Украина получит новые системы ПВО так быстро, как их смогут доставить, - Остин
Контактная группа по Украине, встреча которой состоялась сегодня в рамках двухдневной встречи министров обороны стран НАТО, заявила о готовности поставить в Украину системы противовоздушной защиты так быстро, как это позволяют физические возможности для их поставки.
Об этом сегодня в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам заседания Контактной группы заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Эти системы будут поставлены в Украину так быстро, как мы сможем физически их доставить туда. Это то, что среди главных приоритетов и на чем мы будем сфокусированы. Мы намерены предоставить те системы, которые мы имеем и которые доступны, которые доступны в таких странах как Германия. Мы также будем пытаться предоставить дополнительное снаряжение к существующим системам, которые украинские силы уже используют сейчас", - сказал руководитель военного ведомства США.
Он отметил, что все участники сегодняшней встречи – 50 стран – понимают обеспокоенность украинцев за безопасность своих домов и своих семей.
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Там в одній батареї повинно бути 6-8 радарів, 12 пускових, можна захистити ланцюгом територію від Одеси до Дніпропетровська. Чи від Києва до Львова.
Пускові установки можна розміщувати за 25км від радару. Дальність ракети скоріше до 40км.
Чекаєм батарею номер 2 до кінця року.
Думаю, США будуть кожен місяць доповнювати цю систему новими і новими пусковим установками, і площа покриття будет розростатись як гриби.
Забрали с военных складов экипировку и переместили в военторги. Теперь объявили мобилизацию и заставляют призывников за последние деньги покупать то, что должно выдаваться бесплатно. Далее отправят на фронт где командование бросит под пули - есть слухи что убитых не забирают. Объявляют пропавшими без вести чтобы не выплачивать родным компенсации. Вот таки дела господа - ограбить и бросить в жерло войны на верную смерть, а на вырученные с военторгов деньги, закупить 2 тоны икры.
А якщо ще коротше - своє треба мати, а не по світам поневірятися.
Так що особливого вибору в нас немає.
-Мій дід свій "шмайсер" на городі закопав,- розказує один.
-А мій під стріхою сховав, файний газда був, казав шо від москаля город кращє родить.