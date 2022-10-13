Если РФ ударит по Украине ядерным оружием, Франция не будет бить по России тем же, - Макрон
Возможный ядерный удар России по Украине не потребует ядерного ответа со стороны Франции.
Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в интервью каналу France 2, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
По его словам, ядерное сдерживание Франции работает, однако стоит меньше говорить о ядерном оружии, чтобы не "подрывать доверие". Он отметил, что ядерная доктрина Франции основана на "фундаментальных интересах нации, которые очень четко определены".
На вопрос о возможном тактическом ядерном ударе РФ Макрон заявил, что это не потребует ядерного ответа со стороны Франции.
"Это не наша доктрина. Со стороны России было бы исторической ответственностью применить ядерное оружие. Россия несет эту ответственность и Владимир Путин это знает", — сказал Макрон.
Он считает, что Франция должна помогать Украине сопротивляться и "строить мир", чтобы не допустить "распространения конфликта географически или вертикально, то есть с помощью химического или ядерного оружия".
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І тому подібне.
Але якщо почнеться ота "свистопляска'' то нам самим треба буде бомбити чим зможемо кацапські АЕС.І світ нехай не верещить!!!
3-5 км у радіусі це менші тактичні заряди. Вони різні є. Може бути і 10-15 км у радіусі. І більше.
Крім того, це наче один ЯЗ скинуть і заспокояться. Угу ...
Цар-бомба - радіус 55км, це саме потужне що робили, і це синтез, тобто воднева.
США разве обещало применить ЯО по рашке в ответ на применение ЯО по Украине? Самое решительное, о чём писали - удар обычными ракетами по черноморскому флоту рашистов и по всем их известным военным объектам на территории Украины.
Нужно быть в составе НАТО, чтобы ожидать большего.
Не треба Пу приписувати сентименти.
Генерал-фельдмаршал Кейтель, вручая Г.Жукову документ о капитуляции Германии, увидел представителей Франции. Фельдмаршал не удержался и спросил: «А что, эти тоже нас победили?».
Очікувано, що такі заяви керівників ядерних держав тільки заохотять рашку використати ядерну зброю, бо це дасть їй змогу швидко знищити Україну. Після цього всі неядерні держави будуть розглядатися як потенційні мішені для рашки і Китаю, як то кажуть, ласкаво просимо у новий світ.
ЗСУ і так обстрілює відомі цілі.
Війська ж розосереджені. Не буде ж НАТО Гарпунами по окремих бліндажах , чи окремому танку лупити.
А як влізе за поріг,
Бий його по наглій пиці,
Аж до іхньої столиці.
Путін,- орківський пахан,
"Оркостан" перепахав,
І врожай такий що..! Боже,
З москалем дружить не гоже!
во обеих мировых войнах НИЧЕМ не запомнились
Париж в 40 м году сдали БЕЗДАРНО и без сопротивления
Жах...вони хочуть побачити,як це буде відбуватись? Жабоїди...
Якщо ми не будемо в майбутньому дбати про свою безпеку,то України не буде!
Вплив раші завжди був і буде,зрадники нікуди не подінуться в майбутньому.
Але наша армія - це народ,і ми стоїмо на смерть.Дякувати,що нам допомагають.
PS: думка макрона - це не весь цивілізований світ....
Кулька маленька, ніде приховатися!
А скільки вихваляли тут "Цезарі ... Цезарі ..." супер-пупер ...