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Новости Агрессия России против Украины Война
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Размещение на границе Украины и Беларуси миссии из представителей западных стран будет означать фактическое вовлечение третьих стран в конфликт, - Макей

макей

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что в случае размещения на границе между Украиной и Беларусью миссии из представителей западных стран, это будет означать "фактическое вовлечение этих третьих стран в украинский конфликт".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское агентство "Белта", которое цитирует Макея.

"Я согласен здесь с оценкой, которая прозвучала с российской стороны. Если будут направлены соответствующие представители западных стран на границу Беларуси и Украины, то это означает фактически вовлечение этих третьих стран в украинский конфликт", - заявил Макей.

Макей заявил, что реагировать на подобную миссию будут белорусские войска и спецслужбы.

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Автор: 

Беларусь (7888) граница (5258) миссия (141) Украина (44917) Макей Владимир (47)


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Топ комментарии
+33
Взагалі пох#й що кажуть військові злочинці Белорашки та Засрашки. Це вже нічого не змінить.
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12.10.2022 22:36
+31
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12.10.2022 22:55
+25
Ми можемо розмістити місії на своїй території , не на кордоні , а близько кордону з бацькорусією .. Наша територія , що хочемо тут , те й робимо . . Яке вам до цього діло , бульбашам . ?
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12.10.2022 22:39
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отрижка бульбофюрера умничает? да нам плевать!
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12.10.2022 22:34 Ответить
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12.10.2022 22:55 Ответить
ишь какие грозные а обисрлыся (пардон) сразу... реагировать типа будем стрелять..в наблюдателей... ну -ну...
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12.10.2022 23:11 Ответить
І що ти зробиш? )))
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12.10.2022 22:35 Ответить
Багато чого зробить. Щоб розмістити місію на кордоні 2-х країн, потрібна згода обох, в даному випадку України та так званої Білорусі. Щоб там не було, де-юре вони незалежна держава, член ООН, а значить потрібен їх дозвіл.
Заклик Зеленського, в принципі правильний, але було прогнозовано на 100%, що згоду Лукашенко не дасть, а без такої згоди отримати мандат ООН не вийде.
Україні потрібно звернутись до США, та просити ракети для HIMARS, з дальністю в 300 км., з умовою, що вони будуть використані, тільки по конкретним цілям в Білорусі, і тільки за умови, якщо Білорусь вступить у війну. Ці цілі 2 і іх в разі війн, можна розглядати, як військові об'єкти. Це 2 нафтопереробні заводи Білорусі: Мозирський, та Новополоцький. Вони забезпечують дизеле та бензином всю Білорусь, та 70% відсотків відправляють на експорт (при наймі до війни, зараз не знаю, можливо діють якісь санкції). По-перше ці 2 НПЗ - це більше 25% ВВП країни, а по друге без НПЗ не буде ніякого наступу, навіть теоретично. Росія ж, не зможе фізично забезпечити логістику, та забезпечити паливо 9 мільйонів білорусів та ще забезпечувати армію вторгнення.
А Лукашенку, відкрито та публічно поставити ультиматум. Якщо, Білорусь вступає у війну - Україна знищує НПЗ, як військові об'єкти. Білорусь ніяк не зможе, перехопити снаряди від HIMARS, не зможе їх збити і не зможе захистити свої НПЗ, а так як країна під санкціями і на повному утриманні у Кремля, то не зможе збудувати нові. Жодна країна за це нас не осудить, тому щ під час війни НПЗ - це військовий об'єкт.
А якщо Лукашенко цього не хоче і не збирається нападати, то нехай дає дозвіл на формування місії на кордоні, щоб ця ініціатива не була заблокована росією, можна все протягнути через Генасаблею ООН,
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12.10.2022 22:57 Ответить
как говорила параша перед войной,-на своей территории мы можем делать всё что угодно! поэтому наблюдатели могут спокойно находится в Украине и смотреть на границу с БелаСрусью...
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12.10.2022 23:03 Ответить
Эти два НПЗ настолько крупный обьект, что уничтожить ракетными обстрелами будет очень сложно. Пример-Кременчугский НПЗ. Туда штук 20-ть Калибров с боевой частью ок 500 кг попало. И все равно завод подлежит восстановлению.
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13.10.2022 01:09 Ответить
Взагалі пох#й що кажуть військові злочинці Белорашки та Засрашки. Це вже нічого не змінить.
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12.10.2022 22:36 Ответить
Жопе слова не давали....Слышь, Макеич....узбагойся...херячить будем не сильно....и курите, курите побольше, срань е...чая, пе..хоть подзал...ная, вздрочь петушиная
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12.10.2022 22:39 Ответить
Ми можемо розмістити місії на своїй території , не на кордоні , а близько кордону з бацькорусією .. Наша територія , що хочемо тут , те й робимо . . Яке вам до цього діло , бульбашам . ?
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12.10.2022 22:39 Ответить
Подпевало говорящей лошвди.Друг другу под стать
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12.10.2022 22:39 Ответить
"Я згоден тут з оцінкою, яка прозвучала з російської сторони. Джерело: А кого цікавить твоя дебільна згода ************?
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12.10.2022 22:42 Ответить
А місія ООН? "Блакитні шоломи" залучать до війни кого? Увесь світ, окрім ОДКБ, Венесуели та усіляких еритрей? Так і скажіть: "СЦИКОТНО" і "НЕ НА ЧАСІ"...
Йой! Я ж забув! Агресор вам скаже "НЕ ХОЧУ" (право вето) і все - місія виконана, звіт написаний, зареєстрований, заява опудлікована, пресконференції, доповіді, інтерв'ю... Роботи - не початий край!
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12.10.2022 22:44 Ответить
Срёшься под себя Лукашенковский членосос осозная что пабйэды не будет , в случае только одной мысли рыпнуться в сторону Украины - существование вашей государственности и кодла бульбофюрера пойдёт на считанные часы
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12.10.2022 22:44 Ответить
білораша залучена до конфлікту? якщо (а іншого не дано) так - на якій підставі?... чи офіційно проголошував "бульбофюрер спеціальну воєнну операцію"?... - ото й ми на тій самій підставі...
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12.10.2022 22:44 Ответить
Ось як? А сам бульбарастан з території якого ракети летять в Україну не третя сторона війни?
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12.10.2022 22:45 Ответить
І що? Насереш в штани від злості? ПНХ!
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12.10.2022 22:46 Ответить
Между Украиной и РБ конфликт?
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12.10.2022 22:46 Ответить
А у Украины с Беларусью есть признанный ими обеими конфликт? Вы же не воюете против Украины.

Нужно размещать 100%, чтобы не было провокаций.
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12.10.2022 22:46 Ответить
оно больное...кацапам можно?дайте ему леденец в форме вялого лаврова...
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12.10.2022 22:46 Ответить
Ну *****, то не робіть тоді нічого. А тоді будете квокчати своє ****** занепокоєння. ***** світ годує те кляте ООН? Хай свої каски тоді шлють. Нікчеми.
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12.10.2022 22:47 Ответить
а ты, падла колхозная, не прись к соседу с войной и не будет вовлечения третьей стороны...эту суку макея надо повесить рядом с колхозфюрером возле Красного костела. такой же кровавый упырь
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12.10.2022 22:50 Ответить
Дебил. По твоей логике шизофреника присутствие международных набоюдателей на выборах - это вмешательство в процедуру голосования? И где вас придурков в роддомах годовой вниз роняют
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12.10.2022 22:50 Ответить
Тяжолоє ***************** наслєдіє...
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12.10.2022 22:51 Ответить
білоруські війська і спецслужби можуть тільки солі собі на йух насипати!
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12.10.2022 22:50 Ответить
Картопляники всегда были рабами кацапов
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12.10.2022 22:53 Ответить
Фактично цей недоумок офіційно визнав, що Бульбостан є стороною конфлікту разом з Рашкою.
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12.10.2022 22:54 Ответить
Будут следить чтобы на РБ не "напали"
Что не нравится ему?
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12.10.2022 22:56 Ответить
Макей заявил, что реагировать на подобную миссию будут белорусские войска и спецслужбы.

Геройское бла-бла-бла. Есть оса - её боятся. А есть хитрожопая муха. раскрашенная под осу.
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12.10.2022 22:56 Ответить
Недавно їх МО віщав, що ЗСУ підірвало майже всі мости по кордону і збудувало укріпрайони. Якщо проривати надумали, бо пінські болота не замерзають, прийдеться вплав як у фільмі. а зорі здесь тіхіє. Це у царя лаптеногих спрашивайте, кудой наступать.
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12.10.2022 22:56 Ответить
Kakim vaznim i sebia vobrazajet?Pust oni nezabudut sto Himars protiv kacapov nemozno ispolzyvat,a vot protiv nix vojenix objektov mozno.
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12.10.2022 22:58 Ответить
Значить сто пудов буде провокація,кацапня стрільне по *********,по "шетирьом позіціям". Треба любим способом залучати спостерігачів.
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12.10.2022 23:08 Ответить
А этот педпило в качестве кого вещает ? Ни в качестве "залученой" 3й страной ?!
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12.10.2022 23:09 Ответить
Макей, придурок , с Вашей території бомбят Україну і вбивають украінцев
ТАК ЩО НА ВАШЕ МНЕНІЕ ВСІМ ПЛЮВАТИ .
Якщо Україна домовиться з ЕС , то будуть на кордоні спецміссі стояти з украінськой сторони .
Нихто в Европі не хоче війни , тому Вас , придурків, треба ізолювати
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12.10.2022 23:10 Ответить
Ідіот, цеж для твоєї безпеки - їх основне завдання буде прослідкувати, щоб бандерівці не напали на РБ одразу з чотирьох напрямків!
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12.10.2022 23:16 Ответить
Это курва не конфликт, а Война!,*******
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12.10.2022 23:17 Ответить
Бреше курва. Третіми стали бульбаши.
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12.10.2022 23:21 Ответить
У тебе, бульбаша гнилого, забули спитати!
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12.10.2022 23:22 Ответить
На нашей территории можем делать что угодно. А если бы у руководства НАТО были яйца, оно бы там разместило своих наблюдателей и в случае нападения на миссию, воспользовалась пятой статьёй что бы сразу покончить с парашей и гнилыми драниками.
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12.10.2022 23:30 Ответить
Макей, в конфликт кого с кем ? Вы же на нас не хотите нападать (по вашим словам), так какая вам фиг разница, что за наблюдатели на НАШЕЙ территории будут присутствовать ? Может мы их в гости на чай позвали. Посидим возле вашей границы, чай попьём, ну, да, в вашу сторону смотреть будем - но "то таке" . . .
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12.10.2022 23:43 Ответить
А Белорусь сторона конфликта?
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13.10.2022 00:04 Ответить
то в білорусі з Україною є конфлікт виявляється
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13.10.2022 00:06 Ответить
Кандон, а ты попробуй не приближаться к этим людям на расстояние выстрела, глядишь ничего и не произойдет.
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13.10.2022 00:56 Ответить
Правильно. Потому там будет амеровская база.
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13.10.2022 00:56 Ответить
А не пашел бы ты макей!
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13.10.2022 01:05 Ответить
Нехай що хочуть , те й хрюкають . Це найкраща ідея , яку просував Порошенко . Теж саме треба робити на кордоні з рф . Там де звільнені Українські території .
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13.10.2022 03:43 Ответить
А бульбашія яка сторона конфлікту , задня?
Що у них у черепах
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13.10.2022 05:32 Ответить
Интересно,. Как он будет реагировать...бульбой в миссию пулять??
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13.10.2022 06:57 Ответить
у дяді пагано з аріфметікою, це долучення ЧЕТВЕРТИХ, четвертих країн. Третя це белоруся
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13.10.2022 08:48 Ответить
Должность нализал, а ума не нажил. СЛАВА УКРАИНЕ!
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13.10.2022 10:29 Ответить
 
 