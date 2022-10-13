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Новости Война
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Если РФ ударит по Украине ядерным оружием, Франция не будет бить по России тем же, - Макрон

макрон,путін

Возможный ядерный удар России по Украине не потребует ядерного ответа со стороны Франции.

Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в интервью каналу France 2, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, ядерное сдерживание Франции работает, однако стоит меньше говорить о ядерном оружии, чтобы не "подрывать доверие". Он отметил, что ядерная доктрина Франции основана на "фундаментальных интересах нации, которые очень четко определены".

На вопрос о возможном тактическом ядерном ударе РФ Макрон заявил, что это не потребует ядерного ответа со стороны Франции.

"Это не наша доктрина. Со стороны России было бы исторической ответственностью применить ядерное оружие. Россия несет эту ответственность и Владимир Путин это знает", — сказал Макрон.

Он считает, что Франция должна помогать Украине сопротивляться и "строить мир", чтобы не допустить "распространения конфликта географически или вертикально, то есть с помощью химического или ядерного оружия".

Читайте также: Мы продолжим поставлять Украине оружие, - Макрон

Автор: 

россия (95372) Франция (3497) ядерное оружие (1327) Макрон Эмманюэль (1298)


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Топ комментарии
+36
Краще б Макрон мовчало. Своїм сцикунством дав ще 1 привід по нам вдарити
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13.10.2022 10:12
+32
А можно було просто промовчати. Даун
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13.10.2022 10:12
+30
Ну да. То ж не по вас вдарять.
Ссікуни
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13.10.2022 10:11
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Страница 2 из 2
При застосуванні ядерної зброї точність не потрібна враховуючи радіус ураження і звісно її використання буде спрямоване в першу чергу на знищення цивільних і інфраструктури
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13.10.2022 13:47 Ответить
Мало радіації? В порівнянні з чим? Ви ж не знаєте скільки і чого буде застосовано щоб робити такі висновки. Основна проблема це радіація та радіоактивне забруднення, ударна хвиля, електромагнітний імпульс.
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13.10.2022 12:53 Ответить
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13.10.2022 14:17 Ответить
Що ми обговорюємо? Все відносно. Тактичну, стратегічну? Якої сумарної потужності? Які типи вибухів? В якому рельєфі та при яких погодних умовах?
І тому подібне.
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13.10.2022 15:16 Ответить
"З боку Росії було б історичною відповідальністю застосувати ядерну зброю" - що він мав на увазі?
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13.10.2022 10:17 Ответить
Що не так,все вірно сказав.
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13.10.2022 10:17 Ответить
черговий доказ тому шо треба робити свою. макрон дятєл -кращеб ні чого не казав. а так спрацював божевільному психу на його безумні амбіціі
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13.10.2022 10:17 Ответить
Мамка - забороняє?
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13.10.2022 10:18 Ответить
****** сцикло. Французи - нація сцикунів. Нація великих сцикунів. Це судячи з 2-ї світової. Та і 3-ї...
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13.10.2022 10:18 Ответить
Якщо ідіот мовчить, то він здається нормальною людиною, а як тільки заговорить, то розвіює усі сумніви про свою адекватність.🤦🤦🤦
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13.10.2022 10:19 Ответить
Ну и что ты вот это наболтал? Такими заявлениями ты только призываешь ***** его нанести
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13.10.2022 10:21 Ответить
макрон приглашает куйло, бей бомбой смело
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13.10.2022 10:22 Ответить
Хто тебе, жабоїде, за пісюн тягне? Один сцикун місяць кричав, що нато воювати не буде. Як підштовхував ***** до війни. А достатньо було раз сказати, що буде. І ніяке хло не полізло б. Тепер друге запрошує гахнути ЯЗ. Не світ, а зброд вилупків.
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13.10.2022 10:22 Ответить
Главное орков об этом предупредить, типа, вельком...
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13.10.2022 10:23 Ответить
Таке молоде, а таке дурне
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13.10.2022 10:26 Ответить
Авжеж , -"своя сорочка ближче до тіла".
Але якщо почнеться ота "свистопляска'' то нам самим треба буде бомбити чим зможемо кацапські АЕС.І світ нехай не верещить!!!
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13.10.2022 10:28 Ответить
Це якаясь пряма провокація для кацапів " бийте ядерною зброєю по Україні, ми не збираємось вам відповідати ,, Мікрон іноді схожий на якогось дебелуватого орбана.
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13.10.2022 10:34 Ответить
А чому б і ні, якщо використання ядерної зброї може завершити війну через вимушену капітуляцію уряду України перед загрозою повного знищення народу і перетворення території держави в непридатну для життя. Макрони і їм подібні зітхнуть з полегшенням, що уникнули третьої світової війни і пояснять виборцям, що завдяки титанічним зусиллям політиків вони зберегли їх від загибелі. Про Україну просто забудуть, бо яка різниця, що робить рашка в нових приєднаних областях. Але я можу і помилятися, бо таких дипломатичних викрутасів можу не розуміти
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13.10.2022 10:52 Ответить
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13.10.2022 10:32 Ответить
Типу заспокійливе ... СМожливо, частково вірно. Але є великі сумніви щодо достовірності зони враження.

3-5 км у радіусі це менші тактичні заряди. Вони різні є. Може бути і 10-15 км у радіусі. І більше.

Крім того, це наче один ЯЗ скинуть і заспокояться. Угу ...
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13.10.2022 12:03 Ответить
"3-5 км у радіусі це менші тактичні заряди. Вони різні є. Може бути і 10-15 км у радіусі. І більше." - ну так там написано, що потужність росте в кубі.

Цар-бомба - радіус 55км, це саме потужне що робили, і це синтез, тобто воднева.
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13.10.2022 12:25 Ответить
Герантофил е/учий, почему было просто не помолчать.
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13.10.2022 10:34 Ответить
За что все так на него ополчились? Он сказал буквально, что ответ Франции не будет ядерным. Про конвенциональный ответ он ничего не сказал.

США разве обещало применить ЯО по рашке в ответ на применение ЯО по Украине? Самое решительное, о чём писали - удар обычными ракетами по черноморскому флоту рашистов и по всем их известным военным объектам на территории Украины.

Нужно быть в составе НАТО, чтобы ожидать большего.
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13.10.2022 10:35 Ответить
Якщо Макрон не сказав про конвенційну відповідь, то не факт, що буде використана виключно «крайня стурбованість»
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13.10.2022 10:44 Ответить
логично, но в данном случае можно было бы наоборот ограничиться неопределенной фразой, мол мы примем меры, какие - будем смотреть по ситуации. А говорить, что точно не сделаем - это подталкивать и провоцировать. Напоминает историю перед 24 февраля.
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13.10.2022 10:36 Ответить
что там думать долго, потопить ЧФ полностью
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13.10.2022 10:39 Ответить
І шо далі ?
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13.10.2022 11:48 Ответить
там большинство носителей КР, а моральный удар будет такой, что плешивый карлик пойдет и тихонько повесится в туалете
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13.10.2022 11:56 Ответить
Ай ! Він свій міст пошкодив, не пожалів, тільки щоб влаштувати масовану ракетну атаку.
Не треба Пу приписувати сентименти.
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13.10.2022 17:08 Ответить
8 мая 1945г. Берлин.Карлхорст.

Генерал-фельдмаршал Кейтель, вручая Г.Жукову документ о капитуляции Германии, увидел представителей Франции. Фельдмаршал не удержался и спросил: «А что, эти тоже нас победили?».
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13.10.2022 10:41 Ответить
Як я розумію, при ядерному ударі по Україні, країни НАТО, а в основному чи тільки США вдарять звичайним озброєнням по рашистам, які будуть на той момент на території України. Рашка очікувано свою армію відведе, щоб уникнути знищення, а значить нічого у відповідь не отримує. «Головне» - це точно не спровокує третю світову війну.
Очікувано, що такі заяви керівників ядерних держав тільки заохотять рашку використати ядерну зброю, бо це дасть їй змогу швидко знищити Україну. Після цього всі неядерні держави будуть розглядатися як потенційні мішені для рашки і Китаю, як то кажуть, ласкаво просимо у новий світ.
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13.10.2022 10:42 Ответить
по рашистам, які будуть на той момент на території України - а рашисти будуть седіти і ждати?

ЗСУ і так обстрілює відомі цілі.
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13.10.2022 11:50 Ответить
Рашисти можуть відійти на територію рашки в межах кордонів 1991 року і звідти обстрілювати.
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13.10.2022 13:50 Ответить
Так, це потім. А я питав по яких цілях на нашій території НАТО буде пуляти ??
Війська ж розосереджені. Не буде ж НАТО Гарпунами по окремих бліндажах , чи окремому танку лупити.
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13.10.2022 17:14 Ответить
З москалем дружити- гріх!
А як влізе за поріг,
Бий його по наглій пиці,
Аж до іхньої столиці.
Путін,- орківський пахан,
"Оркостан" перепахав,
І врожай такий що..! Боже,
З москалем дружить не гоже!
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13.10.2022 10:43 Ответить
а куда денешься? придется. сначала США бьют по расии, те в ответ, а те в ответ на ответ. и шо ты будешь делать? пить вино с круассанами под звуки взрывов? наверное, это очень романтично будет, но что скажут те, кто вино не любит, а пьют исключительно бояру с примесью стекломомя?
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13.10.2022 10:44 Ответить
лягушатники перестали воевать при Наполеоне еще
во обеих мировых войнах НИЧЕМ не запомнились
Париж в 40 м году сдали БЕЗДАРНО и без сопротивления
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13.10.2022 10:46 Ответить
Для уничтожения рабSSeи ,хватит двух эскадрилий F-35 и пары Эсминцев с Томагавками...не я сказал,а покойный Немцов...,даже не нужно никакого ядерного удара...
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13.10.2022 10:50 Ответить
Nu v etat raz nivazhno chjo tam francuzi budut delati , jaderka takoie delo , chto havtit potenciala adnoi strani ... a francuzi prosta staronnie *********** .
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13.10.2022 10:52 Ответить
Макрон дає зрозуміти Путіну що можна вдаритм по Україні ядерною зброєю і йому нічого не буде
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13.10.2022 10:52 Ответить
Ну ... Певною мірою, провокація - "так що, Пу, пульнеш ??".
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13.10.2022 11:52 Ответить
Лучше бы он молчал в тряпочку. А то получается что сам срет на свою голову. СЛАВА УКРАИНЕ!
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13.10.2022 10:54 Ответить
срет на нашу голову....
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13.10.2022 23:21 Ответить
ще один гарант безпеки квакнув ! з такими гарантами як німчура , жабоїди і турки вороги не потрібні .
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13.10.2022 10:54 Ответить
Сцикло кончене!
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13.10.2022 10:55 Ответить
Тепер зрозуміло мені що Британія зробила правильний вибір вийшовши з ЄС з під опіки німецько -французькоі шайки і може вести самостійну політику
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13.10.2022 10:59 Ответить
Таке враження ,що макрон заохочує,підтрунює вдарити по нам...
Жах...вони хочуть побачити,як це буде відбуватись? Жабоїди...
Якщо ми не будемо в майбутньому дбати про свою безпеку,то України не буде!
Вплив раші завжди був і буде,зрадники нікуди не подінуться в майбутньому.
Але наша армія - це народ,і ми стоїмо на смерть.Дякувати,що нам допомагають.

PS: думка макрона - це не весь цивілізований світ....
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13.10.2022 11:01 Ответить
Франція далеко. Танками рф не дійде вже точно. А ракети інші позбивають - ну, це якщо теоретично.
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13.10.2022 11:53 Ответить
орки Україну танками не можуть подолати...куди їм до франції...
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13.10.2022 12:02 Ответить
Якщо пам'ятаєте, Франція розташована на березі Атлантичного океану. А російським підводним човнам (навіть і надводним корветам) з "Калібрами" ніхто не заважить опинитися десь коло Нормандії. І Париж, до речі, теж у північно-західній частині Франції...

Кулька маленька, ніде приховатися!
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13.10.2022 13:23 Ответить
Так там же не тільки Франція. Десь там Англія, Іспанія, Нідерланди десь там ...
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13.10.2022 17:10 Ответить
Просто показово промовчи. Для дурня то важко, але ж ти лідер великої і славної держави, постарайся і промовчи, твою мат
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13.10.2022 11:01 Ответить
Не втомлююсь повторювати! Своє, своє треба мати озброєння!
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13.10.2022 11:06 Ответить
Слова не мальчика , но мужа ( а на сколько она его старше ???) Дурак ты дядя , ***** всеми средствами нужно было остановить еще вчера . Не хочешь ради Украинцев , так ради экологии , а природе наступает звезда + голод
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13.10.2022 11:10 Ответить
своє озброєння! Це добре . Але , они взращивали монстра ***** больше 20-ти лет . Почему , сейчас Украина должна ,одна отбиваться ??? ***** боломутит воду по всему Миру . В том числе и во Франции , а эти ссыкуны не могут сказать ,решительное нет . Только Украина сказала ,от безвыходности .
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13.10.2022 11:16 Ответить
Відбивається не одна. Артилерію ствольну і РСЗО мабуть скоро повністю замінять, або на 50%.
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13.10.2022 11:55 Ответить
3,14дор сирливий. І свою клешню всунув. Ні честі, ні совісті. Піариться, що і він нібито щось значить.
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13.10.2022 11:18 Ответить
Ещё раз говорю обыкновенный дырявый лягушатник-макрон
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13.10.2022 11:28 Ответить
Ніхто від вас і не чекає. Всі давно знають вам ціну.
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13.10.2022 11:40 Ответить
І це говорить президент країни НАТО? Там що, кожен сам за себе? Можна відморозитися від ядерної війни? Це якась дурня. Очевидно що 5 стаття - паперова хєрня.
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13.10.2022 11:42 Ответить
У другу світову Франція відсиділася в кущах. Сподіваються і третю прогуляти?
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13.10.2022 11:44 Ответить
Персональне дякую від ***** вже в дорозі.
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13.10.2022 11:48 Ответить
Не, ну от коли воно довбо(ОЙ)б - то воно довбо(ОЙ)б...
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13.10.2022 11:49 Ответить
Такие спичи маркона - прямой призыв к мордору на ядерное нападение.
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13.10.2022 11:56 Ответить
Хоч би хто за Цезарі подякував !! Скоро ще 15 підгонять.

А скільки вихваляли тут "Цезарі ... Цезарі ..." супер-пупер ...
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13.10.2022 11:57 Ответить
Далее Микрон добавил: "Я задолбаю Путина своими телефонными звонками!"
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13.10.2022 12:20 Ответить
Перший дав добро пуйлу на застосування ядерної зброї в Україні, хто наступний?
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13.10.2022 12:21 Ответить
Поддерживаю. Не Франция ж отказалась от ЯО. А Украина. Кравчуком с Кучмой чем то думали. Нужно нести ответственность замрешения своих президентов или вынести приговор за измен
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13.10.2022 13:16 Ответить
Не можу зрозуміти: чекатимуть після ядерного удару по Україні? Потім- демілітаризації і денацифікаціі у них? Бо знайдуться обов'язково кількасот руських шаболд, які будуть кричати: Путін пімагі! Як, доречі, факт із Німеччин
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13.10.2022 15:07 Ответить
Макрончик персонально не підписував Будапештський меморандум і тому вирішив наплювати на нього. ***** зміг і Макрончик вирішив. Нам не потрібна ядерна зброя, нам потрібен батут для ядерних боєголовок, тоді макронити не буде ніхто, а будуть човпти ядерних гопників при найменшому виїбоні всім миром до втрати пульсу.
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13.10.2022 15:09 Ответить
вот потому вас немцы и оккупировали за 2 недели что вы такие ссыкливые твари!
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13.10.2022 16:24 Ответить
Макрон все еще ностальгирует по резиновой попе Путина.
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14.10.2022 01:16 Ответить
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