, и войска на фронте.

Автор: 

НАТО (9961) оружие (10198) ПВО (2707)


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Топ комментарии
+39
ППО знайти важко, ракети на 300 км не можна... Припинити купувати у вбивць нафту теж не можна...
З таким підходом ця ху..ня тягнутися може роками
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12.10.2022 17:47
+33
Пошукайтє, адже наступні Ви.
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12.10.2022 17:47
+18
Відмазки рівня молодшої групи в дитсадку.
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12.10.2022 17:49
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Правила форума Совет форумчан
Пошукайтє, адже наступні Ви.
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12.10.2022 17:47 Ответить
Так стурбовані, що вже все закінчилось (хоча ще нічого не передали, крім iris в 1 екземплярі)
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12.10.2022 18:32 Ответить
ППО знайти важко, ракети на 300 км не можна... Припинити купувати у вбивць нафту теж не можна...
З таким підходом ця ху..ня тягнутися може роками
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12.10.2022 17:47 Ответить
Відмазки рівня молодшої групи в дитсадку.
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12.10.2022 17:49 Ответить
не бачу жодної перешкоди передати ракети на 300-500км, підписати Вільха 3 або Нептун 5... кацапам же нічого не заважає гєрань малювати на шахідах
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12.10.2022 18:11 Ответить
якась дичина. півсотні країн не в змозі забезпечити захист однієї країни від ракет із паРаші.
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12.10.2022 19:01 Ответить
Ну шо за цирк? Ну шо за пи#дуни нікчемні?🤦
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12.10.2022 17:48 Ответить
Соловьев аккуратно намекает,что ВВХ тупой

https://twitter.com/i/status/1580201607400071168
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12.10.2022 17:50 Ответить
а я не НАТА я свєта... туши свєта... 🙃
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12.10.2022 17:50 Ответить
Слухала учора один відос ( треба знайти) від 9 жовтня‼️‼️‼️‼️
Там один астролог розповів, що незабаром Україна получит все що хоче від союзників і даже більше чем хоче.

І 10 жовтня , трагичний день, Україну. бомбили , а 11 жовтня усі країни рванулись допомагати Україні
Ось і не вір астрологам
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12.10.2022 17:51 Ответить
Астролог Космач Фейгіну теж розказував про програш Росії
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12.10.2022 17:54 Ответить
Не розглядали варіант, що астролог просто логічно співставив 2 факти?

- 8 жовтня підірвали кримський міст, і було очевидно, що рашисти будуть мститись;

- Назріває лендліз (хоча фактично не стартанув).

До речі, дайте пруфи "11 жовтня усі країни рванулись допомагати". Так, iris-t дали, зимову форму дають, але не схоже, що хтось кудись рванувся.
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12.10.2022 18:54 Ответить
переважна більшість "астрологів", "тарологів", "нумерологів" - працюють "пропагандистами" на те ж таки фсб - коли треба вливати "сечу" в вуха довірливих громадян + самостійно дурять голови простому люду.
цю "братію" за невеличкий "прайс" "юзаэ" хто завгодно.
Більш фахових австрологів зазвичай "перекупляють" різні грошовиті люди/ при владі і часто-густо "танцюють" іх "ексклюзивно".
Тих, що хоча б щось тямлять і не продалися на лайно (це виключення) - ви навряд так просто взагалі знайдете.
про різного роду "тарологів", "нумерологів" - взагалі мовчу. Особливо про останніх.
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12.10.2022 18:54 Ответить
Ех, якби союзнички почали би чухатись раніше, скажімо, влітку 2021-го року... але для цього було потрібно, щоб влада в Україні була проукраїнською, а не "акакаяразніца"...
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12.10.2022 17:53 Ответить
Все правильно, но почему "союзнички" , а не союзники?
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12.10.2022 18:53 Ответить
Якби влада було більш проукраїнською, то хто зна, чи почалося б щось 24 лютого...
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12.10.2022 19:35 Ответить
Я звісно перепрошую, але що завгодно, навіть звичайний електрочайник, це вже більш проукраїнське, ніж "влада" зегенератів.
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12.10.2022 21:48 Ответить
І оцю НАТУ так боїться рашка!
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12.10.2022 17:54 Ответить
Був би Джонсон генсеком НАТО - знайшлось би все швидко
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12.10.2022 17:54 Ответить
НАТО-это кабинеты и чиновники, если огрубить. Само " НАТО " не обладает ни танками, ни пулеметами, и правом давть указания членам НАТО.
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12.10.2022 18:55 Ответить
Чекаємо 1 батарею НАСАМС2 цього тижня.
Там в одній батареї повинно бути 6-8 радарів, 12 пускових, можна захистити ланцюгом територію від Одеси до Дніпропетровська. Чи від Києва до Львова.
Пускові установки можна розміщувати за 25км від радару. Дальність ракети скоріше до 40км.

Чекаєм батарею номер 2 до кінця року.
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12.10.2022 17:54 Ответить
а чим тоді вони себе взагалі планували захищати?...
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12.10.2022 17:56 Ответить
Америкой
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12.10.2022 18:19 Ответить
ATACMS? Абрамсы? Леопарды? F-16? Неужели уважаете "красную линию", объявленную зараховой (кажется), что за передачу ATACMS паРаша станет считать США стороной конфликта?

А нельзя наладить производство Вільхи и Сапсанов в странах бывшего соцлагеря, ныне входящих в НАТО? Ну, типа проанализируют кацапы, чем по ним долбанули, а там - ракета с украинской маркировкой по чертежам КБ "Луч". Не ATACMS, никто вас стороной конфликта не посчитает.

рашка может даже всех орков вывести и просто обстреливать нас ракетами, пока всё не раздолбает, а у нас не будет столько противоракет, чтобы всё сбить.

Вот что значит зависеть от кого-то. Вот цена страха перед националистами на президентских выборах первой половины 90-х. Вот цена отказа от ЯО и всех ракет, способных хоть куда-то долететь. Вот цена направления бюджетных денег в карманы мультимиллионеров и миллиардеров вместо производства своих танков и своих ракет. Весьма страшная цена.
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12.10.2022 17:59 Ответить
І і що тепер нам робити ? Вони будуть так і дивитись як нас вбивають ? Начорта нам тоді вступати в їхню Нату ?
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12.10.2022 17:59 Ответить
... І далі насолоджуватись ефективністю зеліного асфальтового куполу над Україною .
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12.10.2022 18:14 Ответить
Вони б ППО скоріше знаходили, вже давно про нього просять
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12.10.2022 18:25 Ответить
якщо ти, дурне, не розумієш, то НАТО дозволяє скористатися ядерною парасолькою тих членів НАТО, які цю парасольку вже мають - США, Британія, Франція. Якщо б українці не обирали собі 30 років комуняк, злодіїв та клоунів замість українських презедентів, то ми б теж вже були в НАТО, як країни Балтії чи Польща, і нам би тоді було не важлива кількість систем ППО, тому що ніхто б не наважився на нас напасти, бо діє 5 стаття НАТО (напад на одного дорівнює нападу на увесь блок НАТО).
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12.10.2022 19:25 Ответить
Щось не дуже перспективна ця довгострокова перспектива!
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12.10.2022 18:04 Ответить
Ну, прям, дядя Ізя... НАТО важко знайти системи ППО для України, така зброя в дефіциті...

- "Будете ехать к нам в Одессу, привезите один килограмм шоколадных конфет" - пишет Абрамчик дяде Изе в письме в Израиль
- А где же конфеты? - спрашивает дядю, когда тот приехал в Одессу.
- Знаешь Абрамчик, пришел в магазин, а кошелек забыл. В следующий раз буду, привезу.
Через год опять приезжает в Одессу.
- Дядя Изя, а где конфеты?
- Представляешь, пришел в магазин, кошелек взял, а шоколадных конфет нет, только сосательные.
- Надо было хоть сосательных привезти.
- Пока твой дядя Изя жив, вы будете есть только шоколадные конфеты!
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12.10.2022 18:05 Ответить
Нерешті хоч щось ******* пішло. 3-6 установок від Німеччини, це вже добре, для початку. Київ будуть охороняти. В Запоріжжі все одно від них мабуть особливої користі не було б, бо по нам с300 запускають в більшості випадків, а іриски по с300 не спрацюють і насамс. А Німеччина для себе може ще одну задачу для себе вирішити. Постачанням зброї Україні, долучившись до перемоги України, Німеччина може помститися сруzzкім за другу світову.
Бо гітлер це був запит німецького народу у відповідь на загрозу більшовиського лайна.
Не було б того гівна більшовиського, не було б другої світової, бо гітлера не обрали б. І не треба було б свої гріхи німцям до цього часу спокутувати і терпіти ту ганьбу.
А так пішла ця пошесть рашистська розповзатися тоді по світу і досі лізе скрізь.
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12.10.2022 18:09 Ответить
Не все так просто, шукайте корені 2 світової в результатах першої. А конкретніше - в нікчемній жадібності франції, яка задушила німців абсолютно несправедливими репараціями. На реваншизмі виїхав гітлер, а велика частина його воєначальників проходила вишкіл в савєцкіх кузніцах ваєнних кадрів, між іншим. гітлер і сралін були однодумцями, вартими один одного. Є така точка зору, що гітлер прагнув завоювать Європу, а сралін планував встромити йому в спину ніж і віджать завойовану Європу малою ціною. Як мінімум, на це вказують не тільки байки суворова, а й факти, наприклад повна відсутність підготовки до захисту есесесер зсередини, і наявність підготовки до стрімкої атаки за межі есесесесер.
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12.10.2022 21:56 Ответить
ніхто не чекав що якийсь ***@н буде шмаляти ракетами куди попало
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12.10.2022 18:13 Ответить
Ага, то квартальні з 2019 року- не чекали, навіть арахамії обзивалися на штатівські і європейські ЗМІ, що ті "нагнєтают"... А ЄС(партія) трибуну блокувала в зе-раді, щоб терміново виділити на ППО гроші.
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12.10.2022 18:47 Ответить
петріот повно на зберіганні. і стінгерів на базі хамеру з радаром.
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12.10.2022 18:16 Ответить
Так дайте тодi ***** ракети ТомаГАВки - ************ цьОГО бояться як вогню.
Томагавки штати робили протягом 20 років і їх просто неміряно у них.
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12.10.2022 18:30 Ответить
Сьогодні слухав по Експрессо канадського снайпера Віллі, він знов вернувся в Україну. Каже, що він спілкувався з багатьма війсковими NATO - генералами, і всі вони кажуть про українське війсково-політичне керівництво і необхідність змін та реформ у галузі оборонки та забеспечення - тільки тоді можливі збільшення поставок зброї та техніки. Та і хто там рядом с зеленським - скажіть йому щоб почав повертати клістрони в українське ППО.
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12.10.2022 18:35 Ответить
Не вірю. Якби 8инули їз громадяни все б знайшли за тиждень.
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12.10.2022 18:38 Ответить
Та в нас при владі такий некрадущій пареньок, що має свою, так 73%? В його руках все, парламент, кабмін, всі силовики, ще б патріотичності і розуму.
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12.10.2022 18:40 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина : 8 комплексов NASAMS в рамках пакета помощи Украине от США
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12.10.2022 18:42 Ответить
2 уже в пути
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12.10.2022 18:47 Ответить
Вибачьте але у мене зараз сбій у логичному сприятттю реальності відбувся. Значить( я правильно розумію?)НАТО не дасть Україні захищати Європу від путлера, бо сам боїться нападу путіна?
Це зі мною щось не так ,чи з Європою?
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12.10.2022 18:43 Ответить
немцы после нового года поставят еще 3 Ириски
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12.10.2022 18:45 Ответить
вы думаете что это все быстро делается ,потерпите все будет
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12.10.2022 18:46 Ответить
Вибачьте що нагадую . йде восьмий рік війни, гатять по дітях, і НАТО досі не може зібрати допомогу Україні,бо повинно думати про власну безпеку? Їх беспека ,шановний ,це перемога України,ось про що я кажу.І терпіти вже немає куди,бо військові не повинні бути гарматним м,ясом,бо тоді і серед цівільних буде повно жертв.
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12.10.2022 19:00 Ответить
поставляли С300 , а свои боялись из за секретности , а щас видят что нам можна доверять
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12.10.2022 19:07 Ответить
та я вже бачу з цієї новини що бачать вони.
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12.10.2022 19:16 Ответить
Нагадуйте не НАТО, нагадуйте дегенератам, які, маючи відкритий воєнний конфлікт, залили асфальтом оборонпром держави, скоротили армію і збирались проста пєрєстать стрєлять пасєрєдінє. До речі, вони нікуди не ділися, і НАТО це теж бачить. Я б теж таким чувасікам не спішив роздавать власну оборонку.
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12.10.2022 21:59 Ответить
В США ищите , у них там разных до хрена
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12.10.2022 18:48 Ответить
В Челябинской области чмобик умер от передозировки наркотиками, его "боевой товарищ", также принимавший вещества, выжил и сейчас госпитализирован

Ничего необычного, просто будни "второй армии мира"
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12.10.2022 18:50 Ответить
"Але водночас вони визнають, що забезпечити таку зброю швидко дуже не просто" -
Йде 8 місяць війни а в НАТО ще ніяк не змінять методичку.
Таке враження що вони або олігофрени, або на підсосі у кремля, або оде і друге одночасно.
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12.10.2022 18:59 Ответить
Маленька поправочка ,війна йде вже восьмий рік.
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12.10.2022 19:01 Ответить
Той же таки Бутусов на днях точно й чітко сказав, що, ті ж самі Штати могли б нам передати вже прямо зараз зі своіх складів зберігання та баз консервацій без жодного збитку для себе.
Але ніт. - "То дуже важко". Ага.
Натомість лунають пропозиціі здатися.
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12.10.2022 19:01 Ответить
та є у них все, і дюже багато... для себе бережуть.
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12.10.2022 19:04 Ответить
нам бы очень кстати были бы сейчас пол-сотни "эвенджеров". Это позволило бы практически полностью прикрыть ПВО армейских подразделений как на луганском направлении, так и на херсонском. Сегодняшний покер из четырёх бортов прекрасно продемонстрировал, что такое автоматизированный мобильный ЗРК с системой обнаружения и сопровождения. Тем более этого не сильно нового добра у дедушки Джо на заднем дворе точно пол-тысячи имеется.
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12.10.2022 19:05 Ответить
Это что получается, дефицит?
Значит не только Украина клала асфальт вместо того, чтобы укреплять обороноспособность?
Расчувствовались?
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12.10.2022 19:07 Ответить
Але напали саме на Україну.
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12.10.2022 19:12 Ответить
Саме цікаве в тому ,що коли Українга впаде (не дай Бог) Європі точно придеться воювати,і забути про сите існування ,гроші, та спокійний сон, але - ні. Вони не можуть вісім років знайти можливості щоб допомогти Україні стерти з лиця землі кремлівську нечисть, (чи розтягують "задоволення) чи бажають теж познайомитися з путлерівськими людожерами.Так він вже наповнив Европу ,Казахстан,Грузію, своїма "біженцями",і це рюськоязичне стадо відпацює для путлера,поки путлерівська опг не буде знищенна,вони як створінн тьми, що воюють і бажають крові поки їх направляє архідємон, будьте впевнені.
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12.10.2022 19:15 Ответить
Вот и я про то же.
Пригрелись и расслабились на ********** газе и нефти, даже свои 2% не хотели потратить на оборону. И до сих пор верят в какое-то чудо, так и не поняв, что их война уже началась, только пока до них ещё не дошла.
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12.10.2022 19:20 Ответить
всі знають що краща протиракетна оборона це ракети які летять у відповідть. ППО повинно бути проти літаків в БПЛ впершу чергу. Шоб вїбати расєю по повній треба ATACMS без будь яких обмежень
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12.10.2022 19:11 Ответить
фирма начала выпускать ракет с дальностью 1000км
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12.10.2022 19:13 Ответить
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12.10.2022 19:33 Ответить
Плохому танцору и яйца мешают.
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12.10.2022 20:18 Ответить
НАТО важко визначити і забезпечити достатню кількість систем протиповітряної оборони, щоб задовольнити прохання України. за "важко знайти"куйло теж платить де-яким агентам в НАТО,щоб їм було важко дати Україні те.що в них стоїть під носом.
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12.10.2022 20:19 Ответить
Это они так руzкий вонючий дух путлера подымают. А завтра портянками будет вонять по всей Европе. Мне ли не знать, сам когда то в портянках и сапогах топтал(извините за выражение) немецкую землю.
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12.10.2022 20:33 Ответить
НАТО було створено, щоб протидіяти агресії Радянського Союзу. 70 років день і ніч вони готувалися до протидії. Коли зіткнулися з агресією потворною пародією СРСР-рашкою разгубилися і сіли на ср...ку. Небажають конфлікту з тим до чого готувалися весь час. Україна, яка не відповідає стандартам НАТО, закрило Європу і само НАТО своєю груддю, а НАТО ніяк не підбере зброю, якою їх захистят. Парадокс.
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12.10.2022 22:00 Ответить
 
 