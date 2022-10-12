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Новости Агрессия России против Украины Война
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После ряда неудач российской армии в Украине РФ больше не является сверхдержавой, - Уоллес

бен,воллес

По мнению министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, у президента России Владимира Путина начинает появляться понимание, что РФ больше не является сверхдержавой из-за ряда неудач российской армии в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Уоллес заявил в интервью Evening Standard.

"Он (Путин) только что обнаружил, что (Россия) – не сверхдержава. Это ключевой момент. С одной стороны, вы поверили в собственный хайп, парады, на которых вы считали танки, считали, что неуязвимы, а на деле – нет", – сказал он.

Глава британского Минобороны считает, что российские силы проигрывают в Украине из-за "своих военных возможностей" и ошибочных "стратегических предположений" своего руководства.

"На каждом шагу они недооценивали Украину и переоценивали Россию. Но у Путина в загашнике есть миллионы людей, которых он может запихнуть в мясорубку без правил, без уважения к человеческим жизням, к невинным людям и гражданскому населению", – добавил Уоллес.

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Он добавил, что в последние дни контрнаступление Украины в Херсонской области замедлилось, но она все равно сохраняет преимущество, в то время как Россия "стыкается с катастрофической потерей боевого духа, плохой оснасткой, значительным дефицитом боеприпасов и политической нестабильностью".

"Его (Путина) стратегические предположения, похоже, ошибочны во всем. Даже вчера (в понедельник) обстрел ракет по случайным гражданским объектам, в то время как вы должны были обстреливать военные цели, не является стратегическим или разумным использованием ваших ограниченных ресурсов" – считает министр обороны Британии.

Автор: 

Великобритания (4947) россия (95467) Уоллес Бен (184)


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Топ комментарии
+48
Вона нею ніколи і не була,просто існував міф який українці зруйнували!
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12.10.2022 19:04
+45
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12.10.2022 19:11
+37
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12.10.2022 19:17
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Отакої! Дав москалям по рогам 👍
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12.10.2022 19:03 Ответить
Ви дивіться на дії. Наддержава чи ні...Але ж Захід досі боїться росію до усрачки:

- в них ядерка та непрогнозований презик

- багато гарматного мяса

- частина Європи досі на енергетичній голці росії.

Це я ще мовчу про страх прямого зіткнення (навіть одна думка про це досі призводить до конвульсій у західних політиків).
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12.10.2022 19:43 Ответить
То правда, в Європі панічно боЯться прямого зіткнення. Родич за кордоном, питає їх що робитимуть коли раха нападе, вони кажуть що здадуться аби не вбили і не бомбили. Ще поляки і прибалти будуть битисЯ
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12.10.2022 19:59 Ответить
Наївні ідіоти! Хай подивляться на прикладі наших Бучі, Ірпіня, Маріуполя, що відбувається з тими, хто здався і не став битися.... якщо коротко - згвалтували, обідрали, повідрізали що могли заради розваги, вбили, вкинули в яму. У орків нема моралі, у орків нема жалю, орки не люди, не треба міряти їх по собі.
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12.10.2022 21:22 Ответить
Так. Але Об'єднане Королівство найменше вражене цими симптомами, що Ви тут написали.
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12.10.2022 20:00 Ответить
Є ролік,як африканці дали АК47 шимпанзе,яке взяла і натисла на гачок. Розстріляла магазин і переможно підняла залізяку вгору.
Люди з реготом поховалися ,і не одразу вийшли,бо захлиналися реготом.
По вашій логіці вони до всрачки перелякані,але чи так? Відповідь знайдить самі.
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12.10.2022 20:32 Ответить
Да, как бы, уже не так уж и сильно боятся их в ЕС
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12.10.2022 20:50 Ответить
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12.10.2022 19:04 Ответить
Вона нею ніколи і не була,просто існував міф який українці зруйнували!
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12.10.2022 19:04 Ответить
Міф на рекламі. Як анекдот часів срср "поняли,что значит реклама?!"
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12.10.2022 20:34 Ответить
У меня такое ощущение что весь запад в обоссаных штанах и рыганиях, напуганы были все это время ******. Боятся до сих пор голодранцев и бомжей которым выдали ржавые автоматы.
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12.10.2022 19:04 Ответить
Да, шось таке є, не без того, а ще і потихеньку прозріння, що якби не Україна, то на шляху орди вже нікого не було б....І Угорщина тому показник, вони б вже у німців унітази крали (повторили б)
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12.10.2022 19:11 Ответить
Півстолітній комфорт і сите життя на саму думку, що можливо доведеться справити потребу в польових умовах та повечеряти не в ресторані, викликає жах в обивателів. А якщо це доведеться робити ще під обстрілами?
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12.10.2022 20:04 Ответить
нарешті хоча хтось на заході наважився сказати те, що майже 8 місяців всі думають.
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12.10.2022 19:06 Ответить
Тю, я думав то не секрет, що росія фейкова держава, вони тільки в телевізорі над- над- НАД-, а насправді помийна яма, смердюче обригане непорозуміння.
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12.10.2022 19:07 Ответить
коли через телезомбі народу твердять, що біле - є чорне, то цей народ цим живе і більш не розмірковує інакше.
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12.10.2022 19:10 Ответить
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12.10.2022 19:08 Ответить
Колосс на глиняных ногах (© Ветхий Завет, 2-ая глава Книги пророка Даниила)
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12.10.2022 19:09 Ответить
В отличие от Запада Украина это давно знала что ******** это обосцанный улус.
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12.10.2022 19:10 Ответить
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12.10.2022 19:11 Ответить
надеюсь скоро они поймут что они даже не региональный гигемон.
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12.10.2022 19:13 Ответить
славної пам'яти Джон МакКейн дав росії найвлучніше визначення: ...бензоколонка, керована мафією... (с)
Але до нього, на жаль, мало хто прислухався, особливо нікчемний Обама.
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12.10.2022 20:07 Ответить
Пуйло просто, як кажуть усі, прорахувався, не на ту країну напав. Напав би на інші, то легко, відносно захопив будь-яку неядерну державу. Він не знав, що українці роблять усе виключно добре в більшості випадків тілько коли сильно припекло. Ось це той випадок. Так що йому торба, чорна, поліетиленова.
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12.10.2022 19:16 Ответить
чому не є? це аномальне державоутворення є наддержавою серед подібних собі - кндр, бульбандії, ерітреї, уганди і т.п. непорозумінь світу
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12.10.2022 19:16 Ответить
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12.10.2022 19:17 Ответить
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12.10.2022 19:20 Ответить
Найбільшою перешкодою для визнання суверенності України є гіпноз самого імені Росія. Цей гіпноз треба розвіяти, особливо в Америці (Північні Штати) та Франції. Справу поділу Росії треба поставити як справу покою цілого світу, як справу європейської рівноваги та реально-матеріальної вигоди держав.

Петлюра С. З листа до прем'єра А. Лівицького від 14 травня 1922 р.
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12.10.2022 19:20 Ответить
Орда опущенных.
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12.10.2022 19:20 Ответить
Да собственно, и просто державой она не будет.
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12.10.2022 19:21 Ответить
РФ більше не є наддержавою

Нахдержава!
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12.10.2022 19:26 Ответить
АХХАХАХА))))
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12.10.2022 19:32 Ответить
Россияне кричали "мы великие".
Им отвечали "как вы великие? У вас же нет ни экономики нормальной, ни технологий, ни медицины, ны образования"
Они отвечали "мы великие, потому что у нас сильная армия! Вторая в мире"
Теперь они увидели, что у них и сильной армии нету.
Обычная страна третьего мира!
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12.10.2022 19:37 Ответить
для початку орки мали потренуватися на Молдові чи Грузії "на кошках" (с)
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12.10.2022 19:46 Ответить
А по-моему, она перестала считаться сверхдержавой, когда влезла в Афганистан.
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12.10.2022 19:51 Ответить
Мабуть ніколи й не була. І Р.Рейґан це розумів завжди, а вторгнення до Афганістану використав, щоб виснажити совка. Згадайте як він перевіряв роботу мікрофона:

"...My fellow Americans, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in five minutes...."
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12.10.2022 20:13 Ответить
Рос каже : Ми є другою військовою державою світу!! Питання - А де перша? відповідь - перша скінчилася...
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12.10.2022 19:58 Ответить
Россия сверх держава только попризнаку наличия больших отобранных у других народов территорий, а так - это типична "СОБАКА НА СЕНЕ", которая лает на всех, чтобы не отобрали земли. Поэтому человечеству впору поставить вопрос о более рациональном использовании ее земель и ресурсов.
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12.10.2022 20:02 Ответить
Украинцы отломали вЯличие расеи.
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12.10.2022 20:38 Ответить
не було тяжко ламати, якщо вЯличие знаменитим якутським скульптором зліплено...
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13.10.2022 03:57 Ответить
Пуйло дурачек,не напал бы на нас ,ещё лет 10-15 мог важно надувать щеки,показывать мультики и стращать Запад и шантажировать по мелкому....а так вместо 2 армии мира ,все увидели его обдрыстаных голодранцев марадеров и дикарей ворующих унитазы..
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12.10.2022 20:38 Ответить
епучая помойка роSSия никогда не была державой, это раковая опухоль на теле человечества, отстойник отбросов рода людского
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12.10.2022 20:46 Ответить
Дразни́ться изволите?
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12.10.2022 20:49 Ответить
Зважаючи на те які страшні злочини кацапія вчинила в Україні та інших країнах вона стала наддержавою… наддержавою-терористом.
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12.10.2022 20:57 Ответить
а вона і державою не є - просто орда, яка хоче кудись кочувати.
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12.10.2022 20:58 Ответить
Опущенні злодії параш
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12.10.2022 21:01 Ответить
Кацапстан ніколи і не був наддержавою, а зараз пав до країни терориста третього світу.
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12.10.2022 21:10 Ответить
китайці такі в панічному перелякові 😁
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12.10.2022 22:28 Ответить
 
 