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Обсудили следующий пакет военной помощи, - Кулеба провел переговоры с главой МИД Испании Альбаресом

кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом. Министры обсудили военную помощь бойцам ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава украинского дипломатического ведомства написал в твиттере.

"Я разговаривал с министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом, который осудил российский ракетный террор и выразил соболезнования жертвам. Он подтвердил, что Испания усилит свою политическую, экономическую и военную поддержку. Мы обсудили следующий пакет военной помощи Испании для Украины", – написал Кулеба по итогам переговоров.

Читайте также: Украинские военные учатся в Испании пользоваться ЗРК Spada Aspide

Автор: 

Испания (859) Кулеба Дмитрий (2880)


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Ray

@Ray_net_ua

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https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1580137853412966400 5 ч

Украина воюет против Оси зла.
Иранские беспилотники ,,Шахид" изготовляются на заводе в Таджикистане.
Завод построен на деньги Китая и де факто под их же контролем.
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12.10.2022 19:01 Ответить
та я ж казала - шукайте гнид! В Ірані немає таких виробничих потужностей! китайози за чашку рису..ех..
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12.10.2022 19:07 Ответить
Проси аудієнції у Летиції - буде більше користі....
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12.10.2022 19:09 Ответить
Я немножко так извиняюсь, но имею спросить за этого министра таки от тех иноземных справ, а шо он таки на минуточку имеет до вооружения и и его поставки кроме дешёвого даже для Привоза пиара?
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12.10.2022 19:12 Ответить
Дуже просимо Iспанiю постачати й надалi гранатомети C90.
Файна - легка та надiйна. Нашi воïни дуже хвалили.
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12.10.2022 19:24 Ответить
в Испании есть "spada". С учетом наличия в комплексе двух 35-мм пушек "Oerlikon" - это корошая штука против персидских мотопедов.
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12.10.2022 19:30 Ответить
 
 