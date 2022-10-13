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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 63 800 человек, 268 самолетов, 240 вертолетов, 2511 танков, 1556 артсистем, 5167 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

ворог,кацап,русня,мертвий,орк

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 13 октября потери личного состава противника составляют около 63 800 человек.

Сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Там заметили, что скорректировали информацию о потерях врага за предыдущие сутки. Теперь информация публикуется по обычному алгоритму – к скорректированным данным добавлены новые потери врага.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.10 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 63 800 (+420) человек ликвидировано,
  • танков - 2511 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 5167 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 1556 (+17) ед,
  • РСЗО - 357 (+2) ед,
  • средства ПВО - 183 (+1) ед,
  • самолетов - 268 (+0) ед,
  • вертолетов - 240 (+6) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1182 (+33),
  • крылатые ракеты – 316 (+0),
  • корабли/катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3935 (+9) ед,
  • специальная техника – 140 (+0).

"Самые большие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях", - отметили в Генштабе.

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 63 800 человек, 268 самолетов, 240 вертолетов, 2511 танков, 1556 артсистем, 5167 бронированных машин 01

Автор: 

Генштаб ВС (6198) ликвидация (3483)


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Топ комментарии
+20
Уууу.Шість кацапольотів!!!!Слава ЗСУ!
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13.10.2022 10:11
+8
Файно! Слава ЗСУ! Чекаємо приємних новин та подій від наших захисників до прийдешніх свят!
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13.10.2022 10:14
+8
Ватальоти з Джанкойського ватальотного полку образилися, що вони ніяк не можуть наздоганати кацальоти і вирішили це змінити . Прикре самогубство . Заразом і з`єкномили нам кілька ракет хаймарс.
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13.10.2022 10:32
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Уууу.Шість кацапольотів!!!!Слава ЗСУ!
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13.10.2022 10:11 Ответить
вчора було 235 + 6 =241, дають 240 - це брехня? бпла, вчора було 1129 +33= 1162, дають 1182 - брешуть. Арта було1507 +17=1524, дають1556 - брешуть... і т. д.
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13.10.2022 10:47 Ответить
Вчора Генштаб повідомляв, що буде коригування даних по втратам ворога. Вони відбулись.
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13.10.2022 10:51 Ответить
при чому тут коригування, коли арифметика(2 клас) не сходиться - фейкова, брехлива, неграмотна інформація.
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13.10.2022 11:07 Ответить
конашенко слухай,понос.
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13.10.2022 11:16 Ответить
Файно! Слава ЗСУ! Чекаємо приємних новин та подій від наших захисників до прийдешніх свят!
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13.10.2022 10:14 Ответить
Ватальоти з Джанкойського ватальотного полку образилися, що вони ніяк не можуть наздоганати кацальоти і вирішили це змінити . Прикре самогубство . Заразом і з`єкномили нам кілька ракет хаймарс.
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13.10.2022 10:32 Ответить
у орков танки заканчиваются? - маловато в этот раз...
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13.10.2022 10:36 Ответить
З Білорусі писали вже прислали 20 + 8 танків Т-72
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13.10.2022 10:51 Ответить
П,яні писали про дані, чи з глибокого перепою????? цифри зі стелі, чи як??? порвняй з вчорашніми і все зрозумієш.
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13.10.2022 10:42 Ответить
Потихеньку викошуємо кацапський непотоіб
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13.10.2022 10:52 Ответить
Що попало з цифрами на інфографіку. Редактори! Виправляйте. Не будьте кацапами.
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13.10.2022 11:06 Ответить
Підрахунок втрат ворога зламався. Невідповідність із даними втрат за вчора. Якійсь глюк.
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13.10.2022 11:24 Ответить
в чиї макітрі???
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13.10.2022 11:38 Ответить
Мамкини математики не можуть прочитати всі літери в тексті, скласти їх в слова і зрозуміти?
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13.10.2022 11:27 Ответить
Вчора було 5181 ББМ, сьогодні 5167, ще й пишуть про якийсь +11 - чиста лажа і брехня. і т.д.
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13.10.2022 11:37 Ответить
Радує кількість знищеної арти останні два місяці. Вона не давала нашим воїнам жити.
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13.10.2022 11:40 Ответить
Добре хлопці! Жарьте москалів!!!
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13.10.2022 13:44 Ответить
От вам і "а де ж стінгери". А ось вони - як з'явилась "жирнюча" ціль, хлопці дістали з загашників все, що мали.
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13.10.2022 16:01 Ответить
 
 