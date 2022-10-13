РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5440 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
10 702 18

За сутки Воздушные силы сбили 19 дронов-камикадзе и 5 ударных вертолетов оккупантов. ИНФОГРАФИКА

За сутки 12 октября украинской авиацией уничтожены пять ударных вертолетов Ка-52 и 19 дронов-камикадзе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Воздушных сил Украины.

За сутки 12 октября зенитными ракетными подразделениями и истребительной авиацией Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены пять ударных вертолетов Ка-52, 17 дронов-камикадзе "Shahed-136" и два "Zala Ланцет".

Истребительная, бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил продолжает поддерживать наступательные действия наших подразделений на различных направлениях, нанося удары по средствам ПВО противника, взводным и ротным опорным пунктам, логистике, полевым составам горюче-смазочных материалов и боеприпасам, живой силе и скоплению военной техники оккупационных войск.

Читайте также: Воздушные силы ВСУ уничтожили 4 российских ударных вертолета за 18 минут

За сутки Воздушные силы сбили 19 дронов-камикадзе и 5 ударных вертолетов оккупантов 01

Автор: 

уничтожение (6835) дроны (3845) вертолёт (1102) Воздушные силы (2257)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+44
Прекрасно! Майже півескадрильї "вертушок" і купу безпілотників
Кацапи! Тепер ви зрозуміли, ХТО в Радянській Армії був "рушійною силою"? Ваші "кадровики" в армії це почали розуміть ще під час воєн в Чечні "Рассийская армия много потеряла в интеллектуальном плане с уходом "хахлов"! - їх власні слова!
показать весь комментарий
13.10.2022 07:26
+25
Гарна робота від хлопців з ПС!
Дякуємо!
показать весь комментарий
13.10.2022 07:26
+21
ІнфоВійська України

@i_army_org

·

https://twitter.com/i_army_org/status/1580303202171224064 8 ч

Если принять утверждение путина о "много полярном мире", то судя по голосованию на ГА ООН выходит, что на одном "полюсе" - весь цивилизованный мир, а на другом - кучка людоедов (путин, ын, асад, лукашенко и узурпатор из Никарагуа).
показать весь комментарий
13.10.2022 08:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарна робота від хлопців з ПС!
Дякуємо!
показать весь комментарий
13.10.2022 07:26 Ответить
Прекрасно! Майже півескадрильї "вертушок" і купу безпілотників
Кацапи! Тепер ви зрозуміли, ХТО в Радянській Армії був "рушійною силою"? Ваші "кадровики" в армії це почали розуміть ще під час воєн в Чечні "Рассийская армия много потеряла в интеллектуальном плане с уходом "хахлов"! - їх власні слова!
показать весь комментарий
13.10.2022 07:26 Ответить
Тому вони всюди і казали, що без України не буде рашки. Вони хотіли воювати нашими руками, як і раніше.
показать весь комментарий
13.10.2022 09:13 Ответить
Надважливе завдання для всіх імперій - асиміляція підкорених аборигенів. Для кацапердії навіть матеріальні ресурси і надра України не так важливі, як людський (інтелектуальний) матеріал. Українці завжди були культурно вищими за цих кочівників, і тому у нас є шанс. На відміну від країн Африки, які позбавилися колоніалізму, але загрузли в болоті безнаціональності. Хоча не варто заперечувати успіхи людоїдів з дебілізації України за останні 30 років. Мережа KATSAP-FM працювала справно і безперешкодно.
показать весь комментарий
13.10.2022 09:59 Ответить
Зала Ланцет це також іранські?
показать весь комментарий
13.10.2022 07:31 Ответить
Компания Zala Aero Group, входящая в состав концерна «Калашников»
показать весь комментарий
13.10.2022 07:33 Ответить
Это кацапские говнолеты.
показать весь комментарий
13.10.2022 07:34 Ответить
ІнфоВійська України

@i_army_org

·

https://twitter.com/i_army_org/status/1580303202171224064 8 ч

Если принять утверждение путина о "много полярном мире", то судя по голосованию на ГА ООН выходит, что на одном "полюсе" - весь цивилизованный мир, а на другом - кучка людоедов (путин, ын, асад, лукашенко и узурпатор из Никарагуа).
показать весь комментарий
13.10.2022 08:06 Ответить
показать весь комментарий
13.10.2022 08:18 Ответить
В районі Токмака ЗСУ знов знищили три ЗРК С-300 разом з особовим складом.
показать весь комментарий
13.10.2022 08:31 Ответить
Хоч одне радує що наші ЗСУ знищують ворога і його техніку ,а так кожного ранку все погано обстіляні наші міста і села загиблі і постраждалі мирні жителі ,будь проклята рашиська чума і народ цієї імперії зла.
показать весь комментарий
13.10.2022 08:45 Ответить
Слава ЗСУ!!!
показать весь комментарий
13.10.2022 08:48 Ответить
24 пепелаца, бравісімо хлопці! Слава ППО України!
показать весь комментарий
13.10.2022 09:14 Ответить
Хорошая работа! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
13.10.2022 09:20 Ответить
Молодцы!
показать весь комментарий
13.10.2022 09:54 Ответить
Про вертолёты хотелось бы деталей!
показать весь комментарий
13.10.2022 10:06 Ответить
показать весь комментарий
13.10.2022 14:16 Ответить
 
 