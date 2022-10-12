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Украина получит новые системы ПВО так быстро, как их смогут доставить, - Остин

остін

Контактная группа по Украине, встреча которой состоялась сегодня в рамках двухдневной встречи министров обороны стран НАТО, заявила о готовности поставить в Украину системы противовоздушной защиты так быстро, как это позволяют физические возможности для их поставки.

Об этом сегодня в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам заседания Контактной группы заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Эти системы будут поставлены в Украину так быстро, как мы сможем физически их доставить туда. Это то, что среди главных приоритетов и на чем мы будем сфокусированы. Мы намерены предоставить те системы, которые мы имеем и которые доступны, которые доступны в таких странах как Германия. Мы также будем пытаться предоставить дополнительное снаряжение к существующим системам, которые украинские силы уже используют сейчас", - сказал руководитель военного ведомства США.

Он отметил, что все участники сегодняшней встречи – 50 стран – понимают обеспокоенность украинцев за безопасность своих домов и своих семей.

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Автор: 

ПВО (2715) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+31
Эти системы ПВО/ПРО не сидят на складах, а находятся на вооружении стран НАТО, на боевом дежурстве. Т.е., судя по заявлению Остина, эти страны готовы пожертвовать боеспособностью своих армий для того, шоб помочь Украине. Это надо тоже понимать и иметь в виду.
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12.10.2022 21:01
+22
Чекаємо 1 батарею НАСАМС2.
Там в одній батареї повинно бути 6-8 радарів, 12 пускових, можна захистити ланцюгом територію від Одеси до Дніпропетровська. Чи від Києва до Львова.
Пускові установки можна розміщувати за 25км від радару. Дальність ракети скоріше до 40км.

Чекаєм батарею номер 2 до кінця року.
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12.10.2022 20:53
+21
Значить вже вчора
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12.10.2022 20:52
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Значить вже вчора
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12.10.2022 20:52 Ответить
а півроку тому не можна було ?
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12.10.2022 20:52 Ответить
Ну досить уже, от такі ми українці, не дають - погано, дають, чого не позавчора
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12.10.2022 20:55 Ответить
Он перед цим новина - Міллі нормально там розтлумачив - ну, наскільки модливо, подтвіться
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12.10.2022 20:57 Ответить
а асфальтом, ****, не пробував?!
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12.10.2022 20:57 Ответить
Не можна бо всі засцянці за три дні в Києві.Думайте
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12.10.2022 20:58 Ответить
кацап это твои чмобики обосцаные по канавам валяются
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12.10.2022 21:55 Ответить
А шашлики поперек горла не стали? До 24го ППО своє можна було наклипати поки не було масових ракетних атак!
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12.10.2022 22:07 Ответить
Вы что на свет лезете? Какое "свое" ПВО мы должны были делать??? Мы с горем пополам контрабандою вывозили запчасти к С-300, Букам и т.д., чтобы побольше в строй поставить советской техники. А западные ПВО нам совсем не спешили продавать...
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13.10.2022 14:55 Ответить
Знаєш хто такий Коростельов? Погугли! А про "нептун" чув? Про "Вільху"? А скільки коштів зевидлядки виділили в бюджеті з 2019 року по сьогодні на рактені програми?! І про які в жопу с300 ти пишешеш, коли можна було своє виробництво налагодити! Не тупи!
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13.10.2022 20:56 Ответить
Блин замахали они с этим удаленным обучением, сидел бы школьник учился, а то на форумах строчит без удали. Вот подрастешь, пойдешь воевать и будешь Вильхы и Нептуны в ПВО пихать и самолеты ими сбивать!
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13.10.2022 21:57 Ответить
Чекаємо 1 батарею НАСАМС2.
Там в одній батареї повинно бути 6-8 радарів, 12 пускових, можна захистити ланцюгом територію від Одеси до Дніпропетровська. Чи від Києва до Львова.
Пускові установки можна розміщувати за 25км від радару. Дальність ракети скоріше до 40км.

Чекаєм батарею номер 2 до кінця року.
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12.10.2022 20:53 Ответить
НАСАМС2 закупила Індонезія для своїх островів, за рахунок розподіленої архітектури покриває великі площі.
Думаю, США будуть кожен місяць доповнювати цю систему новими і новими пусковим установками, і площа покриття будет розростатись як гриби.
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12.10.2022 20:56 Ответить
Есть там с ними проблемы некоторые. Будем надеяться их решат в ближайшее время.
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12.10.2022 21:14 Ответить
Вчера Тарас Чмут говорил, что поставят Насамс3. Он в теме.
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12.10.2022 22:21 Ответить
Блюдо готово. Разносим господа!

Забрали с военных складов экипировку и переместили в военторги. Теперь объявили мобилизацию и заставляют призывников за последние деньги покупать то, что должно выдаваться бесплатно. Далее отправят на фронт где командование бросит под пули - есть слухи что убитых не забирают. Объявляют пропавшими без вести чтобы не выплачивать родным компенсации. Вот таки дела господа - ограбить и бросить в жерло войны на верную смерть, а на вырученные с военторгов деньги, закупить 2 тоны икры.
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12.10.2022 20:55 Ответить
Ну, так это хорошо! ) Я думаю что к этому ещё могли приложить руку и агенты СБУ - помогли переместить у них в военторги экипировку и прочее, нормально.. )
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12.10.2022 21:36 Ответить
Вселяє надію. А кацапні так і так гайки.
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12.10.2022 20:57 Ответить
Чому для Заходу потрiбно ось такi способи, як робить Путiн ,щоб порухатись й дати ПВО? Я розумiю, що то Зеля повинен був думати за це до вiйни,але... Бачать, що Путiн неадекватний ,але тянуть до останнього, коли вже массово все обстрiляно.
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12.10.2022 20:57 Ответить
Эти системы ПВО/ПРО не сидят на складах, а находятся на вооружении стран НАТО, на боевом дежурстве. Т.е., судя по заявлению Остина, эти страны готовы пожертвовать боеспособностью своих армий для того, шоб помочь Украине. Это надо тоже понимать и иметь в виду.
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12.10.2022 21:01 Ответить
В принципі все правильно, але...якщо вони не будуть в Україні, то їм прийдеться не тільки ЧЕРГУВАТИ в себе вдома, а ще й ПРАЦЮВАТИ. Вони того хочуть? Это надо тоже понимать и иметь ввиду.
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13.10.2022 07:19 Ответить
Ні, це так не працює...Якщо хочете, то: - цивілізованим західним системам потрібно на 100 відс.бути впевненими, що 1.Така зброя не дістанеться ворогу.2.що політичний курс України є непохитним (бо завтра можуть здатися, поставити Януковича і т.д. і що тоді?) 3.Речі дорогі (зрозуміло, що життя дорожчі), потрібно розподілити затрати між учасниками, а там і держ.бюджет і приватний бізнес. 4. Хто оператор систем - ми з вами? Правильно спеціалісти - де їх взяти? Як бачите питань предостатньо, причому відповіді повинні бути сьогодні.....отож
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12.10.2022 21:07 Ответить
Якщо з першими трьома пунктами можна ще погодитись(і то з натяжкою), то четвертий просто смішний. Судячи по роботі наших хлопців вони досить вправно вміють "приземляти", а принцип дії майже однаковий...чим не спеціалісти? І не факт, що в нас їх немає для ЇХНЬОЇ "іграшки". Амери самі в о...уї від того, що виробляють наші захисники з їхніми цяцьками-"а що, так теж можна". Думаю, питання з спецами не стоїть...
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13.10.2022 06:57 Ответить
Бо бізнес-партнери в рашастані ображаються, коли бізнес-партнери в США дають зброю "прааатівнікам" бізнес-партнерів в рашастані. Хтозна чому, от такі от врєдні суки.
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12.10.2022 21:10 Ответить
Так, і це все присутнє на жаль, бо бізнес працює поза політикою, хоч і санкції і все таке.
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12.10.2022 21:16 Ответить
Бізнес - це одвічні служителі сатани (мамона), тому нічого дивного, що бізнесмани тримаються *****, бо він сатана і є.
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12.10.2022 21:19 Ответить
Стоп-стоп, я не компетентний про сатану, масонів, теорій змови і т.д. Я про те, що бізнес платить податки, поки що світ іншого не придумав
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12.10.2022 21:23 Ответить
Ви б стали працювати для гітлера, щоб платити податки в своїй країні? Точно знаючи, що за цією роботою стоять сотні тисяч замордованих і закатованих людей?
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12.10.2022 21:26 Ответить
Це не питання... Питання було - чому не можна швидко вирішувати проблеми ППО\ПРО? Як міг висловив свою думку
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12.10.2022 21:35 Ответить
На це питання нажаль не можна відповісти коротко. Але, я впевнений, що коріння саме там, в бізнес-елітах.
А якщо ще коротше - своє треба мати, а не по світам поневірятися.
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12.10.2022 22:08 Ответить
Чисто по українськи- а най ми буде...правильно на всі 1000
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13.10.2022 07:00 Ответить
трепло ватное
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12.10.2022 21:58 Ответить
не пести кацап все бизнес партнеры кацапские стоят на коленях перед ГоссДепом
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12.10.2022 21:56 Ответить
Там демократия и власть зависит от налогоплательщиков. Властям США нужно обьяснить своим гражданам почему они снимают с боевого дежурства часть своей техники тем самым ослабляя защиту самих США. Конечно у США дохрена ,ихбыток любого оружия-но как ивестно для собсьвенной безопасности-лишнего оружия не бывает. Кучма и Кравчук считали что у Украины слишком много лишнего оружия доставшегося от СССР-и РАСПРОДАЛИ его. А Теперь Украина только материальных цеенностей теряет в сотни раз больше чем получила от распродажи совкового оружия. И Еще для США Тайвань в 5 раз важнее Украины и США держат резерв оружия для Тайваня-на случай нападения Китая. КИтай в 10 раз сильнее Рашки по количеству солдат и по возможности производить новое оружие и Китай намного более тяжелый противник чем убогая Рашка
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12.10.2022 23:24 Ответить
НАСАМС2 як і байрактари вже и рекламувати не треба. Хто там ще хоче прорекламувати свою зброю, Україна з задоволенням проведе іспити на кацяпах.
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12.10.2022 20:59 Ответить
Так то воно так, але в світі виробників співмірних за своїми характеристиками систем ПВО, і тим більше ПРО, мабудь можно на пальцях однієї руки перерахувати.

Так що особливого вибору в нас немає.
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12.10.2022 21:37 Ответить
А повино бути. Але як вв нас немає особливого вибору ,то будемо тестувати на кацяпах усе без разбору,ви проти? Най шлють усе .Згодиться.
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12.10.2022 21:48 Ответить
Нема проблем - пройдіться по ринку, виберіть, що Вам сподобається.
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12.10.2022 21:53 Ответить
Наше діло тестувати зброю на орках,а кому що подобається будуть вибирати на ринку зброї після тестування,чи ви порядок не знаєте?
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13.10.2022 02:38 Ответить
Дякуємо.
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12.10.2022 21:00 Ответить
і про можливість в'їбати по інфраструктурі кацапостану не забудьте...
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12.10.2022 21:01 Ответить
Свято...наближається??!
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12.10.2022 21:10 Ответить
В таких країнах як Німеччина... це означає через три роки🤔
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12.10.2022 21:11 Ответить
Розмовляють два наших вояки-гуцули.
-Мій дід свій "шмайсер" на городі закопав,- розказує один.
-А мій під стріхою сховав, файний газда був, казав шо від москаля город кращє родить.
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12.10.2022 21:17 Ответить
Думаю обучение наших операторов прошли, а ху-йло знало что будут поставки, потому вжарил как на срачку в последний раз
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12.10.2022 21:18 Ответить
Я канєшно іще той стратег, однак поясніть мені, як можна поставляти в країну надскладну техніку без попереднього навчання персоналу? Чи оператор 40-річної "оси" з чорно-білим екраном пошуку цілі - це те саме, що оператор "ірісу" з *********** комп'ютером?
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12.10.2022 21:28 Ответить
От і подумай, чи поставляли б нам їх найближчими тижнями, якщо б в нас не було вже навчених бійців?
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12.10.2022 21:39 Ответить
Та думаю, що вже навчили
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12.10.2022 21:42 Ответить
Вже є навчені 100%
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12.10.2022 22:10 Ответить
Я блін на всяк випадок спамлю таких коментаторів - щось від них тхне гнилякою якоюсь
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12.10.2022 22:31 Ответить
Про навчання наших воїнів по "закордонах" нічого не чули? Не думаю, що вони там вчились розбирати-збирати автомати...
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13.10.2022 07:05 Ответить
Вот и закрытое небо. Жаль только без современной бронетехники, истребителей и более дальнобойных ракет.
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12.10.2022 22:41 Ответить
пора вже рашу обстрілювати та бомбити
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12.10.2022 22:49 Ответить
...доставимо. Здається, з логістикою у них все ок. Вмикаємо годинник...
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13.10.2022 06:44 Ответить
давно пора.
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13.10.2022 07:50 Ответить
 
 