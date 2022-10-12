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Новости Война
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В ответ на российские обстрелы украинцы за границей выйдут на массовые акции по всему миру

акція,українці,бостон

Активисты из разных уголков мира, при поддержке проекта "Украинский свидетель", анонсируют проведение массовых акций по всему миру в ответ на обстрелы украинских городов. Часть уже прошла накануне. Следующие – в эти выходные с 14 по 16 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Суть акций проста: украинцы будут становиться вокруг выдающихся памятников архитектуры, образуя "круг защиты", чтобы показать, что мы защищаем весь мир от войны и средневековья. После акции участников просят опубликовать фото и видео с тэгом #DefendingUkraine

Участие в акции уже подтвердили такие города: Чикаго, Атланта, Нью-Йорк, Остин, Сан-Антонио, Бостон, Орландо, Денвер, Моргантаун, Филадельфия, Солт-Лейк-Сити, Бойсе, Торонто; Прага, Варшава, Берлин, Осло.

Активисты потребуют предоставления Украине оружия, в частности средств ПВО, и признать Россию государством-спонсором терроризма.

Автор: 

акция (2423) обстрел (26891) украинцы (3860)


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А как узнать место и время акции в Филаделфии? Мы в часе езды, обязательно будем, если найдем.
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12.10.2022 18:35 Ответить
ВСЕ БУДЕ -УКРАЇНА ‼️‼️
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12.10.2022 18:36 Ответить
виправте на Солт-Лейк-Сіті.
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12.10.2022 18:42 Ответить
Коли вже рабсіянці з білорусамиза кордоном вийдуть на протести? Та ніколи.
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12.10.2022 18:47 Ответить
Вони тільки на протести проти мобілізації можуть виходити, і то до першого затримання
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12.10.2022 18:49 Ответить
щоб заважати цьому фсб повиганяє своїх псів агєнтурних, сплячіх петрових та баширових усіх мастей та статей та співчуваючих любітєлєй руцкого міра с триколоровими гончіркми та
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12.10.2022 19:02 Ответить
 
 