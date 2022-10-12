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Нардепы просят БЭБ и Офис Генпрокурора не допустить незаконного вывода российских активов. ДОКУМЕНТ

рублі,активи

Народные депутаты обратились в Бюро экономической безопасности и Офис Генпрокурора с призывом не допустить вывода российских активов.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Ранее парламентарий заявил, что еще 5 августа Кабмин одобрил список из 903 объектов, подлежащих национализации.

По словам нардепа, в перечне правительства нет "многих очень известных лиц".

"Сегодня с коллегами подготовили и отправили обращение в БЭБ и Офис Прокурора с перечнем лиц, фигурировавших в многочисленных публикациях СМИ и в реестре НАПК. Чтобы эти активы не вывели из-под удара, пока нет санкций".

Два требования к нашим правоохранителям:
1. Не допустить незаконного вывода этих активов.
2. Способствовать выявлению, анализу и обработке информации об указанных и других субъектах с целью наложения санкций и возможной национализации таких активов", - подчеркнул Железняк.

В часности, в списке лиц, которые могут финансировать и поддерживать террористическую деятельность РФ, фигурируют:

Аркадий Ротенберг, Александр Бабаков, Михаил Воеводин, Евгений Гинер, Михаил Фридман, Герман Хан, Петр Авен, Олег Дерипаска, Эдуард Ставицкий, Владимир Евтушенков, Роман Семиохин, Сергей Каршков, Дмитрий Казорин.

Также в списке есть лица, финансирующие РФ через:

ООО "Газпром Экспорт"
ООО "Междуреченский горно-обогатительный комбинат"
ООО "Морской специализированный порт "Ника-Терра"
ПАО "Пентопак"
ЧАО "Винницабытхим"
ООО "Татнефть-АЗС-Украина"
ООО "Полтава-Капитал"
ООО "Харьков-Капитал".

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Нардепы просят БЭБ и Офис Генпрокурора не допустить незаконного вывода российских активов 01

Нардепы просят БЭБ и Офис Генпрокурора не допустить незаконного вывода российских активов 02
Нардепы просят БЭБ и Офис Генпрокурора не допустить незаконного вывода российских активов 03
Нардепы просят БЭБ и Офис Генпрокурора не допустить незаконного вывода российских активов 04

Автор: 

ВР (29227) Железняк Ярослав (420) Бюро экономической безопасности (205)


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Топ комментарии
+6
зелені покидьки вже отримали хабаря....
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12.10.2022 17:55
+4
І року не пройшло!
А хіба ці органи повинні були чекати прохання депутатів? Може вже пора декого розігнати з теплиx посад за бездіяльність (чи діяльність), що сприяєс ворогу?
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12.10.2022 17:57
+4
дєрьмак нє дапустіт, дєрьмак сваіх нє брасаєт.
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12.10.2022 18:08
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Правила форума Совет форумчан
и законного теж..
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12.10.2022 17:51 Ответить
зелені покидьки вже отримали хабаря....
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12.10.2022 17:55 Ответить
Откупные от рашистских убийЦ - миллиарды ‼️ ЗЕДЕРЬМАЧЬЕ ПОД ТРИБУНАЛ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ НАРОДА ,против Украины‼️СКОЛЬКО ЕЩЁ ВСЕ Предательства ,БУДУТ СХОДИТЬ ИМ С РУК⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️
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12.10.2022 18:37 Ответить
І року не пройшло!
А хіба ці органи повинні були чекати прохання депутатів? Може вже пора декого розігнати з теплиx посад за бездіяльність (чи діяльність), що сприяєс ворогу?
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12.10.2022 17:57 Ответить
Кому принадлежат террористические организации микрокредитования? От них исходит наибольшая опасность так как в их базах содержится вся информация об украинцах - а потом братские могилы...
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12.10.2022 17:57 Ответить
Если эти структуры принадлежат Альфа-Групп, тогда все понятно.
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12.10.2022 17:59 Ответить
Та вони навмисно теляться вже півроку, всі "свої" давно попереджені і активи виведені, а мізерний залишок зараз з помпою і піаршоу передадуть в управління держмайна, чи як там воно називається. Мовляв, бачите які ми патріоти борцуни
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12.10.2022 18:03 Ответить
дєрьмак нє дапустіт, дєрьмак сваіх нє брасаєт.
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12.10.2022 18:08 Ответить
ОФУЕТЬ , Ставицький ‼️‼️‼️

3 серпня 2016 року начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк повідомив, що ГПУ просить владу Ізраїлю екстрадувати в Україну Едуарда Ставицького

12 грудня 2016 року Генеральна прокуратура України повідомила, що суд заарештував 10 житлових об'єктів, 7 гаражів, нежитлове приміщення, земельну ділянку, золоті злитки і гроші, що належать Едуарду Ставицькому

25 квітня 2017 року Комісія з контролю за файлами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%BB Інтерполу задовольнила скаргу адвоката і прийняла рішення про зняття з розшуку Едуарда Ставицького

30 січня 2019 року суд загальної юрисдикції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Європейського Союзу зняв https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97 санкції проти Едуарда Ставицького«У світлі вищевикладених міркувань слід визнати, що Рада ЄС допустила явну помилку в оцінці, прийнявши оскаржувані заходи без запиту додаткової інформації від української влади; цього достатньо для скасування цих заходів стосовно заявника, і немає необхідності розглядати його інші аргументи», - визнав суд.

6 березня 2020 ЄС зняв санкції щодо Ставицького та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Миколи Азарова . Вони перебували в санкційному списку з 2014 року за розкрадання державних коштів України або зловживання службовим становищем
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12.10.2022 18:15 Ответить
А зараз треба назвати призвіща тих прокурорів , ЯКІ ДОПОМОГАЛИ Ставіцькому зняти з нього санкції
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12.10.2022 18:16 Ответить
Всі генпрокурори з 2016-2020р
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12.10.2022 21:09 Ответить
Та ви що сама верхушка України з ними пов'язана і що на себе,там нехай американці вводять а нам ,,нізя,,
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12.10.2022 18:24 Ответить
Вже пізно ! Багато з них кто одержав вже українське громадянство, як Арахамія.
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12.10.2022 18:32 Ответить
Як це не допустити? Вони ж в схемі!
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12.10.2022 21:49 Ответить
Може ще станьте на коліна та попросіть цю зевладу ?!! ОДНОЧАСНО ВИМАГАЙТЕ від парламенту прийняти ЗАКОН щодо ТЕРМІНОВОГО вирішення даного питання. зобов"язавши конкретні служби та підрозділи правоохоронних органів. судового та прокурорського нагляду. Задіяти всі незалежні служби та взяти на депутатський котроль та звіт у парламенті.
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13.10.2022 03:13 Ответить
Там ще не дорішали "рішали" у владі. Арахамія заявив, шо до кінця року кацапські активи будуть націоналізовувати. Ще не на часі!
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21.10.2022 16:10 Ответить
 
 