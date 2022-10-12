Оккупанты в Мелитополе угрожают увольнением работникам, которые отказываются получать российские паспорта
Российские оккупанты заставляют жителей временно захваченного Мелитополя Запорожской области получать российские паспорта. За отказы угрожают увольнением с предприятий.
Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
На оккупированных территориях продолжается принудительная паспортизация.
От горожан, вынужденно вышедших работать на коммунальные предприятия, которыми руководят коллаборанты и предатели, требуют получать российские паспорта. Для этого насильно собирают личные данные, даже на фото записывают", - написал он.
Если же люди отказываются получать российские паспорта, им угрожают увольнением и невозможностью больше нигде трудоустроиться.
"Оккупантам больше всего нужно, чтобы Мелитополь хоть на видео пропагандистов выглядел как город, лояльный РФ, где паспорт страны-агрессора очень популярен. Однако этому не бывать. Весь мир знает, что Мелитополь - это Украина", - подчеркнул мэр.
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