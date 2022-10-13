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Зеленский ответил на петицию об отмене безвиза с Беларусью: Поручил Кабмину рассмотреть вопрос

кордон,білорусь

Петиция об отмене безвизового режима с Беларусью набрала более 25 тыс. голосов. Президент Владимир Зеленский уже ответил на эту инициативу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента.

"Держу на контроле меры, направленные на усиление режима осуществления контроля за пересечением гражданами Беларуси границы с Украиной. Граница Украины с Беларусью закрыта на въезд для граждан Беларуси и других иностранцев в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 26 февраля 2022 № 188-р "О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пункты контроля".

Таким образом, все пункты пропуска на границе с Беларусью закрыты, кроме одного на Волыни, работающего в ограниченном режиме, где осуществляется оформление граждан Украины, возвращающихся на территорию нашей страны. В настоящее время Кабинету Министров Украины предложено рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос в соответствии с компетенцией, а также продолжить соответствующую работу с учетом развития ситуации, реализации мер по защите национальных интересов нашего государства и его граждан", - ответил глава государства на петицию.

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Беларусь (7888) Зеленский Владимир (20234) визовый режим (486) безвизовый режим (1550) петиция (356)


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Топ комментарии
+22
шо , до сих пор безвиз , да вы там ********* все
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13.10.2022 10:20
+15
Союзник страны-агрессора, а у нас безвиз с ними. ****** кричали дети
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13.10.2022 10:22
+11
А Вы в курсе, что белорусский посол выехал из Украины ещё 19 февраля, а наш сидит в Минске. Спокойно наблюдал как русня многотысячными колонами пёрла на Киев, наносит ракетные удары, с аэродромов взлетает авиация....???
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13.10.2022 10:29
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а ти сам можешь шось? а не на кабмін.. бездарність ..крім рояля нічоно не можешь
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13.10.2022 10:20 Ответить
Білоруси ще за тиждень до 24.02.22 вивезли з України всіх своїх дипломатів а от Арахамія , маючи власний бізнес у Білорусі не хоче поривати зовсім стосунки з нею. Йому Україна в сраці. Головне щоб бабло капало
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13.10.2022 12:48 Ответить
шо , до сих пор безвиз , да вы там ********* все
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13.10.2022 10:20 Ответить
А Вы в курсе, что белорусский посол выехал из Украины ещё 19 февраля, а наш сидит в Минске. Спокойно наблюдал как русня многотысячными колонами пёрла на Киев, наносит ракетные удары, с аэродромов взлетает авиация....???
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13.10.2022 10:29 Ответить
то не "ми" ***..сь, то Найвеличніший і його Слуги
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13.10.2022 10:38 Ответить
Это формально. Никого не пускают. Меня не пустили несмотря на наличие ВНЖ, жены-украинки и детей-украинцев. Охрененный безвиз
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13.10.2022 11:05 Ответить
Союзник страны-агрессора, а у нас безвиз с ними. ****** кричали дети
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13.10.2022 10:22 Ответить
Бояться злити бульбофюрера, а то білосрусь нападе
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13.10.2022 10:50 Ответить
Дресована мавпа джрьмака.
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13.10.2022 10:23 Ответить
З Білоруссю також треба вводити візовий режим.
І це не тому що так захоче Україна а це буде вимагати ЄС оскільки Україна наближається до вступу в ЄС то немає бути безвізу з країнами СНГ
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13.10.2022 10:24 Ответить
Тобто суть електронної петиції до Президента полягає у тому, що він виступає посередником та кур'єром між громадянами і Кабміном. Дуже важлива і відповідальна робота
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13.10.2022 10:25 Ответить
А дулю вам! Він петіцію навіть читати не буде !
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13.10.2022 12:26 Ответить
Безвиз со всеми пост совковыми странами надо отменить , т к Украина идёт в ЕС, а ЕС ПРОХОДНОЙ ДВОР НЕ ОДОБРЯЕТ
НАДО привести украинское миграционное и визовое законодательство в соответсвии требованиям ЕС. Почему это до сих пор не делается- для меня загадка .
‼️‼️‼️Такая же загадка для меня была - почему не вводили визы с рашей в течении 8 лет войны. Я думаю, что ЭТО засилье в центрах принятия решений агентов раши . Они и блокируют продвижение Украины к ЕС и НАТО
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13.10.2022 10:28 Ответить
А цікаво за яким бісом в Україну прилітав дирижабль з РФії?
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13.10.2022 12:51 Ответить
"Тримаю на контролі заходи..."
Ну все, пропал дом! (с)

А можна опублікувати увесь список "утримуваного на контролі" найвеличнішим і шо з того переліку вже виконано (окрім асфальту)?
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13.10.2022 10:30 Ответить
Ви ще побачите, не вспіємо і кацапів додавити, як потече мозирська солярка і бітум рікою на крадібудівництво.
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13.10.2022 10:31 Ответить
Блін , щоб наша влада щось робила для країни їй треба постійно копняки давати. Щось не те з теперішнею владою... Напевне зламалася.
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13.10.2022 10:35 Ответить
Бракована.
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13.10.2022 10:44 Ответить
Вона з моменту обрання в 2019 році для України була мертвонародженою, тому маємо те, що маємо(
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13.10.2022 11:02 Ответить
Тримаю на контролі заходи, спрямовані на посилення режиму здійснення контролю за перетином громадянами Білорусі кордону з Україною. Президент любої країни .на вимоги виборців відповідає указами."квартальний клоун" на посаді президента відповідає "мудрому наріду"- "тримаю на контролі"(((а какая разница?)Захист України і її народу від рашиста, так тримав на контролі, що заасвальтував всі дороги для швидкої рашистської окупації України і масового винищення українців
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13.10.2022 10:40 Ответить
де лютий--а вже жовтень
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13.10.2022 10:59 Ответить
Та ви що таке коїте бісові діти, скасування безвізу з білорашкою під час війни може сприйматися Лукашенком як недружній крок, а раптом він нападе чи здійснить провокаційний обстріл, а може запустити якогось дрова-камікадзе. Лукашенко і Зеля - «партньори», тому авторам петиції не слід нагнітати обстановку
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13.10.2022 11:01 Ответить
а за что бабло огребают в МИДе Украины? чтобы шастать по африкам? 8 месяцев войны кацапетии и бульбоедов против Украины... отношения не разорваны... это просто преступная халатность...
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13.10.2022 11:11 Ответить
Кульбаба зараз в Південну Амеріку полетить !
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13.10.2022 12:23 Ответить
К сожалению, в нашем обществе ошибочно считают что граждане беларусии поддерживают украину в этой войне.Там совок.Дремучий,лютый совок и российское телевидение.Большинство населения ненавидит нас лютой ненавистью.Да,там есть адекватные,нормальные люди,болеющие и поддерживающие украину,но в основном там совкодрочерное быдло.Они не очень любят задолбавшего всех таракана,но пропаганда и российские каналы сделали свое дело.
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13.10.2022 11:13 Ответить
Зелень опять петляет! Дипотношения с бульбашами должны быть разорваны от слова совсем!
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13.10.2022 11:24 Ответить
8 місяців війни а ми ще й досі маємо дипломатичні стосунки з агресором
подумаєш бульбостан знищив більше 100 об"єктів інфраструктури
постоянно держить в напрузі Україну
а ми соплі жуєм
позор Зеленському!!!
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13.10.2022 11:46 Ответить
зелене гальмо, поки не штовхнеш не поїде.
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13.10.2022 12:14 Ответить
Під керівництвом зрадників чи може бути перемога ?
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13.10.2022 12:22 Ответить
ЗЕлене настільки безмозгле шо не може указ зробить, про 8 місяць війни я вже мовчу
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13.10.2022 12:27 Ответить
Типова радянська практика-зіпхати проблему на когось іншого. Нехай "другі", я краще "відосіки"познімаю ....
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13.10.2022 14:14 Ответить
Не дай Боже, https://t.me/allgolobutsky/21289 якщо ***** примусить Луку посунути через кордон своїх орків - то першим буде тікати мер Луцька від пробеніного палиці "замайбах" І.Поліщук. Про це він сам признався, причому - https://society.comments.ua/ua/news/warrussia/mer-lucka-polischuk-rozkazav-pro-plani-viihati-z-mista-yakbi-yogo-okupuvali---ekspert-nazvav-taku-zayavu-nebezpechnoyu-703163.html в інтерв'ю на об'єднаному телемарафоні, телеканал "Перший" . Читайте, дивіться. І дайте собі звіт в тому, що Верховний досі не відреагував на панікерську заяву підлеглої йому особи в воєний час - керівника Луцької військової адміністрації.

Олексій Голобуцький:
Почитав першоджерело, скандальне інтерв'ю мера Луцька Поліщука "Першому" каналу. Здивований, в тому числі як фахівець, в який спосіб волиняки досі терплять такого мера: котрий відкрито підтримує "русскій мір", відкрито заявляє, що стримує міськраду від рішень з дерусифікації, саботує декомунізацію "бо крана немає, а риштування не на часі", відверто дистанціюється від спільних з усією Україною тем, ні натяку на вже звичну по роботі всіх притомних мерів солідарність міст, ухиляється від обговорення оборонних питань - того ж функціонування ТРО в місті.
Так, Поліщук в інтерв'ю пробує демонстративно акцентувати на господарці - на суто комунальних питаннях. Але й там чи не все величезне інтерв'ю - констатація "не зробив", "не зміг", "не знайшов виконавця", "затримка"... Тобто, воно ні туди, ні в "Красную амію" - і господарку міста не тягне, і як голова громади воюючої країни саботує.
А ще ж є тема оберігання РПЦвУ в Луцьку (Луцька міськрада - єдина з великих рад Волині, яка не засудила УПЦ МП). І каламутна історія з реінкарнацією нібито як тероборони скандальної "майже приватної гвардії" - "Варти порядку", про що не втрималась згадати журналістка...
Тепер ясно, чому так вибухнув скандал з реплікою Поліщука про втечу з міста в разі окупації. Бо якщо відсторонено, то це цілком логічний алгоритм для офіційної влади. Але це наклалось на відверто проросійський бекграунд луцького мера. І підставово всі сприйняли репліку саме як готовність зрадити і місто, і виборців, і Україну.
Уявляю, як лучанам щодня читати чи дивитись мерів таких самих обласних центрів в тилу (хоча де тепер тил з тими ракетними атаками і "шахідами"?) - Києва, Дніпра, Львова, Франківська, Тернополя, Харкова, Запоріжжя і прифронтового Миколаєва... Взаємна допомога міст, активна залученість мерів і міськрад до оборони (сприяння і ТРО, і ЗСУ), цивільні і безпекові локальні ініціативи, моментальне вирішення дійсно технічно складних проблем, особливо після обстрілів...
Це в інших. А в лучан - Поліщук... Котрий розповідає, як готується втікати і як йому нічого не виходить зробити, бо складно і змоги нема, і не на часі... Так, фронт від Луцька далеко. Дай Боже, і не стане ближчим. Але мешканці міста з отакою владою точно не почуваються в безпеці. А нам ще тільки розгубленості й паніки через відсутність нормальної керованості в тилу бракувало.
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13.10.2022 18:50 Ответить
Что не напишешь про земразье - предателей,которые сдали пол страны за полчаса,сразу удаляют. Всем рот не закроете,а умные и так знают.
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13.10.2022 20:33 Ответить
 
 