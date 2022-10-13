Общие боевые потери РФ с начала войны – около 63 800 человек, 268 самолетов, 240 вертолетов, 2511 танков, 1556 артсистем, 5167 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 13 октября потери личного состава противника составляют около 63 800 человек.
Сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Там заметили, что скорректировали информацию о потерях врага за предыдущие сутки. Теперь информация публикуется по обычному алгоритму – к скорректированным данным добавлены новые потери врага.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.10 ориентировочно составили:
- личного состава - около 63 800 (+420) человек ликвидировано,
- танков - 2511 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 5167 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 1556 (+17) ед,
- РСЗО - 357 (+2) ед,
- средства ПВО - 183 (+1) ед,
- самолетов - 268 (+0) ед,
- вертолетов - 240 (+6) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1182 (+33),
- крылатые ракеты – 316 (+0),
- корабли/катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3935 (+9) ед,
- специальная техника – 140 (+0).
"Самые большие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях", - отметили в Генштабе.
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