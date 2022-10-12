Нардепы просят БЭБ и Офис Генпрокурора не допустить незаконного вывода российских активов. ДОКУМЕНТ

Народные депутаты обратились в Бюро экономической безопасности и Офис Генпрокурора с призывом не допустить вывода российских активов.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Ранее парламентарий заявил, что еще 5 августа Кабмин одобрил список из 903 объектов, подлежащих национализации.

По словам нардепа, в перечне правительства нет "многих очень известных лиц".

"Сегодня с коллегами подготовили и отправили обращение в БЭБ и Офис Прокурора с перечнем лиц, фигурировавших в многочисленных публикациях СМИ и в реестре НАПК. Чтобы эти активы не вывели из-под удара, пока нет санкций".

Два требования к нашим правоохранителям:

1. Не допустить незаконного вывода этих активов.

2. Способствовать выявлению, анализу и обработке информации об указанных и других субъектах с целью наложения санкций и возможной национализации таких активов", - подчеркнул Железняк.

В часности, в списке лиц, которые могут финансировать и поддерживать террористическую деятельность РФ, фигурируют:

Аркадий Ротенберг, Александр Бабаков, Михаил Воеводин, Евгений Гинер, Михаил Фридман, Герман Хан, Петр Авен, Олег Дерипаска, Эдуард Ставицкий, Владимир Евтушенков, Роман Семиохин, Сергей Каршков, Дмитрий Казорин.

Также в списке есть лица, финансирующие РФ через:

ООО "Газпром Экспорт"

ООО "Междуреченский горно-обогатительный комбинат"

ООО "Морской специализированный порт "Ника-Терра"

ПАО "Пентопак"

ЧАО "Винницабытхим"

ООО "Татнефть-АЗС-Украина"

ООО "Полтава-Капитал"

ООО "Харьков-Капитал".

Читайте также: Арестовано более 1 млрд грн активов экс-депутата-единороса Крупчака (обновлено)





