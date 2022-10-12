С 20 октября Болгария вводит визовый режим для россиян со служебным паспортом
Болгария с 20 октября вводит визовый режим для граждан России со служебным паспортом.
Такое решение приняло правительство на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bulgarian News Agency.
В пресс-службе болгарского правительства пояснили, что 9 сентября в Официальном журнале Европейского Союза было опубликовано решение о полной приостановке действия Соглашения между Европейским Сообществом и Российской Федерацией об упрощении выдачи виз для граждан, которое вступает в силу 12 сентября и было непосредственно имплементировано Болгарией.
Также отмечается, что визовый режим для российских владельцев дипломатических паспортов Болгария ввела 25 февраля.
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"Тоді як в Україні російські ракети падають на дитячі майданчики та на людей, які просто йдуть на роботу, до Чехії через міжнародний аеропорт щодня прибуває до 200 громадян рф", - сказав глава чеського МЗС Ян Ліпавський.
"Саме тому ми домовилися, що тим російським громадянам, які в'їжджають на чеську територію через зовнішній Шенгенський кордон - зокрема наш міжнародний аеропорт - з метою туризму, спорту чи культури, тепер буде відмовлено у в'їзді", - додав він.
Але її не прийняли через репарації які Болгарія повинна була виплачувати Греції
Якби не репарації напевно Болгарію прийняли б до СРСР
Бо як не дивно Росія шукала для себе вигоду де легко грабувати а сама нікому нічого не допомагала
Але для Болгарії сталося краще вона вступила до ЄС і НАТО і пережила прорадянських політиків які закликали до єднання з Росією.
Це деякі навіжнені росіяни мріяли приєднати до своєї недоімперії Болгарію, втім болгари про це навіть не здогадувалися.