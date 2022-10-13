Зеленский ответил на петицию об отмене безвиза с Беларусью: Поручил Кабмину рассмотреть вопрос
Петиция об отмене безвизового режима с Беларусью набрала более 25 тыс. голосов. Президент Владимир Зеленский уже ответил на эту инициативу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента.
"Держу на контроле меры, направленные на усиление режима осуществления контроля за пересечением гражданами Беларуси границы с Украиной. Граница Украины с Беларусью закрыта на въезд для граждан Беларуси и других иностранцев в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 26 февраля 2022 № 188-р "О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пункты контроля".
Таким образом, все пункты пропуска на границе с Беларусью закрыты, кроме одного на Волыни, работающего в ограниченном режиме, где осуществляется оформление граждан Украины, возвращающихся на территорию нашей страны. В настоящее время Кабинету Министров Украины предложено рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос в соответствии с компетенцией, а также продолжить соответствующую работу с учетом развития ситуации, реализации мер по защите национальных интересов нашего государства и его граждан", - ответил глава государства на петицию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І це не тому що так захоче Україна а це буде вимагати ЄС оскільки Україна наближається до вступу в ЄС то немає бути безвізу з країнами СНГ
НАДО привести украинское миграционное и визовое законодательство в соответсвии требованиям ЕС. Почему это до сих пор не делается- для меня загадка .
‼️‼️‼️Такая же загадка для меня была - почему не вводили визы с рашей в течении 8 лет войны. Я думаю, что ЭТО засилье в центрах принятия решений агентов раши . Они и блокируют продвижение Украины к ЕС и НАТО
Ну все, пропал дом! (с)
А можна опублікувати увесь список "утримуваного на контролі" найвеличнішим і шо з того переліку вже виконано (окрім асфальту)?
крадібудівництво.
подумаєш бульбостан знищив більше 100 об"єктів інфраструктури
постоянно держить в напрузі Україну
а ми соплі жуєм
позор Зеленському!!!
Олексій Голобуцький:
Почитав першоджерело, скандальне інтерв'ю мера Луцька Поліщука "Першому" каналу. Здивований, в тому числі як фахівець, в який спосіб волиняки досі терплять такого мера: котрий відкрито підтримує "русскій мір", відкрито заявляє, що стримує міськраду від рішень з дерусифікації, саботує декомунізацію "бо крана немає, а риштування не на часі", відверто дистанціюється від спільних з усією Україною тем, ні натяку на вже звичну по роботі всіх притомних мерів солідарність міст, ухиляється від обговорення оборонних питань - того ж функціонування ТРО в місті.
Так, Поліщук в інтерв'ю пробує демонстративно акцентувати на господарці - на суто комунальних питаннях. Але й там чи не все величезне інтерв'ю - констатація "не зробив", "не зміг", "не знайшов виконавця", "затримка"... Тобто, воно ні туди, ні в "Красную амію" - і господарку міста не тягне, і як голова громади воюючої країни саботує.
А ще ж є тема оберігання РПЦвУ в Луцьку (Луцька міськрада - єдина з великих рад Волині, яка не засудила УПЦ МП). І каламутна історія з реінкарнацією нібито як тероборони скандальної "майже приватної гвардії" - "Варти порядку", про що не втрималась згадати журналістка...
Тепер ясно, чому так вибухнув скандал з реплікою Поліщука про втечу з міста в разі окупації. Бо якщо відсторонено, то це цілком логічний алгоритм для офіційної влади. Але це наклалось на відверто проросійський бекграунд луцького мера. І підставово всі сприйняли репліку саме як готовність зрадити і місто, і виборців, і Україну.
Уявляю, як лучанам щодня читати чи дивитись мерів таких самих обласних центрів в тилу (хоча де тепер тил з тими ракетними атаками і "шахідами"?) - Києва, Дніпра, Львова, Франківська, Тернополя, Харкова, Запоріжжя і прифронтового Миколаєва... Взаємна допомога міст, активна залученість мерів і міськрад до оборони (сприяння і ТРО, і ЗСУ), цивільні і безпекові локальні ініціативи, моментальне вирішення дійсно технічно складних проблем, особливо після обстрілів...
Це в інших. А в лучан - Поліщук... Котрий розповідає, як готується втікати і як йому нічого не виходить зробити, бо складно і змоги нема, і не на часі... Так, фронт від Луцька далеко. Дай Боже, і не стане ближчим. Але мешканці міста з отакою владою точно не почуваються в безпеці. А нам ще тільки розгубленості й паніки через відсутність нормальної керованості в тилу бракувало.