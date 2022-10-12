Литва поставит Украине зимнюю форму, 120-мм минометы, броневики, тепловизоры и беспилотники

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщает о намерении Вильнюса поставить украинской армии зимнюю форму и снаряжение, 120-мм минометы на платформе М113,, броневики, тепловизоры и БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Литва продолжает и будет продолжать поддерживать Украину. Мы обеспечим украинскую армию не только зимней одеждой и зимним снаряжением, мы обеспечим 120-мм минометы на платформе М113, броневики, тепловизоры, беспилотники и т.д", - написал Анушаускас в фейсбуке после окончания встречи в формате "Рамштайн" в Брюсселе.

Он уточнил, что когда указанная партия военной помощи будет отправлена, общая сумма поддержки Украины со стороны Литвы увеличится до 230 миллионов евро. "Для развития и восстановления наших возможностей мы заключили новые контракты на поставку вооружений", - отметил министр.

При этом, Анушаускас также подчеркнул, что участники встречи договорились об ускоренной поставке Украине новых ЗРК, новых М270 (гусеничных HIMARS), дополнительных боеприпасов и многого другого, чего "не будет в открытых отчетах".

"США пытаются добиться того, чтобы Запад совместно разрабатывал комплексную систему ПВО для Украины", - подытожил глава минобороны Литвы.

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