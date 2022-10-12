Канада предоставит Украине 500 тыс. единиц зимней формы и артиллерийские снаряды

Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму свыше $47 млн.

Министр обороны Канады Анита Ананд объявила о военной помощи для Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Ананд отметила, что новый пакет будет включать в себя 500 000 единиц зимней формы, на чем Канада специализируется.

Канада также передаст военное оборудование, в том числе артиллерийские снаряды на $15,2 млн, и обеспечение спутниковой связи на $2 млн.

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