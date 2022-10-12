Литва поставит Украине зимнюю форму, 120-мм минометы, броневики, тепловизоры и беспилотники
Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщает о намерении Вильнюса поставить украинской армии зимнюю форму и снаряжение, 120-мм минометы на платформе М113,, броневики, тепловизоры и БПЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Литва продолжает и будет продолжать поддерживать Украину. Мы обеспечим украинскую армию не только зимней одеждой и зимним снаряжением, мы обеспечим 120-мм минометы на платформе М113, броневики, тепловизоры, беспилотники и т.д", - написал Анушаускас в фейсбуке после окончания встречи в формате "Рамштайн" в Брюсселе.
Он уточнил, что когда указанная партия военной помощи будет отправлена, общая сумма поддержки Украины со стороны Литвы увеличится до 230 миллионов евро. "Для развития и восстановления наших возможностей мы заключили новые контракты на поставку вооружений", - отметил министр.
При этом, Анушаускас также подчеркнул, что участники встречи договорились об ускоренной поставке Украине новых ЗРК, новых М270 (гусеничных HIMARS), дополнительных боеприпасов и многого другого, чего "не будет в открытых отчетах".
"США пытаются добиться того, чтобы Запад совместно разрабатывал комплексную систему ПВО для Украины", - подытожил глава минобороны Литвы.
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Na samom juge Litvy, gde šče estj koe-kakie sledy drevnej jatviažskoj movy, neredko govoriat ne "Dėkui" (Spasibo) a Diakui/Diakuj.
Например:
"Любимый ВАЗик, не мог ли бы ты попросить прибалтов нам дороги подлатать?"
****, стыд и позор. яровая с мая по моему говорила про форму. к войне они готовились.
готовились. к войне. с порошенко
Ни нефти, ни газа, а одной только военной помощи оказали уже почти на четверть миллиарда. Там точно все уроки из совместного проживания с мордором выучили.
Так выглядят политика и экономика страны здорового человека.
Литва, склоняю голову перед тобой!