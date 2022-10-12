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Канада предоставит Украине 500 тыс. единиц зимней формы и артиллерийские снаряды

канада,допомога

Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму свыше $47 млн.

Министр обороны Канады Анита Ананд объявила о военной помощи для Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Ананд отметила, что новый пакет будет включать в себя 500 000 единиц зимней формы, на чем Канада специализируется.

Канада также передаст военное оборудование, в том числе артиллерийские снаряды на $15,2 млн, и обеспечение спутниковой связи на $2 млн.

Смотрите также: Канада возобновила украинскую тренировочную миссию в Великобритании, - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

боеприпасы (2330) Канада (2073) помощь (7760)


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Топ комментарии
+47
МО і ОПУ полегшено видихнути!...
І потерли ручки!...
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12.10.2022 18:00
+40
Тепер Ермаки першI вдIнуться..
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12.10.2022 18:02
+40
Канаде огромное СПАСИБО. Наши дебилы из власти точно не смогут обеспечить армию. Надеюсь канадцы проследят чтобы теплая форма для наши воинов не была разворована чиновниками.
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12.10.2022 18:04
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Правила форума Совет форумчан
Виручили,аби висновки були зроблені
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12.10.2022 17:56 Ответить
главное не порох и по приколу
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12.10.2022 18:13 Ответить
МО і ОПУ полегшено видихнути!...
І потерли ручки!...
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12.10.2022 18:00 Ответить
Тепер Ермаки першI вдIнуться..
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12.10.2022 18:02 Ответить
з язика зняли))) так і бачу це гівно по телемарофону в "канадкє"
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12.10.2022 18:09 Ответить
дуже цікаво подивитися на договір замовлення зимової одежі для ЗСУ.
бо здається що його нема, або він мізерний.
буде як з броніками
люди купили чи прислали а після влада заявила що в запасі є 160000 шт
а от скільки передали на ЗСУ, ніхрена не кажуть
бо мабудь, з гулькин куй
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12.10.2022 19:44 Ответить
та ні може бути совдепівський прикол..форма виготовлена, але - її з'їли миши--розбомбили склади--зберігалась у бункері під Радою, але діггери з хакерами знайшли, зломали захист і вкрали всі 100500 тищ комплектів..
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12.10.2022 22:19 Ответить
я розумію приколи.але коли на початку літа відкрили НЗ сховище зерна
воно виявилось пусте...
надія на новий врожай?????
а хто тим що продали НЗ, гарантував добрі жнива???
100% ситуація з НЗ масок на початку ковіда
і 100% те ж саме з одежою для ЗСУ
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12.10.2022 22:58 Ответить
та де ж ті приколи...я саме за те й говорю..
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12.10.2022 22:59 Ответить
я про стиль письма
а не про тему.
гарної ночі.
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12.10.2022 23:15 Ответить
Судячи з новини - 86780 млн. гривен, виділених МО України у вересні 2022 на закупівлю зимової форми для ВСУ, тихенько пішли в ліс.
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13.10.2022 06:12 Ответить
То може замість віртуального супутника, якого ніхто не бачив, варто було закупити реальний одяг?
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12.10.2022 18:01 Ответить
A kak mozhna uvidit sputnika , nu toka v teleskope , a kak ti dumajesh ? 🤔
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12.10.2022 18:03 Ответить
a bil li malchik, a kak ti dumajesh?
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12.10.2022 18:07 Ответить
Sprasi u Zaluzhnava !
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12.10.2022 18:12 Ответить
А чому не у Рєзнікова? Це ж він нахвалював супутник Притули.
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12.10.2022 20:06 Ответить
Чому не публікують фото з цього супутника?
Наприклад, фото кримського мосту після бавовни на ньому.
Фото із чужих супутників були, а з цього супер-пупер супутника не було.
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12.10.2022 20:02 Ответить
Ja harasho panimaiu vashu azabochennost, eta umesno , pri etoi vladi . No ...vazmiom variant chto tut vsio pravda , i vi dumaite chto rabotu takih teh sredstv budut stavit na obshii pokaz ...jesli dumaite chto tak narmalno , to ja vam sobaleznuiu ...🤦
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12.10.2022 21:18 Ответить
Повышаем культкрку: открываем Википедию, читаем "Геосинхронная орбита". Потом, принимаем как данность, что никто не будет менять орбиту спутника, чтобы удвлетворить ваше любопытство и перестаем задавать идиотские вопросы.
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12.10.2022 23:51 Ответить
Ідіотська відмазка.
Супер-дупер супутник НІКОЛИ не бачить кримський міст?
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13.10.2022 09:00 Ответить
Еше раз повышаем культурку: гуглим "апертурный синтез", читаем, вникаем и все-таки затыкаемся с идиотскими требованиями показать вот сейчас, по щучему велению картинку моста из космоса.
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13.10.2022 20:42 Ответить
видишь суслика? а он есть!)))
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12.10.2022 18:10 Ответить
суслік то єть, а вот спутнік?
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12.10.2022 18:13 Ответить
Може тому, що супутник, про який йдеться, ніякі "ЗНІМКИ" НЕ РОБИТЬ в принципі?
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13.10.2022 03:37 Ответить
Просто прекрасно, воины будут в тепле, наши могли б не справится. А у московских питекантропов с этим проблемы, все обмундирование украли, будет шить новое бульбофюрер.
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12.10.2022 18:01 Ответить
На жаль там непогано шиють
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12.10.2022 18:02 Ответить
смотря с чем сравнивать...хер с пальцем..
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12.10.2022 18:11 Ответить
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12.10.2022 18:20 Ответить
нічого там не вміють, люди-лайно виробляють все якості лайна
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12.10.2022 18:44 Ответить
нууу..жіноча білизна на бульбостані добра
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12.10.2022 22:22 Ответить
шо тут прекрасного? Шо у нас у власти враги, за три года не подготовили даже шмоток для ВСУ? Спасибо союзникам, которых этот нелох чморит с завидной регулярностью.
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12.10.2022 19:08 Ответить
дожились- Канада вдягає українську армію а зеля з ермаком пилять бабло по чорному!
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12.10.2022 18:04 Ответить
Бенямарафон задоволення не з дешевих, а якимось зимовим обмундируваннями рейтинг не піднімеш
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12.10.2022 18:09 Ответить
мого батька звали Марко- це чисто українське їм'я-так що насери собі в голову- буде м'якше спати зеленомордий виро--к!
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12.10.2022 18:29 Ответить
Апостол євангеліст Марко Українець? Не знав...
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12.10.2022 19:38 Ответить
Канаде огромное СПАСИБО. Наши дебилы из власти точно не смогут обеспечить армию. Надеюсь канадцы проследят чтобы теплая форма для наши воинов не была разворована чиновниками.
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12.10.2022 18:04 Ответить
Це найголовніше бо зе-***** розкрадуть.
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12.10.2022 20:39 Ответить
Дякуємо браття. Канада справжній побратим.
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12.10.2022 18:04 Ответить
Щиро дякуємо.
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12.10.2022 18:06 Ответить
"ВЕСЬ ФРОНТ НАЗАД ОТСТУПАЕТ. ГАУБИЦЫ У НИХ https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%B0%D1%88%D1%83%D1%82 #БАШУТ ТАКИЕ - ПОЛ-ЛЕСОПОЛОСЫ ПОДЛЕТАЕТ"
https://youtu.be/0Ix6v2QQwWc
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12.10.2022 18:08 Ответить
моя любимая рубрика
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12.10.2022 18:14 Ответить
Ну а шо, скоро покрова і білі мухи ...і тоді вже лопати ваші тільки у відомих місцях стирчатимуть
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12.10.2022 18:52 Ответить
Vielen Dank!
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12.10.2022 18:09 Ответить
безуглая теперь спокойна - не мёрзнет в окопе.
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12.10.2022 18:10 Ответить
Слово окоп в применении к этому существу с противозачаточной внешностью надо брать в скобки. Пример: безуглая в "окопе".
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12.10.2022 18:48 Ответить
кавычки брать в кавычки не принято ни в какой грамматике.
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12.10.2022 19:09 Ответить
Разве? Вы не пензюк?
Кавы́чки - парный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F знак препинания , который употребляется для выделения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C прямой речи , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0 цитат , отсылок, названий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5 предприятий , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 литературных произведений , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0 газет , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB журналов , а также отдельных слов, если они включаются в текст не в своём обычном значении, используются в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F ироническом смысле ......
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12.10.2022 19:41 Ответить
шо не понятно?? безуглая сама кавычки, между которыми ничего нет. Поэтому кавычки брать в кавычки - бессмысленно. Не мыслите прямолинейно, иначе из википедии так никогда и не вылезете.
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12.10.2022 19:53 Ответить
Понятно. Данке. Прошу извинить. Погорячился. Не понял сразу. Годы берут своё.
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12.10.2022 19:58 Ответить
не переймайтеся ) Просто треба безперервно тренувати когнитивні здібності у будь-якому віці. Я теж ще живого Джона Кенеді пам'ятаю.
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12.10.2022 22:17 Ответить
А я Хрущя в живую видел.
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12.10.2022 22:25 Ответить
а я хрущів і не одного)
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12.10.2022 23:04 Ответить
ну, виходить застав останній бій УПА з кедебістами.
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12.10.2022 23:18 Ответить
є підозра, що канадська форма тепліша за рашистську
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12.10.2022 18:11 Ответить
рашистські могилізанти йде у хебешках... Ніхто їх до зими зберегти не збирається
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13.10.2022 03:32 Ответить
Я в могу еще понять ЗЕбанутую срань по поводу ракет, которые были разработаны и испытаны при Порохе, осталось только начать массовое производство, *****, срущее в чемодан строжайше запретило ЗЕбанутым выпускать ракеты и дало указание ремонтировать дороги, ну, шоб Киев за 2 дня а Украину за неделю. Но по поводу зимней формы - это полный звиздец. В стране война, а шить военную зимнюю форму - не нужны супертехнологии, это простое изделие, сделай госзаказ, за которым будет стоять километровая очередь фабрикантов, надо только профинансировать.
ЗЕбанутася срань и тут полностью обосралась. Просто уже нет слов, одни матюки.
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12.10.2022 18:17 Ответить
финансирование уже выделили. Девяносто мульярдов.
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12.10.2022 19:11 Ответить
Судя по слову УЖЕ, выделили надавно. А надо было выделять сразу после 24 февраля, когда зима заканчивалась и думать о новой зиме. Ну что делать, если у нас рулят недоумки. Спасибо Европе и американцам с канадцами, если кто и думает о нашей армии, то только они, а не ЗЕбанутая срань.
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12.10.2022 19:24 Ответить
вы о чём?? 90 - это на дороги:
https://twitter.com/i/status/1579219703557689344
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12.10.2022 19:35 Ответить
Забезпечення ЗСУ у ЗЕкоманди має чотири стадії:
-"не на часі",
-"взято під особистий контроль"
-"90 мільярдів на дороги"

-"союзники, не надали!"
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12.10.2022 18:19 Ответить
отличная новость, то, что нужно, канадцы просто молодцы
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12.10.2022 18:25 Ответить
Який стид, Канада фактично спасає жирні зади єлдаків і Боневтіків від ганьби. Одежа вже давно мала бути на фпронті, бо холодно, але пацики забулися, а точніше навіть і не приступали до цієї роботи. Ось банк випустив монету із чотирижди судимим поворознюком, який каже " **** їх, Вова". Тут вся задумка для майбутніх поколінь, бо гроші друкують тільки на щось знамените. А в нас знамените "4" - чотирижди судимий, чотирижди вілкосив...
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12.10.2022 18:28 Ответить
Я не знал, кто такой этот дебил Поворознюк, нашел случайно его бредовые высеры против настоящего президента Украины за все времена Порошенка, вот тогда и понял, что это за идиот, постоянно кукарекающий о величайшем фельдмаршале вселенной. Этот цап 4 раза сидел, буба 4 раза убегал от призыва, в общем, тут что-то есть.
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12.10.2022 19:31 Ответить
Канада толк в зимней спецодежде знает. Судовладелец помню закупил для моряков зимние комбезы в Канаде. Качество отличное, теплые , водоотталкивающие, практичные. Спасибо, Канада!
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12.10.2022 18:34 Ответить
А якже такі, як рахаміі «за посередницьку діяльність» та «надання консультацій», геть без копійки залишилися та на одних КАНАВЕРТАХ у ВРУ !!
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12.10.2022 18:37 Ответить
Буде куди "слугам"свої брудні руки запустити.
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12.10.2022 18:38 Ответить
Дякую.
Слава Богу, что не деньгами. Беня с Зелей в пролёте.
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12.10.2022 18:46 Ответить
Вони продадуть через рибацькі і мисливські магазини, або засвтвлять волонтерів купувати для війська.
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12.10.2022 19:00 Ответить
Через Притулу.
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12.10.2022 19:02 Ответить
майно має бути подалі від хапуг 95
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12.10.2022 18:58 Ответить
Щас весь оп вдінеться у канадську форму, разом з резніковим....тварини!
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12.10.2022 18:59 Ответить
Цікаво, який орден за це отримає Лисий?
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12.10.2022 19:06 Ответить
Ну й добре. Буде за що, 90 млрд гривен, будувати дороги.
Ну і пиляти на відкатах. звісно.
Слава Канаді!
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12.10.2022 19:09 Ответить
Теперь орки будут орать что на них напала канадская армия.
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12.10.2022 19:21 Ответить
Новости за месяц, Дания надасть зимовку форму, Германия палатки и зимовку форму и Канада теперь, лучше боеприпасы, горящая БМП врага греет не только тело но и душу
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12.10.2022 19:28 Ответить
Одного назначили міністром оборони дали гарний оклад і запитали його: що ти будеш робити? ---Буду ще по ночам форму шити щоб було на що онукам жити.
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12.10.2022 19:31 Ответить
А куди ж тепер дівати ту зимову форму, що МО вже закупило. Чи не закупило....?
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12.10.2022 19:39 Ответить
закупить нове плаття короля.
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12.10.2022 20:42 Ответить
Заказало так чтобы под НГ пошили. Теперь бабло заберут обратно
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12.10.2022 20:46 Ответить
Резніку, Хомчаку та тиловим генералам нові трикімнатні квартири в ЖК Герцен парк в Києві закупили, тепер на ремонт колядують падли
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12.10.2022 22:23 Ответить
Може депутати хоч би однією зарплатою пожертвували?
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12.10.2022 19:40 Ответить
Якби не злодійська зільонська влада наші швеї нашили би цієї форми самостійно.
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12.10.2022 19:49 Ответить
та да, був би Порох та Генерал Півторак, то все б крутилось та працювало
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12.10.2022 23:07 Ответить
Пусть Канада предоставит 100 человек, которые будут распределять эту одежду. Зелёные могут только всё попистидь
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12.10.2022 19:50 Ответить
руководство всех стран спонсоров должно дать своих людей или 100 процентно доверенных при посольствах. 90 процентов гуманитарки ******** в запорожье. ермак и офис это беспредел
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12.10.2022 20:25 Ответить
Друзі треба подумати як би Єрмак не втік після перемоги бо йому сидіти непересидіти за гратами
А взагалі це грьобаний **** сором ，союзники дають гроші в тому числі і на військові потреби невже 40 мільйонна держава не може пошити ***** форму ****
Конченні ****** ПАН РЕЗНІКОВ І КАБІНЕТ МІНІСТРІВ ВАША ПРЯМА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВАМ ПРИВИТ СУКИ!
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12.10.2022 19:55 Ответить
информатор НАБУ Евгений Шевченко заявил, что должностные лица разворовывали в промышленных масштабах почти всю гуманитарную помощь, которая поступала в город и область, и продавали ее через известные торговые сети.

"Они подозреваются в том, что за эти полгода было разворовано: 22 морских контейнера, 389 железнодорожных вагонов и 220 грузовых автомобилей", - рассказал Евгений Шевченко.
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12.10.2022 20:29 Ответить
Що ж, дякуємо Канаді. В цей скрутний час кожна допомога є дуже вагома для нас. Важливо щоб наші Воїни були забезпечені усім необхідним. Який нелегкий час, але все буде добре. Скільки вже століть стоїть Україна? І вистоїть, бо у основи закладено камінь.
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12.10.2022 20:59 Ответить
Зєля я ще з 2014го за часів твого зеленого дружбана Кулявлоба Яценюка платила 1,5% військового збору з кожної З\П або товару яке ввозилось до України, де усі ці гроші, це мільярди, Зеля де ви з парашенками кулявлобами та єрмаками діли усі ці кошти що хлопцям навіть не має на зимову форму, падло ти великокрадівницьке
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12.10.2022 22:21 Ответить
Цей текст навіть М.Добкін посоромився б озвучити. Хто вам його написав? Бо якщо це ваш власний витвір, то ...
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13.10.2022 03:46 Ответить
Дякуєм
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12.10.2022 22:30 Ответить
дякуємо Канада !

півміліона комплектів якісно зимової форми це круто !!!
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12.10.2022 23:05 Ответить
Наші держморди елементарне забезпечити не в змозі
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12.10.2022 23:17 Ответить
КАНАДА - РЕСПЕКТ ! Як це актуально. вчасно. по людяному ! На міноборони ніхто і не сподівався. бо там ще чухалися б до весни. треба ж відкати встановити.
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13.10.2022 01:53 Ответить
Скоро, дуже скоро на олх ми її побачимо.
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13.10.2022 07:03 Ответить
 
 