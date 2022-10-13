Великобритания передаст Украине ракеты для NASAMS, беспилотники и еще 18 гаубиц, - Уоллес

Великобритания объявила о передаче Украине ракет AMRAAM для систем противовоздушной обороны NASAMS.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

"Последние невыборочные удары России по гражданским районам Украины нуждаются в дальнейшей поддержке тех, кто стремится защитить свою страну. Поэтому сегодня я санкционировал поставки зенитных ракет AMRAAM в Украину", - говорится в сообщении.

Британия заявила, что усовершенствованные ракеты AMRAAM, которые поставят в ближайшие недели, могут использоваться вместе с системой противовоздушной обороны NASAMS, которую обещают Соединенные Штаты.

Лондон предоставит также сотни дополнительных зенитных ракет других типов, беспилотники и еще 18 гаубиц.

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