Продовольственный кризис создал Путин, Европа работает над тем, чтобы его завершить, - фон дер Ляйен

Своими действиями Путин не только начал прямую агрессию против Украины, но и развязал глобальную продовольственную войну против всего мира. ЕС сейчас работает, чтобы ее завершить.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Миллионы людей на Ближнем Востоке и в Северной Африке сейчас встают перед последствиями путинской войны против украинского урожая. Для того чтобы разрешить этот кризис, мы создали "коридоры солидарности" для украинского экспорта. Более 10 миллионов тонн украинского зерна, подсолнечника и других продуктов были уже экспортированы по этому пути. Сегодня на эти коридоры приходится 60 процентов продовольственного экспорта Украины, 30 процентов украинского экспорта направляется для стран с низкими и средними доходами в Африке, Ближнем Востоке и Азии. Поэтому, позвольте сказать прямо: это путин создал продовольственный кризис. Именно Европа работает, чтобы ее завершить", – подчеркнула она.

Фон дер Ляйен напомнила, что Евросоюз выделил 7,7 миллиарда евро для инвестиций в программы развития сельского хозяйства и производства продуктов питания до 2024 года. Эта программа направлена ​​на решение долгосрочной проблемы продовольственной безопасности в наиболее уязвимых странах и регионах Африки и Азии.

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