За сутки Воздушные силы сбили 19 дронов-камикадзе и 5 ударных вертолетов оккупантов. ИНФОГРАФИКА
За сутки 12 октября украинской авиацией уничтожены пять ударных вертолетов Ка-52 и 19 дронов-камикадзе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Воздушных сил Украины.
За сутки 12 октября зенитными ракетными подразделениями и истребительной авиацией Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены пять ударных вертолетов Ка-52, 17 дронов-камикадзе "Shahed-136" и два "Zala Ланцет".
Истребительная, бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил продолжает поддерживать наступательные действия наших подразделений на различных направлениях, нанося удары по средствам ПВО противника, взводным и ротным опорным пунктам, логистике, полевым составам горюче-смазочных материалов и боеприпасам, живой силе и скоплению военной техники оккупационных войск.
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Кацапи! Тепер ви зрозуміли, ХТО в Радянській Армії був "рушійною силою"? Ваші "кадровики" в армії це почали розуміть ще під час воєн в Чечні "Рассийская армия много потеряла в интеллектуальном плане с уходом "хахлов"! - їх власні слова!
@i_army_org
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https://twitter.com/i_army_org/status/1580303202171224064 8 ч
Если принять утверждение путина о "много полярном мире", то судя по голосованию на ГА ООН выходит, что на одном "полюсе" - весь цивилизованный мир, а на другом - кучка людоедов (путин, ын, асад, лукашенко и узурпатор из Никарагуа).