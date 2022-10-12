После ряда неудач российской армии в Украине РФ больше не является сверхдержавой, - Уоллес
По мнению министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, у президента России Владимира Путина начинает появляться понимание, что РФ больше не является сверхдержавой из-за ряда неудач российской армии в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Уоллес заявил в интервью Evening Standard.
"Он (Путин) только что обнаружил, что (Россия) – не сверхдержава. Это ключевой момент. С одной стороны, вы поверили в собственный хайп, парады, на которых вы считали танки, считали, что неуязвимы, а на деле – нет", – сказал он.
Глава британского Минобороны считает, что российские силы проигрывают в Украине из-за "своих военных возможностей" и ошибочных "стратегических предположений" своего руководства.
"На каждом шагу они недооценивали Украину и переоценивали Россию. Но у Путина в загашнике есть миллионы людей, которых он может запихнуть в мясорубку без правил, без уважения к человеческим жизням, к невинным людям и гражданскому населению", – добавил Уоллес.
Он добавил, что в последние дни контрнаступление Украины в Херсонской области замедлилось, но она все равно сохраняет преимущество, в то время как Россия "стыкается с катастрофической потерей боевого духа, плохой оснасткой, значительным дефицитом боеприпасов и политической нестабильностью".
"Его (Путина) стратегические предположения, похоже, ошибочны во всем. Даже вчера (в понедельник) обстрел ракет по случайным гражданским объектам, в то время как вы должны были обстреливать военные цели, не является стратегическим или разумным использованием ваших ограниченных ресурсов" – считает министр обороны Британии.
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- в них ядерка та непрогнозований презик
- багато гарматного мяса
- частина Європи досі на енергетичній голці росії.
Це я ще мовчу про страх прямого зіткнення (навіть одна думка про це досі призводить до конвульсій у західних політиків).
Люди з реготом поховалися ,і не одразу вийшли,бо захлиналися реготом.
По вашій логіці вони до всрачки перелякані,але чи так? Відповідь знайдить самі.
Але до нього, на жаль, мало хто прислухався, особливо нікчемний Обама.
Петлюра С. З листа до прем'єра А. Лівицького від 14 травня 1922 р.
Нахдержава!
Им отвечали "как вы великие? У вас же нет ни экономики нормальной, ни технологий, ни медицины, ны образования"
Они отвечали "мы великие, потому что у нас сильная армия! Вторая в мире"
Теперь они увидели, что у них и сильной армии нету.
Обычная страна третьего мира!
"...My fellow Americans, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in five minutes...."