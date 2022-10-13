Российские военные после участия в войне против Украины массово пишут рапорты на увольнение или досрочное расторжение контракта, - Гайдай
Среди 200 мобилизованных военнослужащих на базе 3-й гвардейской бригады спецназначения после участия в войне против Украины каждый второй написал рапорт на увольнение или досрочное расторжение контракта.
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.
"Правда, готовы идти в бой те, кто впервые. Около пятисот мобилизованных военнослужащих из состава 205-й отдельной мотострелковой бригады 49-й общевойсковой армии выбыли в зону боевых действий для восполнения потерь противника на временно захваченных территориях. Все они в средствах защиты, шлемах советского образца и с автоматами АК-12, обладающими очень негативным опытом применения", - сообщил Гайдай.
Именно таких мобилизованных бросают в бой с Силами обороны Украины, авиация которой в течение 12 октября нанесла 32 удара. Подтверждено поражение более 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 зенитных ракетных комплексов противника.
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