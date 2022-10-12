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Новости Взяточники
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Дело о взяточничестве киевского депутата от "Слуги народа" Трубицына направили в суд, - СМИ

трубіцин

Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело по обвинению депутата Киевского городского совета от президентской партии "Слуга народа" Владислава Трубицына и его соучастников, разоблаченных на получении 1,39 млн грн взятки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на delo.ua.

В Киевсовете Трубицын является одним из лидеров фракции "Слуга народа" и возглавляет постоянную комиссию по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства.

По версии следствия, Трубицын в сговоре со своим помощником, директором КП, заместителями директоров двух КП и еще одним приближенным лицом помогали предпринимателям "победить" в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли.

"Несмотря на то, что право на размещение таких точек предоставлялось по результатам открытых торгов, их потенциальных участников информировали, что победу могут одержать только заранее определенные компании, за вознаграждение", — говорится в сообщении НАБУ .

Деятельность участников схемы документировали почти год. Детективы НАБУ зафиксировали переговоры по семи локациям в Дарницком, Днепровском, Шевченковском районах и передачу 1,39 млн грн вознаграждения двумя траншами. При получении второй части (1,26 млн грн) в феврале 2022 года участников схемы разоблачили "на горячем" .

Действия Трубицина квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины, а действия других пяти подозреваемых – по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Читайте также: НАБУ завершило расследование дела о взяточничестве депутата Киевсовета Трубицына

Журналист Юрий Бутусов называл Трубицына "ключевым человеком" в вопросе выдачи разрешений на МАФы в столице. Он приближен к руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, который до начала политической карьеры как юрист и лоббист помогал оформлять разрешения на установление МАФов, летних террас кафе и ресторанов в Киеве. Трубицын также близок к председателю Киевской ОВА Алексею Кулебе, которого тоже называют ставленником Ермака.

В феврале 2022 года Бутусов сообщил , что Трубицын уже имел судимость — в 2010 году Изюмский межрайонный суд Харьковской области признал его виновным в подделке документов. "Оказывается 20-летний Трубицын подделал удостоверение инспектора энергонадзора и появился с фиктивными проверками на двух рынках в Изюме. На одном из рынков начинающему аферисту поверили, на втором — задержали и сдали в полицию", — писал журналист. По его данным, в партии "Слуга народа" об этом факте или не знали, или умышленно скрыли его от киевлян.

Автор: 

взятка (6151) Киев (25472) Киевсовет (1367) Слуга народа (2628) Трубицын Владислав (35)


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Топ комментарии
+13
Та впаять йому штраф в розмірі 3 400 грн,що б знав,ворюга!
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12.10.2022 18:28
+8
Згадались суди по справах де фігурували фірми Коломойського .
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12.10.2022 18:16
+7
І там настане труба і цій справі!
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12.10.2022 18:16
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Згадались суди по справах де фігурували фірми Коломойського .
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12.10.2022 18:16 Ответить
І там настане труба і цій справі!
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12.10.2022 18:16 Ответить
Та впаять йому штраф в розмірі 3 400 грн,що б знав,ворюга!
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12.10.2022 18:28 Ответить
Ворюга , гад такий, ну ви бачили, в суд пойдьош гад , поняв? Шоб знав, нехароший
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12.10.2022 18:32 Ответить
І ще й в угол поставить на гречку, шоб знав
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12.10.2022 18:42 Ответить
Судячи по його мармизі це зелене лайно ту гречку змете і продасть своїм виборцям.
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12.10.2022 19:03 Ответить
У этих 🤬🤢"слуг" какламоя есть , хоть один нормальный⁉️
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12.10.2022 18:44 Ответить
буде штраф 999 грн і нічого більше
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12.10.2022 18:29 Ответить
Ну ладно вам , ну ошипся хлопець, не ті кіоски пощитав...ну а так хароший хлопець нічого не можу сказать... , бо вже **** слів нема
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12.10.2022 19:00 Ответить
На фронті вороги, рашисти *****, уже 9 рік, а в тилу крисятничають вороги привладні, гниди на посадах !!!
Попередніх «люстрацій у смітнику» в Україні БІЛЬШЕ НЕ БУДЕ!!
Пабратими просять, «Зелені насадження використовувати дбайливо, щоб і у подальшому була КОРИСТЬ»!!!
Одноразових акцій небуде!!
Слава Захисникам України!,
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12.10.2022 18:31 Ответить
Он як висадять міліард дерев, на все вистачить
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12.10.2022 18:34 Ответить
Малюська татаров вже все поРішав.
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12.10.2022 18:31 Ответить
сильно сомневаюсь, что он будет трубить в ИТУ. Из этого ********* оркестра еще никто не сел. Правда, одному просто оторвало жопу, и как по мне - это лучшее решение.
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12.10.2022 18:38 Ответить
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12.10.2022 18:43 Ответить
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12.10.2022 19:17 Ответить
Треба (за прикладом політиків) закликати можновладців не бути хабарниками.
Ги-ги...
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12.10.2022 19:23 Ответить
Бліжній круг Єрмака. Це багаторічний син лейтенанта Шмідта. Згадується інфа, як він на початку десятих козиряв на ринку Ізюма,як і Остап Бендер, брав мзду від торговців на непроведення перевірки ТБ по електриці і козиряв фальшивою посвідкою, однак базарники його розкрили і побили. Це хвороба і її лікують в колонії.
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12.10.2022 23:14 Ответить
 
 