Среди 200 мобилизованных военнослужащих на базе 3-й гвардейской бригады спецназначения после участия в войне против Украины каждый второй написал рапорт на увольнение или досрочное расторжение контракта.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Правда, готовы идти в бой те, кто впервые. Около пятисот мобилизованных военнослужащих из состава 205-й отдельной мотострелковой бригады 49-й общевойсковой армии выбыли в зону боевых действий для восполнения потерь противника на временно захваченных территориях. Все они в средствах защиты, шлемах советского образца и с автоматами АК-12, обладающими очень негативным опытом применения", - сообщил Гайдай.

Именно таких мобилизованных бросают в бой с Силами обороны Украины, авиация которой в течение 12 октября нанесла 32 удара. Подтверждено поражение более 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 зенитных ракетных комплексов противника.

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