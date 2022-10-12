Враг пытается вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18:00 12.10.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

"Слава Украине! Продолжаются 231-е сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Вместе с тем пытается вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Враг обстреливает позиции наших войск по всей линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование обороны на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

Противник продолжает нарушать нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносит удары по критической инфраструктуре и жилым районам. В течение суток оккупанты нанесли 3 ракетных и 4 авиационных удара, совершили до 10 обстрелов с РСЗО. Ударам противника подверглись объекты и мирные граждане более 10 населенных пунктов. Среди них – Малые Щербаки, Очаков, Никополь и Мирное. В зону поражения попали инфраструктурные объекты на территории Запорожской и Николаевской областей. Для ударов противник использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, оккупанты продолжают использовать беспилотные летательные аппараты иранского производства "Shahed-136". Десять из них были уничтожены силами и средствами ПВО Сил обороны Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Продолжается комплексная проверка Вооруженных сил республики Беларусь с отработкой учебно-боевых задач. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применение БПЛА "Shahed-136" с территории республики Беларусь. На других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Мирополье, Стукаловка, Середина Буда, Рожковичи и Павловка Сумской области. Также враг задействовал ударные БПЛА;

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Волчанск, Стрелка и Уды. БПЛА задействовал для корректировки огня артиллерии;

на Краматорском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Заречное, Серебрянка, Спорное, Терны и Торское. Враг осуществляет минирование мостовых переходов;

на Бахмутском направлении противник наносил огневое поражение вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Майорск, Нью-Йорк и Зализное;

на Авдеевском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Невельское, Первомайское, Александрополь, Новокалиново, Марьинка, Пречистовка, Золотая Нива и Тоненькое;

на Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. Огневому влияню подверглись более 20 населенных пунктов. Среди них – Новоселка, Зализничное, Белогорье, Времевка, Малиновка, Нескучное, Орехов, Чаривное и Ольговское;

на Южнобужском направлении обстрелам подверглись районы более 40 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения. Враг пытается компенсировать значительные потери за счет новых партий мобилизованных граждан Российской Федерации, прошедших ускоренную подготовку.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Новосадово, Бахмутское, Иванград, Бахмут, Соледар, Спорное, Майорск и Красногоровка.

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До 500 мобилизованных военнослужащих из состава 205-й отдельной мотострелковой бригады 49-й общевойсковой армии прибыли в зону боевых действий для восполнения потерь противника на временно захваченных территориях. Характерны признаки так называемого "молодого пополнения": средства защиты, шлемы советского образца и автоматы АК-12, имеющие очень отрицательный опыт применения.

Продолжается подготовка около 200 отмобилизованных военнослужащих на базе 3-й гвардейской бригады спецназначения. В самой бригаде после участия в войне против Украины каждый второй написал рапорты на увольнение или досрочное расторжение контракта.

Авиация Сил обороны нанесла 27 ударов. Подтверждено поражение более 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 10 БпЛА и 4 вертолета врага. Ракетные войска и артиллерия поразили 3 пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 4 склады боеприпасов. Кроме того, в зону огневого поражения также попали позиции ПВО и РЭБ и другие военные цели.

Верим в Вооруженные силы! Вместе победим! Слава Украине!" - говорится в информации Генштаба ВСУ.

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