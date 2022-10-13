Зеленский ответил на петицию об отмене безвиза с Беларусью: Поручил Кабмину рассмотреть вопрос

Петиция об отмене безвизового режима с Беларусью набрала более 25 тыс. голосов. Президент Владимир Зеленский уже ответил на эту инициативу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента.

"Держу на контроле меры, направленные на усиление режима осуществления контроля за пересечением гражданами Беларуси границы с Украиной. Граница Украины с Беларусью закрыта на въезд для граждан Беларуси и других иностранцев в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 26 февраля 2022 № 188-р "О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пункты контроля".

Таким образом, все пункты пропуска на границе с Беларусью закрыты, кроме одного на Волыни, работающего в ограниченном режиме, где осуществляется оформление граждан Украины, возвращающихся на территорию нашей страны. В настоящее время Кабинету Министров Украины предложено рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос в соответствии с компетенцией, а также продолжить соответствующую работу с учетом развития ситуации, реализации мер по защите национальных интересов нашего государства и его граждан", - ответил глава государства на петицию.

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