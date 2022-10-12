С 20 октября Болгария вводит визовый режим для россиян со служебным паспортом

Болгария с 20 октября вводит визовый режим для граждан России со служебным паспортом.

Такое решение приняло правительство на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bulgarian News Agency.

В пресс-службе болгарского правительства пояснили, что 9 сентября в Официальном журнале Европейского Союза было опубликовано решение о полной приостановке действия Соглашения между Европейским Сообществом и Российской Федерацией об упрощении выдачи виз для граждан, которое вступает в силу 12 сентября и было непосредственно имплементировано Болгарией.

Также отмечается, что визовый режим для российских владельцев дипломатических паспортов Болгария ввела 25 февраля.

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