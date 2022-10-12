Германия в ООН призвала принять резолюцию о непризнании российских псевдореферендумов: "Сегодня Украина, а завтра это может быть кто-нибудь из нас"

Псевдореферендумы и российская незаконная аннексия Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей Украины Россией являются юридически никчемными.

Об этом заявил представитель Германии в ООН, депутат Бундестага Тобиас Линднер во время выступления на заседании Генассамблеи ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

"Методичка россиян проста – они отвергают само право на существование своего суверенного соседа и начали агрессивную войну. Россия захватила некоторые земли. Чтобы обезопасить этот захват, РФ организовала то, что называет "референдумами". Россия сейчас угрожает удерживать эти территории любыми средствами", – отметил он.



Линднер отметил, что Россия не отбрасывают даже ядерные угрозы против Украины, которая добровольно отказалась от своего ядерного арсенала.



"Сегодня – Украина, а завтра это может быть любой из нас. Суверенное равенство и территориальная целостность будут отданы на милость кого угодно из наших соседей, если они будут иметь какие-либо территориальные претензии или исторические предпочтения. Псевдореферендумы и российская незаконная аннексия являются юридически никчемными. Мы все обязаны не признавать их ни сейчас, ни когда-либо в будущем", – подчеркнул представитель Германии.

Сегодня, 12 октября, в Генассамблее пройдет голосование по резолюции "Территориальная целостность Украины: защищая принципы Устава ООН" о непризнании проведенных Россией псевдореферендумов.

Смотрите также: 54 государства-члена ООН поддержали резолюцию об осуждении псевдореферендумов в Украине, - Кислица. СПИСОК