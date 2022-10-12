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С 20 октября Болгария вводит визовый режим для россиян со служебным паспортом

паспорт,рф

Болгария с 20 октября вводит визовый режим для граждан России со служебным паспортом.

Такое решение приняло правительство на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bulgarian News Agency.

В пресс-службе болгарского правительства пояснили, что 9 сентября в Официальном журнале Европейского Союза было опубликовано решение о полной приостановке действия Соглашения между Европейским Сообществом и Российской Федерацией об упрощении выдачи виз для граждан, которое вступает в силу 12 сентября и было непосредственно имплементировано Болгарией.

Также отмечается, что визовый режим для российских владельцев дипломатических паспортов Болгария ввела 25 февраля.

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Болгария (654) виза (1238) паспорт (1178) россия (95361)


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Топ комментарии
+14
Я бачила відео де в США на проукраїнському митингу россіянка плювала як гадюка в лице поліціі ,за те що ті на дали ії ображати митингарів,за це рюську свинню,(бо вона ще і нагадувала свінню в котрої шия то продовження сраки) ,цілком справедливо кинули мордою у асфальт.От скажіть мне у чому різниця?Ну приїде воно без дипломатичного чи рабочого паспорту,але суттевість рашизму - людожерства від того не зміниться, вони як були вовкулаками- пораговно,так і залишилися, будуть бігати з триколорними ганчірками і кричати про прушення прав рюськоязічних.Цю заразу треба гнати назад у стойло , на убой до путлера ,котрого вони підтримують і най вони жеруть його ,щоб не подихати на війні,а не засирають своєю присутністю цівілізовані країни.Ось зараз у Латвіі ці російскі "біженці накинулися на людину що стояла пікетом проти війни в Україні. Вони не виліковні, це нелюди,нащо взагалі пускати до себе проблеми , об,ясніть мені?
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12.10.2022 18:53
+11
респект!
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12.10.2022 18:35
+9
Скоро у касапов будут путешествия по замкнутому кругу. Тобто мухосранск зажопинск и тд. И это если руплев на билеты хватит.
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12.10.2022 18:44
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респект!
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12.10.2022 18:35 Ответить
Так, болгари теж бандерiвцi, подяка їм.
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12.10.2022 18:42 Ответить
Скоро у касапов будут путешествия по замкнутому кругу. Тобто мухосранск зажопинск и тд. И это если руплев на билеты хватит.
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12.10.2022 18:44 Ответить
У рабссиян через год выезд за пределы МКАДа будет считаться загранпоездкой. А на Урале будет мавзолей путлера с возможностью поиграть в хоккей на его подземном ледовом поле. Идеальный вариант если эти бесцветные и лживые глаза мертвого урода наблюдали это действо из поло льда этой арены так его любимого хоккея.
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12.10.2022 18:59 Ответить
з поправкою - знищити й спалити..щоб навіки згинув
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12.10.2022 19:02 Ответить
то в них має назву - золотое кольцо
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12.10.2022 19:00 Ответить
"Кольцо золотаря карликового вида" было бы правильней назвать.
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12.10.2022 19:26 Ответить
якщо вже Болгарія... то на що сподівається рашистське насєлєніє?
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12.10.2022 18:50 Ответить
Чехія з 25 жовтня забороняє в'їзд росіянам за туристичними і студентськими візами

"Тоді як в Україні російські ракети падають на дитячі майданчики та на людей, які просто йдуть на роботу, до Чехії через міжнародний аеропорт щодня прибуває до 200 громадян рф", - сказав глава чеського МЗС Ян Ліпавський.

"Саме тому ми домовилися, що тим російським громадянам, які в'їжджають на чеську територію через зовнішній Шенгенський кордон - зокрема наш міжнародний аеропорт - з метою туризму, спорту чи культури, тепер буде відмовлено у в'їзді", - додав він.
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12.10.2022 18:50 Ответить
Я бачила відео де в США на проукраїнському митингу россіянка плювала як гадюка в лице поліціі ,за те що ті на дали ії ображати митингарів,за це рюську свинню,(бо вона ще і нагадувала свінню в котрої шия то продовження сраки) ,цілком справедливо кинули мордою у асфальт.От скажіть мне у чому різниця?Ну приїде воно без дипломатичного чи рабочого паспорту,але суттевість рашизму - людожерства від того не зміниться, вони як були вовкулаками- пораговно,так і залишилися, будуть бігати з триколорними ганчірками і кричати про прушення прав рюськоязічних.Цю заразу треба гнати назад у стойло , на убой до путлера ,котрого вони підтримують і най вони жеруть його ,щоб не подихати на війні,а не засирають своєю присутністю цівілізовані країни.Ось зараз у Латвіі ці російскі "біженці накинулися на людину що стояла пікетом проти війни в Україні. Вони не виліковні, це нелюди,нащо взагалі пускати до себе проблеми , об,ясніть мені?
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12.10.2022 18:53 Ответить
Європейська толерантність і азіятська дикість (в гіршому розумінні цього слова) несумісні речі.
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12.10.2022 19:09 Ответить
Так ,але ця несумісність приводить до війн, то може вже пора зрозуміти ,що немає країни - россія,є зона ,котру повинно огородити і цей лепрозорій най жере один одного,а не несе заразу по світу.
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12.10.2022 19:19 Ответить
Болгарія за часів Живкова також прагнула вступити до СРСР і вона була б 16 республікою
Але її не прийняли через репарації які Болгарія повинна була виплачувати Греції
Якби не репарації напевно Болгарію прийняли б до СРСР
Бо як не дивно Росія шукала для себе вигоду де легко грабувати а сама нікому нічого не допомагала
Але для Болгарії сталося краще вона вступила до ЄС і НАТО і пережила прорадянських політиків які закликали до єднання з Росією.
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12.10.2022 19:03 Ответить
Туфта, запитайте про це болгарів.
Це деякі навіжнені росіяни мріяли приєднати до своєї недоімперії Болгарію, втім болгари про це навіть не здогадувалися.
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12.10.2022 19:19 Ответить
Ні, не туфта. Читав спогади члена болгарської делегації, який з Живковим приїхав до Хрущева проситися у СРСР. Хрущев відмовив з економічних причин.
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12.10.2022 20:07 Ответить
Повезло болгарам
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12.10.2022 23:18 Ответить
я настоятельно рекомендую прочесть книгу-Москва2042. там идеально расписано будущее параши.
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12.10.2022 19:44 Ответить
От вам і шістнадцята республіка. Тримайте люлю.
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12.10.2022 20:01 Ответить
 
 