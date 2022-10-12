НАТО трудно найти системы ПВО для Украины, такое оружие в дефиците, - Financial Times
Как пишет Financial Times, странам НАТО трудно определить и обеспечить достаточное количество систем противовоздушной обороны, чтобы удовлетворить просьбу Украины.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Издание со ссылкой на западных чиновников, напоминает, что Киев просит союзников о лучшей защите после того, как в понедельник Россия обстреляла ракетами украинские города, убив не менее 10 мирных людей. Украинское правительство считает закупку систем ПВО главным приоритетом в рамках западной поддержки.
Германия во вторник доставила первую из четырех обещанных установок IRIS-T, а президент США Джо Байден еще в понедельник пообещал продолжать снабжать "передовые системы противовоздушной обороны" после разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Представители 50 стран сегодня собрались в Брюсселе, чтобы обсудить, как им в дальнейшем удовлетворять потребности Киева в войне, развязанной Владимиром Путиным. Зеленский призвал лидеров G7 ускорить поставки оружия и попросил помочь построить "воздушный щит" для Украины. Западные чиновники согласны, что Киеву нужно больше систем ПВО, и они ищут возможности помочь. Но они признают, что обеспечить такое оружие быстро очень не просто.
США и другие государства ищут системы, которые можно было бы передать в условиях дефицита производства и небольших запасов, - сказали Financial Times два западных чиновника. "Страны уже передали кое-что, но существует дефицит производственных возможностей", – сказал один из собеседников издания на условиях анонимности.
Он также добавил, что некоторые страны НАТО сами годами ждут системы, необходимые для их собственной противовоздушной обороны. Financial Times напоминает, что страны альянса, включая Польшу и Великобританию, передали Украине различные платформы ПВО с начала российского вторжения. Кроме того, у украинской армии были собственные системы С-300.
Поэтому сейчас украинская противовоздушная оборона очень разношерстна. США пообещали доставить еще две системы NASAMS в следующие два месяца, а еще шесть Украина получит в долгосрочной перспективе. В понедельник, когда Россия устроила массовый обстрел, украинские военные смогли сбить 41 из более 80 российских ракет. Но аналитики говорят, что возможностей Украины все равно не хватит, чтобы одновременно защитить и гражданские центры, и войска на фронте.
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З таким підходом ця ху..ня тягнутися може роками
https://twitter.com/i/status/1580201607400071168
Там один астролог розповів, що незабаром Україна получит все що хоче від союзників і даже більше чем хоче.
І 10 жовтня , трагичний день, Україну. бомбили , а 11 жовтня усі країни рванулись допомагати Україні
Ось і не вір астрологам
- 8 жовтня підірвали кримський міст, і було очевидно, що рашисти будуть мститись;
- Назріває лендліз (хоча фактично не стартанув).
До речі, дайте пруфи "11 жовтня усі країни рванулись допомагати". Так, iris-t дали, зимову форму дають, але не схоже, що хтось кудись рванувся.
цю "братію" за невеличкий "прайс" "юзаэ" хто завгодно.
Більш фахових австрологів зазвичай "перекупляють" різні грошовиті люди/ при владі і часто-густо "танцюють" іх "ексклюзивно".
Тих, що хоча б щось тямлять і не продалися на лайно (це виключення) - ви навряд так просто взагалі знайдете.
про різного роду "тарологів", "нумерологів" - взагалі мовчу. Особливо про останніх.
Там в одній батареї повинно бути 6-8 радарів, 12 пускових, можна захистити ланцюгом територію від Одеси до Дніпропетровська. Чи від Києва до Львова.
Пускові установки можна розміщувати за 25км від радару. Дальність ракети скоріше до 40км.
Чекаєм батарею номер 2 до кінця року.
А нельзя наладить производство Вільхи и Сапсанов в странах бывшего соцлагеря, ныне входящих в НАТО? Ну, типа проанализируют кацапы, чем по ним долбанули, а там - ракета с украинской маркировкой по чертежам КБ "Луч". Не ATACMS, никто вас стороной конфликта не посчитает.
рашка может даже всех орков вывести и просто обстреливать нас ракетами, пока всё не раздолбает, а у нас не будет столько противоракет, чтобы всё сбить.
Вот что значит зависеть от кого-то. Вот цена страха перед националистами на президентских выборах первой половины 90-х. Вот цена отказа от ЯО и всех ракет, способных хоть куда-то долететь. Вот цена направления бюджетных денег в карманы мультимиллионеров и миллиардеров вместо производства своих танков и своих ракет. Весьма страшная цена.
- "Будете ехать к нам в Одессу, привезите один килограмм шоколадных конфет" - пишет Абрамчик дяде Изе в письме в Израиль
- А где же конфеты? - спрашивает дядю, когда тот приехал в Одессу.
- Знаешь Абрамчик, пришел в магазин, а кошелек забыл. В следующий раз буду, привезу.
Через год опять приезжает в Одессу.
- Дядя Изя, а где конфеты?
- Представляешь, пришел в магазин, кошелек взял, а шоколадных конфет нет, только сосательные.
- Надо было хоть сосательных привезти.
- Пока твой дядя Изя жив, вы будете есть только шоколадные конфеты!
Бо гітлер це був запит німецького народу у відповідь на загрозу більшовиського лайна.
Не було б того гівна більшовиського, не було б другої світової, бо гітлера не обрали б. І не треба було б свої гріхи німцям до цього часу спокутувати і терпіти ту ганьбу.
А так пішла ця пошесть рашистська розповзатися тоді по світу і досі лізе скрізь.
Томагавки штати робили протягом 20 років і їх просто неміряно у них.
Це зі мною щось не так ,чи з Європою?
Ничего необычного, просто будни "второй армии мира"
Йде 8 місяць війни а в НАТО ще ніяк не змінять методичку.
Таке враження що вони або олігофрени, або на підсосі у кремля, або оде і друге одночасно.
Але ніт. - "То дуже важко". Ага.
Натомість лунають пропозиціі здатися.
Значит не только Украина клала асфальт вместо того, чтобы укреплять обороноспособность?
Расчувствовались?
Пригрелись и расслабились на ********** газе и нефти, даже свои 2% не хотели потратить на оборону. И до сих пор верят в какое-то чудо, так и не поняв, что их война уже началась, только пока до них ещё не дошла.