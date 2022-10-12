РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11200 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
10 018 62

В войне против Украины РФ потратила значительную часть своих высокоточных управляемых боеприпасов, - Reuters

обстріл

Россия израсходовала значительную часть своих высокоточных боеприпасов во время вторжения в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил высокопоставленный чиновник НАТО.

По его словам, российская промышленность не может производить все виды боеприпасов и оружейных систем из-за санкций Запада.

Также чиновник сказал, что не знает, сколько времени нужно России, чтобы мобилизовать 300 тысяч военнослужащих в пределах частичной мобилизации в РФ.

"Это может занять несколько месяцев", - добавил представитель НАТО.

Читайте также: Россия ищет дополнительные ресурсы для ведения войны, ведутся переговоры с третьими странами о покупке снарядов, - Генштаб

Автор: 

боеприпасы (2330) НАТО (9963) оружие (10198) россия (95381)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+43
https://twitter.com/antiputler_news/status/1580237433266122752 1 ч У меня есть хорошая новость для нас и плохая для ручни. 10 000 украинских солдат сегодня закончили военную подготовку в Великобритании и теперь возвращаются в Украину, чтобы воевать. Но вишенка на торте в том, что... они возвращаются в полной амуниции и с техникой.
показать весь комментарий
12.10.2022 20:24
+32
Очікування vs реальність
показать весь комментарий
12.10.2022 20:19
+25
показать весь комментарий
12.10.2022 20:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Надо сейчас другим странам со спорными территориями воспользоваться моментом и этим помочь Украине тоже, вин-вин
показать весь комментарий
12.10.2022 20:14 Ответить
Финляндия, япония, китай, германия за калининград.
показать весь комментарий
12.10.2022 20:29 Ответить
Так ці країни вони не кацапія і поважають міжнародні договори про визнання кордонів, з цих країн тільки Японія офіційно має притензії до кацаії
показать весь комментарий
12.10.2022 20:32 Ответить

красивые фото...
показать весь комментарий
12.10.2022 20:15 Ответить
После победы то что останется от гофномоста можно устроить смотровую площадку чтобы иностранцы в подзорную трубу смотрели как дикари водоросли пожирают.
показать весь комментарий
12.10.2022 20:20 Ответить
Й жвачку виклянчують...
показать весь комментарий
12.10.2022 20:32 Ответить
Точное количество ракет может дать только Абдрестович. Так Рейтерс не свисти.
показать весь комментарий
12.10.2022 20:16 Ответить
ой...той то точно знає..а ще з ним на пару ,в ютюбі купа єкспертів..один наперед одного прогнозують..то заговори кремлівські..то транзити влади ..то шо пуйло хворе фізично..то шо вбьють пуйла...та інші містичні речі
показать весь комментарий
12.10.2022 20:21 Ответить
як про джектпот..
показать весь комментарий
12.10.2022 20:19 Ответить
Очікування vs реальність
показать весь комментарий
12.10.2022 20:19 Ответить
Як би сказати - гарматного мяса у Кацапії ще багато, як і нафтодоларів.
Шуткувати зараз на цю тему це більше у стилістиці кварталу.
Ми переможемо, бо круті (звісно кошовий в Європі і Зе в бункері
воювати не будуть)
показать весь комментарий
13.10.2022 01:03 Ответить
показать весь комментарий
12.10.2022 20:22 Ответить
Прошу? Як це?
показать весь комментарий
12.10.2022 20:25 Ответить
Високоточних? ахахаах хіба вони в кацапів були?
показать весь комментарий
12.10.2022 20:24 Ответить
Nu, nu, nuuuu... Poprošu vas. U nix že analogovnet jagelezameščenie načali. Vot tak.
показать весь комментарий
13.10.2022 04:06 Ответить
https://twitter.com/antiputler_news/status/1580237433266122752 1 ч У меня есть хорошая новость для нас и плохая для ручни. 10 000 украинских солдат сегодня закончили военную подготовку в Великобритании и теперь возвращаются в Украину, чтобы воевать. Но вишенка на торте в том, что... они возвращаются в полной амуниции и с техникой.
показать весь комментарий
12.10.2022 20:24 Ответить
Надеюсь их на херсонское направление пошлют. Чтобы, наконец, его добить.
показать весь комментарий
12.10.2022 20:26 Ответить
Джонсонюк, ти?
показать весь комментарий
12.10.2022 20:27 Ответить
Повноцінна дивізія!
показать весь комментарий
12.10.2022 20:34 Ответить
так це ж начебто командири?
показать весь комментарий
12.10.2022 21:10 Ответить
Командири ЧОГО?
показать весь комментарий
12.10.2022 21:20 Ответить
командири українських підрозділів. не просто рядові піхотинці.
показать весь комментарий
12.10.2022 22:13 Ответить
Командири яких саме "підрозділів"?
показать весь комментарий
12.10.2022 22:19 Ответить
ну, старшини, сержанти, командири взводів, командири рот
показать весь комментарий
12.10.2022 22:26 Ответить
І всі вони готувалися по одній програмі?

"Основний курс, який пропонується Британією, базується на базовій підготовці піхоти. Він включає в себе поводження зі зброєю, надання першої допомоги на полі бою, маскування та тактику патрулювання.

Додаткові два тижні дозволять отримати більш просунуту підготовку, наприклад, щодо окопної та міської війни, операцій на транспортних засобах та навчання на полі бою в імітованих бойових умовах".
Де ви бачите підготовку сержантського складу? "Командирської" підготовки я не бачу Тим більше - підготовку комвзводу чи комроти - офіцерські посади!
показать весь комментарий
12.10.2022 22:38 Ответить
Я смотрел несколько видео с тех тренировочных лагерей, Украинские воины тренировались с британскими SA-80. Далеко не самая лучшая винтовка НАТО.
показать весь комментарий
12.10.2022 20:35 Ответить
ну зато модна если после модернизации от хк то вполне аппарат если сравнивать с клашматом особенно производства времен перестройки
показать весь комментарий
12.10.2022 20:40 Ответить
Ну такое...ты ж знаешь мое трепетное отношение к AR-15, так шо карабины M-4 для ЗСУ - наилучшая опция, как по мне.
показать весь комментарий
12.10.2022 20:46 Ответить
"нежная", но по точности получше калаша будет..... в любом случае, "дареному коню"......
показать весь комментарий
12.10.2022 20:41 Ответить
Зате з патронами проблем не повинно бути, не закінчаться ))
показать весь комментарий
12.10.2022 22:40 Ответить
Чому, в своєму класі бул паб вважається одною з найкращіх - у британців вони полуавтоматичні,
такою зброєю вони відвоювали у Аргентини Фолькленди. У аргентинців були тіж самі гвинтівки але вже автоматичні, що їм не допомогло.
показать весь комментарий
13.10.2022 00:58 Ответить
На Фолклендах у обеих сторон на вооружении были FN FAL, у бритов - полуавто, у аргентинцев - автомат.
показать весь комментарий
13.10.2022 01:02 Ответить
В точку, про автоматику у аргентинців і полуавтоматику у британців я не помилився)
показать весь комментарий
13.10.2022 01:04 Ответить
Про SA-80 я когда-то читал несколько статей, там были проблемы с особо нежным затвором, который не любил грязи. Была модернизация, наверное это исправлено. Но осадок у меня таки остался...тем более шо я фанат дезайна Юджина Стоунера.
показать весь комментарий
13.10.2022 01:13 Ответить
Ейнфілд це точна зброя, нажаль тендітна, але краще ніж калаш який для середньої дистанції не придатен. Вся краща зброя з Заходу, наприклад колись був Штурмгевер 44, став калашниковим - типово для руцкого вані.
показать весь комментарий
13.10.2022 01:23 Ответить
Штурм гевер 44
показать весь комментарий
13.10.2022 01:25 Ответить
On že Papa "Kalašnikov"
показать весь комментарий
13.10.2022 04:09 Ответить
А вдруг после войны с Украиной у россии начнется война с Америкой? А у них ракет уже нету.
Или с Китаем.
Или с Японией.
Да Япония их возьмет голыми руками!
Им сейчас даже Чечню не победить.
показать весь комментарий
12.10.2022 20:25 Ответить
У Чечні кацапи можуть тільки сосати.
показать весь комментарий
12.10.2022 20:44 Ответить
показать весь комментарий
12.10.2022 20:25 Ответить
нє всьо так адназначьна...вот как виглядіт рьов ранєнава в жопу мєдвєдєва... - Пентагон подарил в этом году Украине оружия почти на 17 млрд долларов.

Интересно, с учётом обширных географических познаний американцев, знают ли они точное место, где находится страна 404?

А в Пиндостане ещё один старый дурень нашёлся, хоть и бывший.
Леон Панетта, экс-директор ЦРУ и министр обороны, сказал, что США должны быть готовы использовать все военные средства, включая самолёты и крылатые ракеты, против России, чтобы гарантировать, что наша страна не сможет угрожать Украине.

Он ведь сам отлично понимает, какие ответные цели внесены в программу российских сил ядерного сдерживания. И чего несёт тогда такую пургу? Хотя отчасти понятно. 84 года …

https://www.yaplakal.com/go/?https%3A%2F%2Ft.me%2Fmedvedev_telegram%2F193 https://t.me/medvedev_telegram/193
показать весь комментарий
12.10.2022 20:26 Ответить
Кацапи ******* свої епітети переводити на інших. Так термін "країна 404" з'явився у 2104 році після анексії Криму, коли кримчани у ейфорії почали переєстровуватися в Інтернеті і намагалися вказати, що Крим це Росія, їм видавало "помилка 404". Ну, а "піндоси" це місцева назва приазовсько-причорноморських греків. Дурний кацап почув цей термін під час миротворчих місій у Югославії, де були контингенти різних країн, в тому числі і Греції, але чомусь присвоїв його американцям.
показать весь комментарий
12.10.2022 20:56 Ответить
Нові системи протиповітряної оборони будуть надані Україні так швидко, як ми фізично зможемо доставити. Ми також намагаємось забезпечити додатковими ************ існуючі системи, які використовують ЗСУ - голова Пентагону Остін.
показать весь комментарий
12.10.2022 20:26 Ответить
мяса там хватає...на могілізацію..дивився деякі стріми..це просто мясо яке навіть не уявляє,що можна сканути пуйла...в одному діалозі він не розуміє за що воювати йти і тут же зізнається в любові до пуйла..здається в Андрія Луганського бачив
показать весь комментарий
12.10.2022 20:26 Ответить
О....Знайшов...Московского директора вызвали в военкоматhttps://www.youtube.com/watch?v=h2JPLYqZTXc
показать весь комментарий
12.10.2022 20:31 Ответить
Пять российских мобиков попали в плен.

"Приехали утром на какое-то поле, там были окопы. Нас высадили, сказали, идите, занимайте позиции в окопах и сидите. Мы высадились, началась бомбежка минометная, нас бомбили по 3 раза в день. Задач никаких не ставилось. Мы были с оружием автоматическим, больше ничего не было. Ни еды, ни воды. Это продолжалось трое суток. Пошел ливень, нас затопило по пояс. Кто-то ушел раньше, кто-то позже. Мы пошли с товарищем позже в сторону, откуда прибыли. Там оказался украинский блокпост, нам сказали: "Бросайте оружие, если хотите жить". И все на этом закончилось".

Второй добавляет, что окопы были полуразрушенные, оружие валялось, видимо от тех, кто убежал из предыдущей партии.

Это пздц
https://t.me/ShrikeNews/6084
показать весь комментарий
12.10.2022 21:12 Ответить
Де вони ловлять цих "високопоставлених чиновників НАТО"? В сортирі? А інформація..ну дуже цінна. Під грифом "капітан очевидність".
показать весь комментарий
12.10.2022 20:32 Ответить
зараз якраз частина цих витрачених ракет прилетіла в Київ, Житомир та Чернігів.
показать весь комментарий
12.10.2022 20:37 Ответить
и все сбиты
показать весь комментарий
12.10.2022 20:39 Ответить
не свисти , нету нигде пусков ,про мопеды слышал в Киеве , их сбили
показать весь комментарий
12.10.2022 20:40 Ответить
осторожно орки, небо закрывается
показать весь комментарий
12.10.2022 20:38 Ответить
...Официальный представитель военно-морских сил Индии https://twitter.com/indiannavy/status/1580074541488820224 сообщил , что утром 12 октября 2022 года близ Гоа в море потерпел крушение корабельный истребитель МиГ-29К российского производства индийской морской авиации. Самолет возвращался на авиабазу ВМС Индии Ганза (Даболим) близ Гоа из планового учебного полета, но вследствие технической неисправности упал в море. Летчик успешно катапультировался и был подобран поисково-спасательной службой.
Это уже пятая потеря истребителя серии МиГ-29К авиации ВМС Индии.
Всего по контрактам 2004 и 2010 годов ВМС Индии получили 45 корабельных истребителей МиГ-29К и МиГ-29КУБ (9-41 и 9-47) производства АО "РСК "МИГ", поставки которых были произведены с 2009 по 2016 годы. Эти самолеты состоят на вооружении 300-й и 303-й эскадрилий индийской морской авиации на авиабазе Ганза (Даболим) в Гоа.
_____________________________________________________________________________

С 2009 по 2016 было поставлено 45 самолетов.
На 2022год 5 самолетов уже нет, за 13 лет разбился каждый 9-й самолет
показать весь комментарий
12.10.2022 20:40 Ответить
это палубники а с учетом того с чего они летают То там надо им сразу давать ордена
показать весь комментарий
12.10.2022 20:41 Ответить
ваньки только веники хорошо вяжут
показать весь комментарий
12.10.2022 20:42 Ответить
Думаете это их остановит? Можно подумать они до этого прицеливались... Они и "высокоточными" (в чем есть сомнения) лупят хрен знает куда...
показать весь комментарий
12.10.2022 20:43 Ответить
через раз
показать весь комментарий
12.10.2022 20:45 Ответить
Перед отступлением русня призванная из одной глухой деревни, в спешке грузит в свои бэтээры всё намародёренное в украинском селе,- бойлеры, стиральные машины, унитазы. Подбегает какой-то сержант с телевизором-плазмой и орёт им
-Сами там не поместитесь! И на фига вам всё это нужно? У нас в деревне ни водопровода, ни канализации нету!
показать весь комментарий
12.10.2022 20:54 Ответить
🤣🤣🤣×××
показать весь комментарий
12.10.2022 21:04 Ответить
Кацапи контрабандою можуть купити **********, звісно не всі, нафто і газодолари у них є, тому розслаблятися це доля зелених ідіотів.
показать весь комментарий
13.10.2022 00:50 Ответить
 
 