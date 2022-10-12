Размещение на границе Украины и Беларуси миссии из представителей западных стран будет означать фактическое вовлечение третьих стран в конфликт, - Макей
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что в случае размещения на границе между Украиной и Беларусью миссии из представителей западных стран, это будет означать "фактическое вовлечение этих третьих стран в украинский конфликт".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское агентство "Белта", которое цитирует Макея.
"Я согласен здесь с оценкой, которая прозвучала с российской стороны. Если будут направлены соответствующие представители западных стран на границу Беларуси и Украины, то это означает фактически вовлечение этих третьих стран в украинский конфликт", - заявил Макей.
Макей заявил, что реагировать на подобную миссию будут белорусские войска и спецслужбы.
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Заклик Зеленського, в принципі правильний, але було прогнозовано на 100%, що згоду Лукашенко не дасть, а без такої згоди отримати мандат ООН не вийде.
Україні потрібно звернутись до США, та просити ракети для HIMARS, з дальністю в 300 км., з умовою, що вони будуть використані, тільки по конкретним цілям в Білорусі, і тільки за умови, якщо Білорусь вступить у війну. Ці цілі 2 і іх в разі війн, можна розглядати, як військові об'єкти. Це 2 нафтопереробні заводи Білорусі: Мозирський, та Новополоцький. Вони забезпечують дизеле та бензином всю Білорусь, та 70% відсотків відправляють на експорт (при наймі до війни, зараз не знаю, можливо діють якісь санкції). По-перше ці 2 НПЗ - це більше 25% ВВП країни, а по друге без НПЗ не буде ніякого наступу, навіть теоретично. Росія ж, не зможе фізично забезпечити логістику, та забезпечити паливо 9 мільйонів білорусів та ще забезпечувати армію вторгнення.
А Лукашенку, відкрито та публічно поставити ультиматум. Якщо, Білорусь вступає у війну - Україна знищує НПЗ, як військові об'єкти. Білорусь ніяк не зможе, перехопити снаряди від HIMARS, не зможе їх збити і не зможе захистити свої НПЗ, а так як країна під санкціями і на повному утриманні у Кремля, то не зможе збудувати нові. Жодна країна за це нас не осудить, тому щ під час війни НПЗ - це військовий об'єкт.
А якщо Лукашенко цього не хоче і не збирається нападати, то нехай дає дозвіл на формування місії на кордоні, щоб ця ініціатива не була заблокована росією, можна все протягнути через Генасаблею ООН,
Йой! Я ж забув! Агресор вам скаже "НЕ ХОЧУ" (право вето) і все - місія виконана, звіт написаний, зареєстрований, заява опудлікована, пресконференції, доповіді, інтерв'ю... Роботи - не початий край!
Нужно размещать 100%, чтобы не было провокаций.
Что не нравится ему?
Геройское бла-бла-бла. Есть оса - её боятся. А есть хитрожопая муха. раскрашенная под осу.
ТАК ЩО НА ВАШЕ МНЕНІЕ ВСІМ ПЛЮВАТИ .
Якщо Україна домовиться з ЕС , то будуть на кордоні спецміссі стояти з украінськой сторони .
Нихто в Европі не хоче війни , тому Вас , придурків, треба ізолювати
Що у них у черепах