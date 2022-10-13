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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские военные после участия в войне против Украины массово пишут рапорты на увольнение или досрочное расторжение контракта, - Гайдай

гайдай,сергій

Среди 200 мобилизованных военнослужащих на базе 3-й гвардейской бригады спецназначения после участия в войне против Украины каждый второй написал рапорт на увольнение или досрочное расторжение контракта.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Правда, готовы идти в бой те, кто впервые. Около пятисот мобилизованных военнослужащих из состава 205-й отдельной мотострелковой бригады 49-й общевойсковой армии выбыли в зону боевых действий для восполнения потерь противника на временно захваченных территориях. Все они в средствах защиты, шлемах советского образца и с автоматами АК-12, обладающими очень негативным опытом применения", - сообщил Гайдай.

Именно таких мобилизованных бросают в бой с Силами обороны Украины, авиация которой в течение 12 октября нанесла 32 удара. Подтверждено поражение более 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 зенитных ракетных комплексов противника.

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Автор: 

мобилизация (2735) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6493)


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Топ комментарии
+6
з початку війни втирають про низький моральний стан рашистів,але війна до сих пір триває.
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13.10.2022 09:56
+5
Погано пишуть, й досі важки бої по лінії фронту.
Треба гуртувати Українців до тяжкої й довгої війни а не лити "солодкий мед" у вуха.
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13.10.2022 09:58
+4
Їх багато і до кожного починає доходити, тільки коли його торкається. Плюс заградзагони.
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13.10.2022 09:59
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з початку війни втирають про низький моральний стан рашистів,але війна до сих пір триває.
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13.10.2022 09:56 Ответить
Їх багато і до кожного починає доходити, тільки коли його торкається. Плюс заградзагони.
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13.10.2022 09:59 Ответить
Погано пишуть, й досі важки бої по лінії фронту.
Треба гуртувати Українців до тяжкої й довгої війни а не лити "солодкий мед" у вуха.
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13.10.2022 09:58 Ответить
Безглузда не написала, Дєрьмак також - чось ти дядя втираєш як Валодька про шашлИчьОк.
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13.10.2022 10:03 Ответить
моральний дух прямо пропорційно залежить він відстані до епіцентру вибуху
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13.10.2022 10:10 Ответить
Не знал я ненависти жара
Испепеляющую силу.
Москву, спалённую пожаром,
Ты снова, Боже, не помилуй!
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13.10.2022 10:53 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/10/13/7371735/ Защитники за сутки уничтожили 420 оккупантов, 6 вертолетов и 33 БПЛА - Генштаб
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13.10.2022 11:00 Ответить
В ворота в рай ломится какая-то разношёрстная огромная. шумная толпа. К ним выходит Архангел Михаил
-Вам чег?- зевнув, спрашивает он.
-Дед, открывай давай!- орут ему,- нам путин рай обещал!
-Он что, Бог что ли?- удивляется Архангел Михаил,- здесь не место тем, кого ваш ******** ******...
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13.10.2022 11:03 Ответить
Трындеж про низкий моральный дух и рапорта уже задолбал....что-то не наблюдается самоотвода орков с позиций!
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13.10.2022 11:29 Ответить
наблюдается
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13.10.2022 11:31 Ответить
Хто такий той Гайдай, що в нього така інфа?
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13.10.2022 11:46 Ответить
мобилизированные не могут писать рапорта на увольнения, наверное кадровый состав написал, а мобикам некоторым не терпится на тот свет
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13.10.2022 11:48 Ответить
 
 