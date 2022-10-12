Обсудили следующий пакет военной помощи, - Кулеба провел переговоры с главой МИД Испании Альбаресом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом. Министры обсудили военную помощь бойцам ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава украинского дипломатического ведомства написал в твиттере.

"Я разговаривал с министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом, который осудил российский ракетный террор и выразил соболезнования жертвам. Он подтвердил, что Испания усилит свою политическую, экономическую и военную поддержку. Мы обсудили следующий пакет военной помощи Испании для Украины", – написал Кулеба по итогам переговоров.

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