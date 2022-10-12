Нардепы просят БЭБ и Офис Генпрокурора не допустить незаконного вывода российских активов. ДОКУМЕНТ
Народные депутаты обратились в Бюро экономической безопасности и Офис Генпрокурора с призывом не допустить вывода российских активов.
Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Ранее парламентарий заявил, что еще 5 августа Кабмин одобрил список из 903 объектов, подлежащих национализации.
По словам нардепа, в перечне правительства нет "многих очень известных лиц".
"Сегодня с коллегами подготовили и отправили обращение в БЭБ и Офис Прокурора с перечнем лиц, фигурировавших в многочисленных публикациях СМИ и в реестре НАПК. Чтобы эти активы не вывели из-под удара, пока нет санкций".
Два требования к нашим правоохранителям:
1. Не допустить незаконного вывода этих активов.
2. Способствовать выявлению, анализу и обработке информации об указанных и других субъектах с целью наложения санкций и возможной национализации таких активов", - подчеркнул Железняк.
В часности, в списке лиц, которые могут финансировать и поддерживать террористическую деятельность РФ, фигурируют:
Аркадий Ротенберг, Александр Бабаков, Михаил Воеводин, Евгений Гинер, Михаил Фридман, Герман Хан, Петр Авен, Олег Дерипаска, Эдуард Ставицкий, Владимир Евтушенков, Роман Семиохин, Сергей Каршков, Дмитрий Казорин.
Также в списке есть лица, финансирующие РФ через:
ООО "Газпром Экспорт"
ООО "Междуреченский горно-обогатительный комбинат"
ООО "Морской специализированный порт "Ника-Терра"
ПАО "Пентопак"
ЧАО "Винницабытхим"
ООО "Татнефть-АЗС-Украина"
ООО "Полтава-Капитал"
ООО "Харьков-Капитал".
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А хіба ці органи повинні були чекати прохання депутатів? Може вже пора декого розігнати з теплиx посад за бездіяльність (чи діяльність), що сприяєс ворогу?
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