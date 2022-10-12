В течение дня в Орехове на Запорожье зафиксировано 324 "прилета", ранены 9 человек
Враг массированно обстреливает Орехов на Запорожье. За день в городе было 324 "прилета".
Об этом в фейсбуке сообщила заместитель городского головы Орехова Светлана Мандрич, передает Цензор.НЕТ.
"Мы пережили этот день. Всего за сегодня по Орехову было 324 прилета. Если к обеду было больше 200, то к концу дня уже 324!!!" – написала она.
По ее словам, 9 жителей ранены. Инфраструктура города уничтожается.
Мандрич обратилась к жителям города с просьбой оставаться в укрытиях.
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