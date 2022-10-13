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Великобритания передаст Украине ракеты для NASAMS, беспилотники и еще 18 гаубиц, - Уоллес

nasams

Великобритания объявила о передаче Украине ракет AMRAAM для систем противовоздушной обороны NASAMS.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

"Последние невыборочные удары России по гражданским районам Украины нуждаются в дальнейшей поддержке тех, кто стремится защитить свою страну. Поэтому сегодня я санкционировал поставки зенитных ракет AMRAAM в Украину", - говорится в сообщении.

Британия заявила, что усовершенствованные ракеты AMRAAM, которые поставят в ближайшие недели, могут использоваться вместе с системой противовоздушной обороны NASAMS, которую обещают Соединенные Штаты.

Лондон предоставит также сотни дополнительных зенитных ракет других типов, беспилотники и еще 18 гаубиц.

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Автор: 

Великобритания (4929) оружие (10198) Уоллес Бен (184)


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Топ комментарии
+22
Дякуємо вам Британці.
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13.10.2022 07:14
+21
Британія країни Прибалтики та Польша це локомотив допомоги Заходу . Дякую Вам друзі
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13.10.2022 07:22
+10
Британія завжди мала сталеві все))) Друга Світова - бріти були одні і самі дававали тягла гітлерові, зараз вони допомагають нам і я думаю якби не бріти і східна Європа на чолі з Польщею і країнами Балтії, то навіть не хочу думати що було б. Ну і США звісно красунчики. А ми народ - розп@дяі, бо просрали нашу оборонку маючи такого ********* сусіда. Але ми тепер виправимось н. Дякую за Україну
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13.10.2022 08:44
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Дякуємо вам Британці.
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13.10.2022 07:14 Ответить
Британія країни Прибалтики та Польша це локомотив допомоги Заходу . Дякую Вам друзі
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13.10.2022 07:22 Ответить
Дякую Британії за ракети для NASAMS, і США за сам ЗРК NASAMS.
Вартість ракет там пристойна..
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13.10.2022 08:36 Ответить
Взагалі то локомотив це США, а інші країни це вагочики, причеплені до локомотива.
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13.10.2022 08:38 Ответить
країни Балтiї ! а прибалтика в мозгах только у кацапов недобитых
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13.10.2022 08:59 Ответить
А ти типу щирий українець ?! А придивишся москаль!
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13.10.2022 11:04 Ответить
звичайно - я же не пишу кацапскую пропаганду на украинском языке как некторые
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13.10.2022 18:58 Ответить
Короче ,ти вирішив до&батися до слова і показати який ти офігенний поцреот ?!
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14.10.2022 05:41 Ответить
Кацапам залишається помножитися на ноль....
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13.10.2022 07:36 Ответить
Бриты такие красавцы! Не тянут кота за яйца.
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13.10.2022 08:30 Ответить
Британія завжди мала сталеві все))) Друга Світова - бріти були одні і самі дававали тягла гітлерові, зараз вони допомагають нам і я думаю якби не бріти і східна Європа на чолі з Польщею і країнами Балтії, то навіть не хочу думати що було б. Ну і США звісно красунчики. А ми народ - розп@дяі, бо просрали нашу оборонку маючи такого ********* сусіда. Але ми тепер виправимось н. Дякую за Україну
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13.10.2022 08:44 Ответить
NASAMS ще немає, а вже ракети до неї обіцяють.
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13.10.2022 09:50 Ответить
Щиро дякуємо, Британіє.
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13.10.2022 09:58 Ответить
Поступово озброєння передається і це озброєння значним тому що ці гаубиці є стандартом НАТО.
Також Україна здобуває досвід на озброєнні натівського зразка і казати що Україну не візьмуть в НАТО -зараз не візьмуть в НАТО а коли звільнить свою територію то приймуть як і Болгарію яка теж корумпована але її прийняли а Україна заробляє вступ до НАТО
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13.10.2022 10:11 Ответить
А що, лендліза не буде?))
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13.10.2022 10:38 Ответить
проблема не в лендлізі. Проблема в наявності необхідної зброї. Яка в процесі виготовлення на підприємствах наших союзників країн НАТО.
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13.10.2022 11:04 Ответить
Недавний визит в Британию Петра Порошенко и Алексей Гончаренко были успешными...Петр Алексеевич купил Лицензию на поставки вооружений из Британии,также из Шотландии вернулись наши "Морские котики" после обучения в Шотландии в количестве 10000 солдат и офицеров, прошедших спецподготовку и ускоренный курс английского языка
Британия, SUPER 🇬🇧🇬🇧🇬🇧👍💪🔱
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13.10.2022 10:43 Ответить
Занеси це на гілку "", бо там . розпочав ботити; там якраз це буде йому в тему.
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13.10.2022 11:25 Ответить
 
 