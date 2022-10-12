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Литва поставит Украине зимнюю форму, 120-мм минометы, броневики, тепловизоры и беспилотники

литва,київ,резніокв

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщает о намерении Вильнюса поставить украинской армии зимнюю форму и снаряжение, 120-мм минометы на платформе М113,, броневики, тепловизоры и БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Литва продолжает и будет продолжать поддерживать Украину. Мы обеспечим украинскую армию не только зимней одеждой и зимним снаряжением, мы обеспечим 120-мм минометы на платформе М113, броневики, тепловизоры, беспилотники и т.д", - написал Анушаускас в фейсбуке после окончания встречи в формате "Рамштайн" в Брюсселе.

Он уточнил, что когда указанная партия военной помощи будет отправлена, общая сумма поддержки Украины со стороны Литвы увеличится до 230 миллионов евро. "Для развития и восстановления наших возможностей мы заключили новые контракты на поставку вооружений", - отметил министр.

При этом, Анушаускас также подчеркнул, что участники встречи договорились об ускоренной поставке Украине новых ЗРК, новых М270 (гусеничных HIMARS), дополнительных боеприпасов и многого другого, чего "не будет в открытых отчетах".

"США пытаются добиться того, чтобы Запад совместно разрабатывал комплексную систему ПВО для Украины", - подытожил глава минобороны Литвы.

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Автор: 

Литва (2445) оружие (10198) Арвидас Анушаускас (38)


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Топ комментарии
+40
Маленька, але Велика Литва допомагає Великій Україні . Учіться, спочатку безпека, а потім асфальт.
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12.10.2022 22:59
+25
Tut dva komandujucije 3 dnia nazad Kijeve
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12.10.2022 23:07
+19
120mm minamioti eto finskije Tampella oni s M113
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12.10.2022 23:00
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Маленька, але Велика Литва допомагає Великій Україні . Учіться, спочатку безпека, а потім асфальт.
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12.10.2022 22:59 Ответить
мы тоже прибалты...Украина входило в Литовское княжество....своих не бросают
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12.10.2022 23:24 Ответить
Oh, kagda zhe eta konchitsa ......kakie NAHREN pribalti , eeeeei savok Strani Baltii , Baltiskie strani , Baltiici ! Razve tak trudna , a ?
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12.10.2022 23:55 Ответить
это неисправимо по меньшей мере еще лет пять (
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13.10.2022 00:26 Ответить
120mm minamioti eto finskije Tampella oni s M113
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12.10.2022 23:00 Ответить
Super!!! Добра річ, ефективно утилізує 🐷🐶🥋. Те що якраз треба
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13.10.2022 03:44 Ответить
bronemasini takyje ecio ,oni imejet zacytu.U vas onni takze treba
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13.10.2022 13:51 Ответить
Респект Литве!
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12.10.2022 23:01 Ответить
ось хто шиє зимову форму для нас Канада (500тис.комплектів оголошена кількість),Литва,Великобританія...для чого нам уряд шмигаля.
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12.10.2022 23:02 Ответить
чому я це написав? бо всі держзамовлення 2019, 2020, 2021 року були провалені що вже казати про 22 рік.
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12.10.2022 23:21 Ответить
Поки президентом буде А. Єрмак, син генерала ФСБ, так і буде. Україну спеціально втягнули в битву двох кланів щоб спокійно її зруйнувати з середини.
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13.10.2022 08:36 Ответить
Литві велике спасибі!
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12.10.2022 23:02 Ответить
Tut dva komandujucije 3 dnia nazad Kijeve
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12.10.2022 23:07 Ответить
🔱🇺🇦❤️🇱🇹🔱справжні друзі пізнаються в біді! Дякуємо великій Литві🇱🇹
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13.10.2022 03:39 Ответить
Литве уже даже СПАСИБО неудобно говорить.
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12.10.2022 23:07 Ответить
govorite Diakuju My poimem.
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13.10.2022 04:32 Ответить
kstati o pčelax - (ukr.) Diakuju, (lit.) Dėkoju (v smysle Blagodariu).
Na samom juge Litvy, gde šče estj koe-kakie sledy drevnej jatviažskoj movy, neredko govoriat ne "Dėkui" (Spasibo) a Diakui/Diakuj.
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13.10.2022 04:35 Ответить
На жаль, ніхто з лінгвістів не перевіряв версію, а чи не міг литовський "Декою" за часів ВКЛ статися з руського (ne kuSSapskogo) "Дякую".
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13.10.2022 04:40 Ответить
Po ruski spasiba, po livovski Ačiū ili Dėkoju 😁
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13.10.2022 10:40 Ответить
та я в прибалтах и не сомневался...то вам не офис.
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12.10.2022 23:09 Ответить
Ja tože. Pri baltax na more korabliki naty.
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13.10.2022 04:42 Ответить
120тки на М113 - годная тема
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12.10.2022 23:14 Ответить
Я думаю что сторонники зели могли бы петицию родить.

Например:

"Любимый ВАЗик, не мог ли бы ты попросить прибалтов нам дороги подлатать?"

****, стыд и позор. яровая с мая по моему говорила про форму. к войне они готовились.

готовились. к войне. с порошенко
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12.10.2022 23:16 Ответить
Спасибі Литві за допомогу.Дійсно, що друг пізнається в біді.
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12.10.2022 23:17 Ответить
Литва всегда в авангарде помощи Украине, даже когда никто ничего не делал. Особенно радуют 130 мм минометы на платформах М 113.
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12.10.2022 23:19 Ответить
Takyje finskije minamioti ispolzujet vse Baltijskije strani ,skandinavi,nemci takze.
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12.10.2022 23:23 Ответить
Thank you !!!
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12.10.2022 23:37 Ответить
Спасибо, Братья.
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12.10.2022 23:27 Ответить
Що б ми без вас робили? Чесно.
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13.10.2022 04:43 Ответить
а где Безугла? форму шьет?
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12.10.2022 23:33 Ответить
Больше тепловизоров и ночного виденья - это много жизней спасет! Это очень нужно!!!
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12.10.2022 23:36 Ответить
Якшо тепловизори 4 покоління то в них ціна, як у доброго нового позашляховика. Литовці ви супер.
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13.10.2022 02:40 Ответить
Щиро дякуємо.
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12.10.2022 23:54 Ответить
Литовцы - Человеки! Огромное спасибо!!!
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13.10.2022 00:45 Ответить
Какие красавцы!
Ни нефти, ни газа, а одной только военной помощи оказали уже почти на четверть миллиарда. Там точно все уроки из совместного проживания с мордором выучили.
Так выглядят политика и экономика страны здорового человека.
Литва, склоняю голову перед тобой!
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13.10.2022 06:18 Ответить
Вот за что я люблю Литву... Да, за все я люблю Литву!!! ❤️
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13.10.2022 12:42 Ответить
 
 