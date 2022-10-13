За сутки Воздушные силы сбили 19 дронов-камикадзе и 5 ударных вертолетов оккупантов. ИНФОГРАФИКА

За сутки 12 октября украинской авиацией уничтожены пять ударных вертолетов Ка-52 и 19 дронов-камикадзе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Воздушных сил Украины.

За сутки 12 октября зенитными ракетными подразделениями и истребительной авиацией Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены пять ударных вертолетов Ка-52, 17 дронов-камикадзе "Shahed-136" и два "Zala Ланцет".

Истребительная, бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил продолжает поддерживать наступательные действия наших подразделений на различных направлениях, нанося удары по средствам ПВО противника, взводным и ротным опорным пунктам, логистике, полевым составам горюче-смазочных материалов и боеприпасам, живой силе и скоплению военной техники оккупационных войск.

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