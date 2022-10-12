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Новости Война
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Оккупанты в Мелитополе угрожают увольнением работникам, которые отказываются получать российские паспорта

мелітополь

Российские оккупанты заставляют жителей временно захваченного Мелитополя Запорожской области получать российские паспорта. За отказы угрожают увольнением с предприятий.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

На оккупированных территориях продолжается принудительная паспортизация.

От горожан, вынужденно вышедших работать на коммунальные предприятия, которыми руководят коллаборанты и предатели, требуют получать российские паспорта. Для этого насильно собирают личные данные, даже на фото записывают", - написал он.

Если же люди отказываются получать российские паспорта, им угрожают увольнением и невозможностью больше нигде трудоустроиться.

"Оккупантам больше всего нужно, чтобы Мелитополь хоть на видео пропагандистов выглядел как город, лояльный РФ, где паспорт страны-агрессора очень популярен. Однако этому не бывать. Весь мир знает, что Мелитополь - это Украина", - подчеркнул мэр.

Читайте также: Россияне похитили более 700 жителей оккупированного Мелитополя, - мэр Федоров

Автор: 

Мелитополь (613) паспорт (1178) Федоров Иван (464)


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12.10.2022 20:47 Ответить
работу на оккупанта из стажа выпилите...
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12.10.2022 20:54 Ответить
Оце дилема:бути зрадником і потім вмерти,втікти або за грати попасти ,і бути безробітним((
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12.10.2022 20:59 Ответить
Вата , лякає вату - це груповий секс .
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12.10.2022 21:45 Ответить
Получил кацапский паспорт - мобилизовался - сдался ВСУ - попал на подконтрольную территорию Украины - подтёрся кацапским паспортом. Чем не рабочая схема выехать с оккупированной территории? Они же паспорта свои паршивые выдают только ради последующей мобилизации?
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12.10.2022 22:44 Ответить
В такой ситуации получение кацапаспорта вынужденная ситуация. Выживать банально людям тоже надо. Просто паспорт этот приравнивается к аусвайсу второй мировой. Так что без проблемм.
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12.10.2022 23:11 Ответить
 
 