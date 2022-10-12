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Канада предоставит Украине 500 тыс. единиц зимней формы и артиллерийские снаряды
Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму свыше $47 млн.
Министр обороны Канады Анита Ананд объявила о военной помощи для Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
Ананд отметила, что новый пакет будет включать в себя 500 000 единиц зимней формы, на чем Канада специализируется.
Канада также передаст военное оборудование, в том числе артиллерийские снаряды на $15,2 млн, и обеспечение спутниковой связи на $2 млн.
Топ комментарии
+47 Doc Ua
показать весь комментарий12.10.2022 18:00
+40 Lada2014
показать весь комментарий12.10.2022 18:02
+40 Михаил Сомов #454446
показать весь комментарий12.10.2022 18:04
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І потерли ручки!...
бо здається що його нема, або він мізерний.
буде як з броніками
люди купили чи прислали а після влада заявила що в запасі є 160000 шт
а от скільки передали на ЗСУ, ніхрена не кажуть
бо мабудь, з гулькин куй
воно виявилось пусте...
надія на новий врожай?????
а хто тим що продали НЗ, гарантував добрі жнива???
100% ситуація з НЗ масок на початку ковіда
і 100% те ж саме з одежою для ЗСУ
а не про тему.
гарної ночі.
Наприклад, фото кримського мосту після бавовни на ньому.
Фото із чужих супутників були, а з цього супер-пупер супутника не було.
Супер-дупер супутник НІКОЛИ не бачить кримський міст?
https://youtu.be/0Ix6v2QQwWc
Кавы́чки - парный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F знак препинания , который употребляется для выделения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C прямой речи , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0 цитат , отсылок, названий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5 предприятий , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 литературных произведений , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0 газет , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB журналов , а также отдельных слов, если они включаются в текст не в своём обычном значении, используются в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F ироническом смысле ......
ЗЕбанутася срань и тут полностью обосралась. Просто уже нет слов, одни матюки.
https://twitter.com/i/status/1579219703557689344
-"не на часі",
-"взято під особистий контроль"
-"90 мільярдів на дороги"
-"союзники, не надали!"
Слава Богу, что не деньгами. Беня с Зелей в пролёте.
Ну і пиляти на відкатах. звісно.
Слава Канаді!
А взагалі це грьобаний **** сором ，союзники дають гроші в тому числі і на військові потреби невже 40 мільйонна держава не може пошити ***** форму ****
Конченні ****** ПАН РЕЗНІКОВ І КАБІНЕТ МІНІСТРІВ ВАША ПРЯМА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВАМ ПРИВИТ СУКИ!
"Они подозреваются в том, что за эти полгода было разворовано: 22 морских контейнера, 389 железнодорожных вагонов и 220 грузовых автомобилей", - рассказал Евгений Шевченко.
півміліона комплектів якісно зимової форми це круто !!!