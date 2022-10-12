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Новости Война
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Генассамблея ООН осудила российские псевдореферендумы и поддержала территориальную целостность Украины

оон,генассамблея

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава Организации Объединенных Наций", осуждающая российские псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За" высказались 143 страны, против – 5, воздержались – 35.

Против голосовали Россия, Беларусь, Северная Корея, Никарагуа, Сирия.

Среди воздержавшихся - Китай, Индия, ЮАР, Армения, Казахстан.

Генассамблея ООН осудила российские псевдореферендумы и поддержала территориальную целостность Украины 01

Соавторами резолюции выступили около 70 стран. Среди них – Украина, все страны ЕС, Австралия, Грузия, Республика Корея, Молдова, Черногория, Камбоджа, Великобритания, Мьянма, ряд государств Латинской Америки и Тихоокеанского региона.

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ООН (4161) резолюция ООН (26) псевдореферендум (135)


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Топ комментарии
+31
Ерітрея утрималась??? Оце так дипломатичні успіхи у мокшан! Зімбабве теж, до речі. А так співали красиво в госдурі, що народ Зімбабве навіки з рашкою

У той же час, подивіться які країни приєдналися до засудження окупації:
Угорщина (!), Афганістан (!!), Сомалі (!!), М'янма (!!!)
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12.10.2022 23:59
+22
визнают анексію лише 4 країни: білорашка, нікарагуа, сірія та півн. корея.

це повний провал пуйла !!!!
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12.10.2022 23:58
+20
Північна Корея, Нікарагуа, Сирія...Цікаво, куди ху#ло буде тікати?
.
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12.10.2022 23:52
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Вануату - ну прямо нож в спину. Кому теперь верить?
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13.10.2022 13:37 Ответить
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