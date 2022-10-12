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Новости Война
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Германия в ООН призвала принять резолюцию о непризнании российских псевдореферендумов: "Сегодня Украина, а завтра это может быть кто-нибудь из нас"

німеччина

Псевдореферендумы и российская незаконная аннексия Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей Украины Россией являются юридически никчемными.

Об этом заявил представитель Германии в ООН, депутат Бундестага Тобиас Линднер во время выступления на заседании Генассамблеи ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

"Методичка россиян проста – они отвергают само право на существование своего суверенного соседа и начали агрессивную войну. Россия захватила некоторые земли. Чтобы обезопасить этот захват, РФ организовала то, что называет "референдумами". Россия сейчас угрожает удерживать эти территории любыми средствами", – отметил он.

Линднер отметил, что Россия не отбрасывают даже ядерные угрозы против Украины, которая добровольно отказалась от своего ядерного арсенала.

"Сегодня – Украина, а завтра это может быть любой из нас. Суверенное равенство и территориальная целостность будут отданы на милость кого угодно из наших соседей, если они будут иметь какие-либо территориальные претензии или исторические предпочтения. Псевдореферендумы и российская незаконная аннексия являются юридически никчемными. Мы все обязаны не признавать их ни сейчас, ни когда-либо в будущем", – подчеркнул представитель Германии.

Сегодня, 12 октября, в Генассамблее пройдет голосование по резолюции "Территориальная целостность Украины: защищая принципы Устава ООН" о непризнании проведенных Россией псевдореферендумов.

Смотрите также: 54 государства-члена ООН поддержали резолюцию об осуждении псевдореферендумов в Украине, - Кислица. СПИСОК

Автор: 

Германия (6930) ООН (4161) аннексия (149) псевдореферендум (135)


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Топ комментарии
+9
А чехи провели референдум на присоединение к Чехии КАЛИНИНГРАДА , т к его основал чешский король и назвал Краловец,
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12.10.2022 22:15
+5
Наконец-то дошло
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12.10.2022 22:14
+5
Путина ткнули мордой. Чехия вернет Калининград, "референдум" проведен

https://youtu.be/Fl-3_Aexyt4
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12.10.2022 22:16
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Путлєр - це психічно- хворий люмпен і людожер , тому всі його потуги
до перемоги над Укрпіною , марні !!

Краще застрелись і відразу настане полегшення 😡
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12.10.2022 22:14 Ответить
Наконец-то дошло
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12.10.2022 22:14 Ответить
А чехи провели референдум на присоединение к Чехии КАЛИНИНГРАДА , т к его основал чешский король и назвал Краловец,
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12.10.2022 22:15 Ответить
Путина ткнули мордой. Чехия вернет Калининград, "референдум" проведен

https://youtu.be/Fl-3_Aexyt4
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12.10.2022 22:16 Ответить
Не против. Но не завидую им - там придётся здорово чистить в прямом смысле этого слова. И ремонтировать и строить.
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12.10.2022 23:58 Ответить
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12.10.2022 22:16 Ответить
"Кємська волость" зачесалась?
Як зручно бути на стороні переможців! А може згадаєте, що саме казали нашому послу у лютому?

Про перевзування в повітрі навіть казати нічого не буду. Вітання фру лібентроп!
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12.10.2022 22:19 Ответить
Не переживайте, "...це може бути будь-хто з нас" не станеться, допоки Україна опирається!

Тому у Ваших інтересах якнайбільше допомагати і підтримувати Україну, і це стосується не тільки лише зброї!
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12.10.2022 22:23 Ответить
На генасамблеї ООН можна поставити на голосування про виключення з радибезпеки росію але чому це питання не виноситься,яка цьому є причина?
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12.10.2022 22:48 Ответить
Це рішення повинні ратифікувати всі члени ООН у своїх парламентах, включно з рашею
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12.10.2022 23:20 Ответить
Правильные слова. Про Крым помните тоже.
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12.10.2022 22:50 Ответить
не прошло и десяти лет....
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12.10.2022 22:55 Ответить
Не аннексия, а попытка аннексии
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12.10.2022 23:23 Ответить
А как же газ? Меркельша же говорила - война отдельно, газ отдельно.
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12.10.2022 23:39 Ответить
ну так казала,але вже пішла на пенсію від газпрому як і її попередник шредер..
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12.10.2022 23:54 Ответить
А может хоть одна из НАТОвских стран покажет пример как надо бороться с коррупцией и посадит хоть одну путинскую консерву из высшего руководства? А то как принимать Украину в НАТО, так "ужасная коррупция мешает" , а как президенты и премьеры уходят на работу в Газпром, так "а что, все так делают".
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13.10.2022 00:02 Ответить
так пусть спочатку Украина покажет пример, что готова бороться с коррупцией. Вот от президента Украины кино в рф крутят, кинокомпании, к примеру, "Грин Филмс",
работают - "а что, все так делают" Да, Рабинович, можно так? ... Опять, ***** НАТО виновато....
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13.10.2022 01:34 Ответить
А что были решения украинских властей в пользу Green Filmity и дочек, как это было в случае Шредера, Меркель и ГазПрома?
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13.10.2022 20:58 Ответить
****, замонали уже ваши партсобрания с резолюциями. Вы еще, лядь, ***** "строгий выговор с занесением" объявите - от сразу всрется
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13.10.2022 01:25 Ответить
 
 