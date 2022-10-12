Размещение на границе Украины и Беларуси миссии из представителей западных стран будет означать фактическое вовлечение третьих стран в конфликт, - Макей

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что в случае размещения на границе между Украиной и Беларусью миссии из представителей западных стран, это будет означать "фактическое вовлечение этих третьих стран в украинский конфликт".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское агентство "Белта", которое цитирует Макея.

"Я согласен здесь с оценкой, которая прозвучала с российской стороны. Если будут направлены соответствующие представители западных стран на границу Беларуси и Украины, то это означает фактически вовлечение этих третьих стран в украинский конфликт", - заявил Макей.

Макей заявил, что реагировать на подобную миссию будут белорусские войска и спецслужбы.

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