Германия в ООН призвала принять резолюцию о непризнании российских псевдореферендумов: "Сегодня Украина, а завтра это может быть кто-нибудь из нас"
Псевдореферендумы и российская незаконная аннексия Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей Украины Россией являются юридически никчемными.
Об этом заявил представитель Германии в ООН, депутат Бундестага Тобиас Линднер во время выступления на заседании Генассамблеи ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".
"Методичка россиян проста – они отвергают само право на существование своего суверенного соседа и начали агрессивную войну. Россия захватила некоторые земли. Чтобы обезопасить этот захват, РФ организовала то, что называет "референдумами". Россия сейчас угрожает удерживать эти территории любыми средствами", – отметил он.
Линднер отметил, что Россия не отбрасывают даже ядерные угрозы против Украины, которая добровольно отказалась от своего ядерного арсенала.
"Сегодня – Украина, а завтра это может быть любой из нас. Суверенное равенство и территориальная целостность будут отданы на милость кого угодно из наших соседей, если они будут иметь какие-либо территориальные претензии или исторические предпочтения. Псевдореферендумы и российская незаконная аннексия являются юридически никчемными. Мы все обязаны не признавать их ни сейчас, ни когда-либо в будущем", – подчеркнул представитель Германии.
Сегодня, 12 октября, в Генассамблее пройдет голосование по резолюции "Территориальная целостность Украины: защищая принципы Устава ООН" о непризнании проведенных Россией псевдореферендумов.
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до перемоги над Укрпіною , марні !!
Краще застрелись і відразу настане полегшення 😡
https://youtu.be/Fl-3_Aexyt4
Як зручно бути на стороні переможців! А може згадаєте, що саме казали нашому послу у лютому?
Про перевзування в повітрі навіть казати нічого не буду. Вітання фру лібентроп!
Тому у Ваших інтересах якнайбільше допомагати і підтримувати Україну, і це стосується не тільки лише зброї!
работают - "а что, все так делают" Да, Рабинович, можно так? ... Опять, ***** НАТО виновато....