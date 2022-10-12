В войне против Украины РФ потратила значительную часть своих высокоточных управляемых боеприпасов, - Reuters
Россия израсходовала значительную часть своих высокоточных боеприпасов во время вторжения в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил высокопоставленный чиновник НАТО.
По его словам, российская промышленность не может производить все виды боеприпасов и оружейных систем из-за санкций Запада.
Также чиновник сказал, что не знает, сколько времени нужно России, чтобы мобилизовать 300 тысяч военнослужащих в пределах частичной мобилизации в РФ.
"Это может занять несколько месяцев", - добавил представитель НАТО.
Топ комментарии
+43 Йцу Кенг #461207
показать весь комментарий12.10.2022 20:24
+32 Сергей Поляков #508436
показать весь комментарий12.10.2022 20:19
+25 Шимус
показать весь комментарий12.10.2022 20:22
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
красивые фото...
Шуткувати зараз на цю тему це більше у стилістиці кварталу.
Ми переможемо, бо круті (звісно кошовий в Європі і Зе в бункері
воювати не будуть)
"Основний курс, який пропонується Британією, базується на базовій підготовці піхоти. Він включає в себе поводження зі зброєю, надання першої допомоги на полі бою, маскування та тактику патрулювання.
Додаткові два тижні дозволять отримати більш просунуту підготовку, наприклад, щодо окопної та міської війни, операцій на транспортних засобах та навчання на полі бою в імітованих бойових умовах".
Де ви бачите підготовку сержантського складу? "Командирської" підготовки я не бачу Тим більше - підготовку комвзводу чи комроти - офіцерські посади!
такою зброєю вони відвоювали у Аргентини Фолькленди. У аргентинців були тіж самі гвинтівки але вже автоматичні, що їм не допомогло.
Или с Китаем.
Или с Японией.
Да Япония их возьмет голыми руками!
Им сейчас даже Чечню не победить.
Интересно, с учётом обширных географических познаний американцев, знают ли они точное место, где находится страна 404?
А в Пиндостане ещё один старый дурень нашёлся, хоть и бывший.
Леон Панетта, экс-директор ЦРУ и министр обороны, сказал, что США должны быть готовы использовать все военные средства, включая самолёты и крылатые ракеты, против России, чтобы гарантировать, что наша страна не сможет угрожать Украине.
Он ведь сам отлично понимает, какие ответные цели внесены в программу российских сил ядерного сдерживания. И чего несёт тогда такую пургу? Хотя отчасти понятно. 84 года …
https://www.yaplakal.com/go/?https%3A%2F%2Ft.me%2Fmedvedev_telegram%2F193 https://t.me/medvedev_telegram/193
"Приехали утром на какое-то поле, там были окопы. Нас высадили, сказали, идите, занимайте позиции в окопах и сидите. Мы высадились, началась бомбежка минометная, нас бомбили по 3 раза в день. Задач никаких не ставилось. Мы были с оружием автоматическим, больше ничего не было. Ни еды, ни воды. Это продолжалось трое суток. Пошел ливень, нас затопило по пояс. Кто-то ушел раньше, кто-то позже. Мы пошли с товарищем позже в сторону, откуда прибыли. Там оказался украинский блокпост, нам сказали: "Бросайте оружие, если хотите жить". И все на этом закончилось".
Второй добавляет, что окопы были полуразрушенные, оружие валялось, видимо от тех, кто убежал из предыдущей партии.
Это пздц
https://t.me/ShrikeNews/6084
Это уже пятая потеря истребителя серии МиГ-29К авиации ВМС Индии.
Всего по контрактам 2004 и 2010 годов ВМС Индии получили 45 корабельных истребителей МиГ-29К и МиГ-29КУБ (9-41 и 9-47) производства АО "РСК "МИГ", поставки которых были произведены с 2009 по 2016 годы. Эти самолеты состоят на вооружении 300-й и 303-й эскадрилий индийской морской авиации на авиабазе Ганза (Даболим) в Гоа.
_____________________________________________________________________________
С 2009 по 2016 было поставлено 45 самолетов.
На 2022год 5 самолетов уже нет, за 13 лет разбился каждый 9-й самолет
-Сами там не поместитесь! И на фига вам всё это нужно? У нас в деревне ни водопровода, ни канализации нету!