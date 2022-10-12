В войне против Украины РФ потратила значительную часть своих высокоточных управляемых боеприпасов, - Reuters

Россия израсходовала значительную часть своих высокоточных боеприпасов во время вторжения в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил высокопоставленный чиновник НАТО.

По его словам, российская промышленность не может производить все виды боеприпасов и оружейных систем из-за санкций Запада.

Также чиновник сказал, что не знает, сколько времени нужно России, чтобы мобилизовать 300 тысяч военнослужащих в пределах частичной мобилизации в РФ.

"Это может занять несколько месяцев", - добавил представитель НАТО.

Читайте также: Россия ищет дополнительные ресурсы для ведения войны, ведутся переговоры с третьими странами о покупке снарядов, - Генштаб