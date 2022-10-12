В ответ на российские обстрелы украинцы за границей выйдут на массовые акции по всему миру
Активисты из разных уголков мира, при поддержке проекта "Украинский свидетель", анонсируют проведение массовых акций по всему миру в ответ на обстрелы украинских городов. Часть уже прошла накануне. Следующие – в эти выходные с 14 по 16 октября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Суть акций проста: украинцы будут становиться вокруг выдающихся памятников архитектуры, образуя "круг защиты", чтобы показать, что мы защищаем весь мир от войны и средневековья. После акции участников просят опубликовать фото и видео с тэгом #DefendingUkraine
Участие в акции уже подтвердили такие города: Чикаго, Атланта, Нью-Йорк, Остин, Сан-Антонио, Бостон, Орландо, Денвер, Моргантаун, Филадельфия, Солт-Лейк-Сити, Бойсе, Торонто; Прага, Варшава, Берлин, Осло.
Активисты потребуют предоставления Украине оружия, в частности средств ПВО, и признать Россию государством-спонсором терроризма.
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