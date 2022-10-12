Генассамблея ООН осудила российские псевдореферендумы и поддержала территориальную целостность Украины
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава Организации Объединенных Наций", осуждающая российские псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"За" высказались 143 страны, против – 5, воздержались – 35.
Против голосовали Россия, Беларусь, Северная Корея, Никарагуа, Сирия.
Среди воздержавшихся - Китай, Индия, ЮАР, Армения, Казахстан.
Соавторами резолюции выступили около 70 стран. Среди них – Украина, все страны ЕС, Австралия, Грузия, Республика Корея, Молдова, Черногория, Камбоджа, Великобритания, Мьянма, ряд государств Латинской Америки и Тихоокеанского региона.
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peninukk
показать весь комментарий13.10.2022 13:37 Ответить Мне нравится 0
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У той же час, подивіться які країни приєдналися до засудження окупації:
Угорщина (!), Афганістан (!!), Сомалі (!!), М'янма (!!!)
це повний провал пуйла !!!!
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