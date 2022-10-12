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Продовольственный кризис создал Путин, Европа работает над тем, чтобы его завершить, - фон дер Ляйен

ляєн

Своими действиями Путин не только начал прямую агрессию против Украины, но и развязал глобальную продовольственную войну против всего мира. ЕС сейчас работает, чтобы ее завершить.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Миллионы людей на Ближнем Востоке и в Северной Африке сейчас встают перед последствиями путинской войны против украинского урожая. Для того чтобы разрешить этот кризис, мы создали "коридоры солидарности" для украинского экспорта. Более 10 миллионов тонн украинского зерна, подсолнечника и других продуктов были уже экспортированы по этому пути. Сегодня на эти коридоры приходится 60 процентов продовольственного экспорта Украины, 30 процентов украинского экспорта направляется для стран с низкими и средними доходами в Африке, Ближнем Востоке и Азии. Поэтому, позвольте сказать прямо: это путин создал продовольственный кризис. Именно Европа работает, чтобы ее завершить", – подчеркнула она.

Фон дер Ляйен напомнила, что Евросоюз выделил 7,7 миллиарда евро для инвестиций в программы развития сельского хозяйства и производства продуктов питания до 2024 года. Эта программа направлена ​​на решение долгосрочной проблемы продовольственной безопасности в наиболее уязвимых странах и регионах Африки и Азии.

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Автор: 

Еврокомиссия (1443) путин владимир (31211) россия (95361) Урсула фон дер Ляйен (509)


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Топ комментарии
+3
Перестаньте, ***** давать деньги варварам и все закончится. Идиотами всех вокруг считают...
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12.10.2022 18:15
+3
Ваша проблема що ви боретесь з наслідками. А знищити треба причину.
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12.10.2022 18:33
+1
А ті країни працювать не пробували?
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12.10.2022 18:31
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Перестаньте, ***** давать деньги варварам и все закончится. Идиотами всех вокруг считают...
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12.10.2022 18:15 Ответить
А ті країни працювать не пробували?
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12.10.2022 18:31 Ответить
Ваша проблема що ви боретесь з наслідками. А знищити треба причину.
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12.10.2022 18:33 Ответить
Закрийте годівницку для кацапів і все. Не вважайте кацапів за людей, бо вони такими не є і ніколи не були, хай їдять свій ягель і китайські продукти, якими ті поділяться від душі. Не буде простих компанентів, які Цапія отримує від Європи і США і промисловість стане. Допоможіть Цапії в цьому. І не буріть їх газ і нафту.
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12.10.2022 18:36 Ответить
Что потопал - то и полопал.
Без труда не вытащить и рыбку из пруда.
От каждого про способности - каждому по труду.
Хочешь кушать - работай.
Халаява развращают.
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12.10.2022 18:41 Ответить
От каждого по способностям - каждому по потребностям. Так обіцяли камуняки коли настане камунізьма. Лежиш такий на дивані і стало нудно. Пішов попрацював трохи. По дорозі додому зайшов до магазину, взяв що тобі потрібно і пішов. Все безкоштовно і грошей не буде. Лафа. І вірили ж ідіоти.
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12.10.2022 18:55 Ответить
Так эхто уже коммунизм. И вот я себе уже представляю, как одновременно за шиншилловой или из морской выдры в распределитель для пролетариев заходят свинарка Маща, дояка Глаша, депутат верховного совета, безработный ваня, нарик даня, инженер веня, завмаг беня и все берут себе, на халяву, по две шубки.
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12.10.2022 19:07 Ответить
Краще би Європа працювала, щоб закінчилась війна і не гинули українці.
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12.10.2022 18:55 Ответить
Неправильне вирішення проблеми. Потрібно закрити питання путіна.
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12.10.2022 21:50 Ответить
 
 