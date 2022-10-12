Обсудили следующий пакет военной помощи, - Кулеба провел переговоры с главой МИД Испании Альбаресом
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом. Министры обсудили военную помощь бойцам ВСУ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава украинского дипломатического ведомства написал в твиттере.
"Я разговаривал с министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом, который осудил российский ракетный террор и выразил соболезнования жертвам. Он подтвердил, что Испания усилит свою политическую, экономическую и военную поддержку. Мы обсудили следующий пакет военной помощи Испании для Украины", – написал Кулеба по итогам переговоров.
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@Ray_net_ua
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https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1580137853412966400 5 ч
Украина воюет против Оси зла.
Иранские беспилотники ,,Шахид" изготовляются на заводе в Таджикистане.
Завод построен на деньги Китая и де факто под их же контролем.
Файна - легка та надiйна. Нашi воïни дуже хвалили.